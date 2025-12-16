РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9574 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
403 10

Ближайшие недели покажут, возможно ли решение о мире, - Стубб

Ближайшие недели станут решающими для мирных переговоров — Стубб

Главным достижением переговоров в Берлине стало обязательство США предоставить Украине гарантии безопасности. Однако вопрос территорий Украины пока остается открытым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гарантии безопасности от США - главный итог переговоров

"В ближайшие дни и недели станет ясно, сможем ли мы найти решение этой сложной ситуации. Сейчас можно осторожно надеяться, что движение идет в правильном направлении", - отметил Стубб.

В то же время он подчеркнул, что до Рождества вряд ли стоит ожидать значимого прорыва в мирных переговорах. По его словам, вернуть Россию за стол переговоров способны только США и усиление экономического давления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пообещали Украине гарантии безопасности, подобные ст.5 НАТО, но соглашаться нужно сейчас, - Politico

Территориальный вопрос остается ключевым

При этом Стубб подчеркнул, что все сводится к тому, готова ли Украина отказаться от части своих территорий в обмен на гарантии безопасности от США.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сравнил эти гарантии с пятой статьей устава НАТО. Однако Стубб отказался уточнить, что именно входит в пакет гарантий.

В первую очередь за свою безопасность отвечает сама Украина. Ее поддерживают Европа или страны "коалиции желающих", а окончательную гарантию предоставляют США. Это достаточно сильное средство сдерживания, чтобы Россия не напала снова", – подчеркнул Стубб.

Позиция Трампа и участие Финляндии

По его словам, президент США Дональд Трамп связался с участниками переговоров по телефону и выразил положительную позицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США дадут военный ответ в случае нового нападения РФ на Украину, - Туск

Стубб подчеркнул, что Финляндия не будет отправлять войска на помощь Украине без тщательного планирования.

"Как мы отмечали ранее, Финляндия участвует в вопросах безопасности так или иначе, но ведущей роли мы не берем", - сказал президент.

Он добавил, что меры по обеспечению безопасности – это не то же самое, что гарантии безопасности. По его словам, такие меры могут включать, например, обучение или обмен разведданными.

Автор: 

Украина (45272) Финляндия (1067) Трамп Дональд (7264) Стубб Александр (161)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
24 години?
два три тижні?
два три місяці?
сто днів?

чи, київ за три дні?

я заплутався!
показать весь комментарий
16.12.2025 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та харош вже, можете спокійно святкувати різдво. Пару тижнів там весна. Чого ото вам нервуватися... Пдрси. Всі від сходу до заходу 🤬. Живіть сцуки поки є можливість
показать весь комментарий
16.12.2025 12:18 Ответить
Давіть на кацапів а не розказуйте очевидне - неймовірне
показать весь комментарий
16.12.2025 12:18 Ответить
Предлагаю компромисс: давайте таки отведем войска, но на эти территории поселим хороших русских. Как вам идея?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:19 Ответить
Хороші рузкіе - це мертві рузкіе і ми і так їх "селимо" в землі по всьому сходу і півдні.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:22 Ответить
ЦЕ НЕМОЖЛИВО.

- 720 000 в Украхні рузкіх - куди їх вернути? В РФ щоб вони рознесли її? В кремлі це. знають
- ВПК все робить що аж гай шумить - для чого?
- Вся їх пропаганда. Про що буде розказувати? Що "а тепер ми живемо в мирі зато ми урвали донбас?"
- цілі сімї в них які уже звикли діставати гроші з війни
- вся їх політична структура будутьється на противостоянні і на "ето все Рірік вам построід потому оно наше"

і тд
показать весь комментарий
16.12.2025 12:20 Ответить
Досягли успіху в безпеці від США. Це що, Трамп каже зуб даю буду Україну захищати чи якісь суттєві дії?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:23 Ответить
Пуйло скаже, що йому мало тих поступок на які дотиснув Зелю. Він традиційно забажає зробити наступні кроки.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:24 Ответить
Найближчі тижні покажуть те, що й показує сьогодення : кацапи продовжать чинити злочини. Годі союзникам чекати - станьте поряд з Україною у боротьбі із планетарним злом.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:24 Ответить
Поки не трапиться умовний перл харборт хрен вони стануть поряд з нами.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:26 Ответить
24 години?
два три тижні?
два три місяці?
сто днів?

чи, київ за три дні?

я заплутався!
показать весь комментарий
16.12.2025 12:27 Ответить
 
 