США давят на ЕС, чтобы замороженные активы РФ не использовались для финансирования Украины, - Politico

Спор об использовании замороженных активов РФ вызвал давление США на Евросоюз.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Серьезные разногласия между европейскими правительствами по поводу использования замороженных российских активов для финансирования восстановления страны обнажают более глубокий раскол на континенте по поводу того, как действовать в условиях нового мирового порядка и беспрецедентного давления со стороны США.

"Они хотят ослабить нас", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с трансатлантическими отношениями и подготовкой к саммиту Евросоюза.

Politico отмечает, что на этой неделе Европейский Совет должен сделать две вещи. Прежде всего, нужны ощутимые результаты в вопросе финансирования Украины. В то же время европейские лидеры также должны защищать ЕС, в политику которого по этому вопросу всеми силами пытается вмешиваться Белый дом.

Давление США

Чиновники администрации Трампа давят на европейские правительства - по крайней мере те, которые они считают наиболее дружественными - чтобы они отклонили план использования российских активов на сумму 210 миллиардов евро для финансирования Украины, рассказали Politico четыре чиновника ЕС, которые участвовали в обсуждениях.

"Когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь соглашения по замороженным средствам, потому что Бельгия выступила против этого. Два месяца спустя стало ясно, что проблема ЕС на самом деле не в Бельгии, а в Трампе", - говорится в материале.

Бельгия

Европейская комиссия и самые влиятельные столицы вели переговоры между собой, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка является решающей, поскольку в его стране находится большинство российских активов, замороженных в Европе. Дискуссии обострились в течение последней недели, поскольку ЕС стремился предоставить Бельгии гарантии.

Еврокомиссия и наиболее влиятельные столицы умоляли согласиться на "репарационный кредит" для Украины премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка имеет решающее значение, поскольку в его стране находится большая часть замороженных российских активов.

Но шансы на достижение соглашения ухудшились, а не улучшились, сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Украине нужны деньги

"Украине крайне нужны деньги, поскольку в следующем году она столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 миллиарда евро.

Если средства не начнут поступать до апреля, ей придется сократить государственные расходы, что может повлиять на моральный дух и ее способность продолжать обороняться", - отмечает издание.

Кампания влияния США

Американская кампания влияния, в рамках которой чиновники Трампа обходили Брюссель и вели переговоры с центральными столицами, привела к тому, что Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе стран, которые против финансирования Украины.

Провал станет катастрофой для позиций ЕС в мире, заявили европейские чиновники. Особенно учитывая, что администрация Трампа в своей Стратегии нацбезопасности заявила о поддержке евроскептических сил, а также Путина, который открыто ставит под сомнение суверенитет бывших советских республик.

"США, очевидно, больше не являются лидером свободного мира", - говорит лидер правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Администрация Трампа "дистанцируется от нас", добавил он.

Последствия для Украины

Банкротная Украина будет иметь более слабые позиции в мирных переговорах, что подорвет ее шансы на достижение длительного мира, необходимого для восстановления после разрушительных последствий войны.

"У меня даже нет подходящего слова", - сказал премьер Эстонии Кристен Михал.

Киев должен знать, "что Европа поддерживает Украину, несмотря ни на что. Что им не нужно соглашаться на плохое соглашение", добавил он.

Мирный план Трампа и активы РФ

Вашингтон хочет сам распоряжаться частью замороженных российских денег для финансирования Украины. Тогда как "репарационный кредит" позволит Киеву самому решать, куда направить деньги. А Франция предлагает вооружить Европу за эти средства.

Трамп также оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот уступил России участки хорошо укрепленной и стратегически важной территории на Донбассе - территории, которую Кремль пока не контролирует.

Белый дом отверг обвинения Брюсселя во вмешательстве, отмечает Politico.

"Единственная цель США - установление мира... И украинцы, и россияне четко обозначили свои позиции по замороженным активам, и наша единственная задача - способствовать диалогу, который в конечном итоге может привести к соглашению", - сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Позиция ЕС

Официальные лица и лидеры ЕС все чаще начали поднимать вопрос о "ядерном варианте": протолкнуть "репарационный кредит" квалифицированным большинством голосов - другими словами, игнорировать возражения некоторых стран и все равно двигаться вперед.

Но некоторые чиновники заявили, что это разорвет и без того расколотый блок и, вероятно, погрузит его в настоящий кризис.

