3 733 54

США пообещали Украине гарантии безопасности, подобные ст.5 НАТО, но соглашаться нужно сейчас, - Politico

Гарантии безопасности от США: У Украины мало времени на согласование

Соединенные Штаты предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные ст. 5 НАТО, однако это предложение имеет временные рамки.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Это предложение является самой сильной и четкой гарантией безопасности, которую администрация Трампа выдвинула Украине, но оно сопровождается ультиматумом: примите его сейчас, или следующая итерация будет не такой щедрой", - отмечает издание.

Президент Зеленский и многие европейские лидеры неохотно идут на сделку без четких гарантий безопасности со стороны США, опасаясь, что Россия через некоторое время снова нападет.

Читайте также: Механизм взаимной помощи будет распространяться на Украину, если она вступит в ЕС, - МИД Германии

Это последнее предложение США, вероятно, является попыткой развеять эти опасения, а также побудить Зеленского действовать быстро.

"Основа этого соглашения заключается в том, чтобы иметь действительно, действительно сильные гарантии, подобные статье 5. Эти гарантии не будут на столе вечно", - сказал один из высокопоставленных чиновников США.

Дискуссии в течение выходных в основном сосредоточивались на детализации гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, но они также охватывали территорию и другие вопросы.

Читайте также: Украина имеет одну из лучших армий, это ее главная гарантия безопасности, - глава МИД Румынии Цою

"США ожидают, что Россия согласится на такую договоренность в окончательном соглашении, а также позволит Украине вступить в Европейский Союз. Это может оказаться слишком оптимистичной оценкой, учитывая отказ Кремля пойти на уступки в мирных переговорах. И Москва еще не высказалась ни по одному из новых соглашений, которые разрабатываются в Европе в течение последних нескольких дней", - пишет Politico.

Второй американский чиновник заявил, что украинская делегация была приятно "удивлена" готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и их ратификацию Конгрессом, чтобы они действовали и после его президентства.

Читайте также: США дадут военный ответ в случае нового нападения РФ на Украину, - Туск

По данным издания, американские чиновники в основном избегали подробностей о том, как они намерены преодолеть разногласия по территориальным спорам. Они сказали, что оставили Зеленскому "наводящие на размышления идеи" о том, как это сделать.

После того как Зеленский ответит на предложения, Виткофф и Кушнер обсудят этот вопрос с Россией.

"Мы считаем, что мы, вероятно, решили... 90 процентов вопросов между Украиной и Россией, но есть еще некоторые вещи, которые нужно решить", - добавил американский чиновник.

Читайте: Завершение войны до Рождества маловероятно, - Туск

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее. Он отметил, что провел "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.
  • Трамп отметил, что это были очень долгие и очень хорошие разговоры.

Читайте также: Зеленский о гарантиях безопасности: Выглядят очень неплохо, хотя это первый драфт

Автор: 

Топ комментарии
+14
ЦЕ РОЗВОД ДЛЯ ЛОХІВ. Ми уже попередніми розводами наїлися - мінус 45% нації.

ТІ хто в це вірить кретин. А судячи по тому як виїжджають - то не вірить НІХТО.
Мулька.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:57 Ответить
+13
НАТО ні, 5стаття так,, - Якийсь блєдь парадокс.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:50 Ответить
+12
Так вони вже нічого й не дають. А як заборонить продавати залізо в Європу, то йому ше й друге вухо прострелять.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:01 Ответить
Нагадує пропозицію про копалини, коли треба було другий гірший варіант підписувати...
показать весь комментарий
16.12.2025 09:50 Ответить
Цього разу має бути ще гірше. Впирання закінчаться взагалі відходом США з обрубанням всякої допомоги.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:58 Ответить
потрібно відмовлятись від таких пропозицій, безпека це не товар зі знижкою
показать весь комментарий
16.12.2025 10:37 Ответить
Якби то шось реальне було, то звісно треба брати, але все це ілюзія. Якби мали вписуватися, то вписалися б ще в 2022, чи й в 2014 році.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:58 Ответить
бо це не 5 стаття а 10 000 касок. Ось і все. Короче намахалово і кінець тут
показать весь комментарий
16.12.2025 10:04 Ответить
"Ці гарантії не будуть на столі вічно" - мабуть протухнуть чи скиснуть. Логіка у "гарантів" залізна.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:11 Ответить
Напоминает покупку железной дороги за 1 доллар. Но надо сейчас
показать весь комментарий
16.12.2025 09:51 Ответить
Без гарантій зєлєнскаму і його кукловодам, імітатор президента це не підпише
показать весь комментарий
16.12.2025 09:51 Ответить
Дії Трампа зрозумілі - пообіцяти після того, як Україна виведе війська з фортеці у голе поле, потім почекати, поки катастрофа знесе Україну - і не виконати обіцянку, бо України вже не буде. Але Зєлєнского розуміти не можна. Я ніколи не розумів самогубців і людей, які себе самостійно і добровільно калічили.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:54 Ответить
Іди на фронт і відвойовуй Донецьк. Досить потужно просцикати диван.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:30 Ответить
Ти свій уже просцяв? Комік довбаний
показать весь комментарий
16.12.2025 10:49 Ответить
Він з ТОТ. З Горлівки, наскільки мені відомо.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:50 Ответить
А якщо першою в нападі звинувачать Україну, рашистам це не вперше.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:59 Ответить
Мамо, я домовився про поховання тебе у кремлівському муру, але похорон вже сьогодні!..
показать весь комментарий
16.12.2025 10:01 Ответить
Ну наші хоч розуміють, що це параша? «наступна ітерація не буде такою щедрою»- це ж підкреслює, що у них торги і за ними немає нічого, ніякого захисту!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:04 Ответить
Негайно повідомте про це СБУ!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:36 Ответить
До речі риторика та сама, що й у параші під час перемовин, коли вони казали, щоб Україна погоджувалась на їх умови зараз, бо наступного разу умови будуть значно гірші. Що сша, що рашка - одного поля ягоди.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:36 Ответить
💯💯💯
показать весь комментарий
16.12.2025 11:12 Ответить
США трампа поводяться як коллектори ...шо це за пресінг ?!!! Україна стікає кров'ю ,а воно рахунок почасовий включає ...
показать весь комментарий
16.12.2025 10:06 Ответить
Замість допомоги жертві агресії суцільні ультиматуми тиск та спонукання. А щоб ви всі здохли в муках,трампісти.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:08 Ответить
До одного місця, коли на тебе тиснуть!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:09 Ответить
Якщо Зеленський підпише те, що протирічить Конституції України, наприклад поступки територіями, росіська мова, росівйська церква..., то це миттєво стаття 111 Кримінального кодексу України (ККУ), яка визначає державну зраду. Україна після ідіотської політики президента і його оточення опинилася в такій ситуації, де одне рішення набагато гірше іншого і хороших варіантів для України просто немає. І не Трамп тут винен, його жадібність до чужих грошей і його тупость була відома і він не наш президент. Нарід 73% проголосував у 2019 році за Зеленського, за свою смерть, за свою гапньбу. У нього було 6 років, щоб закінчити війну перемогою, коли Байден і патненри допомагали всіма видами зброї і сотнями мільйонів доларів США. Але Зеленський всю цю силу і допомогу витратив на збагачення свого етнічного оточення і свій піар. Наступний його крок - отримати гарантії особистого захисту від США йоого і свори, підписання забаганок Трампа і кацапів і втеча з розграбованої і проданої ним України, витрачати накрадене по всьому світу. Шмарафон і помийки-ботоферми навішають наріду, що це наймудріше рішення і що "мінська 3" більше не буде.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:09 Ответить
А що йому залишається, якщо ти і решта таких же потужних, непримиримих і незламних геройствуєте на диванах, а не на фронті? В тебе було 5 років до блазня відвоювати Донбас і Крим, али ти з дивану так і не зліз.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:33 Ответить
Краще скажи, як ти ховаєшся від кацапських воєнкомів. Подейкують, у вас на ТОТ там уже ;баб'є царство;.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:39 Ответить
Подейкують, що ти втік від санітарів і пропустив ранковий укол.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:42 Ответить
Що, неправда? Кацапи вас не мобілізують?
Брешеш.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:45 Ответить
Цікаво, невже прикольно жити таким дебілом, як ти?
показать весь комментарий
16.12.2025 10:43 Ответить
щось дивний поспіх - умовна трампа адміністрація сьогодні є а завтра нема, шо вони там з штанів випригують? придурку дональду треба з пуйлом встигнути поторгувати?
показать весь комментарий
16.12.2025 10:10 Ответить
Два трильйони обіцяні пуйлом та треба на Нобелівку ідіоту податися до нового року(
Руда мавпа впевнена, що "друг балодья" його не кине))
показать весь комментарий
16.12.2025 10:14 Ответить
там цього придурка "плівки Епштейна" підганяють - дідусь зобов'язаний їх опублікувати, но виглядає він там дуже "пікантно"!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:21 Ответить
згоден, - це саме теж підозрюю
показать весь комментарий
16.12.2025 10:25 Ответить
реал політік ,як вона є . Але ще багато елєхтората живе з думкою що гасла західних лідерів про "покарання агресора " і " справедливий мир" - це те що вони реально ПРАГНУТЬ зробити . Хоча це просто гарні гасла для преси та виборця - які вони абсолютно не збираються виконувати .

показать весь комментарий
16.12.2025 10:14 Ответить
торг тут не доречний - ми вже проходили "гарантії" від США!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:17 Ответить
І Москва ще не висловилася щодо жодної з нових угод, які розробляються в Європі протягом останніх кількох днів", - пише Politico.
------------------------
Власне з цього й треба було починати, та й, мабуть закінчувати цю всю галасливу епопею.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:32 Ответить
Ага. Давайте швидше беріть даже не думайте а то черга стоїть з бажаючих. Мені прям смішно вже на все це дивитись. Прямо як шахраї в 90-х на базарі обробляють жертву з підставними '' радниками''. За кого америкоси взагалі нас мають? За якихось диких африканських бабуїнів? Що ці американські работорговці нам впарюють і навіщо воно нам
показать весь комментарий
16.12.2025 10:34 Ответить
"Погодитись потрібно зараз" - класична фраза ШАХРАЇВ, що хочуть вас РОЗВЕСТИ!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:37 Ответить
Треба погоджуватись,***** все рівно не підпише,ця вся суєта лише для того щоб задовільнити рижого довбойоба з Білого Дурдому.***** не погодится а ми ще раз докажемо усьому світові що россія не договороздатна тому нам потрібна зброя а на кацапів нові санкції
показать весь комментарий
16.12.2025 10:46 Ответить
Не стоит переживать. Украина сделает как обычно худший выбор из всех имеющихся. Как делала это последние 2 десятилетия. Особенно в 2019. Это вообще был поворотный момент.... вниз. Дальше уже просто инерция и гравитация сделали свое дело.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:50 Ответить
- Діду, а от ви без хліба косити можете?
- Та, певно, що можу.
- А без горілки?
- Можу, чого ж ні!
- А без сала?
- Е, без сала - ніяк.
- Це ж чому?
- Та бачите, коли сонце дуже припікає - я дістаю шматок сала і по сраці ним мащу, а тоді далі собі кошу!
Тут один кум до другого:
- Я ж тобі казав - гімно, а ти гірчиця, гірчиця!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:51 Ответить
чергове американське наіпалово України і її народу
показать весь комментарий
16.12.2025 10:53 Ответить
У рудого прямо анурез якийсь - то ... до п'ятниці, то ... зараз. Та пішов ти в сраку
показать весь комментарий
16.12.2025 10:53 Ответить
В цілому це може бути прийнятним компромісом для України.
Але, років 8 тому, я знав одного наркомана (реально залжну від важких наркотикв людину). Віз за дозу, міг зробити все що завгодно, та наобіцяти що завгодно. Звісно, ніколи він не робив те що говорив, проте його слово все одно було більш вагоме, ніж Трампа!

Тому, спочатку гарантії безпеки, спочатку голосування та прийняття в конгресі, спочатку підпис Трампа та всі юридично необхідні процедури, поки гарантії не стануть юридичними забов'язаннями, а вже потім поступки зі сторони України. Бо слово Трампа, не значит ні-чо-го.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:55 Ответить
А ще як маркетолог за освітою, можу сказати. Якщо вам ставлять жортскі дедлайни, або зараз або ніколи, обирайте ніколи, бо 99%, що вас хочуть на@@ати!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:58 Ответить
Дурня для лохів...
показать весь комментарий
16.12.2025 10:56 Ответить
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



https://x.com/leusenko1/status/2000851627385741451

США дадуть військову відповідь у разі нового нападу рф на Україну, - Туск. Десь я таке чув... Згадав! 5 грудня 1994 року в Будапешті декілька дядьків обіцяли гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Навіть ратифікація цієї обіцянки Сенатом та Конгресом США не дасть 100% гарантії.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:59 Ответить
погодитися здати залишки Донецької області без бою і дати кацапам плацдарм для подальшого наступу на Дніпро та Харків?
показать весь комментарий
16.12.2025 11:03 Ответить
их гарантии не стоят куска туалетной бумаги, на которой написаны.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:09 Ответить
Нагадує базарний розпродаж з підставними покупцями.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:11 Ответить
США "пообіцяли" 💩💩💩👎👎👎
показать весь комментарий
16.12.2025 11:12 Ответить
Дешевий трюк. Ігнорувати.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:13 Ответить
Тобто ніяких гарантій. Знов по колу водять.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:20 Ответить
 
 