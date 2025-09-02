Украине еще предстоит провести значительную работу над реформой НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что хотя Украина устранила ущерб, нанесенный законом относительно НАБУ и САП, стране еще предстоит осуществить значительную работу в этой сфере.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который подчинял НАБУ и САП генеральному прокурору. После критики со стороны Запада парламент принял новый закон, исправляющий ситуацию.

"Что касается борьбы с коррупцией и событий июля, то в основном все было исправлено, но некоторые шаги еще предстоит сделать", - отметила Кос.

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Тарас Качка добавил, что важно обращать внимание на реакцию Киева на сигналы партнеров. Он назвал эпизод "очень хорошим уроком" для правительства и общества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС должен видеть дальнейший процесс по реформам в сфере правосудия в Украине, - еврокомиссар Макграт