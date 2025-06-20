РУС
7 133 35

Судьи в определенной степени уже нашли себе "нового Портнова", - Жернаков

Что изменила смерть Портнова для судебной системы

Многие из судебной системы после смерти Андрея Портнова, возможно, вздохнули с облегчением, а кто-то отреагировал иначе.

Об этом заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в интервью Цензор.НЕТ.

"Вы же читали, что писали об "осиротевшем" Печерском суде? Или о ликвидированном ОАСК? Ведь ОАСК уже ликвидирован, а судьи еще не уволены с должностей, кроме Вовка и еще нескольких. И имеют шансы еще в каких-то других судах появиться. Особенно, если мы увидим, что ВККС, которая также отвечает за перевод судей, "хакнет" недобропорядочная судейская "корпорация", - пояснил он.

По словам Жернакова, есть и те, кто до сих пор воспринимает его как фигуру "отца-основателя".

"Меня многие спрашивают: а что изменилось? Да ничего не изменилось, потому что судьи найдут себе нового Портнова и в некоторой степени уже нашли в лице людей, фамилии которых мы очень хорошо знаем.

Поэтому Портнов, как коллективное явление или как вообще способ управления не исчезнет, пока мы саму систему не наполним теми, для кого он персонаж из книги, а не "уважаемый Андрей Владимирович", - добавил глава фонда DEJURE.

Интервью с Михаилом Жернаковым доступно по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Список судей, входящих в мафиозную группу Портнова, - расследование

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Читайте: Украина также проводит расследование убийства Портнова, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Топ комментарии
+18
Чого варта "судова" система, яку організував якись мутіла з Луганська?
Мутіла нарваний, наглий, ротатий.
І ніякий ********** (НІЯКИЙ, *****) навіть не спробував реформувати ту систему.
А судова система - це стовп, на якому тримається держава. Бо держава - це ЗАКОН. В ідеалі.
20.06.2025 12:46 Ответить
+9
В чому ж був його такий особливий "ум"?
В нахрапистості і безапеляційності?
Він був просто рішала для антиукраїнської мафії в Україні. КОНСІЛЬЄРІ.
В Україні нема добрих спеціалістів з юриспруденції? тільки цей жмур?
20.06.2025 12:53 Ответить
+9
Іспанського стрілка треба запросити в Україну на ПМЖ.
20.06.2025 13:02 Ответить
Чого варта "судова" система, яку організував якись мутіла з Луганська?
Мутіла нарваний, наглий, ротатий.
І ніякий ********** (НІЯКИЙ, *****) навіть не спробував реформувати ту систему.
А судова система - це стовп, на якому тримається держава. Бо держава - це ЗАКОН. В ідеалі.
20.06.2025 12:46 Ответить
Портнов был умной скотиной..но все равно система не должна себя давать так легко сломать..
20.06.2025 12:50 Ответить
В чому ж був його такий особливий "ум"?
В нахрапистості і безапеляційності?
Він був просто рішала для антиукраїнської мафії в Україні. КОНСІЛЬЄРІ.
В Україні нема добрих спеціалістів з юриспруденції? тільки цей жмур?
20.06.2025 12:53 Ответить
ви почитали би його Фейсбук при житті - так це ворог - але ворога треба знаки - а не кидатися словами "рещала" - "мафія"
21.06.2025 08:02 Ответить
Як - знати? Медичну картку його вивчити? Чи біографію? Так я знаю його біографію в основних рисах.
Що маю ще про нього знати?
Чи не забагато честі для нарваного рєшали, щоб я витарчала час на набуття знань про нього?
Ви взагалі розумієте, що мені радите?
Може мені кожне антиукраїнське лайно досконально вивчати? Найкращще знання - це була куля для обормота.
21.06.2025 09:22 Ответить
От вам кажуть-" пиши про реформування судів". А що ви там, на фермі під цим терміном розумієте?
По пунктам...
20.06.2025 13:06 Ответить
На якій ви атм фермі? Якось не ясно. Судячи з вашого порохкування- ви засіли на свинофермі? У якості кого?
21.06.2025 09:30 Ответить
От вам кажуть-" пиши про реформування судів". А що ви там, на фермі під цим терміном розумієте?
По пунктам...
Чувак, де перелік із чого повиина складатися " реформа судів"?
21.06.2025 13:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=flyF7IvVg_k

Засідання Верхового Суду - див з 3хв 15 сек
20.06.2025 13:54 Ответить
Венеціанська комісія схвалила судову реформу
Дата: 27 Липня 2015
https://zmina.info/news/venecianska_komisija_skhvalila_sudovu_reformu-2/
20.06.2025 14:42 Ответить
Та мені насрати, що там хто схвалив.
Була реформа чи ні?
20.06.2025 14:53 Ответить
Бела реформа верховного суду. На черзі були нижні ланки. Але вам захотілося поржати.
20.06.2025 14:59 Ответить
Дебілоїди досі не бачать різниці і тільки й здатні розкидуватися пуями аби тільки виправдати свій ганебний вибір.

Опитування, проведене у вересні 2017 року рамках проекту USAID, виявило відносно позитивне ставлення до судової системи України. З точки зору юристів судова система отримала найвищий рівень довіри з усіх органів влади - 38%. Для порівняння: парламенту і уряду довіряли лише 12% юристів. Рівень довіри до судів серед звичайних громадян з 2015 по 2017 рік зріс з 5% до 12%, тоді як парламенту та уряду в 2017 році довіряли 8% і 10%.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-16 [16]

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо порівняв судову реформу в Україні з революцією https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA Миколая Коперніка в науці.

«Те, що ми спільно зробили, відповідає нашим стандартам, але також потрібно, щоб ці стандарти запрацювали. Але це вже повинно зробити українське суспільство», - підкреслив він.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-17 [17]

Сам куратор судової реформи Олексій Філатов задоволений її ходом, але разом з тим підкреслює, що для справедливого судочинства лише її однієї буде замало. За його словами, потрібно також провести реформи прокуратури, адвокатури та юридичної освіти.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-18 [18]
20.06.2025 15:15 Ответить
Ну коли була - то втішайтеся результатами.
На тому й припинимо дискусію.
20.06.2025 15:20 Ответить
Які можуть бути результати коли після вашого вибору Портнов одразу повернувся в Україну ?
20.06.2025 15:58 Ответить
Мій вибір був за Макрона.
А аби суддівська система була реформована - то Партняжка не повернувся б.
20.06.2025 16:10 Ответить
Судді обираються на 9 років. Про розділення гілок влади щось чули?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:43 Ответить
Була.
20.06.2025 15:00 Ответить
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡😡😡🇺🇦❤️
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️Тримаймося‼️😡😡✊✊
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
Сирійці, спокійно і дієво, вирішують питання з своєю нечистю, яка так само, гадила і жирувала, як і суддівський сімейний клан від портнова чи іншого яничара з ригоАНАЛІВ чи СДПУо!!
20.06.2025 15:32 Ответить
Сирійці, діють більш рішуче і дієво щодо знищення такого лацна, без відновлення нових гнид!
20.06.2025 12:51 Ответить
Іспанського стрілка треба запросити в Україну на ПМЖ.
20.06.2025 13:02 Ответить
Печалька у тому що людей потрохи привчили сприймати це як має бути,що корупція у системі це нормас,без неї нікуди не дінешся,нічого не зробиш,і люди звикли і мовчать.
20.06.2025 13:21 Ответить
А щоб той «новий портнов» якомога швидше приєднався в пеклі до старого. Та й ще прихопить своїх суддів з прокурорами!
20.06.2025 13:24 Ответить
Жернаков звичайно, хотів би бути сам пастухом суддів. Ідіть лісом.
Немає бути ні поронових, татарових ні жернакових ні інших маселок і желєзняків на гарманий постріл і близько до судової системи влади та всіх інших влад.
Жернаков це той же портнов. Повірте.
20.06.2025 13:33 Ответить
Хочете вгадаю хто є на місці Портнова?Не ходіть дивитись-Татаров.Цей працює на верхівку ЗЕленої шобли.При янику підшивав справи на майданівців,був фігурантом кримінальної справи-сприснув.Єрмак пристроїв і як то кажуть:"Махну на гармошці грав,а гітлеру картоплю копав".
20.06.2025 13:34 Ответить
єрмак тепер папа і у зеленського і у суддів
20.06.2025 13:40 Ответить
Не знаю як це зробити цивілізовано, мабуть таки неможливо, але народ повинен всю гидоту і нечисть якось перетравити і виблювати, бо інакше всі потуги на фронті і в тилу для перемоги, всі жертви будуть марними.
20.06.2025 13:54 Ответить
Да! Неужели? Обычно Императора убивает его наследник!
20.06.2025 13:56 Ответить
Таких служителів феміди потрібно люсьрувати каструвати, а якщо серйозно, то нафіг вони здалися, штучний інтелект спавиться.
20.06.2025 13:57 Ответить
Судовая система помогает только КАЗНОКРАДАМ В УКРАИНЕ!птому что они сами КАЗНОКРАДЫ ХУЖЕ ВСЕХ!!!!
20.06.2025 14:03 Ответить
Автор натякає, що раби-барани не можуть без поводиря-цапа? Так в них він є давно, це вирощений портновим татаров. Даунбас рулює, створив за український бюджет свою судову корупційну систему і обдирають людей та державу, як липку.
20.06.2025 14:21 Ответить
Клоун консолідує владу в своїх руках перед гіпотетичними виборами) Мабуть консультується у якуновича
20.06.2025 15:13 Ответить
Не вішайте всіх собак на покійного. "Замовляв музику," бив себе в груди та пишався судовою реформою хто? Той,хто контролює все до дрібниць,навіть оплату прислуги. Звичайно,це сивочолий барига. Віддати на відкуп Портнову? Смішно. А тепер і Янелоху заманулося мати 100% "свій" суд. Мабуть,вже й смотрящего вибрав.
20.06.2025 16:45 Ответить
 
 