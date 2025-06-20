Судді певною мірою вже знайшли собі "нового Портнова", - Жернаков
Багато хто із судової системи після смерті Андрія Портнова, можливо, зітхнув з полегшенням, а хтось відреагував інакше.
Про це заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ви ж читали, що писали про "осиротілий" Печерський суд? Чи про ліквідований ОАСК? Адже ОАСК вже ліквідований, а судді ще не звільнені з посад, окрім Вовка і ще кількох. І мають шанси ще в якихось інших судах з’явитися. Особливо, якщо ми побачимо, що ВККС, яка також відповідає за переведення суддів, "хакне" недоброчесна суддівська "корпорація", - пояснив він.
За словами Жернакова, є й ті, хто досі сприймає його як фігуру "батька-засновника".
"Мене чимало питають: а що змінилося? Та нічого не змінилося, бо судді знайдуть собі нового Портнова і деякою мірою вже знайшли в особі людей, прізвища яких ми дуже добре знаємо.
Тому Портнов, як колективне явище чи як загалом спосіб управління не зникне, допоки ми саму систему не наповнимо тими, для кого він персонаж з книжки, а не "уважаемый Андрей Владимирович", - додав голова фундації DEJURE.
Інтерв'ю із Михайлом Жернаковим доступне за посиланням.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
По пунктам...
По пунктам...
Чувак, де перелік із чого повиина складатися " реформа судів"?
Засідання Верхового Суду - див з 3хв 15 сек
Дата: 27 Липня 2015
https://zmina.info/news/venecianska_komisija_skhvalila_sudovu_reformu-2/
Була реформа чи ні?
Опитування, проведене у вересні 2017 року рамках проекту USAID, виявило відносно позитивне ставлення до судової системи України. З точки зору юристів судова система отримала найвищий рівень довіри з усіх органів влади - 38%. Для порівняння: парламенту і уряду довіряли лише 12% юристів. Рівень довіри до судів серед звичайних громадян з 2015 по 2017 рік зріс з 5% до 12%, тоді як парламенту та уряду в 2017 році довіряли 8% і 10%.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-16 [16]
Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо порівняв судову реформу в Україні з революцією https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA Миколая Коперніка в науці.
«Те, що ми спільно зробили, відповідає нашим стандартам, але також потрібно, щоб ці стандарти запрацювали. Але це вже повинно зробити українське суспільство», - підкреслив він.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-17 [17]
Сам куратор судової реформи Олексій Філатов задоволений її ходом, але разом з тим підкреслює, що для справедливого судочинства лише її однієї буде замало. За його словами, потрібно також провести реформи прокуратури, адвокатури та юридичної освіти.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-18 [18]
На тому й припинимо дискусію.
