ЄС має бачити подальший процес щодо реформ у сфері правосуддя в Україні, - єврокомісар Макграт

Реформа правосуддя. Чого очікують в ЄС від України?

У Євросоюзі очікують продовження реформ в Україні, зокрема у сфері правосуддя.

Про це заявив єврокомісар з питань демократії, правосуддя і верховенства права Майкл Макграт перед початком неформальної зустрічі міністрів з європейських справ ЄС у Копенгагені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, його запитали, чи повністю задоволена Єврокомісія останніми змінами в антикорупційному законодавстві України.

"Я можу лише сказати, що мої підлеглі та інші служби Єврокомісії продовжують перебувати у взаємодії з українською владою щодо реформ у сфері правосуддя. Важливо, щоб ми продовжували бачити прогрес", - відповів Макграт.

За словами єврокомісара, Україні постійно надають зворотний зв'язок щодо запропонованих змін.

"А потім і щодо рішень, які вони прийняли зовсім недавно, тож взаємодія триває, і я очікую, що вона продовжиться", - пояснив він.

Макграт також наголосив на важливості верховенства права ЄС.

"Це основа нашої демократії, рівності та поваги до прав людини, і вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати це в рамках Європейського Союзу, а також використовували свій голос на міжнародній арені для захисту цих цінностей", - підсумував він.

Автор: 

Єврокомісія (2260) судова реформа (1464) Євросоюз (14051)
Коментувати
какие реформы если Зе своими указами просто вводит санкции на граждан Украины без суда ?
02.09.2025 10:42 Відповісти
ЄС вже відкритим текстом говорить Потужнику: годі красти і дурити людей, користуючись патріотичною риторикою. Це вже набридло
02.09.2025 10:49 Відповісти
КакаяРазніца? Потужний, як і весь кагал, перевезли все свое на Захід. На Україну з її лохуватим населенням йому похрін. Які реформи? Яке правосуддя? Чим більший керований бардак, тим зручніше пиляти бабло.
02.09.2025 11:46 Відповісти
Розігнати всіх,або провести люстрацію під контролем суспільства,громадських організацій Всіх хто пропрацював більше 2-х років звільнити і на пенсію відправляти на загальних правилах без яких то пільг Люстрація для всіх від районних судів до Верховного і Конституційного.Жиром позапливали з-за захмарних зарплат і пенсій + хабарі.
02.09.2025 10:57 Відповісти
Допоможіть швидко перемогти росію, а потім давайте кошти тільки під реформи. Без реформ, хоча б таких, як були в 2014-19 роках, гроші не давати. Авторитарні режими не існують в цивілізованих країнах, без дармових грошей. Чим довше буде війна, тим менше шансів, що Україна стане успішною після війни. Людей все менше стає. Без населення активного, нічого не буде.
02.09.2025 11:20 Відповісти
02.09.2025 11:58 Відповісти
Угу, мав пес хату...
02.09.2025 12:01 Відповісти
 
 