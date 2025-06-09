РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12316 посетителей онлайн
Новости Убийство Андрея Портнова
1 224 23

Украина также проводит расследование убийства Портнова, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Украина также расследует убийство Андрея Портнова

Украинские правоохранители открыли производство по факту убийства в Мадриде экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса Генпрокурора на запрос УП.

"Сообщаем, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины... внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова по п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, процессуальное руководство - группой прокуроров Офиса генерального прокурора", - отметили там.

По состоянию на начало июня досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья Портнова приобрела квартиры в Дубае на более 2 млн долл., - СМИ. ФОТО

В то же время в ОГП не ответили на вопросы, касающиеся коммуникации с испанским следствием, приоритетных версий совершения преступления и т.д., отметив, что такая информация является тайной досудебного расследования.

"Разглашение информации о личности, фактических обстоятельствах возможных уголовных правонарушений, которые проверяются в ходе досудебного расследования ..., процессуальных действий в них, может нанести существенный вред дальнейшему досудебному расследованию путем разглашения тайны досудебного расследования, что угрожает интересам государства в виде обеспечения правосудия и поддержания правопорядка, вызвать существенный вред репутации и правам лиц, которые не давали согласие на разглашение данных о себе и права которых ограничиваются в связи с привлечением к уголовной ответственности, а значит, вред от обнародования такой информации превосходит общественный интерес в ее получении", - добавили там.

Читайте: Экс-помощник Портнова подал в суд на журналистов из-за расследования, которое нанесло ему "психологические страдания"

Украина также расследует убийство Андрея Портнова

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Читайте: Депутаты из других фракций боятся ставить подписи за ВСК по Портнову, - Сюмар

Автор: 

Портнов Андрей (659) Офис Генпрокурора (2498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
прикольно..
або як кажуть 95 квартал в життя
показать весь комментарий
09.06.2025 12:23 Ответить
+12
Обережніше!
Бо самі знаєте, на кого раптом можна вийти...
показать весь комментарий
09.06.2025 12:25 Ответить
+7
Можна не проводити. Ми довіряємо іспанської юстиції.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прикольно..
або як кажуть 95 квартал в життя
показать весь комментарий
09.06.2025 12:23 Ответить
Обережніше!
Бо самі знаєте, на кого раптом можна вийти...
показать весь комментарий
09.06.2025 12:25 Ответить
є слухи в неті, що Портнова вбили за те, що один олігарх потрапив у санкційний список від 12 лютого (разом з Порошенком); а Портнов - нічого не порішав, хоч взяв чималий аванс. Є слухи, що за це він виклав свої останні гроші, настільки останні, що йому їх не вистачило, щоб втриматись в Прем'р-лізі...
показать весь комментарий
09.06.2025 13:06 Ответить
та шо там розслідувать? упала с лєсніци - собака скажена! да і пёс с нім! ))
показать весь комментарий
09.06.2025 12:27 Ответить
Можна не проводити. Ми довіряємо іспанської юстиції.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:29 Ответить
а скільки відряджень можна зробити..провести 100500 слідчих експериментів..
показать весь комментарий
09.06.2025 12:33 Ответить
Потім дізнаємось, що оте розслідування нам 5-10 лямів встрягло
показать весь комментарий
09.06.2025 12:45 Ответить
А зачем? Всем уже пофиг, главное что издох.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:29 Ответить
Наградний комітет шукає...
показать весь комментарий
09.06.2025 12:37 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2025 12:56 Ответить
Павільйони збудували? - щоб відтворити Іспанію - нарозслідують!
показать весь комментарий
09.06.2025 12:31 Ответить
Шапітолій нізабудіт, ніпрастіт вбивство вірного товарища Казбека.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:32 Ответить
Не Україна, а Татаров.
І не розслідує, а ховає зв'язки ОП з Портновим, намагаючись отримати від Ісранії телефон та контакти Портнова.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:37 Ответить
"Розголошення ... може завдати шкоди державі ..."
ОПа не держава. Хоча там вважають інакше. Особливо амператор Боневтік, якій навіть про міністрів каже "мій міністр оборони!". Ну чисто Трампон.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:38 Ответить
А розслідувати діяльність портновської злочинної організації - судова корупція нє? Там все надійно працює?
показать весь комментарий
09.06.2025 12:41 Ответить
Он стольким дорогу перешел и сколько народу шантажировал что на роль заказчика очередь выстроится.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:49 Ответить
ага
показать весь комментарий
09.06.2025 12:50 Ответить
да? а зачем?!! может лучше расследованием его махинаций с назначением и контролем судей?! хотя, какой там....
показать весь комментарий
09.06.2025 12:57 Ответить
Стоп, а по Ківі, наприклад, проводили? Чи по Спєрмоусову?
показать весь комментарий
09.06.2025 13:01 Ответить
Нахрена? Марна трата часу й ресурсів!
показать весь комментарий
09.06.2025 13:03 Ответить
Дійсно,навіщо ресурси і час витрачати?Собаці собача смерть.Краще зайнялися б "потужними менеджерами"ЗЕбільної монобільшості.
показать весь комментарий
09.06.2025 13:07 Ответить
Незрозуміла, для чого Україна проводить розслідування, є зайві люди в поліції ? На фронт.
показать весь комментарий
09.06.2025 13:10 Ответить
Генпрокурора немає, зате його "офіс" створює видимість бурхливої роботи. Краще б своїх "інвалідів" вивели на чисту воду, трутні.
показать весь комментарий
09.06.2025 13:12 Ответить
 
 