Евросоюз будет внимательно следить за антикоррупционными расследованиями в Украине, - проект выводов

Совет ЕС подчеркнул важность защиты независимости НАБУ и САП, призвал завершить судебную реформу и в то же время положительно оценил принятые Украиной дорожные карты для евроинтеграции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на проект выводов по расширению Совета министров Европейского Союза.

Совет ЕС отдельно сосредоточил внимание на работе антикоррупционных органов Украины и подчеркнул необходимость защиты их независимости. В документе подчеркивается "важность независимых и эффективных антикоррупционных институтов".

В Брюсселе приветствовали "законодательное исправление, принятое в июле 2025 года, которое восстановило процессуальную автономию и независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", в то же время отметив, что "некоторые положения еще требуют доработки".

ЕС предупредил о недопустимости вмешательства

Совет ЕС прямо дал понять, что будет внимательно следить за дальнейшей ситуацией, подчеркнув необходимость гарантировать, чтобы "в будущем никакое правовое или политическое вмешательство не влияло на работу этих институтов".

В то же время в Брюсселе положительно оценили практические результаты работы антикоррупционных органов. В частности, отмечены "результаты, достигнутые НАБУ и САП в 2025 году, включая значительное количество расследований, в том числе по делам о коррупции на высоком уровне".

Отдельно в документе упоминаются тревожные сигналы о возможном давлении на гражданское общество. В Совете ЕС отметили, что "инциденты, связанные с вероятным политическим давлением на антикоррупционных активистов, правозащитников и организации гражданского общества, требуют мониторинга и реагирования".

Антикоррупционные реформы как часть евроинтеграции

На этом фоне Совет подтвердил, что антикоррупционные шаги являются составной частью более широкого пакета реформ, необходимых для движения Украины в ЕС. В выводах отмечено принятие Украиной "дорожных карт по верховенству права, государственному управлению и демократическим институтам, а также плана действий в отношении национальных меньшинств", которые Европейская комиссия оценила положительно.

"Борьба Украины за свободу и ее путь в Европу не должны быть запятнаны этим. Однако тот факт, что расследования проводятся, показывает, что антикоррупционные органы в Украине работают", — заявила Каллас.

В то же время в Совете ЕС отмечают, что реформы судебной системы остаются критически важными. В документе "принимают к сведению дальнейшие усилия Украины по укреплению верховенства права" и подчеркивают, что "независимость, беспристрастность и добропорядочность судебной власти по-прежнему имеют ключевое значение".

Отдельные требования к Конституционному суду

Отдельный акцент сделан на Конституционном суде Украины. Киев должен "без дальнейших промедлений заполнить вакансии в Конституционном суде путем прозрачного и основанного на заслугах процесса отбора" и обеспечить его полноценную работу.

В Брюсселе также напомнили о необходимости прозрачных процедур во всей судебной системе. Подчеркивается "постоянная важность прозрачных и основанных на заслугах процедур отбора и проверки судейского корпуса", в частности для Верховного суда, а также роль "содержательного временного участия независимых экспертов, выдвинутых международными партнерами".

В частности, в своих выводах Совет ЕС предостерегает от политического или правового вмешательства в работу антикоррупционных органов и в то же время фиксирует дальнейший прогресс Киева на пути к членству в Евросоюзе. Документ рассматривают министры Совета общих вопросов ЕС 16 декабря 2025 года в рамках пункта повестки дня о расширении Евросоюза.

