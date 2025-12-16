УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10290 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Гарантії безпеки для України
5 329 76

США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до ст.5 НАТО, але погодитися треба зараз, - Politico

Гарантії безпеки від США: В Україн є мало часу на погодження

Сполучені Штати пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до ст. 5 НАТО, проте ця пропозиція має часові рамки.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ця пропозиція є найсильнішою та найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація Трампа висунула Україні, але вона супроводжується ультиматумом: прийміть її зараз, або наступна ітерація буде не такою щедрою", - зазначає видання.

Президент Зеленський та багато європейських лідерів неохоче йдуть на угоду без чітких гарантій безпеки з боку США, побоюючись, що Росія через деякий час знову нападе.

Також читайте: Механізм взаємної допомоги поширюватиметься на Україну, якщо вона вступить до ЄС, - МЗС Німеччини

Ця остання пропозиція США, ймовірно, є спробою розвіяти ці побоювання, а також спонукати Зеленського діяти швидко.

"Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді, справді сильні гарантії, подібні до статті 5. Ці гарантії не будуть на столі вічно", - сказав один із високопосадовців США.

Дискусії протягом вихідних здебільшого зосереджувалися на деталізації гарантій безпеки, які США та Європа нададуть Україні, але вони також охоплювали територію та інші питання.

Також читайте: Україна має одну з найкращих армій, це її головна гарантія безпеки, - глава МЗС Румунії Цою

"США очікують, що Росія погодиться на таку домовленість у остаточній угоді, а також дозволить Україні вступити до Європейського Союзу. Це може виявитися надто оптимістичною оцінкою, враховуючи відмову Кремля поступитися в мирних переговорах. І Москва ще не висловилася щодо жодної з нових угод, які розробляються в Європі протягом останніх кількох днів", - пише Politico.

Другий американський чиновник заявив, що українська делегація була приємно "здивована" готовністю Трампа погодитися на жорсткіші гарантії безпеки та їх ратифікацію Конгресом, щоб вони діяли й після його президентства.

Читайте також: США дадуть військову відповідь у разі нового нападу РФ на Україну, - Туск

За даними видання, американські чиновники здебільшого уникали подробиць щодо того, як вони мають намір подолати розбіжності щодо територіальних суперечок. Вони сказали, що залишили Зеленському "ідеї, що спонукають до роздумів" щодо того, як це зробити.

Після того як Зеленський відповість на пропозиції, Віткофф і Кушнер обговорять це питання з Росією.

"Ми вважаємо, що ми, ймовірно, вирішили… 90 відсотків питань між Україною та Росією, але є ще деякі речі, які потрібно вирішити", - додав американський посадовець.

Читайте: Завершення війни до Різдва малоймовірне, - Туск

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше. Він зазначив, що мав "довгу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії, НАТО, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів.
  • Трамп зазначив, що то були дуже довгі та дуже хороші розмови.

Також читайте: Зеленський про гарантії безпеки: Виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт

Автор: 

США (25330) гарантії безпеки (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
ЦЕ РОЗВОД ДЛЯ ЛОХІВ. Ми уже попередніми розводами наїлися - мінус 45% нації.

ТІ хто в це вірить кретин. А судячи по тому як виїжджають - то не вірить НІХТО.
Мулька.
показати весь коментар
16.12.2025 09:57 Відповісти
+20
бо це не 5 стаття а 10 000 касок. Ось і все. Короче намахалово і кінець тут
показати весь коментар
16.12.2025 10:04 Відповісти
+16
НАТО ні, 5стаття так,, - Якийсь блєдь парадокс.
показати весь коментар
16.12.2025 09:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагадує пропозицію про копалини, коли треба було другий гірший варіант підписувати...
показати весь коментар
16.12.2025 09:50 Відповісти
Так вони вже нічого й не дають. А як заборонить продавати залізо в Європу, то йому ше й друге вухо прострелять.
показати весь коментар
16.12.2025 10:01 Відповісти
потрібно відмовлятись від таких пропозицій, безпека це не товар зі знижкою
показати весь коментар
16.12.2025 10:37 Відповісти
Якби то шось реальне було, то звісно треба брати, але все це ілюзія. Якби мали вписуватися, то вписалися б ще в 2022, чи й в 2014 році.
показати весь коментар
16.12.2025 10:58 Відповісти
Якщо вас кваплять, то це шахрайство, гірше за Мінськ і Будапешт.
показати весь коментар
16.12.2025 21:35 Відповісти
1001 день. Казки від Вашингтона. Послухати, відійти на пару кроків і подумати , де тебе хочуть нає...ти.
показати весь коментар
17.12.2025 09:07 Відповісти
НАТО ні, 5стаття так,, - Якийсь блєдь парадокс.
показати весь коментар
16.12.2025 09:50 Відповісти
бо це не 5 стаття а 10 000 касок. Ось і все. Короче намахалово і кінець тут
показати весь коментар
16.12.2025 10:04 Відповісти
Цілком можливо, а можливо і ні - десь так.
показати весь коментар
16.12.2025 12:55 Відповісти
"Ці гарантії не будуть на столі вічно" - мабуть протухнуть чи скиснуть. Логіка у "гарантів" залізна.
показати весь коментар
16.12.2025 11:11 Відповісти
5 стаття Статуту НАТО не дає безумовного військового захисту членам НАТО. Там сказано, що кожна країна сама вирішує, як вона може допомогти жертві агресії. Тому можливі варіанти.
показати весь коментар
17.12.2025 09:13 Відповісти
Напоминает покупку железной дороги за 1 доллар. Но надо сейчас
показати весь коментар
16.12.2025 09:51 Відповісти
Без гарантій зєлєнскаму і його кукловодам, імітатор президента це не підпише
показати весь коментар
16.12.2025 09:51 Відповісти
Дії Трампа зрозумілі - пообіцяти після того, як Україна виведе війська з фортеці у голе поле, потім почекати, поки катастрофа знесе Україну - і не виконати обіцянку, бо України вже не буде. Але Зєлєнского розуміти не можна. Я ніколи не розумів самогубців і людей, які себе самостійно і добровільно калічили.
показати весь коментар
16.12.2025 09:54 Відповісти
Ти свій уже просцяв? Комік довбаний
показати весь коментар
16.12.2025 10:49 Відповісти
Він з ТОТ. З Горлівки, наскільки мені відомо.
показати весь коментар
16.12.2025 10:50 Відповісти
Гомік неприкольний продовжує срати в коментах. Як і десятки інших ворожих ботів, покидьків та неадекватів. Без Бутусова модерація - лайно. Очевидно, нинішнім начальникам сайт не потрібен.
показати весь коментар
16.12.2025 12:12 Відповісти
ЦЕ РОЗВОД ДЛЯ ЛОХІВ. Ми уже попередніми розводами наїлися - мінус 45% нації.

ТІ хто в це вірить кретин. А судячи по тому як виїжджають - то не вірить НІХТО.
Мулька.
показати весь коментар
16.12.2025 09:57 Відповісти
А якщо першою в нападі звинувачать Україну, рашистам це не вперше.
показати весь коментар
16.12.2025 09:59 Відповісти
Мамо, я домовився про поховання тебе у кремлівському муру, але похорон вже сьогодні!..
показати весь коментар
16.12.2025 10:01 Відповісти
Ну наші хоч розуміють, що це параша? «наступна ітерація не буде такою щедрою»- це ж підкреслює, що у них торги і за ними немає нічого, ніякого захисту!
показати весь коментар
16.12.2025 10:04 Відповісти
Негайно повідомте про це СБУ!
показати весь коментар
16.12.2025 10:36 Відповісти
До речі риторика та сама, що й у параші під час перемовин, коли вони казали, щоб Україна погоджувалась на їх умови зараз, бо наступного разу умови будуть значно гірші. Що сша, що рашка - одного поля ягоди.
показати весь коментар
16.12.2025 10:36 Відповісти
💯💯💯
показати весь коментар
16.12.2025 11:12 Відповісти
США трампа поводяться як коллектори ...шо це за пресінг ?!!! Україна стікає кров'ю ,а воно рахунок почасовий включає ...
показати весь коментар
16.12.2025 10:06 Відповісти
Замість допомоги жертві агресії суцільні ультиматуми тиск та спонукання. А щоб ви всі здохли в муках,трампісти.
показати весь коментар
16.12.2025 10:08 Відповісти
До одного місця, коли на тебе тиснуть!
показати весь коментар
16.12.2025 10:09 Відповісти
Якщо Зеленський підпише те, що протирічить Конституції України, наприклад поступки територіями, росіська мова, росівйська церква..., то це миттєво стаття 111 Кримінального кодексу України (ККУ), яка визначає державну зраду. Україна після ідіотської політики президента і його оточення опинилася в такій ситуації, де одне рішення набагато гірше іншого і хороших варіантів для України просто немає. І не Трамп тут винен, його жадібність до чужих грошей і його тупость була відома і він не наш президент. Нарід 73% проголосував у 2019 році за Зеленського, за свою смерть, за свою гапньбу. У нього було 6 років, щоб закінчити війну перемогою, коли Байден і патненри допомагали всіма видами зброї і сотнями мільйонів доларів США. Але Зеленський всю цю силу і допомогу витратив на збагачення свого етнічного оточення і свій піар. Наступний його крок - отримати гарантії особистого захисту від США йоого і свори, підписання забаганок Трампа і кацапів і втеча з розграбованої і проданої ним України, витрачати накрадене по всьому світу. Шмарафон і помийки-ботоферми навішають наріду, що це наймудріше рішення і що "мінська 3" більше не буде.
показати весь коментар
16.12.2025 10:09 Відповісти
А що йому залишається, якщо ти і решта таких же потужних, непримиримих і незламних геройствуєте на диванах, а не на фронті? В тебе було 5 років до блазня відвоювати Донбас і Крим, али ти з дивану так і не зліз.
показати весь коментар
16.12.2025 10:33 Відповісти
Краще скажи, як ти ховаєшся від кацапських воєнкомів. Подейкують, у вас на ТОТ там уже ;баб'є царство;.
показати весь коментар
16.12.2025 10:39 Відповісти
Подейкують, що ти втік від санітарів і пропустив ранковий укол.
показати весь коментар
16.12.2025 10:42 Відповісти
Що, неправда? Кацапи вас не мобілізують?
Брешеш.
показати весь коментар
16.12.2025 10:45 Відповісти
Нас не просто мобілізують. Силоміць у буси запихають. По всій Україні. А вас? Подейкують, що вам куйло нормальні гроші за контрактом платить.
показати весь коментар
16.12.2025 12:01 Відповісти
Бачив я відео як у Луганську, це ж не так уже й далеко від твоєї Горлівки, кацапи під стволами мобіків в автобус саджають, на фронт.
показати весь коментар
16.12.2025 12:04 Відповісти
Я в Києві. Далі що? Почнеш свої дебільні скріни виставляти? Міняй платівку, ти вже виглядаєш жалюгідно.
показати весь коментар
16.12.2025 12:07 Відповісти
Угу . Всі ви, кацапські тролі, з Києва.
показати весь коментар
16.12.2025 12:36 Відповісти
Скажи чесно, це все твої ніки?
показати весь коментар
16.12.2025 12:37 Відповісти
Скажу чесно: ти жалюгідний.
показати весь коментар
16.12.2025 16:06 Відповісти
Жалюгідний ти, прокацапський донецький троль з двадцятьма ніками.
показати весь коментар
16.12.2025 17:11 Відповісти
Цікаво, невже прикольно жити таким дебілом, як ти?
показати весь коментар
16.12.2025 10:43 Відповісти
В менне було 5 років до блазня відвоювати Крим і Донбас? Для ідіотів різних штибів нагадую, що до 2019 року при Порошенко визволили 2/3 окупованих територій, відновили і озброїли армію, створили нові зразки зброї, особливо САУ "Богдана", ракети "Нептун", "Вільху", "Грім2 -Сапсан", які потужно знищив Зеленський. Боєздатних ЗСУ фактично було до 10 тисяч, а ворожа армія та сама, яка повномасштабно напала 24.02.2022 року, просто Порошенко дипломат і "Мінськими угодами" примусив ворога зупинитися, ввівши проти них потужні санкції і змусив світову спільноту ввести проти росії санкції і стати на бік України. При Зеленському чомусь США стали на бік росії? А скільки територій, окупованих ворогом звільнив Зеленський? Чи він думає, що західні країни будуть і далі податками своїх громадян фінансувати бариг міндічів і цукерманів???
показати весь коментар
16.12.2025 11:45 Відповісти
Сапсани самі без тебе Донецьк і Крим не повернуть. І ніякі санкції теж. Все треба відвойовувати. Але ти замість цього всі ті роки потужно просцикав диван. А тепер виних шукаєш, ідіотина?
показати весь коментар
16.12.2025 12:04 Відповісти
Гомік неприкольний продовжує срати в коментах. Як і десятки інших ворожих ботів, покидьків та неадекватів. Без Бутусова модерація - лайно. Очевидно, нинішнім начальникам сайт не потрібен.
показати весь коментар
16.12.2025 12:13 Відповісти
щось дивний поспіх - умовна трампа адміністрація сьогодні є а завтра нема, шо вони там з штанів випригують? придурку дональду треба з пуйлом встигнути поторгувати?
показати весь коментар
16.12.2025 10:10 Відповісти
Два трильйони обіцяні пуйлом та треба на Нобелівку ідіоту податися до нового року(
Руда мавпа впевнена, що "друг балодья" його не кине))
показати весь коментар
16.12.2025 10:14 Відповісти
там цього придурка "плівки Епштейна" підганяють - дідусь зобов'язаний їх опублікувати, но виглядає він там дуже "пікантно"!
показати весь коментар
16.12.2025 10:21 Відповісти
згоден, - це саме теж підозрюю
показати весь коментар
16.12.2025 10:25 Відповісти
реал політік ,як вона є . Але ще багато елєхтората живе з думкою що гасла західних лідерів про "покарання агресора " і " справедливий мир" - це те що вони реально ПРАГНУТЬ зробити . Хоча це просто гарні гасла для преси та виборця - які вони абсолютно не збираються виконувати .

показати весь коментар
16.12.2025 10:14 Відповісти
торг тут не доречний - ми вже проходили "гарантії" від США!
показати весь коментар
16.12.2025 10:17 Відповісти
І Москва ще не висловилася щодо жодної з нових угод, які розробляються в Європі протягом останніх кількох днів", - пише Politico.
------------------------
Власне з цього й треба було починати, та й, мабуть закінчувати цю всю галасливу епопею.
показати весь коментар
16.12.2025 10:32 Відповісти
Ага. Давайте швидше беріть даже не думайте а то черга стоїть з бажаючих. Мені прям смішно вже на все це дивитись. Прямо як шахраї в 90-х на базарі обробляють жертву з підставними '' радниками''. За кого америкоси взагалі нас мають? За якихось диких африканських бабуїнів? Що ці американські работорговці нам впарюють і навіщо воно нам
показати весь коментар
16.12.2025 10:34 Відповісти
"Погодитись потрібно зараз" - класична фраза ШАХРАЇВ, що хочуть вас РОЗВЕСТИ!
показати весь коментар
16.12.2025 10:37 Відповісти
Треба погоджуватись,***** все рівно не підпише,ця вся суєта лише для того щоб задовільнити рижого довбойоба з Білого Дурдому.***** не погодится а ми ще раз докажемо усьому світові що россія не договороздатна тому нам потрібна зброя а на кацапів нові санкції
показати весь коментар
16.12.2025 10:46 Відповісти
Не стоит переживать. Украина сделает как обычно худший выбор из всех имеющихся. Как делала это последние 2 десятилетия. Особенно в 2019. Это вообще был поворотный момент.... вниз. Дальше уже просто инерция и гравитация сделали свое дело.
показати весь коментар
16.12.2025 10:50 Відповісти
- Діду, а от ви без хліба косити можете?
- Та, певно, що можу.
- А без горілки?
- Можу, чого ж ні!
- А без сала?
- Е, без сала - ніяк.
- Це ж чому?
- Та бачите, коли сонце дуже припікає - я дістаю шматок сала і по сраці ним мащу, а тоді далі собі кошу!
Тут один кум до другого:
- Я ж тобі казав - гімно, а ти гірчиця, гірчиця!
показати весь коментар
16.12.2025 10:51 Відповісти
чергове американське наіпалово України і її народу
показати весь коментар
16.12.2025 10:53 Відповісти
У рудого прямо анурез якийсь - то ... до п'ятниці, то ... зараз. Та пішов ти в сраку
показати весь коментар
16.12.2025 10:53 Відповісти
В цілому це може бути прийнятним компромісом для України.
Але, років 8 тому, я знав одного наркомана (реально залжну від важких наркотикв людину). Віз за дозу, міг зробити все що завгодно, та наобіцяти що завгодно. Звісно, ніколи він не робив те що говорив, проте його слово все одно було більш вагоме, ніж Трампа!

Тому, спочатку гарантії безпеки, спочатку голосування та прийняття в конгресі, спочатку підпис Трампа та всі юридично необхідні процедури, поки гарантії не стануть юридичними забов'язаннями, а вже потім поступки зі сторони України. Бо слово Трампа, не значит ні-чо-го.
показати весь коментар
16.12.2025 10:55 Відповісти
А ще як маркетолог за освітою, можу сказати. Якщо вам ставлять жортскі дедлайни, або зараз або ніколи, обирайте ніколи, бо 99%, що вас хочуть на@@ати!
показати весь коментар
16.12.2025 10:58 Відповісти
Александр Кравченко #488760 продовжує срати в коментах. Як і десятки інших ворожих ботів, покидьків та неадекватів. Без Бутусова модерація - лайно. Очевидно, нинішнім начальникам сайт не потрібен.
показати весь коментар
16.12.2025 12:14 Відповісти
Бот у на саме ти! Давай по аргументах? Ну давай!
1. Я не соромлюсь свого імені, та вказую його, нічого не приховуючи. Ба більше по моєму при звіщу мене можна легко знайти в Гуглі, в тому числі мій номер телефону, тому що я займаюсь онлайн бізнесом і мені не має чого приховувати, та чого соромитись. Ти соромишся свого приз віща, приховуєш, та ховаєшся під ніком;
2. Я знаходжусь в Україні, нікуди не тікаю, та не приховую свого IP. Ти ж або втік в Словаччину, або соромишся своєї країни, переховуючись під VPN Словаччини, що гірше тут ХЗ;
3. Я зареєстрований на цензорі, в 2021 році, ще до повномасштабної війни, ти в 2025 році, коли повномасштабна війна розпочалась;
4. Я нікого не ображаю, та не переходжу на особистість, крім того, не знайомих мені людей, ти це робиш;
5. Я пишу аргументовані, довгі коментарі, що я думаю, та як дыяти, ти короткі 2-х слівні речення.
Але БОТ, звісно я! Тут головне, не переплутати....
показати весь коментар
16.12.2025 12:35 Відповісти
Дурня для лохів...
показати весь коментар
16.12.2025 10:56 Відповісти
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



https://x.com/leusenko1/status/2000851627385741451

США дадуть військову відповідь у разі нового нападу рф на Україну, - Туск. Десь я таке чув... Згадав! 5 грудня 1994 року в Будапешті декілька дядьків обіцяли гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Навіть ратифікація цієї обіцянки Сенатом та Конгресом США не дасть 100% гарантії.
показати весь коментар
16.12.2025 10:59 Відповісти
2 вже сдохло. 3ій на часі
показати весь коментар
17.12.2025 01:28 Відповісти
погодитися здати залишки Донецької області без бою і дати кацапам плацдарм для подальшого наступу на Дніпро та Харків?
показати весь коментар
16.12.2025 11:03 Відповісти
их гарантии не стоят куска туалетной бумаги, на которой написаны.
показати весь коментар
16.12.2025 11:09 Відповісти
Нагадує базарний розпродаж з підставними покупцями.
показати весь коментар
16.12.2025 11:11 Відповісти
США "пообіцяли" 💩💩💩👎👎👎
показати весь коментар
16.12.2025 11:12 Відповісти
Дешевий трюк. Ігнорувати.
показати весь коментар
16.12.2025 11:13 Відповісти
Тобто ніяких гарантій. Знов по колу водять.
показати весь коментар
16.12.2025 11:20 Відповісти
Ці гарантії вже не діють навіть в країнах НАТО.
показати весь коментар
16.12.2025 11:50 Відповісти
Я таких разводіл на Кардачах бачив.
показати весь коментар
16.12.2025 13:40 Відповісти
Не має там жодного аналогу 5статті НАТО.
Лишень трішечки покращений варіант будапештського меморандуму.
показати весь коментар
16.12.2025 15:39 Відповісти
 
 