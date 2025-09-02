РУС
Украине еще предстоит провести значительную работу над реформой НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос

еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что хотя Украина устранила ущерб, нанесенный законом относительно НАБУ и САП, стране еще предстоит осуществить значительную работу в этой сфере.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который подчинял НАБУ и САП генеральному прокурору. После критики со стороны Запада парламент принял новый закон, исправляющий ситуацию.

"Что касается борьбы с коррупцией и событий июля, то в основном все было исправлено, но некоторые шаги еще предстоит сделать", - отметила Кос.

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Тарас Качка добавил, что важно обращать внимание на реакцию Киева на сигналы партнеров. Он назвал эпизод "очень хорошим уроком" для правительства и общества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС должен видеть дальнейший процесс по реформам в сфере правосудия в Украине, - еврокомиссар Макграт

Топ комментарии
+4
Маячня! Без реформи та "прання" ОП все інше нічого не даст. У першу чергу треба звільнити Дермака, людини без обов'язків але із широкими повноваженнями
02.09.2025 14:53 Ответить
+1
Ще не всі топ-корупціонери відкупились "угодою" про виплату невеликої частини вкраденого з відкатами потрібним людям в обмін на уникнення покарання - треба це виправити.
02.09.2025 14:54 Ответить
+1
Друзі "міндічі" більш актуальне питання, ніж євроінтеграція. Роки йдуть, а любі друзі - це константа
02.09.2025 15:04 Ответить
Маячня! Без реформи та "прання" ОП все інше нічого не даст. У першу чергу треба звільнити Дермака, людини без обов'язків але із широкими повноваженнями
02.09.2025 14:53 Ответить
Янелох і сам без дєрмака добре "рулить".
02.09.2025 16:03 Ответить
Ще не всі топ-корупціонери відкупились "угодою" про виплату невеликої частини вкраденого з відкатами потрібним людям в обмін на уникнення покарання - треба це виправити.
02.09.2025 14:54 Ответить
Друзі "міндічі" більш актуальне питання, ніж євроінтеграція. Роки йдуть, а любі друзі - це константа
02.09.2025 15:04 Ответить
Любі друзі Ющенка це просто суперпатріоти і чесні люди проти того, що творить мафія Зермачні, Міндічів , Шефірів, Кіперів , Баканова, Чернишова, Кірюхи Тимошенко, Каломойського. Якісь все прізвиша типово українські, чи ні?
02.09.2025 16:09 Ответить
Знову переробляти те чесне, що було створено?
02.09.2025 15:08 Ответить
реформа длчя сап и набу- каждого десятого расстрелять, реформу можно провернуть за 24 часа и хватит этой реформы надолго
02.09.2025 15:13 Ответить
Набу і Сап корвнь зла? у тебе з головою все в порядку?
показать весь комментарий
Із https://zn.ua/ukr/anticorruption/konkurs-na-posadu-direktora-beb-holovoju-obrano-oleksandra-tsivinskoho.html новопризначеним керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) ми розмовляли дві години. І були здивовані. Ми очікували, що зіткнемося з досвідченим слідчим, але з людиною, якій ще потрібно буде напрацювати стратегічне бачення змін і безпосередньої роботи дуже непростого органу, який він очолив. Але ні. Цивінський готовий.

Інша річ, що готовий не тільки він. Готові боротися за своє і Татаров, і Гагач зі своїм бек-офісом, і бізнес, якому простіше заплатити хабар, ніж обстоювати свої права. І судді, яким простіше взяти гроші, ніж відновлювати справедливість. І податкова з фінмоном готові до роботи «загонщиків»... Усі вони битимуться за старе БЕБ як дуже ефективний інструмент всесезонного медозбору.
02.09.2025 15:33 Ответить
https://zn.ua/ukr/anticorruption/kerivnik-beb-oleksandr-tsivinskij-koruptsijnij-bek-ofis-u-beb-okej-jakshcho-khtos-sprobuje-viprobuvati-dolju-u-mene-chudovi-vidnosini-z-nabu.html https://zn.ua/ukr/anticorruption/kerivnik-beb-oleksandr-tsivinskij-koruptsijnij-bek-ofis-u-beb-okej-jakshcho-khtos-sprobuje-viprobuvati-dolju-u-mene-chudovi-vidnosini-z-КЕРІВНИК БЕБ ОЛЕКСАНДР ЦИВІНСЬКИЙ: «КОРУПЦІЙНИЙ БЕК-ОФІС У БЕБ? ОКЕЙ. ЯКЩО ХТОСЬ СПРОБУЄ ВИПРОБУВАТИ ДОЛЮ - У МЕНЕ ЧУДОВІ ВІДНОСИНИ З НАБУ»

Дзеркало тижня Інна Вєдєрніква
02.09.2025 15:37 Ответить
02.09.2025 15:37 Ответить
Чекаємо на словоблуддя щодо поборених казнокрадів від верещучки та їй подібних сраколизів у приблуд95!!!!
Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоносата очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3571864
02.09.2025 18:30 Ответить
 
 