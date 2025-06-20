Судді певною мірою вже знайшли собі "нового Портнова", - Жернаков

Багато хто із судової системи після смерті Андрія Портнова, можливо, зітхнув з полегшенням, а хтось відреагував інакше.

Про це заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ви ж читали, що писали про "осиротілий" Печерський суд? Чи про ліквідований ОАСК? Адже ОАСК вже ліквідований, а судді ще не звільнені з посад, окрім Вовка і ще кількох. І мають шанси ще в якихось інших судах з’явитися. Особливо, якщо ми побачимо, що ВККС, яка також відповідає за переведення суддів, "хакне" недоброчесна суддівська "корпорація", - пояснив він.

За словами Жернакова, є й ті, хто досі сприймає його як фігуру "батька-засновника".

"Мене чимало питають: а що змінилося? Та нічого не змінилося, бо судді знайдуть собі нового Портнова і деякою мірою вже знайшли в особі людей, прізвища яких ми дуже добре знаємо.

Тому Портнов, як колективне явище чи як загалом спосіб управління не зникне, допоки ми саму систему не наповнимо тими, для кого він персонаж з книжки, а не "уважаемый Андрей Владимирович", - додав голова фундації DEJURE.

Інтерв'ю із Михайлом Жернаковим доступне за посиланням.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

