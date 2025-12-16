США дадут военный ответ в случае нового нападения РФ на Украину, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что гарантии безопасности для Украины предусматривают военный ответ США в случае повторной агрессии России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пише тOnet.
Туск подчеркнул, что на встрече в Берлине стало очевидно: США, Европа и Украина объединены в поддержке Киева.
"Крайне важно, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне и Путин увидели, что мы не можем вбить клин между тремя сторонами", – заявил Туск.
По его словам, это единственная реальная возможность убедить Россию к серьезным переговорам о прекращении войны или, по крайней мере, прекращении огня.
Территории решает Украина
Премьер подчеркнул, что вопросы потенциальных территориальных уступок остаются исключительно в компетенции Украины.
"Наша задача – поддержать их в этих переговорах, чтобы не могло быть и речи о победе России в этом противостоянии, но это остается сложной задачей", – подчеркнул Туск.
Гарантии безопасности для Украины
Туск отметил, что США и Европа могут создать серьезные гарантии безопасности для Украины, которые важны также для Польши и соседних стран.
"Я подчеркнул, что с нашей точки зрения это важно, потому что гарантии безопасности для Украины – это в определенном смысле и гарантии безопасности для Польши. Украина, которой угрожает возобновление агрессии, представляет собой большой риск для Польши и для тех стран, которые находятся вблизи линии фронта", – сказал премьер.
Он также уточнил, что США дали понять: в случае новой агрессии России ответ будет военным, приближая гарантии безопасности к принципу 5-й статьи НАТО, хотя без прямой ссылки на нее, чтобы не осложнить переговоры.
"Это похоже на статью 5, но я бы не стал напрямую ссылаться на нее, потому что это может осложнить дальнейшие переговоры. Но заявление, которое мы услышали сегодня, действительно имеет далеко идущие последствия", – подытожил Туск.
Де зараз цей папірець разом з буд.мемо-ран-ду-мом?
Папір все витримає, а от реальність ні
тр - видатний хазяїн свого слова: сам дав, сам забрав... до речи і бай-ден співав, що будемо допомогати скільки потрібно - скільки зможемо?! - і навіть тоді по каплям допомагав і заборони вводив на використання зброї... ну і зараз все зійшло на нуль, навіть продаж зброї тр гальмує і по наменклатурі і по доствці
Віри, а ні в папірці, а ні слова амер.презів випарилися.
Гарантії безпеки - це озброєні до зубів ЗСУ і... реальний західний контингент на кордонах України, якій без вагань зброєю, а не вздохами, відбиває спроби агресора вдертися в Україну.
Будемо в суд на них подавати (якщо залишиться кому це зробити)?
Обіцяв картер, коли забирав ЯЗ, обіцяв о-ба-ма розруліти дипл шляхом і благав тільки не стріляти, обіцяв бай- ден - ...допомагати скільки потрібно, обіцяв тр ще за першу каденцію що не визнають штати те, що захапав пу, расєйським і напередодні обрання тр казав, що в разі відмови пу від припинення вогню і переговорів, то в мить озброїть ЗСУ до зубів...
а тепер...оборотень звинувачує жертву, що та пручажться згвалтуванню і заважає йому - тр - отримати "заслуженного" Нобеля і отримати жирний куш від спільного з пу дерібану України
Прикро , дуже прикро, що зі світовим копом відбулася така дика метаморфоза
Тільки право сильного.
Америцітрампу вірити, себе не поважати.