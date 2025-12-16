Франция требует "надежных" гарантий безопасности Украине перед началом любых переговоров о территориях

Франция требует, чтобы Украина получила надежные гарантии безопасности перед любым обсуждением территориальных вопросов во время мирных переговоров.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает Цензор.НЕТ.

Территориальные вопросы

Заявление прозвучало на следующий день после встреч по этому вопросу в Берлине.

"Прежде всего, мы хотим надежных гарантий безопасности для Украины перед любыми обсуждениями территориального вопроса. Мы достигли прогресса в вопросе гарантий на основе работы, проделанной коалицией желающих, благодаря уточнению условий американской поддержки", - заявили в окружении Макрона.

Ранее европейские лидеры предложили в понедельник создать "многонациональные силы для Украины".

Что предшествовало?

По данным издания Poltico, США пообещали Украине гарантии безопасности, подобные ст.5 НАТО, но настаивали, что это предложение имеет временные рамки.

