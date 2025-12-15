Украина имеет одну из лучших армий, это ее главная гарантия безопасности, - глава МИД Румынии Цою

Украина сейчас имеет одну из лучших армий в мире, поэтому это будет главной гарантией ее безопасности.

Об этом заявила министриностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гарантии безопасности

"Украина доказала, что у нее одна из лучших армий, лучших подготовленных армий в мире. Поэтому я думаю, если будет так, что они не вступят в НАТО и откажутся от этого процесса, это не значит, что они не смогут защищать себя", - ответила она на вопрос, как европейцы смогут гарантировать безопасность Украины в случае ее неприсоединения к НАТО.

Также, по словам Цою, "главной гарантией безопасности, на которой сосредоточены и Украина, и Румыния, и многие голоса в ЕС, – это уверенность, что Украина имеет мощное вооружение, крепкую армию и устойчивое общество".

Читайте также: США и некоторые европейские партнеры не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности, - Зеленский

"И в этом смысле это не связано с решением быть частью НАТО. Это то, что мы уже делаем вместе в плане предоставления военного оборудования, когда это необходимо", - добавила она.

Также министр указала на то, что еще одним весомым элементом гарантий безопасности является не только прекращение войны, но и "обеспечение необходимой безопасности для всех коммерческих потоков, всей инфраструктуры и для всех инфраструктурных проектов, чтобы экономика региона, в частности Украины, и проекты, которые мы делаем вместе как соседи, были защищены в будущем и привлекательными для инвесторов".

Читайте: Украина все еще хочет гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, - Зеленский

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По данным СМИ, 15 декабря США и Украина обсудят в Берлине гарантии безопасности.

Читайте также: Механизм взаимной помощи будет распространяться на Украину, если она вступит в ЕС, - МИД Германии