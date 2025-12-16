Ближайшие недели покажут, возможно ли решение о мире, - Стубб

Главным достижением переговоров в Берлине стало обязательство США предоставить Украине гарантии безопасности. Однако вопрос территорий Украины пока остается открытым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Гарантии безопасности от США - главный итог переговоров

"В ближайшие дни и недели станет ясно, сможем ли мы найти решение этой сложной ситуации. Сейчас можно осторожно надеяться, что движение идет в правильном направлении", - отметил Стубб.

В то же время он подчеркнул, что до Рождества вряд ли стоит ожидать значимого прорыва в мирных переговорах. По его словам, вернуть Россию за стол переговоров способны только США и усиление экономического давления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пообещали Украине гарантии безопасности, подобные ст.5 НАТО, но соглашаться нужно сейчас, - Politico

Территориальный вопрос остается ключевым

При этом Стубб подчеркнул, что все сводится к тому, готова ли Украина отказаться от части своих территорий в обмен на гарантии безопасности от США.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сравнил эти гарантии с пятой статьей устава НАТО. Однако Стубб отказался уточнить, что именно входит в пакет гарантий.

В первую очередь за свою безопасность отвечает сама Украина. Ее поддерживают Европа или страны "коалиции желающих", а окончательную гарантию предоставляют США. Это достаточно сильное средство сдерживания, чтобы Россия не напала снова", – подчеркнул Стубб.

Позиция Трампа и участие Финляндии

По его словам, президент США Дональд Трамп связался с участниками переговоров по телефону и выразил положительную позицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США дадут военный ответ в случае нового нападения РФ на Украину, - Туск

Стубб подчеркнул, что Финляндия не будет отправлять войска на помощь Украине без тщательного планирования.

"Как мы отмечали ранее, Финляндия участвует в вопросах безопасности так или иначе, но ведущей роли мы не берем", - сказал президент.

Он добавил, что меры по обеспечению безопасности – это не то же самое, что гарантии безопасности. По его словам, такие меры могут включать, например, обучение или обмен разведданными.