Европейские войска в Украине смогут давать отпор силам РФ. Это есть в гарантиях безопасности, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что при условии потенциальных гарантий безопасности от США и Европы после прекращения огня в Украине западные миротворцы смогут при определенных обстоятельствах сопротивляться российской армии.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Нарушение перемирия
На вопрос журналистов о возможных гарантиях безопасности, предложенных Соединенными Штатами во время переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, Мерц ответил, что гаранты должны будут отразить российские силы в случае нарушения любых условий перемирия.
"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", - сказал канцлер Германии.
"То, что американцы взяли на себя такое обязательство – защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, – я считаю, что это новая позиция Соединенных Штатов Америки, которая заслуживает внимания", – добавил Мерц.
Конфискация росактивов
Политик также считает, что есть 50% шансов добиться согласия Европы на использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Казав пан, що кожуха взимку дасть! Але й слово його гріє!!
а, зараз що?
рулька з Festbier?
За підсумками зустрічей 14 і 15 грудня Зеленського з Віткоффом і Кушнером, а також лідерами ЄС сторони оголосили про пакет заходів, аналогічних 5-й статті Договору про НАТО щодо колективної оборони.
Однак деталі цієї угоди, зазначає видання, розпливчасті - без американських військ на землі, із залежністю від європейської «коаліції охочих», здатної залишити укоаїнську армію в 800 тис. осіб та невирішеним територіальним питанням, - звучать заяви про узгодження 90% питань.
Крім того, незрозуміло, чи зможе ЄС використати заморожені російські активи, пише видання.
Якби ще її не розкрадали оті КабМіндічі з Урядового кварталу регулярно!!
Але зеленський каже, що не знає про такий злочин??? Мабуть єрмак знав, але все брехав особі на посаді Президента??? Можливо в долі був за брехню!?!?
США проти і переважна більшість європейців - проти.
Цей підхід поки що підтвердила тільки Велика Британія.
Всі решта поки що займаються лише балабольством.
military troops - переклали, як трупи військових. 😁
Отак і народжуються сенсації:
- Трупи європейських військових забезпечуватимуть безпеку України?
- Так.
Європи тут немає.