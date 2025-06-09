Украина также проводит расследование убийства Портнова, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Украинские правоохранители открыли производство по факту убийства в Мадриде экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса Генпрокурора на запрос УП.

"Сообщаем, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины... внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова по п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, процессуальное руководство - группой прокуроров Офиса генерального прокурора", - отметили там.

По состоянию на начало июня досудебное расследование продолжается.

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В то же время в ОГП не ответили на вопросы, касающиеся коммуникации с испанским следствием, приоритетных версий совершения преступления и т.д., отметив, что такая информация является тайной досудебного расследования.

"Разглашение информации о личности, фактических обстоятельствах возможных уголовных правонарушений, которые проверяются в ходе досудебного расследования ..., процессуальных действий в них, может нанести существенный вред дальнейшему досудебному расследованию путем разглашения тайны досудебного расследования, что угрожает интересам государства в виде обеспечения правосудия и поддержания правопорядка, вызвать существенный вред репутации и правам лиц, которые не давали согласие на разглашение данных о себе и права которых ограничиваются в связи с привлечением к уголовной ответственности, а значит, вред от обнародования такой информации превосходит общественный интерес в ее получении", - добавили там.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

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