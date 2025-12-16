США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до ст.5 НАТО, але погодитися треба зараз, - Politico

Сполучені Штати пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до ст. 5 НАТО, проте ця пропозиція має часові рамки.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ця пропозиція є найсильнішою та найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація Трампа висунула Україні, але вона супроводжується ультиматумом: прийміть її зараз, або наступна ітерація буде не такою щедрою", - зазначає видання.

Президент Зеленський та багато європейських лідерів неохоче йдуть на угоду без чітких гарантій безпеки з боку США, побоюючись, що Росія через деякий час знову нападе.

Ця остання пропозиція США, ймовірно, є спробою розвіяти ці побоювання, а також спонукати Зеленського діяти швидко.

"Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді, справді сильні гарантії, подібні до статті 5. Ці гарантії не будуть на столі вічно", - сказав один із високопосадовців США.

Дискусії протягом вихідних здебільшого зосереджувалися на деталізації гарантій безпеки, які США та Європа нададуть Україні, але вони також охоплювали територію та інші питання.

"США очікують, що Росія погодиться на таку домовленість у остаточній угоді, а також дозволить Україні вступити до Європейського Союзу. Це може виявитися надто оптимістичною оцінкою, враховуючи відмову Кремля поступитися в мирних переговорах. І Москва ще не висловилася щодо жодної з нових угод, які розробляються в Європі протягом останніх кількох днів", - пише Politico.

Другий американський чиновник заявив, що українська делегація була приємно "здивована" готовністю Трампа погодитися на жорсткіші гарантії безпеки та їх ратифікацію Конгресом, щоб вони діяли й після його президентства.

За даними видання, американські чиновники здебільшого уникали подробиць щодо того, як вони мають намір подолати розбіжності щодо територіальних суперечок. Вони сказали, що залишили Зеленському "ідеї, що спонукають до роздумів" щодо того, як це зробити.

Після того як Зеленський відповість на пропозиції, Віткофф і Кушнер обговорять це питання з Росією.

"Ми вважаємо, що ми, ймовірно, вирішили… 90 відсотків питань між Україною та Росією, але є ще деякі речі, які потрібно вирішити", - додав американський посадовець.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше. Він зазначив, що мав "довгу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії, НАТО, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів.

Трамп зазначив, що то були дуже довгі та дуже хороші розмови.

