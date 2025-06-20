УКР
Судді певною мірою вже знайшли собі "нового Портнова", - Жернаков

Що змінила смерть Портнова для судової системи

Багато хто із судової системи після смерті Андрія Портнова, можливо, зітхнув з полегшенням, а хтось відреагував інакше.

Про це заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ви ж читали, що писали про "осиротілий" Печерський суд? Чи про ліквідований ОАСК? Адже ОАСК вже ліквідований, а судді ще не звільнені з посад, окрім Вовка і ще кількох. І мають шанси ще в якихось інших судах з’явитися. Особливо, якщо ми побачимо, що ВККС, яка також відповідає за переведення суддів, "хакне" недоброчесна суддівська "корпорація", - пояснив він.

За словами Жернакова, є й ті, хто досі сприймає його як фігуру "батька-засновника".

"Мене чимало питають: а що змінилося? Та нічого не змінилося, бо судді знайдуть собі нового Портнова і деякою мірою вже знайшли в особі людей, прізвища яких ми дуже добре знаємо.

Тому Портнов, як колективне явище чи як загалом спосіб управління не зникне, допоки ми саму систему не наповнимо тими, для кого він персонаж з книжки, а не "уважаемый Андрей Владимирович", - додав голова фундації DEJURE.

Інтерв'ю із Михайлом Жернаковим доступне за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Список суддів, які входять у мафіозну групу Портнова, - розслідування

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Читайте: Україна також проводить розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Портнов Андрій (364) судова реформа (1465) Жернаков Михайло (56)
+18
Чого варта "судова" система, яку організував якись мутіла з Луганська?
Мутіла нарваний, наглий, ротатий.
І ніякий ********** (НІЯКИЙ, *****) навіть не спробував реформувати ту систему.
А судова система - це стовп, на якому тримається держава. Бо держава - це ЗАКОН. В ідеалі.
20.06.2025 12:46 Відповісти
+9
В чому ж був його такий особливий "ум"?
В нахрапистості і безапеляційності?
Він був просто рішала для антиукраїнської мафії в Україні. КОНСІЛЬЄРІ.
В Україні нема добрих спеціалістів з юриспруденції? тільки цей жмур?
20.06.2025 12:53 Відповісти
+9
Іспанського стрілка треба запросити в Україну на ПМЖ.
20.06.2025 13:02 Відповісти
20.06.2025 12:46 Відповісти
Портнов был умной скотиной..но все равно система не должна себя давать так легко сломать..
20.06.2025 12:50 Відповісти
20.06.2025 12:53 Відповісти
ви почитали би його Фейсбук при житті - так це ворог - але ворога треба знаки - а не кидатися словами "рещала" - "мафія"
21.06.2025 08:02 Відповісти
Як - знати? Медичну картку його вивчити? Чи біографію? Так я знаю його біографію в основних рисах.
Що маю ще про нього знати?
Чи не забагато честі для нарваного рєшали, щоб я витарчала час на набуття знань про нього?
Ви взагалі розумієте, що мені радите?
Може мені кожне антиукраїнське лайно досконально вивчати? Найкращще знання - це була куля для обормота.
21.06.2025 09:22 Відповісти
От вам кажуть-" пиши про реформування судів". А що ви там, на фермі під цим терміном розумієте?
По пунктам...
20.06.2025 13:06 Відповісти
На якій ви атм фермі? Якось не ясно. Судячи з вашого порохкування- ви засіли на свинофермі? У якості кого?
21.06.2025 09:30 Відповісти
От вам кажуть-" пиши про реформування судів". А що ви там, на фермі під цим терміном розумієте?
Чувак, де перелік із чого повиина складатися " реформа судів"?
21.06.2025 13:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=flyF7IvVg_k

Засідання Верхового Суду - див з 3хв 15 сек
20.06.2025 13:54 Відповісти
Венеціанська комісія схвалила судову реформу
Дата: 27 Липня 2015
https://zmina.info/news/venecianska_komisija_skhvalila_sudovu_reformu-2/
20.06.2025 14:42 Відповісти
Та мені насрати, що там хто схвалив.
Була реформа чи ні?
20.06.2025 14:53 Відповісти
Бела реформа верховного суду. На черзі були нижні ланки. Але вам захотілося поржати.
20.06.2025 14:59 Відповісти
Дебілоїди досі не бачать різниці і тільки й здатні розкидуватися пуями аби тільки виправдати свій ганебний вибір.

Опитування, проведене у вересні 2017 року рамках проекту USAID, виявило відносно позитивне ставлення до судової системи України. З точки зору юристів судова система отримала найвищий рівень довіри з усіх органів влади - 38%. Для порівняння: парламенту і уряду довіряли лише 12% юристів. Рівень довіри до судів серед звичайних громадян з 2015 по 2017 рік зріс з 5% до 12%, тоді як парламенту та уряду в 2017 році довіряли 8% і 10%.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-16 [16]

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо порівняв судову реформу в Україні з революцією https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA Миколая Коперніка в науці.

«Те, що ми спільно зробили, відповідає нашим стандартам, але також потрібно, щоб ці стандарти запрацювали. Але це вже повинно зробити українське суспільство», - підкреслив він.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-17 [17]

Сам куратор судової реформи Олексій Філатов задоволений її ходом, але разом з тим підкреслює, що для справедливого судочинства лише її однієї буде замало. За його словами, потрібно також провести реформи прокуратури, адвокатури та юридичної освіти.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-18 [18]
20.06.2025 15:15 Відповісти
Ну коли була - то втішайтеся результатами.
На тому й припинимо дискусію.
20.06.2025 15:20 Відповісти
Які можуть бути результати коли після вашого вибору Портнов одразу повернувся в Україну ?
20.06.2025 15:58 Відповісти
Мій вибір був за Макрона.
А аби суддівська система була реформована - то Партняжка не повернувся б.
20.06.2025 16:10 Відповісти
Судді обираються на 9 років. Про розділення гілок влади щось чули?
20.06.2025 17:43 Відповісти
Була.
20.06.2025 15:00 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡😡😡🇺🇦❤️
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️Тримаймося‼️😡😡✊✊
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
Сирійці, спокійно і дієво, вирішують питання з своєю нечистю, яка так само, гадила і жирувала, як і суддівський сімейний клан від портнова чи іншого яничара з ригоАНАЛІВ чи СДПУо!!
20.06.2025 15:32 Відповісти
Сирійці, діють більш рішуче і дієво щодо знищення такого лацна, без відновлення нових гнид!
20.06.2025 12:51 Відповісти
Іспанського стрілка треба запросити в Україну на ПМЖ.
20.06.2025 13:02 Відповісти
Печалька у тому що людей потрохи привчили сприймати це як має бути,що корупція у системі це нормас,без неї нікуди не дінешся,нічого не зробиш,і люди звикли і мовчать.
20.06.2025 13:21 Відповісти
А щоб той «новий портнов» якомога швидше приєднався в пеклі до старого. Та й ще прихопить своїх суддів з прокурорами!
20.06.2025 13:24 Відповісти
Жернаков звичайно, хотів би бути сам пастухом суддів. Ідіть лісом.
Немає бути ні поронових, татарових ні жернакових ні інших маселок і желєзняків на гарманий постріл і близько до судової системи влади та всіх інших влад.
Жернаков це той же портнов. Повірте.
20.06.2025 13:33 Відповісти
Хочете вгадаю хто є на місці Портнова?Не ходіть дивитись-Татаров.Цей працює на верхівку ЗЕленої шобли.При янику підшивав справи на майданівців,був фігурантом кримінальної справи-сприснув.Єрмак пристроїв і як то кажуть:"Махну на гармошці грав,а гітлеру картоплю копав".
20.06.2025 13:34 Відповісти
єрмак тепер папа і у зеленського і у суддів
20.06.2025 13:40 Відповісти
Не знаю як це зробити цивілізовано, мабуть таки неможливо, але народ повинен всю гидоту і нечисть якось перетравити і виблювати, бо інакше всі потуги на фронті і в тилу для перемоги, всі жертви будуть марними.
20.06.2025 13:54 Відповісти
Да! Неужели? Обычно Императора убивает его наследник!
20.06.2025 13:56 Відповісти
Таких служителів феміди потрібно люсьрувати каструвати, а якщо серйозно, то нафіг вони здалися, штучний інтелект спавиться.
20.06.2025 13:57 Відповісти
Судовая система помогает только КАЗНОКРАДАМ В УКРАИНЕ!птому что они сами КАЗНОКРАДЫ ХУЖЕ ВСЕХ!!!!
20.06.2025 14:03 Відповісти
Автор натякає, що раби-барани не можуть без поводиря-цапа? Так в них він є давно, це вирощений портновим татаров. Даунбас рулює, створив за український бюджет свою судову корупційну систему і обдирають людей та державу, як липку.
20.06.2025 14:21 Відповісти
Клоун консолідує владу в своїх руках перед гіпотетичними виборами) Мабуть консультується у якуновича
20.06.2025 15:13 Відповісти
Не вішайте всіх собак на покійного. "Замовляв музику," бив себе в груди та пишався судовою реформою хто? Той,хто контролює все до дрібниць,навіть оплату прислуги. Звичайно,це сивочолий барига. Віддати на відкуп Портнову? Смішно. А тепер і Янелоху заманулося мати 100% "свій" суд. Мабуть,вже й смотрящего вибрав.
20.06.2025 16:45 Відповісти
 
 