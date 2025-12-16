РУС
3 999 53

США дадут военный ответ в случае нового нападения РФ на Украину, - Туск

Новое нападение РФ будет означать ответ США — заявление Туска

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что гарантии безопасности для Украины предусматривают военный ответ США в случае повторной агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пише тOnet.

Туск подчеркнул, что на встрече в Берлине стало очевидно: США, Европа и Украина объединены в поддержке Киева.

"Крайне важно, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне и Путин увидели, что мы не можем вбить клин между тремя сторонами", – заявил Туск.

По его словам, это единственная реальная возможность убедить Россию к серьезным переговорам о прекращении войны или, по крайней мере, прекращении огня.

Территории решает Украина

Премьер подчеркнул, что вопросы потенциальных территориальных уступок остаются исключительно в компетенции Украины.

"Наша задача – поддержать их в этих переговорах, чтобы не могло быть и речи о победе России в этом противостоянии, но это остается сложной задачей", – подчеркнул Туск.

Гарантии безопасности для Украины

Туск отметил, что США и Европа могут создать серьезные гарантии безопасности для Украины, которые важны также для Польши и соседних стран.

"Я подчеркнул, что с нашей точки зрения это важно, потому что гарантии безопасности для Украины – это в определенном смысле и гарантии безопасности для Польши. Украина, которой угрожает возобновление агрессии, представляет собой большой риск для Польши и для тех стран, которые находятся вблизи линии фронта", – сказал премьер.

Он также уточнил, что США дали понять: в случае новой агрессии России ответ будет военным, приближая гарантии безопасности к принципу 5-й статьи НАТО, хотя без прямой ссылки на нее, чтобы не осложнить переговоры.

"Это похоже на статью 5, но я бы не стал напрямую ссылаться на нее, потому что это может осложнить дальнейшие переговоры. Но заявление, которое мы услышали сегодня, действительно имеет далеко идущие последствия", – подытожил Туск.

россия США Туск Дональд Украина гарантии безопасности
+23
це брехня
16.12.2025 08:20
+19
Хтось у це вірить? Ну, окрім упоротих *********? Т
16.12.2025 08:21
+15
Звичайно. Трамп кладе на закони США - документи, прийняті Конгресом і затверджені Сенатом, пробкє клости на конституцію США, думаючи про власний третій термін президентства, тому покладе і підітреться і гарантіями безпеки, даними Україні, навіть якщо їх прийме Конгрес.
16.12.2025 08:37
це брехня
16.12.2025 08:20
Звичайно. Трамп кладе на закони США - документи, прийняті Конгресом і затверджені Сенатом, пробкє клости на конституцію США, думаючи про власний третій термін президентства, тому покладе і підітреться і гарантіями безпеки, даними Україні, навіть якщо їх прийме Конгрес.
16.12.2025 08:37
тр вже забув, як САМ підписав папірець про те, що ніколи США не визнають, а ні крим, а ні ін.окуповані території расєйськими. І що?

Де зараз цей папірець разом з буд.мемо-ран-ду-мом?

Папір все витримає, а от реальність ні
тр - видатний хазяїн свого слова: сам дав, сам забрав... до речи і бай-ден співав, що будемо допомогати скільки потрібно - скільки зможемо?! - і навіть тоді по каплям допомагав і заборони вводив на використання зброї... ну і зараз все зійшло на нуль, навіть продаж зброї тр гальмує і по наменклатурі і по доствці

Віри, а ні в папірці, а ні слова амер.презів випарилися.

Гарантії безпеки - це озброєні до зубів ЗСУ і... реальний західний контингент на кордонах України, якій без вагань зброєю, а не вздохами, відбиває спроби агресора вдертися в Україну.
16.12.2025 09:01
А США і не визнають. Визнає лише Трамп.
16.12.2025 09:16
От власне! Тому влада і Зєлєнскій повинні працювати над однією стратегією - як Україні пережити Трампа і що для цього треба робити.
16.12.2025 09:48
Кацапи ше цю війну не зупинили - який новий напад?
16.12.2025 08:21
Вони можуть дати тільки собі у труси
16.12.2025 08:21
Хтось у це вірить? Ну, окрім упоротих *********? Т
16.12.2025 08:21
Чекаємо що Маратон буде вливати в очі адептам . Скоріше за все сцянину. Потужну, відбірну. І незламну
16.12.2025 08:50
Обіцяти не значить женитися
16.12.2025 08:22
От що таке жіночий досвід
16.12.2025 08:38
мені це тато говорив
16.12.2025 08:44
В этом суть европейцев. Они все считают Америку своим цепным песиком.
16.12.2025 08:24
як виявилось США це дурнуватий пес якому подобається харчуватись по смітникам замість їсти з чистої миски . а ще гавкає на друзів і пускає ворогів в свій дім виляючи хвостом .
16.12.2025 09:17
Якщо виходити з вашої логіки, то в Україні всі чоловіки грають на роялі, і навіть безрукі!
16.12.2025 09:38
до чого тут Україна коли я пишу про США ? я також не писав що всі чоловіки в США руді гандони ! я написав про теперішню владу , якщо ви не зрозуміли .
16.12.2025 10:08
Незнаю чого, але мені ДУЖЕ смішно від цих слів
16.12.2025 08:26
Будапешт-2 !!))
16.12.2025 08:27
Гірше. Бо набагато цинічніше: змусити жертву поступитися ґвалтівникові щоб потім знову стати жертвою насильства.
16.12.2025 08:40
Трумпу довіряти - себе не поважати..
16.12.2025 08:30
Якби ж Трумпові. А це ж замість Трумпа вписується Туск.
16.12.2025 09:44
Що їм заважає вже її надати не чекаючи наступного нападу?
16.12.2025 08:32
Тобто щоб отримати теоритичну військову відповідь америкосів, кацапи мають завершити війну? Ну тоді вони будуть продовжувати
16.12.2025 08:32
А якщо не дадуть, що тоді?
Будемо в суд на них подавати (якщо залишиться кому це зробити)?
16.12.2025 08:33
Скоріше допоможіть ху...лу в нападу на ЄС, бо йому так легше, чим ходити обосраним
16.12.2025 08:34
А як що не дозвоняться до штатів? Хто буде воювати?
16.12.2025 08:41
Нехай пан Туск не бере це на свій рахунок, але зобов'язання, домовленності, чи навіть обіцянки США трампівської епохі - це трошки меньше ніж НІХ*Я...
16.12.2025 08:44
Поэтому Обама, Байден, Трамп никогда ничего не обещали, чтобы не выглядеть дураками. А Туск обещает. Кажется он полный неадекват.
16.12.2025 08:53
Неправда!
Обіцяв картер, коли забирав ЯЗ, обіцяв о-ба-ма розруліти дипл шляхом і благав тільки не стріляти, обіцяв бай- ден - ...допомагати скільки потрібно, обіцяв тр ще за першу каденцію що не визнають штати те, що захапав пу, расєйським і напередодні обрання тр казав, що в разі відмови пу від припинення вогню і переговорів, то в мить озброїть ЗСУ до зубів...

а тепер...оборотень звинувачує жертву, що та пручажться згвалтуванню і заважає йому - тр - отримати "заслуженного" Нобеля і отримати жирний куш від спільного з пу дерібану України
Прикро , дуже прикро, що зі світовим копом відбулася така дика метаморфоза
16.12.2025 09:16
Многие страны прикрываясь Америкой ведут безответственно. Это должно прекратится.
16.12.2025 09:30
16.12.2025 08:48
А хто зараз заважає це зробити?
16.12.2025 08:49
Не заважайте вчергове най@бувати Україну?
16.12.2025 08:52
Обіцяне ****** бабло...
16.12.2025 08:53
Туск фуфло толкаєт. Як і його тезка трампон.
16.12.2025 08:51
Туск не буде балаботи, це прямо в інтересах Польщі. Але ж не підпишуть
16.12.2025 08:54
Ага, бачу як щас. Начальник Білого дурдому, старий маразматик, що до всього хворіє старечою деменцією Трампидло забуде про обіщане на другий день, а якщо не забуде, що малоймовірно, спитає дозволу у фюрера свинорейху *****, чи може він пукнути в калюжу в сторону кацапії.
16.12.2025 08:54
Прийде інший трамп і анулює всі підписи папередніка.
16.12.2025 08:57
За ці три з кусочком років старий пирдун Трампидло може так нагадити Україні, що прийдеться довго розгрібати. Рудий ідіот Донні веде себе як стара затаскана повія з окружної, на яку наввідь мухи не сідають, гидують. Але перед старим ідіотом практично всі, крім китайців, ведуть себе тихо, смирно, не дай бог цього ідіота розгнівати.
16.12.2025 09:10
а якщо прийдуть Вітьок і Зятьок ?
16.12.2025 09:21
Дрочять з цим " повторним нападом". Ще старий можливо закінчаться так, що новий і не знадобиться
16.12.2025 08:55
Це сказав Туск , не довго думаючи .
16.12.2025 08:56
Ніякі домовленості, ніякі договори, міжнародне право - не працюють. В ООН можуть виписувати любі папірці.
Тільки право сильного.
16.12.2025 08:56
Не смішіть мої капці.
16.12.2025 08:59
Яке марення ! США не можуть зараз Польщу захистити від атак російських безпилотників.
16.12.2025 09:05
Спочатку треба цю війну закінчити, ще невідомо шо кацапня витворе, а потім вже рро наступний говорити. Шось сьогодні Туск розійшовся з ранку...
16.12.2025 09:07
Туск-президент США? Чи на підтанцьовці Морською?
16.12.2025 09:15
Підняв дядько з ранку настрій!!!Розсмішив ,так розсмішив!!!
16.12.2025 09:34
Прямо сейчас не дают, а потом дадут. Стопроцентно.
16.12.2025 09:35
Абама прийде порядок наведе. "Це ж було вже"
16.12.2025 09:36
Та ви що?! Це ж ескалація!
16.12.2025 09:41
Ага як в 2014 або 2022 ГАРАНТ БЕЗПЕКИ США дали військову відповідь. Скоріше на стороні фашистів російських.
16.12.2025 10:02
Америці трампу вірити, себе не поважати.
16.12.2025 10:06
 
 