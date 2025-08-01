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Новини Судова реформа
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Після НАБУ та САП потрібно рятувати судову реформу, її почали повертати в часи Януковича, - Жернаков

Жернаков закликав рятувати судову реформу Що відомо

Вища рада правосуддя оголосила склад Конкурсної комісії для відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, але там немає міжнародних експертів.

Про це у Фейсбуці заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"А що далі? А далі треба також рятувати судову реформу. Бо, нагадаю, її в той же день, що і знищення НАБУ/САП, почали повертати в часи Януковича міцні господарники з Вищої ради правосуддя. 22 липня ВРП оголосила про створення "нового" складу Конкурсної комісії для відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - центрального суддівського органу, відповідального за відбір і оцінку ВСІХ суддів в Україні", - зазначив він.

За словами Жернакова, новий склад - це лише номінально.

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"Фактично - замість міжнародних експертів, які працювали в комісії 4 роки і забезпечили якісне оновлення ВККС, все повертається в домайданні часи.

Бо тепер до Конкурсної комісії мають входити просто відбірні "реформатори":

- троє осіб від Ради суддів, яку очолює ставленик Вовка і Портнова Богдан Моніч,
- по одній особі від:

* адвокатів, очолюваних сортаницею Медведчука Ізовітовою,
*прокурорів, очолюваних Корменком, що брав участь у схемі руйнування НАБУ/САП,
*нереформованої Академії правових наук", - пояснив він.

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Також, зауважив Жернаков, ВРП вже кілька тижнів як відмовляється призначити на вакантну позицію когось із кандидатів до ВККС, відібраних раніше комісією з міжнародними експертами.

"А ще потрібно призначити суддів Конституційного Суду. Там ситуація дуже схожа - ЧЕТВЕРО суддів, відібраних з міжнародниками, яких уже півроку не призначає Зеленський і його Верховна Рада. В результаті Суд залишається дисфункційним, і Конституцію можна порушувати наліво і направо

Це все треба терміново виправляти. Тим більше, що до цього прямо закликав учора речник Євросоюзу", - підсумував він.

Читайте: Судді певною мірою вже знайшли собі "нового Портнова", - Жернаков

Жернаков закликав рятувати судову реформу Що відомо

Автор: 

судова реформа (1463) ВРП Вища рада правосуддя (585) ВККСУ (454) Жернаков Михайло (55)


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Топ коментарі
+14
Бубочка Гундосо-Бородатий прикриваючись війною, нищить все, що раніше працювало хоч якось під себе. Суди потрібні, щоб рішення були на його користь під час фальшування виборів. Так важко керувати, що воно приросло до булави. Сьогодні слугориги всіх заганяють в "Дію", навіть квитки на потяги, під приводом боротьби зі спекулянтами, потрібно брати в "Дії", щоб потім всі проголосували через "Дію", а в нього сервер і його рекси зробили нормальний відсоток. Один вже такий був, тікав до ростова і разом зі своїм кумом пшонкою нагадили чимось смердячим.
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01.08.2025 10:23 Відповісти
+9
Кажеш, судову систему зелені слуги урода наркомана почали повертати до овощних часів?
Але ж тобі 73/43%зебіли не повірять! Бо вони вважають, що ще Порох мав зробити ідеальну судову систему! А те, що не зробів - то це він її будував під себе!
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01.08.2025 10:33 Відповісти
+3
Треба просто ЗЕрмаків на вили поставити, що б до влади прийшли не по пріколу, а вивержені та грамотні люди.
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01.08.2025 10:25 Відповісти
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Бубочка Гундосо-Бородатий прикриваючись війною, нищить все, що раніше працювало хоч якось під себе. Суди потрібні, щоб рішення були на його користь під час фальшування виборів. Так важко керувати, що воно приросло до булави. Сьогодні слугориги всіх заганяють в "Дію", навіть квитки на потяги, під приводом боротьби зі спекулянтами, потрібно брати в "Дії", щоб потім всі проголосували через "Дію", а в нього сервер і його рекси зробили нормальний відсоток. Один вже такий був, тікав до ростова і разом зі своїм кумом пшонкою нагадили чимось смердячим.
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01.08.2025 10:23 Відповісти
Треба просто ЗЕрмаків на вили поставити, що б до влади прийшли не по пріколу, а вивержені та грамотні люди.
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01.08.2025 10:25 Відповісти
Поправки Лозового тєж бубочка протянув ?
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01.08.2025 10:31 Відповісти
і зміни Портнова в процесуально-кримінальний кодекс (які дають можливість затягувати розгляд справ) - так само він.
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01.08.2025 10:35 Відповісти
Кажеш, судову систему зелені слуги урода наркомана почали повертати до овощних часів?
Але ж тобі 73/43%зебіли не повірять! Бо вони вважають, що ще Порох мав зробити ідеальну судову систему! А те, що не зробів - то це він її будував під себе!
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01.08.2025 10:33 Відповісти
Наладити суди це ше той квест - тільки починаєш їх торкатися - вони здіймають крик і грозяться Венеційкою
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01.08.2025 11:07 Відповісти
А що, молодці, до одного місця буде те НАБУ, якщо всі судді - свої.
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01.08.2025 11:13 Відповісти
Хаха, а я казав, що наступні - судді.
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01.08.2025 11:15 Відповісти
І що робити Зелений Клєптоман навіть під загрозою втрати фінансування бюджету все рівно робить чорну справу проти незалежності судових органів.
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01.08.2025 11:39 Відповісти
Після цього треба щоб набу надало підозри усій шоблі яку притягнув лох
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01.08.2025 13:07 Відповісти
"... її почали повертати в часи Януковича..." а хіба вона з них колись виходила?!
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01.08.2025 13:08 Відповісти
 
 