ЕС должен видеть дальнейший процесс реформ в сфере правосудия в Украине, - еврокомиссар Макграт
В Евросоюзе ожидают продолжения реформ в Украине, в частности в сфере правосудия.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт перед началом неформальной встречи министров по европейским делам ЕС в Копенгагене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, его спросили, полностью ли довольна Еврокомиссия последними изменениями в антикоррупционном законодательстве Украины.
"Я могу лишь сказать, что мои подчиненные и другие службы Еврокомиссии продолжают находиться во взаимодействии с украинской властью относительно реформ в сфере правосудия. Важно, чтобы мы продолжали видеть прогресс", - ответил Макграт.
По словам еврокомиссара, Украине постоянно предоставляют обратную связь относительно предложенных изменений.
"А потом и по решениям, которые они приняли совсем недавно, поэтому взаимодействие продолжается, и я ожидаю, что оно продолжится", - пояснил он.
Макграт также отметил важность верховенства права ЕС.
"Это основа нашей демократии, равенства и уважения к правам человека, и крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать это в рамках Европейского Союза, а также использовали свой голос на международной арене для защиты этих ценностей", - подытожил он.
