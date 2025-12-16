РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
184 5

Евросоюз должен принять решение по российским активам на этой неделе, - премьер-министр Эстонии Михал

Европа должна двигаться дальше: Михал о замороженных активах РФ

Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что Европейский совет на этой неделе должен определиться с использованием замороженных российских активов и предоставить финансовые гарантии Бельгии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетERR.

"Европа в любом случае должна двигаться дальше с использованием этих замороженных активов. И, к счастью, она движется. Там есть несколько разных нюансов. Первый – ведь за счет чего-то нужно финансировать деятельность Украины в ближайшие годы. Украина должна знать, что Европа способна принимать решения и у нее есть средства. Альтернатива – взять совместный заем, это тоже вариант. Или же каждая страна внесет взнос по какой-то согласованной формуле", – отметил Михал.

Использование замороженных российских активов

Он подчеркнул, что цель – принять решение на этой неделе. Добавив, что если вопрос использования замороженных российских активов, находящихся в Бельгии, нужно будет решить через суд, то государства Европейского союза, включая Эстонию, готовы выступить для Бельгии гарантами в случае возможного требования о возврате активов.

По словам Михала, сначала нужно договориться на политическом уровне об использовании замороженных активов, после чего министерства финансов и различные финансовые специалисты проработают детали, а затем нужно будет заручиться поддержкой парламента.

Стратегия безопасности США не должна никого удивлять

Говоря о новой стратегии безопасности США, Михал отметил, что для тех, кто следил за политикой США, большого потрясения в связи с этой стратегией не было.

"В этой стратегии содержится тот же посыл, который Трамп озвучил в свой первый президентский срок. Что Европа – один из самых богатых, если не самый богатый регион мира, где очень высокий уровень свободы, и если мы хотим это сохранить, сохранить свой образ жизни, то мы должны вкладываться и в его защиту. В этом, собственно, и заключается подтекст. И не секрет, что с точки зрения Эстонии, Балтии, стран Северной Европы это логично, особенно когда знаешь своего соседа. Мы в это вкладываемся", – сказал Михал.

Автор: 

россия (98388) Эстония (1586) Трамп Дональд (7264) замороженные активы (485) война в Украине (7235)
Ех пацани тримайтеся вам ще тиждень " відмучатися" , а там різдвяні канікули
16.12.2025 12:35 Ответить
"как нє садітєсь"...
16.12.2025 12:37 Ответить
Дякуємо, маленька Єстоніє, за твою величну позицію щодо безпеки України і Європи.
16.12.2025 12:37 Ответить
Який ти наївний
16.12.2025 12:42 Ответить
Повинен але не ухвалить
16.12.2025 12:41 Ответить
 
 