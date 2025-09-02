ЕС должен видеть дальнейший процесс реформ в сфере правосудия в Украине, - еврокомиссар Макграт

В Евросоюзе ожидают продолжения реформ в Украине, в частности в сфере правосудия.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт перед началом неформальной встречи министров по европейским делам ЕС в Копенгагене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, его спросили, полностью ли довольна Еврокомиссия последними изменениями в антикоррупционном законодательстве Украины.

"Я могу лишь сказать, что мои подчиненные и другие службы Еврокомиссии продолжают находиться во взаимодействии с украинской властью относительно реформ в сфере правосудия. Важно, чтобы мы продолжали видеть прогресс", - ответил Макграт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит новую схему использования замороженных российских активов для Украины, - Politico

По словам еврокомиссара, Украине постоянно предоставляют обратную связь относительно предложенных изменений.

"А потом и по решениям, которые они приняли совсем недавно, поэтому взаимодействие продолжается, и я ожидаю, что оно продолжится", - пояснил он.

Макграт также отметил важность верховенства права ЕС.

"Это основа нашей демократии, равенства и уважения к правам человека, и крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать это в рамках Европейского Союза, а также использовали свой голос на международной арене для защиты этих ценностей", - подытожил он.

Читайте: После НАБУ и САП нужно спасать судебную реформу, ее начали возвращать во времена Януковича, - Жернаков