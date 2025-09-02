Украине еще предстоит провести значительную работу над реформой НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что хотя Украина устранила ущерб, нанесенный законом относительно НАБУ и САП, стране еще предстоит осуществить значительную работу в этой сфере.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Напомним, в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который подчинял НАБУ и САП генеральному прокурору. После критики со стороны Запада парламент принял новый закон, исправляющий ситуацию.
"Что касается борьбы с коррупцией и событий июля, то в основном все было исправлено, но некоторые шаги еще предстоит сделать", - отметила Кос.
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Тарас Качка добавил, что важно обращать внимание на реакцию Киева на сигналы партнеров. Он назвал эпизод "очень хорошим уроком" для правительства и общества.
Корупційна схема на дронах для Нацгвардії
Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоносата очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3571864