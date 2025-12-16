США пообещали Украине гарантии безопасности, подобные ст.5 НАТО, но соглашаться нужно сейчас, - Politico

Соединенные Штаты предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные ст. 5 НАТО, однако это предложение имеет временные рамки.

Об этом пишет Politico

Что известно

"Это предложение является самой сильной и четкой гарантией безопасности, которую администрация Трампа выдвинула Украине, но оно сопровождается ультиматумом: примите его сейчас, или следующая итерация будет не такой щедрой", - отмечает издание.

Президент Зеленский и многие европейские лидеры неохотно идут на сделку без четких гарантий безопасности со стороны США, опасаясь, что Россия через некоторое время снова нападет.

Это последнее предложение США, вероятно, является попыткой развеять эти опасения, а также побудить Зеленского действовать быстро.

"Основа этого соглашения заключается в том, чтобы иметь действительно, действительно сильные гарантии, подобные статье 5. Эти гарантии не будут на столе вечно", - сказал один из высокопоставленных чиновников США.

Дискуссии в течение выходных в основном сосредоточивались на детализации гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, но они также охватывали территорию и другие вопросы.

"США ожидают, что Россия согласится на такую договоренность в окончательном соглашении, а также позволит Украине вступить в Европейский Союз. Это может оказаться слишком оптимистичной оценкой, учитывая отказ Кремля пойти на уступки в мирных переговорах. И Москва еще не высказалась ни по одному из новых соглашений, которые разрабатываются в Европе в течение последних нескольких дней", - пишет Politico.

Второй американский чиновник заявил, что украинская делегация была приятно "удивлена" готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и их ратификацию Конгрессом, чтобы они действовали и после его президентства.

По данным издания, американские чиновники в основном избегали подробностей о том, как они намерены преодолеть разногласия по территориальным спорам. Они сказали, что оставили Зеленскому "наводящие на размышления идеи" о том, как это сделать.

После того как Зеленский ответит на предложения, Виткофф и Кушнер обсудят этот вопрос с Россией.

"Мы считаем, что мы, вероятно, решили... 90 процентов вопросов между Украиной и Россией, но есть еще некоторые вещи, которые нужно решить", - добавил американский чиновник.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее. Он отметил, что провел "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.

Трамп отметил, что это были очень долгие и очень хорошие разговоры.

