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Новости Андрей Портнов
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Экс-помощник Портнова подал в суд на журналистов из-за расследования, которое причинило ему "психологические страдания"

Экс-помощник Портнова Коровченко судится с журналистами

Бывший начальник ГУ юстиции Минюста Украины в Крыму и экс-помощник Андрея Портнова Сергей Коровченко подал иск в суд на издание Hromadske. Он требует опровергнуть информацию из расследования "Пленки Портнова: как отжимали Крым".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты.

Так, Коровченко заявил, что недостоверной и ложной является информация о "якобы его причастности к совершению действий, направленных на содействие оккупации российской федерацией суверенной территории Украины - полуострова Крым".

Также он требует "изготовить и обнародовать" видео, в котором руководитель отдела расследований hromadske Ярослава Вольвач зачитает опровержение.

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Коровченко также получил результаты психолингвистической экспертизы в Национальном научном центре "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса", которые свидетельствуют, что расследование нанесло ему "психологические страдания":

Для личности Коровченко Сергея, стрессогенным является аморфность, неопределенность актуальных проблем, конфликты, которые трудно решить конструктивным путем, именно в период времени, касающиеся событий распространения негативной, оскорбительной информации публичного характера в отношении его личности у подэкспертного устанавливаются обстоятельства, которые являются фрустрирующими и стрессовыми для него и заставили его действовать на предельном уровне адаптационных возможностей. Он пережил существенные психические страдания, которые выразились в переживании обиды, острой несправедливости, гипертрофированного стыда из-за распространения искаженной информации в публичном пространстве, пережил чувство безысходности, правовой незащищенности с точки зрения полярности эмоции - безусловно вышеуказанные эмоции являются эмоциями негативными

Представительница Ярославы Вольвач, Анастасия Бурковская, заявила, что это дело является очередным примером попытки ограничить свободу слова под видом защиты чести и достоинства.

Сергей Коровченко обратился с иском в Печерский районный суд Киева. Дело рассматривает судья Ирина Григоренко.

Следующее заседание по делу назначено на 18 августа.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов инициировал создание списка соратников Андрея Портнова.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Читайте: Портнов напрямую передавал главам судов указания и задачи, - источник

Автор: 

журналистика (3319) Портнов Андрей (659) суд (25140)


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Топ комментарии
+22
А фізичної травми не зазнав- КНУР ЗЕЛЕНИЙ
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09.06.2025 11:55 Ответить
+20
Коровченко, лучше застрелись сам. Сэкономишь следующему киллеру время и патроны, а заодно избавишься от душевных страданий и мук.
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09.06.2025 11:55 Ответить
+14
Попіл Клааса Портнова стукає йому у груди.
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09.06.2025 12:01 Ответить
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Шо його там - ломає?
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09.06.2025 11:53 Ответить
Попіл Клааса Портнова стукає йому у груди.
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09.06.2025 12:01 Ответить
Так ломает, что аж кушать не может.
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09.06.2025 12:52 Ответить
А фізичної травми не зазнав- КНУР ЗЕЛЕНИЙ
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09.06.2025 11:55 Ответить
Коровченко, лучше застрелись сам. Сэкономишь следующему киллеру время и патроны, а заодно избавишься от душевных страданий и мук.
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09.06.2025 11:55 Ответить
Експомічник Портнова подав до "портновського" суду?
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09.06.2025 11:58 Ответить
А перед цим заручився ксівою від "Інституту судових експертиз"який є один з найкорумпованіших інституцій в укр-му судочинстві,там десятки років "малюють"експертизи"які замовлять,при тому оплата за них є в кожному приговорі,як законна,а в основному "харчуються"з тої.
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09.06.2025 12:41 Ответить
Саме так...а як вам оце "через поширення спотвореної інформації у публічному просторі"-це що вже експерт на себе перетягнув повноваження суду?
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09.06.2025 12:55 Ответить
Молодець мужик, тільки забув додати, що якщо не спростують то він від психологічних страждань піде на фронт, хоча у него велика надія на самий гуманний пещерний суд
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09.06.2025 11:58 Ответить
О, гниди, вороги України принижують українців їхніми же судами? Та вимагайте вже присвоєння порнтнову героя України і московії одночасно. Викладіть петицію на президенстський портал і він що6 навіть допоможе.
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09.06.2025 11:59 Ответить
розслідування, що завдало йому "психологічних страждань"

Чомусь у жирдяїв завше дуже тонка душевна організація!
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09.06.2025 11:59 Ответить
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09.06.2025 12:10 Ответить
Це не душевна, це тонкий анус. И в роти хворий зуб.
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09.06.2025 12:16 Ответить
Як же йому дали посаду начальника з такою вразливою психікою? Цей портновський гандон не хоче дізнатися скільки він завдав страждань українцям разом з Казбеком? Може його відправити на фронт? Там буде йому менше психологічних страждань і атмосфера там сприяє медитаціям.
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09.06.2025 12:00 Ответить
"стресогенним є аморфність, невизначеність актуальних проблем"

"саме в період часу, що стосуються подій поширення"

"у підекспертного встановлюються обставини, які є фруструючими та стресовими для нього"

"пережив почуття безвихідності, правової незахищеності з точки зору полярності емоції"

Психолінґвістичних експертів - у студію. Потоптання ними всіх правил української мови завдало мені суттєвих психологічних страждань.
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09.06.2025 12:00 Ответить
ТЦК вже мобілізувало Коровченка, чи він, дозвольте вгадати, непридатний?
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09.06.2025 12:00 Ответить
ви попали в ціль, джекпот з першого разу! цей бородатий вгодований боров стовідсотково непридатний
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09.06.2025 12:03 Ответить
Журналісти зазначають, що у 2023 році він передав українським військовим автівки. Тепер він збирається захищати інтереси українського бізнесу, який постраждав від російської агресії.

Два місяці тому митрополит Епіфаній нагородив Коровченка орденом Святого Архистратига Михаїла І - за відновлення храму в Прилуках. (с)
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09.06.2025 12:01 Ответить
Ну, треба ж собі якийсь "плюсик" у кармі мати! Тим паче, шеф далеко, хто зна, які обставини будуть далі...
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09.06.2025 12:08 Ответить
Він як і Ренат Ахметов пробує відбілити своє минуле. Але колись Ахметов був розбійником, а цей був зрадником. А кожний баран має бути підвішеним за своє яйцо.
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09.06.2025 12:26 Ответить
за своє "яйце" - коли відмінювати, то цим баранам так більш боляче)))
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09.06.2025 12:50 Ответить
Цікаво: і чому всі ці бл@ді такі психічно слабкі? Як країну ворогу здавати, так воно здорове й не хворіє, а як за свою роботу відповідати -- воно ковдрою накривається і "психологічно страждає".
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09.06.2025 12:02 Ответить
Скільки ж навколо ватного дерма.
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09.06.2025 12:07 Ответить
гімна
"Дерма (или корiум, кутис) - это соединительнотканный слой кожи, расположенный между *********** и гиподермой..."
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09.06.2025 12:10 Ответить
Спростовую, він не коровченко, а бичара
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09.06.2025 12:12 Ответить
Психологічні страждання! Аж анус нестерпно болить!
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09.06.2025 12:13 Ответить
Так на свою посаду воно повинно було медкомісію проходити..як з такими діагнозами пройшов??? Лікарів з ним до однієї камери.
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09.06.2025 12:14 Ответить
Везіть його до Іспанії
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09.06.2025 12:14 Ответить
и у него от страданий отвалилось правое яцо
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09.06.2025 12:18 Ответить
Крим-Потрнов-*******.
наголосували остолопи у 19 році
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09.06.2025 12:20 Ответить
Ось і побачимо, як відреагуть судді на позов морально страждальця, після того, як пристрелили їх господаря.
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09.06.2025 12:23 Ответить
Підеш вслід за портновим , падло брехливе
Воно страждає не через свій психоголочний стан ,
а страждає через те , що його патрона вбили , як скажену собаку !!
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09.06.2025 12:26 Ответить
І ,без сумніву, виграє суд...Бо суд у відповідача зажадає ДОКАЗІВ, а не емоцій та домислів....На жаль,як вбачається з судової практиКИ БЕЗЗАПЕРЕЧНИХ ДОКАЗІВ у відповідача по справам таких категорій - як правило немає. Портнови на цьому фахівці....на жаль
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09.06.2025 12:26 Ответить
Ще не здохла гнида?
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09.06.2025 12:31 Ответить
Все , в тіпа є експертиза, і ви, хлоп'ята, попали. Хто розумний? Так, тіпок розумний. А оці намагання викликати до себе співчуття широкої громадськості виглядають жалюгідно і нікчемно, панове журналісти. Особливо нікчемний вигляд має заява представниці.
Якісь непрофесійні невдахи.
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09.06.2025 12:32 Ответить
Коровченко також отримав результати психолінгвістичної експертизи у Національному науковому центрі "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса", які свідчать, що розслідування завдало йому "психологічних страждань": Джерело: https://censor.net/ua/n3556858 А як судова експертиза визначила, що саме це розслідування завдало йому "психологічних страждань":? Може ця людина вже давно ,,психологічно страждає" і причина страждань зовсім інша.
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09.06.2025 12:34 Ответить
От так завжди: у нашого посадовця чим ширше рило та товстіше брюхо, тим слабкіша нервова система.
Бідняжечка!
Українці! Не жеріть стільки, аби не захворіти дзеркальною хворобою!
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09.06.2025 12:37 Ответить
Стісняюсь спитать: а до якого суду подано позов? До Басманнаво чи Хамовнічєскаво?
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09.06.2025 12:40 Ответить
Це що, якийсь паросток портновщини з труни Портнова? Демонстрація невмиручості портновської суддівської мафії? Чи спроба довести що вищий суд - суд Лінча?
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09.06.2025 12:41 Ответить
Пусть ТЦК выдаст ему путевку и все покажется мелочью.
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09.06.2025 12:50 Ответить
Отримало гівно стрес
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09.06.2025 13:09 Ответить
Ласковое слово и бутылка в жпоу могут значительно облегчить психологические страдания пациента.
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09.06.2025 13:12 Ответить
В правовій державі його б депортували до Іспанії, але у нас усюди керує русня, тому суд виграє, компенсацію отримає.
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09.06.2025 13:15 Ответить
а https://www.chesno.org/politician/18413/ адвокату Портнова нардепу слуг уродів Демченко (заступнику голови Комітету ВР з питань правової політики) це розслідування, а також телепрограма "Радіо Свобода" (була в п'ятницю) не завдала моральної шкоди?
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09.06.2025 13:20 Ответить
"Експомічник Портнова подав до суду на журналістів через розслідування, що завдало йому "психологічних страждань"- з однієї сторони

З іншої сторони "Представниця керівника відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач заявила, що ця справа є черговим прикладом спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності".

Тобто, представниця керівника відділу розслідувань hromadske зразу стала ходити з тузів "черговий приклад спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності".

І на чиїй стороні ПРАВДА має СПРАВЕДЛИВО розібратися Ірина Григоренко, суддя Печерського районного суду Києва.

І тоді стане зрозуміло чи це не є черговим прикладом ЗМІ, в нашому випадку видання hromadske, - користуючись нагодою Портнов, - творити "паралельну реальність", чи справді тойкспомічник Портнова ... причетний до вчинення дій, спрямованих на сприяння окупації російською федерацією суверенної території України - півострова Крим".
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09.06.2025 13:27 Ответить
Давте йому повістку...
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09.06.2025 13:28 Ответить
 
 