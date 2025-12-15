Україна має одну з найкращих армій, це її головна гарантія безпеки, - глава МЗС Румунії Цою

Україна наразі має одну з найкраще підготовлених армій у світі, тому це буде головною гарантією її безпеки.

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Гарантії безпеки

"Україна довела, що в неї одна з найкращих армій, найкраще підготовлених армій у світі. Тож я думаю, якщо буде так, що вони не вступатимуть до НАТО і відмовляться від цього процесу, це не означає, що вони не зможуть захищати себе", - відповіла вона на питання, як європейці зможуть гарантувати безпеку України у разі її неприєднання до НАТО.

Також, за словами Цою, "головною гарантією безпеки, на якій зосереджені і Україна, і Румунія, і багато голосів у ЄС, – це впевненість, що Україна має потужне озброєння, міцну армію та стійке суспільство".

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"І в цьому сенсі це не пов’язано з рішенням бути частиною НАТО. Це те, що ми вже робимо разом у плані надання військового обладнання, коли це необхідно", - додала вона.

Також міністерка вказала на те, що ще одним вагомим елементом гарантій безпеки є не лише припинення війни, а й "забезпечення необхідної безпеки для всіх комерційних потоків, всієї інфраструктури та для всіх інфраструктурних проєктів, щоб економіка регіону, зокрема України, і проєкти, які ми робимо разом як сусіди, були захищеними в майбутньому та привабливими для інвесторів".

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах був присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

За даними ЗМІ, 15 грудня США та Україна обговорять у Берліні гарантії безпеки.

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