Мерц: шанси ЄС використати російські активи для України – 50/50

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив шанси Європи на досягнення угоди про використання заморожених російських активів для фінансування оборони України як "50 на 50".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Можливість "репараційної позики" для України

Мерц наголосив, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо так званої "репараційної позики", адже Україні знадобиться фінансування ще щонайменше на два роки після завершення першого кварталу 2026 року, коли закінчується поточний раунд європейської допомоги.

"У всій Європі є застереження, і я добре розумію їх. Але якщо ми не діятимемо зараз і не приймемо рішення, яке могли б прийняти, щоб зупинити наступ російської армії, то коли ми це зробимо?" — заявив Мерц в інтерв’ю телеканалу ZDF.

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Очікується, що лідери ЄС обговорять використання заморожених російських активів на саміті 18–19 грудня.

Наразі Бельгія, де зберігаються ці активи, виступає категорично проти їхнього залучення, побоюючись юридичних наслідків, і вимагає додаткових гарантій для погодження угоди.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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