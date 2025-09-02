ЄС має бачити подальший процес щодо реформ у сфері правосуддя в Україні, - єврокомісар Макграт
У Євросоюзі очікують продовження реформ в Україні, зокрема у сфері правосуддя.
Про це заявив єврокомісар з питань демократії, правосуддя і верховенства права Майкл Макграт перед початком неформальної зустрічі міністрів з європейських справ ЄС у Копенгагені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, його запитали, чи повністю задоволена Єврокомісія останніми змінами в антикорупційному законодавстві України.
"Я можу лише сказати, що мої підлеглі та інші служби Єврокомісії продовжують перебувати у взаємодії з українською владою щодо реформ у сфері правосуддя. Важливо, щоб ми продовжували бачити прогрес", - відповів Макграт.
За словами єврокомісара, Україні постійно надають зворотний зв'язок щодо запропонованих змін.
"А потім і щодо рішень, які вони прийняли зовсім недавно, тож взаємодія триває, і я очікую, що вона продовжиться", - пояснив він.
Макграт також наголосив на важливості верховенства права ЄС.
"Це основа нашої демократії, рівності та поваги до прав людини, і вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати це в рамках Європейського Союзу, а також використовували свій голос на міжнародній арені для захисту цих цінностей", - підсумував він.
