Экс-помощник Портнова подал в суд на журналистов из-за расследования, которое причинило ему "психологические страдания"
Бывший начальник ГУ юстиции Минюста Украины в Крыму и экс-помощник Андрея Портнова Сергей Коровченко подал иск в суд на издание Hromadske. Он требует опровергнуть информацию из расследования "Пленки Портнова: как отжимали Крым".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты.
Так, Коровченко заявил, что недостоверной и ложной является информация о "якобы его причастности к совершению действий, направленных на содействие оккупации российской федерацией суверенной территории Украины - полуострова Крым".
Также он требует "изготовить и обнародовать" видео, в котором руководитель отдела расследований hromadske Ярослава Вольвач зачитает опровержение.
Коровченко также получил результаты психолингвистической экспертизы в Национальном научном центре "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса", которые свидетельствуют, что расследование нанесло ему "психологические страдания":
Для личности Коровченко Сергея, стрессогенным является аморфность, неопределенность актуальных проблем, конфликты, которые трудно решить конструктивным путем, именно в период времени, касающиеся событий распространения негативной, оскорбительной информации публичного характера в отношении его личности у подэкспертного устанавливаются обстоятельства, которые являются фрустрирующими и стрессовыми для него и заставили его действовать на предельном уровне адаптационных возможностей. Он пережил существенные психические страдания, которые выразились в переживании обиды, острой несправедливости, гипертрофированного стыда из-за распространения искаженной информации в публичном пространстве, пережил чувство безысходности, правовой незащищенности с точки зрения полярности эмоции - безусловно вышеуказанные эмоции являются эмоциями негативными
Представительница Ярославы Вольвач, Анастасия Бурковская, заявила, что это дело является очередным примером попытки ограничить свободу слова под видом защиты чести и достоинства.
Сергей Коровченко обратился с иском в Печерский районный суд Киева. Дело рассматривает судья Ирина Григоренко.
Следующее заседание по делу назначено на 18 августа.
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов инициировал создание списка соратников Андрея Портнова.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
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КлаасаПортнова стукає йому у груди.
Чомусь у жирдяїв завше дуже тонка душевна організація!
"саме в період часу, що стосуються подій поширення"
"у підекспертного встановлюються обставини, які є фруструючими та стресовими для нього"
"пережив почуття безвихідності, правової незахищеності з точки зору полярності емоції"
Психолінґвістичних експертів - у студію. Потоптання ними всіх правил української мови завдало мені суттєвих психологічних страждань.
Два місяці тому митрополит Епіфаній нагородив Коровченка орденом Святого Архистратига Михаїла І - за відновлення храму в Прилуках. (с)
"Дерма (или корiум, кутис) - это соединительнотканный слой кожи, расположенный между *********** и гиподермой..."
наголосували остолопи у 19 році
Воно страждає не через свій психоголочний стан ,
а страждає через те , що його патрона вбили , як скажену собаку !!
Якісь непрофесійні невдахи.
Бідняжечка!
Українці! Не жеріть стільки, аби не захворіти дзеркальною хворобою!
З іншої сторони "Представниця керівника відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач заявила, що ця справа є черговим прикладом спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності".
Тобто, представниця керівника відділу розслідувань hromadske зразу стала ходити з тузів "черговий приклад спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності".
І на чиїй стороні ПРАВДА має СПРАВЕДЛИВО розібратися Ірина Григоренко, суддя Печерського районного суду Києва.
І тоді стане зрозуміло чи це не є черговим прикладом ЗМІ, в нашому випадку видання hromadske, - користуючись нагодою Портнов, - творити "паралельну реальність", чи справді той "експомічник Портнова ... причетний до вчинення дій, спрямованих на сприяння окупації російською федерацією суверенної території України - півострова Крим".