Судьи в определенной степени уже нашли себе "нового Портнова", - Жернаков
Многие из судебной системы после смерти Андрея Портнова, возможно, вздохнули с облегчением, а кто-то отреагировал иначе.
Об этом заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в интервью Цензор.НЕТ.
"Вы же читали, что писали об "осиротевшем" Печерском суде? Или о ликвидированном ОАСК? Ведь ОАСК уже ликвидирован, а судьи еще не уволены с должностей, кроме Вовка и еще нескольких. И имеют шансы еще в каких-то других судах появиться. Особенно, если мы увидим, что ВККС, которая также отвечает за перевод судей, "хакнет" недобропорядочная судейская "корпорация", - пояснил он.
По словам Жернакова, есть и те, кто до сих пор воспринимает его как фигуру "отца-основателя".
"Меня многие спрашивают: а что изменилось? Да ничего не изменилось, потому что судьи найдут себе нового Портнова и в некоторой степени уже нашли в лице людей, фамилии которых мы очень хорошо знаем.
Поэтому Портнов, как коллективное явление или как вообще способ управления не исчезнет, пока мы саму систему не наполним теми, для кого он персонаж из книги, а не "уважаемый Андрей Владимирович", - добавил глава фонда DEJURE.
Интервью с Михаилом Жернаковым доступно по ссылке.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мутіла нарваний, наглий, ротатий.
І ніякий ********** (НІЯКИЙ, *****) навіть не спробував реформувати ту систему.
А судова система - це стовп, на якому тримається держава. Бо держава - це ЗАКОН. В ідеалі.
В нахрапистості і безапеляційності?
Він був просто рішала для антиукраїнської мафії в Україні. КОНСІЛЬЄРІ.
В Україні нема добрих спеціалістів з юриспруденції? тільки цей жмур?
Що маю ще про нього знати?
Чи не забагато честі для нарваного рєшали, щоб я витарчала час на набуття знань про нього?
Ви взагалі розумієте, що мені радите?
Може мені кожне антиукраїнське лайно досконально вивчати? Найкращще знання - це була куля для обормота.
По пунктам...
По пунктам...
Чувак, де перелік із чого повиина складатися " реформа судів"?
Засідання Верхового Суду - див з 3хв 15 сек
Дата: 27 Липня 2015
https://zmina.info/news/venecianska_komisija_skhvalila_sudovu_reformu-2/
Була реформа чи ні?
Опитування, проведене у вересні 2017 року рамках проекту USAID, виявило відносно позитивне ставлення до судової системи України. З точки зору юристів судова система отримала найвищий рівень довіри з усіх органів влади - 38%. Для порівняння: парламенту і уряду довіряли лише 12% юристів. Рівень довіри до судів серед звичайних громадян з 2015 по 2017 рік зріс з 5% до 12%, тоді як парламенту та уряду в 2017 році довіряли 8% і 10%.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-16 [16]
Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо порівняв судову реформу в Україні з революцією https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA Миколая Коперніка в науці.
«Те, що ми спільно зробили, відповідає нашим стандартам, але також потрібно, щоб ці стандарти запрацювали. Але це вже повинно зробити українське суспільство», - підкреслив він.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-17 [17]
Сам куратор судової реформи Олексій Філатов задоволений її ходом, але разом з тим підкреслює, що для справедливого судочинства лише її однієї буде замало. За його словами, потрібно також провести реформи прокуратури, адвокатури та юридичної освіти.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-18 [18]
На тому й припинимо дискусію.
А аби суддівська система була реформована - то Партняжка не повернувся б.
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️Тримаймося‼️😡😡✊✊
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
Сирійці, спокійно і дієво, вирішують питання з своєю нечистю, яка так само, гадила і жирувала, як і суддівський сімейний клан від портнова чи іншого яничара з ригоАНАЛІВ чи СДПУо!!
Немає бути ні поронових, татарових ні жернакових ні інших маселок і желєзняків на гарманий постріл і близько до судової системи влади та всіх інших влад.
Жернаков це той же портнов. Повірте.
люсьруватикаструвати, а якщо серйозно, то нафіг вони здалися, штучний інтелект спавиться.