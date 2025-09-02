ЄС має бачити подальший процес щодо реформ у сфері правосуддя в Україні, - єврокомісар Макграт

У Євросоюзі очікують продовження реформ в Україні, зокрема у сфері правосуддя.

Про це заявив єврокомісар з питань демократії, правосуддя і верховенства права Майкл Макграт перед початком неформальної зустрічі міністрів з європейських справ ЄС у Копенгагені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, його запитали, чи повністю задоволена Єврокомісія останніми змінами в антикорупційному законодавстві України.

"Я можу лише сказати, що мої підлеглі та інші служби Єврокомісії продовжують перебувати у взаємодії з українською владою щодо реформ у сфері правосуддя. Важливо, щоб ми продовжували бачити прогрес", - відповів Макграт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує нову схему використання заморожених російських активів для України, – Politico

За словами єврокомісара, Україні постійно надають зворотний зв'язок щодо запропонованих змін.

"А потім і щодо рішень, які вони прийняли зовсім недавно, тож взаємодія триває, і я очікую, що вона продовжиться", - пояснив він.

Макграт також наголосив на важливості верховенства права ЄС.

"Це основа нашої демократії, рівності та поваги до прав людини, і вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати це в рамках Європейського Союзу, а також використовували свій голос на міжнародній арені для захисту цих цінностей", - підсумував він.

Читайте: Після НАБУ та САП потрібно рятувати судову реформу, її почали повертати в часи Януковича, - Жернаков