РУС
973 17

Европейские войска в Украине смогут давать отпор силам РФ. Это есть в гарантиях безопасности, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что при условии потенциальных гарантий безопасности от США и Европы после прекращения огня в Украине западные миротворцы смогут при определенных обстоятельствах сопротивляться российской армии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Нарушение перемирия

На вопрос журналистов о возможных гарантиях безопасности, предложенных Соединенными Штатами во время переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, Мерц ответил, что гаранты должны будут отразить российские силы в случае нарушения любых условий перемирия.

"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", - сказал канцлер Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция требует "надежных" гарантий безопасности Украине перед началом любых переговоров о территории

"То, что американцы взяли на себя такое обязательство – защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, – я считаю, что это новая позиция Соединенных Штатов Америки, которая заслуживает внимания", – добавил Мерц.

Конфискация росактивов

Политик также считает, что есть 50% шансов добиться согласия Европы на использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

Смотрите также: Гарантии безопасности от США должны быть сильными, не такими как "Будапешт" или "Минск", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Европа (2215) война в Украине (7255) Фридрих Мерц (328) гарантии безопасности (355)
Топ комментарии
+3
Це, як і ракети Тауерси!! Все можна казати..
Казав пан, що кожуха взимку дасть! Але й слово його гріє!!
16.12.2025 22:47 Ответить
16.12.2025 22:47 Ответить
+2
Зможуть давати…, а зможуть і Не давати.
16.12.2025 22:38 Ответить
16.12.2025 22:38 Ответить
+2
Можна обіцяти, що завгодно, знаючи, що ні путін, ні зелений Ніпрічьомиш цього не підпишуть
16.12.2025 22:40 Ответить
16.12.2025 22:40 Ответить
Зможуть давати…, а зможуть і Не давати.
16.12.2025 22:38 Ответить
16.12.2025 22:38 Ответить
Там будуть червоні лінії. Багато
16.12.2025 22:42 Ответить
16.12.2025 22:42 Ответить
Це, як і ракети Тауерси!! Все можна казати..
Казав пан, що кожуха взимку дасть! Але й слово його гріє!!
16.12.2025 22:47 Ответить
16.12.2025 22:47 Ответить
Можна обіцяти, що завгодно, знаючи, що ні путін, ні зелений Ніпрічьомиш цього не підпишуть
16.12.2025 22:40 Ответить
16.12.2025 22:40 Ответить
А в тексті новини Мерц каже що це американські війська можуть давати відсіч, а вони з Європою щось будуть робити, але що саме - вони ще не вирішили. І взагалі, вони вже розпланували допомогу України до 2028. Тобто як завжди.
16.12.2025 22:41 Ответить
16.12.2025 22:41 Ответить
до цього була ліверна ковбаса.
а, зараз що?
рулька з Festbier?
16.12.2025 22:42 Ответить
16.12.2025 22:42 Ответить
The Economist назвав гарантії безпеки для України «другосортними»

За підсумками зустрічей 14 і 15 грудня Зеленського з Віткоффом і Кушнером, а також лідерами ЄС сторони оголосили про пакет заходів, аналогічних 5-й статті Договору про НАТО щодо колективної оборони.

Однак деталі цієї угоди, зазначає видання, розпливчасті - без американських військ на землі, із залежністю від європейської «коаліції охочих», здатної залишити укоаїнську армію в 800 тис. осіб та невирішеним територіальним питанням, - звучать заяви про узгодження 90% питань.

Крім того, незрозуміло, чи зможе ЄС використати заморожені російські активи, пише видання.
16.12.2025 22:43 Ответить
16.12.2025 22:43 Ответить
Москалі просто засцуть,так як з прибалтійськими допоки.Гірше,якщо ці сили в Україні будуть єдиними на що спроможні будуть європейці,бо москалі можуть висадитися й на норвежському чи португальському узбережжі.
16.12.2025 22:47 Ответить
16.12.2025 22:47 Ответить
Ну все, "кремль" злякався... Адже тепер тауруси полетять, якщо що
16.12.2025 22:47 Ответить
16.12.2025 22:47 Ответить
Украина и Запад должны говорить о мире, чтобы расслаблять Россию и вооружать по полной Украину и создавать производства робототехники с вооружениями и дронов клепать и все на ИИ - машинном зрении и машинном управлении и обученные воевать - выполнять шаблоны действий прописанные в коде. ехать по заданному маршруту взаимодействовать с дронами и дружескими НРК и залить датасеты врагов или вообще пусть валит все, что движется или излучает тепло. И когда в России кризис разгуляется, то Украина должна идти в наступление миллионами НРК вооруженными и множество раз модифицированными и множество видов иметь и такие, как баги с пулеметами - или пушками - легкие и быстрые и в маскировке, и бронированные и с тяжелыми вооружениями. Как по Сунь Цзы - говорить врагу про мир, а самим готовится, к нападению. Война - это путь лжи.
16.12.2025 22:49 Ответить
16.12.2025 22:49 Ответить
Дякуємо Німеччині та іншим Західним Партнерам, за допомогу Україні!!
Якби ще її не розкрадали оті КабМіндічі з Урядового кварталу регулярно!!
Але зеленський каже, що не знає про такий злочин??? Мабуть єрмак знав, але все брехав особі на посаді Президента??? Можливо в долі був за брехню!?!?
16.12.2025 22:51 Ответить
16.12.2025 22:51 Ответить
Щось дуже активізувались наші союзники… Не до добра. Може теж рішили наобіцяти і примусити підмахнути здачу територій і капітуляцію?
16.12.2025 22:52 Ответить
16.12.2025 22:52 Ответить
Які гарантії безпеки? Від кого? Від 5000 військ- куройо...б?!
16.12.2025 23:01 Ответить
16.12.2025 23:01 Ответить
Неправда - цього поки що немає.
США проти і переважна більшість європейців - проти.
Цей підхід поки що підтвердила тільки Велика Британія.
Всі решта поки що займаються лише балабольством.
16.12.2025 23:03 Ответить
16.12.2025 23:03 Ответить
Мені сподобалося, як вчора якийсь геній переклав на прес-конференції ЗЄ та Мерца питання журналіста, про те, що військові підрозділи ЄС забезпечуваьимуть безпеку України.

military troops - переклали, як трупи військових. 😁

Отак і народжуються сенсації:
- Трупи європейських військових забезпечуватимуть безпеку України?
- Так.
16.12.2025 23:03 Ответить
16.12.2025 23:03 Ответить
"Те, що американці взяли на себе таке зобов'язання - захищати Україну в разі припинення вогню, якби вона була територією НАТО, - я вважаю, що це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу", - додав Мерц. Джерело: https://censor.net/ua/n3590877

Європи тут немає.
16.12.2025 23:05 Ответить
16.12.2025 23:05 Ответить
ПОРЖАВ. ДЯКУЮ ТАК ВАЖЛИВО ПОЧУТИ АНЕКДОТИ В ЦЕЙ НЕПРОСТИЙ ЧАС
16.12.2025 23:17 Ответить
16.12.2025 23:17 Ответить
 
 