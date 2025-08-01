Після НАБУ та САП потрібно рятувати судову реформу, її почали повертати в часи Януковича, - Жернаков

Вища рада правосуддя оголосила склад Конкурсної комісії для відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, але там немає міжнародних експертів.

Про це у Фейсбуці заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"А що далі? А далі треба також рятувати судову реформу. Бо, нагадаю, її в той же день, що і знищення НАБУ/САП, почали повертати в часи Януковича міцні господарники з Вищої ради правосуддя. 22 липня ВРП оголосила про створення "нового" складу Конкурсної комісії для відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - центрального суддівського органу, відповідального за відбір і оцінку ВСІХ суддів в Україні", - зазначив він.

За словами Жернакова, новий склад - це лише номінально.

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"Фактично - замість міжнародних експертів, які працювали в комісії 4 роки і забезпечили якісне оновлення ВККС, все повертається в домайданні часи.



Бо тепер до Конкурсної комісії мають входити просто відбірні "реформатори":



- троє осіб від Ради суддів, яку очолює ставленик Вовка і Портнова Богдан Моніч,

- по одній особі від:



* адвокатів, очолюваних сортаницею Медведчука Ізовітовою,

*прокурорів, очолюваних Корменком, що брав участь у схемі руйнування НАБУ/САП,

*нереформованої Академії правових наук", - пояснив він.

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Також, зауважив Жернаков, ВРП вже кілька тижнів як відмовляється призначити на вакантну позицію когось із кандидатів до ВККС, відібраних раніше комісією з міжнародними експертами.

"А ще потрібно призначити суддів Конституційного Суду. Там ситуація дуже схожа - ЧЕТВЕРО суддів, відібраних з міжнародниками, яких уже півроку не призначає Зеленський і його Верховна Рада. В результаті Суд залишається дисфункційним, і Конституцію можна порушувати наліво і направо

Це все треба терміново виправляти. Тим більше, що до цього прямо закликав учора речник Євросоюзу", - підсумував він.

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