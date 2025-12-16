Франція вимагає "надійних" гарантій безпеки Україні перед початком будь-яких перемовин про території

Франція вимагає, щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки перед будь-яким обговоренням територіальних питань під час мирних переговорів.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Емманюеля Макрона, передає Цензор.НЕТ.

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Територіальні питання

Заява пролунала на наступний день після зустрічей з цього питання в Берліні.

"Насамперед ми хочемо надійних гарантій безпеки для України перед будь-якими обговореннями територіального питання. Ми досягли прогресу в питанні гарантій на основі роботи, виконаної коаліцією охочих, завдяки уточненню умов американської підтримки", - заявили в оточенні Макрона.

Раніше європейські лідери запропонували в понеділок створити "багатонаціональні сили для України".

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Що передувало?

За даними видання Poltico, США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до ст.5 НАТО, але наполягали, що ця пропозиція має часові рамки.

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