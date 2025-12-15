Україна має одну з найкращих армій, це її головна гарантія безпеки, - глава МЗС Румунії Цою
Україна наразі має одну з найкраще підготовлених армій у світі, тому це буде головною гарантією її безпеки.
Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Гарантії безпеки
"Україна довела, що в неї одна з найкращих армій, найкраще підготовлених армій у світі. Тож я думаю, якщо буде так, що вони не вступатимуть до НАТО і відмовляться від цього процесу, це не означає, що вони не зможуть захищати себе", - відповіла вона на питання, як європейці зможуть гарантувати безпеку України у разі її неприєднання до НАТО.
Також, за словами Цою, "головною гарантією безпеки, на якій зосереджені і Україна, і Румунія, і багато голосів у ЄС, – це впевненість, що Україна має потужне озброєння, міцну армію та стійке суспільство".
"І в цьому сенсі це не пов’язано з рішенням бути частиною НАТО. Це те, що ми вже робимо разом у плані надання військового обладнання, коли це необхідно", - додала вона.
Також міністерка вказала на те, що ще одним вагомим елементом гарантій безпеки є не лише припинення війни, а й "забезпечення необхідної безпеки для всіх комерційних потоків, всієї інфраструктури та для всіх інфраструктурних проєктів, щоб економіка регіону, зокрема України, і проєкти, які ми робимо разом як сусіди, були захищеними в майбутньому та привабливими для інвесторів".
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Також на перемовинах був присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
- За даними ЗМІ, 15 грудня США та Україна обговорять у Берліні гарантії безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль