Найближчі тижні покажуть, чи можливе рішення щодо миру, - Стубб

Головним досягненням переговорів у Берліні стало зобов'язання США надати Україні гарантії безпеки. Однак питання територій України поки залишається відкритим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

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Гарантії безпеки від США - головний підсумок переговорів

"Найближчими днями та тижні стане ясно, чи зможемо ми знайти рішення цієї складної ситуації. Зараз можна обережно сподіватися, що рух йде в правильному напрямку", – зазначив Стубб.

Водночас він наголосив, що до Різдва навряд чи варто очікувати на значущий прорив у мирних переговорах. За його словами, повернути Росію за стіл переговорів здатні лише США та посилення економічного тиску.

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Територіальне питання залишається ключовим

При цьому Стубб наголосив, все зводиться до того, чи готова Україна відмовитися від частини своїх територій в обмін на гарантії безпеки від США.

Президент України Володимир Зеленський раніше порівняв ці гарантії з п'ятою статтею статуту НАТО. Однак Стубб відмовився уточнити, що саме входить до пакета гарантій.

В першу чергу за свою безпеку відповідає сама Україна. Її підтримують Європа або країни "коаліції бажаючих", а остаточну гарантію надають США. Це досить сильний засіб стримування, щоб Росія не напала знову", – підкреслив Стубб.

Позиція Трампа та участь Фінляндії

За його словами, президент США Дональд Трамп зв'язався з учасниками переговорів телефоном і висловив позитивну позицію.

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Стубб підкреслив, що Фінляндія не буде відправляти війська на допомогу Україні без ретельного планування.

"Як ми зазначали раніше, Фінляндія бере участь у питаннях безпеки так чи інакше, але провідної ролі ми не беремо", – сказав президент.

Він додав, що заходи щодо забезпечення безпеки – це не те саме, що гарантії безпеки. За його словами, такі заходи можуть включати, наприклад, навчання або обмін розвідданими.