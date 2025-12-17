США давят на ЕС, чтобы замороженные активы РФ не использовались для финансирования Украины, - Politico
Спор об использовании замороженных активов РФ вызвал давление США на Евросоюз.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Серьезные разногласия между европейскими правительствами по поводу использования замороженных российских активов для финансирования восстановления страны обнажают более глубокий раскол на континенте по поводу того, как действовать в условиях нового мирового порядка и беспрецедентного давления со стороны США.
"Они хотят ослабить нас", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с трансатлантическими отношениями и подготовкой к саммиту Евросоюза.
Politico отмечает, что на этой неделе Европейский Совет должен сделать две вещи. Прежде всего, нужны ощутимые результаты в вопросе финансирования Украины. В то же время европейские лидеры также должны защищать ЕС, в политику которого по этому вопросу всеми силами пытается вмешиваться Белый дом.
Давление США
Чиновники администрации Трампа давят на европейские правительства - по крайней мере те, которые они считают наиболее дружественными - чтобы они отклонили план использования российских активов на сумму 210 миллиардов евро для финансирования Украины, рассказали Politico четыре чиновника ЕС, которые участвовали в обсуждениях.
"Когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь соглашения по замороженным средствам, потому что Бельгия выступила против этого. Два месяца спустя стало ясно, что проблема ЕС на самом деле не в Бельгии, а в Трампе", - говорится в материале.
Бельгия
Европейская комиссия и самые влиятельные столицы вели переговоры между собой, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка является решающей, поскольку в его стране находится большинство российских активов, замороженных в Европе. Дискуссии обострились в течение последней недели, поскольку ЕС стремился предоставить Бельгии гарантии.
Еврокомиссия и наиболее влиятельные столицы умоляли согласиться на "репарационный кредит" для Украины премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка имеет решающее значение, поскольку в его стране находится большая часть замороженных российских активов.
Но шансы на достижение соглашения ухудшились, а не улучшились, сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.
Украине нужны деньги
"Украине крайне нужны деньги, поскольку в следующем году она столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 миллиарда евро.
Если средства не начнут поступать до апреля, ей придется сократить государственные расходы, что может повлиять на моральный дух и ее способность продолжать обороняться", - отмечает издание.
Кампания влияния США
Американская кампания влияния, в рамках которой чиновники Трампа обходили Брюссель и вели переговоры с центральными столицами, привела к тому, что Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе стран, которые против финансирования Украины.
Провал станет катастрофой для позиций ЕС в мире, заявили европейские чиновники. Особенно учитывая, что администрация Трампа в своей Стратегии нацбезопасности заявила о поддержке евроскептических сил, а также Путина, который открыто ставит под сомнение суверенитет бывших советских республик.
"США, очевидно, больше не являются лидером свободного мира", - говорит лидер правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер.
Администрация Трампа "дистанцируется от нас", добавил он.
Последствия для Украины
Банкротная Украина будет иметь более слабые позиции в мирных переговорах, что подорвет ее шансы на достижение длительного мира, необходимого для восстановления после разрушительных последствий войны.
"У меня даже нет подходящего слова", - сказал премьер Эстонии Кристен Михал.
Киев должен знать, "что Европа поддерживает Украину, несмотря ни на что. Что им не нужно соглашаться на плохое соглашение", добавил он.
Мирный план Трампа и активы РФ
Вашингтон хочет сам распоряжаться частью замороженных российских денег для финансирования Украины. Тогда как "репарационный кредит" позволит Киеву самому решать, куда направить деньги. А Франция предлагает вооружить Европу за эти средства.
Трамп также оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот уступил России участки хорошо укрепленной и стратегически важной территории на Донбассе - территории, которую Кремль пока не контролирует.
Белый дом отверг обвинения Брюсселя во вмешательстве, отмечает Politico.
"Единственная цель США - установление мира... И украинцы, и россияне четко обозначили свои позиции по замороженным активам, и наша единственная задача - способствовать диалогу, который в конечном итоге может привести к соглашению", - сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Позиция ЕС
Официальные лица и лидеры ЕС все чаще начали поднимать вопрос о "ядерном варианте": протолкнуть "репарационный кредит" квалифицированным большинством голосов - другими словами, игнорировать возражения некоторых стран и все равно двигаться вперед.
Но некоторые чиновники заявили, что это разорвет и без того расколотый блок и, вероятно, погрузит его в настоящий кризис.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто - "ви та і не думайте допомагати чи відновлювати щось - ми ці грошики розділимо з агресором"
Треба перетерпіти - рейтинг Трампа такий що скоро він програє все що лише може - уже во Флориді програв
Трамп собі, Зеленський з міндічами і шмугалями собі... Цікаво, а Україні щось залишться?
як колєктори, звонять кожні пів години?
чи, як мій друг дитинства, 120 кг, колись навалився на мене на пляжі?
як тиснуть?
Коли світ говорить про мирний план, здається, що йдеться про мир; коли США називають себе союзником, здається, що йдеться про союз; коли Дональд Трамп піднімає руки і демонструє пальці «за мир», складається відчуття, ніби хтось усе ще вірить у дипломатію. Але справжня геополітика не зчитується за гарними словами, а за названими умовами, поведінкою представників і фактичними сигналами, які надходять у критичний момент. І саме тут проявляється свинство - не в риторичних оцінках, а в чистих, холодних, практичних діях.
Гопник у під'їзді завжди діє за одним сценарієм. Він не нападає одразу. Він підходить, усміхається, починає з «нормальної розмови». Каже, що «так буде краще для всіх». Пояснює, що опір лише погіршить ситуацію. І лише коли ти відмовляєшся - стає зрозуміло, що весь цей час мова йшла не про компроміс, а про віджим.
Саме так працює нинішня «мирна» риторика США в стилі Трампа щодо України. Під виглядом реалізму нам пропонують здати те, що не належить ні Вашингтону, ні будь-якому посереднику: територію, право на захист, право не визнавати злочин нормою. Формула завжди одна й та сама: ви все одно не витримаєте, ви втратите більше, краще погодитись зараз. Це не аргументи. Це психологічний тиск, знайомий кожному, хто хоч раз стикався з вуличною логікою сили.
Коли американські емісари дозволяють собі говорити з Україною мовою «ви ж розумієте, що іншого виходу немає», це вже не дипломатія і не прагматизм. Це мова сильнішого, який вирішив, що може визначати межі допустимого для жертви, не беручи на себе жодної відповідальності за наслідки. У цій мові немає міжнародного права, немає принципу суверенітету, немає навіть поваги до власних декларованих цінностей. Є лише холодний розрахунок і спроба примусити до поступок, які зручні тут і зараз.
Гопник завжди прикривається «здоровим глуздом». Він переконує, що чинить раціонально. Він апелює до втоми, страху, болю. І він щиро дивується, коли замість покори отримує спротив. Бо в його уявленні світ поділений просто: той, у кого більше сили, має право диктувати умови. Все інше - зайві слова.
Саме в цьому полягає головна небезпека такої дипломатії. Вона не просто принижує конкретну країну - вона нормалізує гопницьку модель міжнародних відносин, де агресія винагороджується, а опір оголошується ірраціональним. Сьогодні це застосовують до України, завтра - до будь-якої іншої держави, яка опиниться в складнішому становищі. Прецедент працює завжди.
Висновок
Треба чітко зафіксувати: першоджерело гопницької логіки - це Московія. Саме вона прийшла з ножем, саме вона вбиває, катує, знищує міста і називає це «історичною справедливістю». Саме російська держава десятиліттями будує зовнішню політику за принципом під'їзду: слабшого можна принизити, сильнішого - купити, опір - зламати, а злочин - легалізувати заднім числом. У цій війні Росія - первинний гопник, без якого не було б ні торгу, ні «мирних планів», ні цинічних формул про «неминучі втрати».
Але саме тут починається друга, значно небезпечніша частина історії. Бо коли поруч із гопником з'являється хтось, хто не б'є по руках, а починає переконувати жертву «віддати гаманець, щоб не було гірше», - він перестає бути посередником. Він стає співучасником логіки насильства, навіть якщо робить це в костюмі, з паперами і під гаслом реалізму.
США в нинішній трампівській конфігурації не є агресором - але вони дедалі частіше поводяться як гопник другого рівня: той, хто не нападає першим, але використовує момент слабкості, щоб нав'язати свої умови, прикриваючись прагматизмом і втомою від війни. Це не союзництво і не стратегічне лідерство. Це спроба «закрити питання», не зупиняючи зло, а перерозподіляючи наслідки злочину.
Саме тому проблема не зводиться до персон Трампа чи окремих американських емісарів. Проблема в нормалізації гопницької моделі міжнародної політики, де:
- агресор не покараний, а включений у торг;
- жертву змушують платити за «стабільність»;
- право поступається місцем силі;
- мораль оголошується зайвою розкішшю.
Україна в цій конфігурації - тест. Якщо її можна примусити погодитися на «раціональну» несправедливість, значить так само можна буде примусити будь-кого іншого. Саме тому ця історія давно вийшла за межі московської-української війни. Йдеться не про території й не про конкретний план. Йдеться про те, яка логіка визначатиме світ після цієї війни: логіка права чи логіка під'їзду.
І тут вибір простий і жорсткий. Або світ визнає, що з гопниками - незалежно від того, говорять вони російською чи англійською - не домовляються за рахунок жертви, або він готується жити в реальності, де кожна наступна війна буде «раціоналізована» і впакована в красиву обгортку чергового компромісу.
Україна відмовляється бути гаманцем у цій історії. І саме в цій відмові - не пафос і не впертість, а єдиний шанс зупинити гопницьку логіку, яка почалася в Москві, але вже надто впевнено почувається у світових кабінетах.
І ще: Донецькою та Луганською ********* (разом з віджатим Кримом) все це не обмежиться, другим етапом буде Запорізька та Херсонська області, а третім - наступ на Харьківську і Сумську області. І так буде до Чопа, поки ми будемо грати у політичні шахівниці з гопниками. ІМХО.
Москва не збирається йти на поступки щодо "п'яти територій", - МЗС Росії.
У Путіна заявили, що не отримували сигналів про підсумки переговорів у Європі
Кремль глух, но не нем! Старая русская традиция - прикидываться валянком...
Напевно, тому що на стороні Путіна Трамп, якого Кремль, в "єжових рукавіцах", тримає за "мужские подвески"?
Крім того, у досьє на Трампа напевно ще лягли окремим виданням файли Епштейна, який, як повідомляють той передав Кремлю... І Кремль їх використовує... активно і наполегливо... "Куй железо пока горячо.."
Агресору пообіцяти винагороду ? Так було і в "епоху" Мнхен38 - умовний Захід віддав Гітлеру частину Чехословаччини...