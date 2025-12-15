РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Украина имеет одну из лучших армий, это ее главная гарантия безопасности, - глава МИД Румынии Цою

В Румынии назвали ВСУ главной гарантией безопасности

Украина сейчас имеет одну из лучших армий в мире, поэтому это будет главной гарантией ее безопасности.

Об этом заявила министриностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гарантии безопасности

"Украина доказала, что у нее одна из лучших армий, лучших подготовленных армий в мире. Поэтому я думаю, если будет так, что они не вступят в НАТО и откажутся от этого процесса, это не значит, что они не смогут защищать себя", - ответила она на вопрос, как европейцы смогут гарантировать безопасность Украины в случае ее неприсоединения к НАТО.

Также, по словам Цою, "главной гарантией безопасности, на которой сосредоточены и Украина, и Румыния, и многие голоса в ЕС, – это уверенность, что Украина имеет мощное вооружение, крепкую армию и устойчивое общество".

"И в этом смысле это не связано с решением быть частью НАТО. Это то, что мы уже делаем вместе в плане предоставления военного оборудования, когда это необходимо", - добавила она.

Также министр указала на то, что еще одним весомым элементом гарантий безопасности является не только прекращение войны, но и "обеспечение необходимой безопасности для всех коммерческих потоков, всей инфраструктуры и для всех инфраструктурных проектов, чтобы экономика региона, в частности Украины, и проекты, которые мы делаем вместе как соседи, были защищены в будущем и привлекательными для инвесторов".

Переговоры в Берлине

Правильно каже жіночка...
15.12.2025 13:42 Ответить
А європейські армії всялися? Сховалися за трупами українців і бояться орків?
15.12.2025 13:43 Ответить
Від підримки та гарантій м'яко починають:" ви і так круті..., які вам ще гарантії".
15.12.2025 13:44 Ответить
гарно послали на ...й
15.12.2025 13:55 Ответить
Мабуть пуйло кусає лікті...чому це вони на оцих куколдів не напали тоді три роки тому?! Вони би тупо обісралися і повтікали до Іспанії
15.12.2025 13:57 Ответить
коротше ввічливо посилають з острова ...
15.12.2025 14:01 Ответить
Як то кажуть: "Якщо десь похвалили,значить десь на Є-бали".
15.12.2025 14:02 Ответить
В перекладі українською мовою: "у вас сильна армія, тож навіщо вам ще якісь гарантії безпеки?".
15.12.2025 14:03 Ответить
 
 