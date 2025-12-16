США дадуть військову відповідь у разі нового нападу РФ на Україну, - Туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що гарантії безпеки для України передбачають військову відповідь США у разі повторної агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Onet.

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Туск підкреслив, що на зустрічі в Берліні стало очевидно: США, Європа та Україна об’єднані у підтримці Києва.

"Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями і українцями діяли як союзники, щоб росіяни і Путін побачили, що ми не можемо вбити клин між трьома сторонами", – заявив Туск.

За його словами, це єдина реальна можливість переконати Росію до серйозних переговорів про зупинення війни або принаймні припинення вогню.

Території вирішує Україна

Прем'єр наголосив, що питання потенційних територіальних поступок залишаються винятково у компетенції України.

"Наше завдання – підтримати їх у цих переговорах, щоб не могло бути й мови про перемогу Росії в цьому протистоянні, але це залишається складним завданням", – підкреслив Туск.

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Гарантії безпеки для України

Туск зазначив, що США та Європа можуть створити серйозні гарантії безпеки для України, які важливі також для Польщі та сусідніх країн.

"Я наголосив, що з нашої точки зору це важливо, тому що гарантії безпеки для України – це в певному сенсі і гарантії безпеки для Польщі. Україна, якій загрожує відновлення агресії, являє собою великий ризик для Польщі і для тих країн, які знаходяться поблизу лінії фронту", – сказав прем'єр.

Він також уточнив, що США дали зрозуміти: у разі нової агресії Росії відповідь буде військовою, наближаючи гарантії безпеки до принципу 5 статті НАТО, хоча без прямого посилання на неї, щоб не ускладнити переговори.

"Це схоже на статтю 5, але я б не став безпосередньо посилатися на неї, бо це може ускладнити подальші переговори. Але заява, яку ми почули сьогодні, дійсно має далекосяжні наслідки", – підсумував Туск.

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