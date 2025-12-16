Европейские войска в Украине смогут давать отпор силам РФ. Это есть в гарантиях безопасности, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что при условии потенциальных гарантий безопасности от США и Европы после прекращения огня в Украине западные миротворцы смогут при определенных обстоятельствах сопротивляться российской армии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Нарушение перемирия

На вопрос журналистов о возможных гарантиях безопасности, предложенных Соединенными Штатами во время переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, Мерц ответил, что гаранты должны будут отразить российские силы в случае нарушения любых условий перемирия.

"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", - сказал канцлер Германии.

"То, что американцы взяли на себя такое обязательство – защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, – я считаю, что это новая позиция Соединенных Штатов Америки, которая заслуживает внимания", – добавил Мерц.

Конфискация росактивов

Политик также считает, что есть 50% шансов добиться согласия Европы на использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

