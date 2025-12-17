РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11900 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ Конфискация замороженных активов
2 178 27

США давят на ЕС, чтобы замороженные активы РФ не использовались для финансирования Украины, - Politico

США против использования замороженных активов РФ

Спор об использовании замороженных активов РФ вызвал давление США на Евросоюз.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Серьезные разногласия между европейскими правительствами по поводу использования замороженных российских активов для финансирования восстановления страны обнажают более глубокий раскол на континенте по поводу того, как действовать в условиях нового мирового порядка и беспрецедентного давления со стороны США.

"Они хотят ослабить нас", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с трансатлантическими отношениями и подготовкой к саммиту Евросоюза.

Politico отмечает, что на этой неделе Европейский Совет должен сделать две вещи. Прежде всего, нужны ощутимые результаты в вопросе финансирования Украины. В то же время европейские лидеры также должны защищать ЕС, в политику которого по этому вопросу всеми силами пытается вмешиваться Белый дом.

Читайте также: Евросоюз будет внимательно следить за антикоррупционными расследованиями в Украине, - проект выводов

Давление США

Чиновники администрации Трампа давят на европейские правительства - по крайней мере те, которые они считают наиболее дружественными - чтобы они отклонили план использования российских активов на сумму 210 миллиардов евро для финансирования Украины, рассказали Politico четыре чиновника ЕС, которые участвовали в обсуждениях.

"Когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь соглашения по замороженным средствам, потому что Бельгия выступила против этого. Два месяца спустя стало ясно, что проблема ЕС на самом деле не в Бельгии, а в Трампе", - говорится в материале.

Читайте также: Глава МИД Дании Расмуссен: ЕС должен обеспечить "репарационный заем", иначе "мы оставим Украину в очень сложной ситуации"

Бельгия

Европейская комиссия и самые влиятельные столицы вели переговоры между собой, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка является решающей, поскольку в его стране находится большинство российских активов, замороженных в Европе. Дискуссии обострились в течение последней недели, поскольку ЕС стремился предоставить Бельгии гарантии.

Еврокомиссия и наиболее влиятельные столицы умоляли согласиться на "репарационный кредит" для Украины премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка имеет решающее значение, поскольку в его стране находится большая часть замороженных российских активов.

Но шансы на достижение соглашения ухудшились, а не улучшились, сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До возможности использовать замороженные активы РФ на восстановление Украины еще очень далеко, - Туск

Украине нужны деньги

"Украине крайне нужны деньги, поскольку в следующем году она столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 миллиарда евро.

Если средства не начнут поступать до апреля, ей придется сократить государственные расходы, что может повлиять на моральный дух и ее способность продолжать обороняться", - отмечает издание.

Читайте: Бельгия требует от ЕС дополнительных гарантий для использования активов РФ, - Politico

Кампания влияния США

Американская кампания влияния, в рамках которой чиновники Трампа обходили Брюссель и вели переговоры с центральными столицами, привела к тому, что Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе стран, которые против финансирования Украины.

Провал станет катастрофой для позиций ЕС в мире, заявили европейские чиновники. Особенно учитывая, что администрация Трампа в своей Стратегии нацбезопасности заявила о поддержке евроскептических сил, а также Путина, который открыто ставит под сомнение суверенитет бывших советских республик.

"США, очевидно, больше не являются лидером свободного мира", - говорит лидер правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Администрация Трампа "дистанцируется от нас", добавил он.

Смотрите также: Зеленский о замороженных активах РФ: Рассчитываем получить 40-45 млрд евро на 2026 год. ВИДЕО

Последствия для Украины

Банкротная Украина будет иметь более слабые позиции в мирных переговорах, что подорвет ее шансы на достижение длительного мира, необходимого для восстановления после разрушительных последствий войны.

"У меня даже нет подходящего слова", - сказал премьер Эстонии Кристен Михал. 

Киев должен знать, "что Европа поддерживает Украину, несмотря ни на что. Что им не нужно соглашаться на плохое соглашение", добавил он.

Читайте также: Европарламент готовится утвердить "репарационный заем" Украине по ускоренной процедуре

Мирный план Трампа и активы РФ

Вашингтон хочет сам распоряжаться частью замороженных российских денег для финансирования Украины. Тогда как "репарационный кредит" позволит Киеву самому решать, куда направить деньги. А Франция предлагает вооружить Европу за эти средства.

Трамп также оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот уступил России участки хорошо укрепленной и стратегически важной территории на Донбассе - территории, которую Кремль пока не контролирует.

Белый дом отверг обвинения Брюсселя во вмешательстве, отмечает Politico.

"Единственная цель США - установление мира... И украинцы, и россияне четко обозначили свои позиции по замороженным активам, и наша единственная задача - способствовать диалогу, который в конечном итоге может привести к соглашению", - сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Читайте: Евросоюз готовит репарационный кредит Украине на €90 миллиардов - две трети на военную поддержку

Позиция ЕС

Официальные лица и лидеры ЕС все чаще начали поднимать вопрос о "ядерном варианте": протолкнуть "репарационный кредит" квалифицированным большинством голосов - другими словами, игнорировать возражения некоторых стран и все равно двигаться вперед. 

Но некоторые чиновники заявили, что это разорвет и без того расколотый блок и, вероятно, погрузит его в настоящий кризис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц: шансы ЕС использовать российские активы для Украины – 50/50

Автор: 

США (28667) Евросоюз (17971) замороженные активы (493)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Трамп не президент, а безпринципний бізнесмен. Йому головне заробити гроші та дати заробити своїм компанйонам, бо врешті решт він й з них матиме профіт.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:34 Ответить
+3
Віддайте ці грошенятка мені - я знаю шо з ними робити - Трамп
показать весь комментарий
17.12.2025 08:29 Ответить
+3
США ДУЖЕ наривається щоб їх грубо і прямо послали на Х...

Тобто - "ви та і не думайте допомагати чи відновлювати щось - ми ці грошики розділимо з агресором"

Треба перетерпіти - рейтинг Трампа такий що скоро він програє все що лише може - уже во Флориді програв
показать весь комментарий
17.12.2025 08:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віддайте ці грошенятка мені - я знаю шо з ними робити - Трамп
показать весь комментарий
17.12.2025 08:29 Ответить
США ДУЖЕ наривається щоб їх грубо і прямо послали на Х...

Тобто - "ви та і не думайте допомагати чи відновлювати щось - ми ці грошики розділимо з агресором"

Треба перетерпіти - рейтинг Трампа такий що скоро він програє все що лише може - уже во Флориді програв
показать весь комментарий
17.12.2025 08:30 Ответить
Трамп не президент, а безпринципний бізнесмен. Йому головне заробити гроші та дати заробити своїм компанйонам, бо врешті решт він й з них матиме профіт.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:34 Ответить
ПОКИДЬКИ!!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 08:34 Ответить
ДАВЛЕНИЕ ЭТО ХОРОШО, НО КАКОЙ БУДЕТ ПРОДУКТ !?)
показать весь комментарий
17.12.2025 08:39 Ответить
Рижий на підсосі у путлєра...
показать весь комментарий
17.12.2025 08:39 Ответить
Забудьте про США до наступних виборів президента.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:39 Ответить
Восени вибори в Сенат. Руде непорозуміння вже програє попередньо
показать весь комментарий
17.12.2025 08:50 Ответить
До наступної осені ще дожити треба
показать весь комментарий
17.12.2025 09:15 Ответить
ЕС - ВПЕРЁД !!!
показать весь комментарий
17.12.2025 08:40 Ответить
210 мільярдів...купа бабла...
Трамп собі, Зеленський з міндічами і шмугалями собі... Цікаво, а Україні щось залишться?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:41 Ответить
Гарантії...
показать весь комментарий
17.12.2025 08:49 Ответить
Як, як? херантії?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:50 Ответить
Неначаси залишаться.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:16 Ответить
Трампон все більше і глибше відсмоктує у ***** свої 20 серебрянників.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:42 Ответить
А колись сша з Німетччини грошики злупили. Мабуть тому шо тоді ані Рузвельт ані Трумен Гитлером куплені не були як зараз Трамп ******.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:56 Ответить
У Рузвельта теж рильце у пушку стосовно довоєнних відносин з Німеччиною...
показать весь комментарий
17.12.2025 09:08 Ответить
Пуйло не Трампа купив, а плівки Епштейна про Трампа
показать весь комментарий
17.12.2025 09:18 Ответить
тиснуть, це як?
як колєктори, звонять кожні пів години?
чи, як мій друг дитинства, 120 кг, колись навалився на мене на пляжі?
як тиснуть?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:56 Ответить
Мабуть нагадали, про міндічгейт, а може й про інші розслідування розказали
показать весь комментарий
17.12.2025 08:59 Ответить
https://prm.ua/poslantsi-myru-chomu-ssha-i-tramp-povodiatsia-iak-heopolitychni-hopnyky/ Владислав Смірнов, український підприємець, громадський діяч, публіцист:

Коли світ говорить про мирний план, здається, що йдеться про мир; коли США називають себе союзником, здається, що йдеться про союз; коли Дональд Трамп піднімає руки і демонструє пальці «за мир», складається відчуття, ніби хтось усе ще вірить у дипломатію. Але справжня геополітика не зчитується за гарними словами, а за названими умовами, поведінкою представників і фактичними сигналами, які надходять у критичний момент. І саме тут проявляється свинство - не в риторичних оцінках, а в чистих, холодних, практичних діях.

Гопник у під'їзді завжди діє за одним сценарієм. Він не нападає одразу. Він підходить, усміхається, починає з «нормальної розмови». Каже, що «так буде краще для всіх». Пояснює, що опір лише погіршить ситуацію. І лише коли ти відмовляєшся - стає зрозуміло, що весь цей час мова йшла не про компроміс, а про віджим.

Саме так працює нинішня «мирна» риторика США в стилі Трампа щодо України. Під виглядом реалізму нам пропонують здати те, що не належить ні Вашингтону, ні будь-якому посереднику: територію, право на захист, право не визнавати злочин нормою. Формула завжди одна й та сама: ви все одно не витримаєте, ви втратите більше, краще погодитись зараз. Це не аргументи. Це психологічний тиск, знайомий кожному, хто хоч раз стикався з вуличною логікою сили.

Коли американські емісари дозволяють собі говорити з Україною мовою «ви ж розумієте, що іншого виходу немає», це вже не дипломатія і не прагматизм. Це мова сильнішого, який вирішив, що може визначати межі допустимого для жертви, не беручи на себе жодної відповідальності за наслідки. У цій мові немає міжнародного права, немає принципу суверенітету, немає навіть поваги до власних декларованих цінностей. Є лише холодний розрахунок і спроба примусити до поступок, які зручні тут і зараз.

Гопник завжди прикривається «здоровим глуздом». Він переконує, що чинить раціонально. Він апелює до втоми, страху, болю. І він щиро дивується, коли замість покори отримує спротив. Бо в його уявленні світ поділений просто: той, у кого більше сили, має право диктувати умови. Все інше - зайві слова.

Саме в цьому полягає головна небезпека такої дипломатії. Вона не просто принижує конкретну країну - вона нормалізує гопницьку модель міжнародних відносин, де агресія винагороджується, а опір оголошується ірраціональним. Сьогодні це застосовують до України, завтра - до будь-якої іншої держави, яка опиниться в складнішому становищі. Прецедент працює завжди.

Висновок

Треба чітко зафіксувати: першоджерело гопницької логіки - це Московія. Саме вона прийшла з ножем, саме вона вбиває, катує, знищує міста і називає це «історичною справедливістю». Саме російська держава десятиліттями будує зовнішню політику за принципом під'їзду: слабшого можна принизити, сильнішого - купити, опір - зламати, а злочин - легалізувати заднім числом. У цій війні Росія - первинний гопник, без якого не було б ні торгу, ні «мирних планів», ні цинічних формул про «неминучі втрати».

Але саме тут починається друга, значно небезпечніша частина історії. Бо коли поруч із гопником з'являється хтось, хто не б'є по руках, а починає переконувати жертву «віддати гаманець, щоб не було гірше», - він перестає бути посередником. Він стає співучасником логіки насильства, навіть якщо робить це в костюмі, з паперами і під гаслом реалізму.

США в нинішній трампівській конфігурації не є агресором - але вони дедалі частіше поводяться як гопник другого рівня: той, хто не нападає першим, але використовує момент слабкості, щоб нав'язати свої умови, прикриваючись прагматизмом і втомою від війни. Це не союзництво і не стратегічне лідерство. Це спроба «закрити питання», не зупиняючи зло, а перерозподіляючи наслідки злочину.

Саме тому проблема не зводиться до персон Трампа чи окремих американських емісарів. Проблема в нормалізації гопницької моделі міжнародної політики, де:

- агресор не покараний, а включений у торг;

- жертву змушують платити за «стабільність»;

- право поступається місцем силі;

- мораль оголошується зайвою розкішшю.

Україна в цій конфігурації - тест. Якщо її можна примусити погодитися на «раціональну» несправедливість, значить так само можна буде примусити будь-кого іншого. Саме тому ця історія давно вийшла за межі московської-української війни. Йдеться не про території й не про конкретний план. Йдеться про те, яка логіка визначатиме світ після цієї війни: логіка права чи логіка під'їзду.

І тут вибір простий і жорсткий. Або світ визнає, що з гопниками - незалежно від того, говорять вони російською чи англійською - не домовляються за рахунок жертви, або він готується жити в реальності, де кожна наступна війна буде «раціоналізована» і впакована в красиву обгортку чергового компромісу.

Україна відмовляється бути гаманцем у цій історії. І саме в цій відмові - не пафос і не впертість, а єдиний шанс зупинити гопницьку логіку, яка почалася в Москві, але вже надто впевнено почувається у світових кабінетах.

І ще: Донецькою та Луганською ********* (разом з віджатим Кримом) все це не обмежиться, другим етапом буде Запорізька та Херсонська області, а третім - наступ на Харьківську і Сумську області. І так буде до Чопа, поки ми будемо грати у політичні шахівниці з гопниками. ІМХО.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:58 Ответить
США тиснуть на ЄС, щоб заморожені активи РФ не використовували для фінансування України, - Politico

Москва не збирається йти на поступки щодо "п'яти територій", - МЗС Росії.
У Путіна заявили, що не отримували сигналів про підсумки переговорів у Європі

Кремль глух, но не нем! Старая русская традиция - прикидываться валянком...

Напевно, тому що на стороні Путіна Трамп, якого Кремль, в "єжових рукавіцах", тримає за "мужские подвески"?

Крім того, у досьє на Трампа напевно ще лягли окремим виданням файли Епштейна, який, як повідомляють той передав Кремлю... І Кремль їх використовує... активно і наполегливо... "Куй железо пока горячо.."

Агресору пообіцяти винагороду ? Так було і в "епоху" Мнхен38 - умовний Захід віддав Гітлеру частину Чехословаччини...

показать весь комментарий
17.12.2025 09:04 Ответить
На рахунок чоловічих підвісок ви не праві там цього нема взагалі а от за дупу крепко тримає компромати опублікують соромно буде всій америкі
показать весь комментарий
17.12.2025 09:18 Ответить
Не вийде натиснути, бо головний інстинкт - самозбереження)
показать весь комментарий
17.12.2025 09:05 Ответить
Американці замість запроторити дурнуватого доні до божевільні вибрали його у презики таке президентом назвать не можна воно похерило всі домовленності і свої зобов,язання перед Україною опудало руде щоб ти здохло
показать весь комментарий
17.12.2025 09:14 Ответить
З точки зору якоїсь там логіки, а що Штатам до заморожених казлорилих активів у Європі? Чисто технічно навіть, США не мають ні доступу, ні відношення до цих ресурсів.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:17 Ответить
І жодного дописувача зі Сполучених Штатів Америки... їм нема чого тут коментувати.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:19 Ответить
 
 