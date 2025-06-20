Судьи в определенной степени уже нашли себе "нового Портнова", - Жернаков

Многие из судебной системы после смерти Андрея Портнова, возможно, вздохнули с облегчением, а кто-то отреагировал иначе.

Об этом заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в интервью Цензор.НЕТ.

"Вы же читали, что писали об "осиротевшем" Печерском суде? Или о ликвидированном ОАСК? Ведь ОАСК уже ликвидирован, а судьи еще не уволены с должностей, кроме Вовка и еще нескольких. И имеют шансы еще в каких-то других судах появиться. Особенно, если мы увидим, что ВККС, которая также отвечает за перевод судей, "хакнет" недобропорядочная судейская "корпорация", - пояснил он.

По словам Жернакова, есть и те, кто до сих пор воспринимает его как фигуру "отца-основателя".

"Меня многие спрашивают: а что изменилось? Да ничего не изменилось, потому что судьи найдут себе нового Портнова и в некоторой степени уже нашли в лице людей, фамилии которых мы очень хорошо знаем.

Поэтому Портнов, как коллективное явление или как вообще способ управления не исчезнет, пока мы саму систему не наполним теми, для кого он персонаж из книги, а не "уважаемый Андрей Владимирович", - добавил глава фонда DEJURE.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

