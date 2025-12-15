УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9271 відвідувач онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
1 920 14

Україна має одну з найкращих армій, це її головна гарантія безпеки, - глава МЗС Румунії Цою

У Румунії назвали ЗСУ головною гарантією безпеки

Україна наразі має одну з найкраще підготовлених армій у світі, тому це буде головною гарантією її безпеки.

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Гарантії безпеки

"Україна довела, що в неї одна з найкращих армій, найкраще підготовлених армій у світі. Тож я думаю, якщо буде так, що вони не вступатимуть до НАТО і відмовляться від цього процесу, це не означає, що вони не зможуть захищати себе", - відповіла вона на питання, як європейці зможуть гарантувати безпеку України у разі її неприєднання до НАТО.

Також, за словами Цою, "головною гарантією безпеки, на якій зосереджені і Україна, і Румунія, і багато голосів у ЄС, – це впевненість, що Україна має потужне озброєння, міцну армію та стійке суспільство".

Також читайте: США та деякі європейські партнери не підтримали вступ України в НАТО як гарантію безпеки, - Зеленський

"І в цьому сенсі це не пов’язано з рішенням бути частиною НАТО. Це те, що ми вже робимо разом у плані надання військового обладнання, коли це необхідно", - додала вона.

Також міністерка вказала на те, що ще одним вагомим елементом гарантій безпеки є не лише припинення війни, а й "забезпечення необхідної безпеки для всіх комерційних потоків, всієї інфраструктури та для всіх інфраструктурних проєктів, щоб економіка регіону, зокрема України, і проєкти, які ми робимо разом як сусіди, були захищеними в майбутньому та привабливими для інвесторів".

Читайте: Україна все ще хоче гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, - Зеленський

Перемовини у Берліні

Також читайте: Механізм взаємної допомоги поширюватиметься на Україну, якщо вона вступить до ЄС, - МЗС Німеччини

Автор: 

Румунія (1427) гарантії безпеки (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Від підримки та гарантій м'яко починають:" ви і так круті..., які вам ще гарантії".
показати весь коментар
15.12.2025 13:44 Відповісти
+9
А європейські армії всялися? Сховалися за трупами українців і бояться орків?
показати весь коментар
15.12.2025 13:43 Відповісти
+6
Правильно каже жіночка...
показати весь коментар
15.12.2025 13:42 Відповісти

Завантаження...

 
 