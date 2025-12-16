США дадут военный ответ в случае нового нападения РФ на Украину, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что гарантии безопасности для Украины предусматривают военный ответ США в случае повторной агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пише тOnet.

Туск подчеркнул, что на встрече в Берлине стало очевидно: США, Европа и Украина объединены в поддержке Киева.

"Крайне важно, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне и Путин увидели, что мы не можем вбить клин между тремя сторонами", – заявил Туск.

По его словам, это единственная реальная возможность убедить Россию к серьезным переговорам о прекращении войны или, по крайней мере, прекращении огня.

Территории решает Украина

Премьер подчеркнул, что вопросы потенциальных территориальных уступок остаются исключительно в компетенции Украины.

"Наша задача – поддержать их в этих переговорах, чтобы не могло быть и речи о победе России в этом противостоянии, но это остается сложной задачей", – подчеркнул Туск.

Гарантии безопасности для Украины

Туск отметил, что США и Европа могут создать серьезные гарантии безопасности для Украины, которые важны также для Польши и соседних стран.

"Я подчеркнул, что с нашей точки зрения это важно, потому что гарантии безопасности для Украины – это в определенном смысле и гарантии безопасности для Польши. Украина, которой угрожает возобновление агрессии, представляет собой большой риск для Польши и для тех стран, которые находятся вблизи линии фронта", – сказал премьер.

Он также уточнил, что США дали понять: в случае новой агрессии России ответ будет военным, приближая гарантии безопасности к принципу 5-й статьи НАТО, хотя без прямой ссылки на нее, чтобы не осложнить переговоры.

"Это похоже на статью 5, но я бы не стал напрямую ссылаться на нее, потому что это может осложнить дальнейшие переговоры. Но заявление, которое мы услышали сегодня, действительно имеет далеко идущие последствия", – подытожил Туск.

