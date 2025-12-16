Евросоюз должен принять решение по российским активам на этой неделе, - премьер-министр Эстонии Михал

Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что Европейский совет на этой неделе должен определиться с использованием замороженных российских активов и предоставить финансовые гарантии Бельгии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Европа в любом случае должна двигаться дальше с использованием этих замороженных активов. И, к счастью, она движется. Там есть несколько разных нюансов. Первый – ведь за счет чего-то нужно финансировать деятельность Украины в ближайшие годы. Украина должна знать, что Европа способна принимать решения и у нее есть средства. Альтернатива – взять совместный заем, это тоже вариант. Или же каждая страна внесет взнос по какой-то согласованной формуле", – отметил Михал.

Использование замороженных российских активов

Он подчеркнул, что цель – принять решение на этой неделе. Добавив, что если вопрос использования замороженных российских активов, находящихся в Бельгии, нужно будет решить через суд, то государства Европейского союза, включая Эстонию, готовы выступить для Бельгии гарантами в случае возможного требования о возврате активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия будет представлена на самом низком уровне на конференции по "репарационному кредиту" Украине

По словам Михала, сначала нужно договориться на политическом уровне об использовании замороженных активов, после чего министерства финансов и различные финансовые специалисты проработают детали, а затем нужно будет заручиться поддержкой парламента.

Стратегия безопасности США не должна никого удивлять

Говоря о новой стратегии безопасности США, Михал отметил, что для тех, кто следил за политикой США, большого потрясения в связи с этой стратегией не было.

"В этой стратегии содержится тот же посыл, который Трамп озвучил в свой первый президентский срок. Что Европа – один из самых богатых, если не самый богатый регион мира, где очень высокий уровень свободы, и если мы хотим это сохранить, сохранить свой образ жизни, то мы должны вкладываться и в его защиту. В этом, собственно, и заключается подтекст. И не секрет, что с точки зрения Эстонии, Балтии, стран Северной Европы это логично, особенно когда знаешь своего соседа. Мы в это вкладываемся", – сказал Михал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ближайшие недели покажут, возможно ли решение о мире, - Стубб