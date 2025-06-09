Экс-помощник Портнова подал в суд на журналистов из-за расследования, которое причинило ему "психологические страдания"

Бывший начальник ГУ юстиции Минюста Украины в Крыму и экс-помощник Андрея Портнова Сергей Коровченко подал иск в суд на издание Hromadske. Он требует опровергнуть информацию из расследования "Пленки Портнова: как отжимали Крым".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты.

Так, Коровченко заявил, что недостоверной и ложной является информация о "якобы его причастности к совершению действий, направленных на содействие оккупации российской федерацией суверенной территории Украины - полуострова Крым".

Также он требует "изготовить и обнародовать" видео, в котором руководитель отдела расследований hromadske Ярослава Вольвач зачитает опровержение.

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Коровченко также получил результаты психолингвистической экспертизы в Национальном научном центре "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса", которые свидетельствуют, что расследование нанесло ему "психологические страдания":

Для личности Коровченко Сергея, стрессогенным является аморфность, неопределенность актуальных проблем, конфликты, которые трудно решить конструктивным путем, именно в период времени, касающиеся событий распространения негативной, оскорбительной информации публичного характера в отношении его личности у подэкспертного устанавливаются обстоятельства, которые являются фрустрирующими и стрессовыми для него и заставили его действовать на предельном уровне адаптационных возможностей. Он пережил существенные психические страдания, которые выразились в переживании обиды, острой несправедливости, гипертрофированного стыда из-за распространения искаженной информации в публичном пространстве, пережил чувство безысходности, правовой незащищенности с точки зрения полярности эмоции - безусловно вышеуказанные эмоции являются эмоциями негативными

Представительница Ярославы Вольвач, Анастасия Бурковская, заявила, что это дело является очередным примером попытки ограничить свободу слова под видом защиты чести и достоинства.

Сергей Коровченко обратился с иском в Печерский районный суд Киева. Дело рассматривает судья Ирина Григоренко.

Следующее заседание по делу назначено на 18 августа.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов инициировал создание списка соратников Андрея Портнова.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

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