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Новости Убийство Андрея Портнова
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Депутаты из других фракций боятся ставить подписи за ВСК по Портнову, - Сюмар

Виктория Сюмар

Народные депутаты из других фракций пока боятся ставить подписи за создание парламентской ВСК по влиянию Портнова на судебную и правоохранительную систему Украины.

Об этом в эфире Радио Свобода сказала представитель "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Как известно, во вторник 3 июня с трибуны парламента от имени фракции "ЕС" она призвала Верховную Раду создать такую ВСК.

"Нужно определенное количество подписей для того, чтобы инициатива о создании ВСК собрала 150 голосов. Она будет. Портнова нет, а люди до сих пор боятся вспоминать эту фамилию. Просто боятся об этом говорить. И боятся подписывать. Когда мы попросили наших коллег из других фракций, то ни один депутат не поставил свою подпись. И мы сейчас работаем над тем, чтобы эти подписи собрать", - сказала Сюмар.

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"У нас была история комиссии по фортификациям, которая точно должна была бы появиться в украинском парламенте. Мы полгода собирали эту инициативу для того, чтобы она стала реальностью. Есть проблема с тем, что в парламенте нет политической воли, особенно по такой горячей теме. Но мне кажется, что она настолько общественно важна, настолько затрагивает этот нерв общества, который называется "справедливость", настолько сейчас важно для людей все то, что происходит в судах, настолько остро воспринимается, что парламент просто не может стоять в стороне", - убеждена депутат.

"Портнов никогда не действовал сам. Портнову всегда способствовала власть. Очевидно, что он брал "подряды" от власти для обеспечения "правильных решений" от своих людей в судах. Часть из них была назначена, еще когда он был заместителем главы Администрации Януковича и лично принимал каждого судью. Лично принимал эти "клятвы на верность". Где-то - его родственники. Где-то - его бывшие работники юридических компаний. Этот "спрут" журналистами был много раз продемонстрирован. Но когда Портнов вернулся в 2019 году, он четко сказал: "Я приехал наказать Порошенко, я приехал наказать Майдан, активистов Майдана". И сделать с ними все то, что, с его точки зрения, сделали с Януковичем. Он был "мозговым центром", координатором этих вещей", - сказала Сюмар.

Ранее Сюмар заявляла, что деятельность Портнова в Украине должна расследовать парламентская ВСК.

Автор: 

Портнов Андрей (656) Сюмар Виктория (423)


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Топ комментарии
+10
збирати потрібно ТСК не тільки по Портнову але й по тим хто продовжує його справу і це саме та причина чому депутати сцять.
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07.06.2025 13:36 Ответить
+7
ТСК ТСК - колись хоч один раз був толк від цих ТСК
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07.06.2025 13:36 Ответить
+7
Можна нагадати самі пані Сюмар , як навесні 2014 , будучи заступницею секретаря РНБО , вона на всю Україну зізналася , що не може вимкнути кацапські телеканали на території України ...?
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07.06.2025 13:36 Ответить
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ТСК ТСК - колись хоч один раз був толк від цих ТСК
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07.06.2025 13:36 Ответить
То питання не до Вікторії Сюмар, а до Мар'яни Безкутної.
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07.06.2025 13:44 Ответить
Я не до Сюмар я про КПД Верховної Ради
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07.06.2025 13:52 Ответить
Ніколи не було. Жодного разу. Це така форма депутатського піару.
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07.06.2025 13:51 Ответить
збирати потрібно ТСК не тільки по Портнову але й по тим хто продовжує його справу і це саме та причина чому депутати сцять.
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07.06.2025 13:36 Ответить
Це чудовий приклад того, що з себе представляє так звана "правоохоронна система".
Навіть у депутатів повідсихали яйці навести там лад.
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07.06.2025 13:39 Ответить
Можна нагадати самі пані Сюмар , як навесні 2014 , будучи заступницею секретаря РНБО , вона на всю Україну зізналася , що не може вимкнути кацапські телеканали на території України ...?
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07.06.2025 13:36 Ответить
Емм, так повністю вимкнути і зараз не можна - вони на тарілку за бажання ловляться...
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07.06.2025 13:39 Ответить
Справа не йшла про супутникове телебачення, а про трансляцію кацапських телеканалів по загальному телебаченню.
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07.06.2025 13:44 Ответить
і що це за телеканали ? в мене такого не було і я не бачила щоб якийсь пакет пропонував рос телеканали.
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07.06.2025 13:47 Ответить
Загальне телебачення - це ефірне (те що на кімнатну антену ловиться). В ефірному ТБ кацапських каналів не було з початку 2000-х. Ну, принаймні, в Києві, у прикордонних регіонах мабуть на кімнатну антену можна було ловити. Хоча, приміром, в Конотопі (у мене там бабуся) вже не ловило на кімнатну антену, а це не так далеко від кордону.
У 2014 вони були або на тарілці, або в кабельних пакетах. Хоча мій кабельний оператор саме з 2014 почав прибирати їх...
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07.06.2025 13:49 Ответить
Так про те ж й йдеться: Ваш оператор почав сам, а решті вона мала наказати на законодавчому рівні, але не захотіла псувати собі рейтинги. Зараз ось теж про них переймається, а не zдохлого портнова. Таким чином (створивши тск) проблему не буде вирішено.
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07.06.2025 14:07 Ответить
Про що ми сперечаємось. Зеля одразу заборонив всі рос. телеканали.
Правда ж ?
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07.06.2025 14:10 Ответить
А я хіба Вам відповів? Знов глюки на цензорі ((
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07.06.2025 14:12 Ответить
Правда - одразу і заборонив !
При ваших улюблених "папередніках" канали Медведчука цілодобово розповсюджували кацапську пропаганду - Мураєв з Рабіновичем з телевізора не вилазили . Зеленський це все припинив - мурвєв ледве втік , а медведчука було заарештовано !
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07.06.2025 14:22 Ответить
Ага. І бурштин не викопують і ліс не рубають
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07.06.2025 14:23 Ответить
Просто он купил их всех под себя. Та же русня одела вышиванки.
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07.06.2025 14:24 Ответить
100%
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07.06.2025 14:46 Ответить
Про попереднику телеканали просували проукраїнський наратив, а при ЗЕ відверту русняву пропаганду. Зате зелю не ругали. Хвалили. Ну так а чого нє
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07.06.2025 14:25 Ответить
Не про тарілки мова - мова , тоді , йшла про ефірну та кабельну мережу !
Рівно 11 років тому (вже був Крим і Донбас) в Україні ще дивилися , по ТБ , кацапську пропаганду !
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07.06.2025 13:44 Ответить
От ти чудний. Включи кабельне і зараз там канали рос мовою.
Хоча існує сувора заборона на росіскомовний продукт.
Не чули мабуть.
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07.06.2025 13:46 Ответить
Пане, ви мабуть взагалі не розбираєтесь. Ефірне ТБ - це те, яке ловиться НА КІМНАТНУ АНТЕНУ.
На кімнатну антену в Києві, Черкасах чи Львові кацапські канали на початку 2000-х вже НЕ ЛОВИЛИСЯ!
У кабельних мережах - так, дійсно були, але та ж Воля у 2014 і почала їх поступово відмикати.
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07.06.2025 13:50 Ответить
Я вам відкрию таємницю - на звичайну антену , в прикордонних районах України , кацапТБ , ловили ще років 5 тому ... кацапи , схоже , навмисно ставили потужніші ретранслятори ! Наше ТБ , в цих районах , майже не ловилось ...
Що до кабельного - після скарг , що наші кабельні мережі тоді ще транслювали кацапТБ , пані Сюмар , заявила що вона боїться давати наказ на примусове їх блокування , бо їй , начебто , цииата - "бракує юридичних підстав на це" (с)
Хто забув - нагадую
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07.06.2025 13:57 Ответить
СовкокугУти тоді б підняли повстання.
Чи може тобі нагадати за кого проголосували хохлосовки у 2010 році ?
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07.06.2025 13:42 Ответить
Чого ти про канали пишеш, якщо тема Портнов і його зв'язки з твоїм улюбленим ЗЕ.
Якщо я правильно пам'ятаю, ти за велінням цього зрадника також списки патріотів збирав, щоб їх першими кацапи вбили. І таки вони це зробили там де побували.
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07.06.2025 13:44 Ответить
Але при Сюмар у РНБО портнов ховався і не міг так нагло приїхати в Україну, як оце зараз перед смертю...
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07.06.2025 13:45 Ответить
Тогда было несколько кацапских каналов плюс куча украинских.
А сейчас остался везде всего 1 кацапский говномарафет.
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07.06.2025 13:47 Ответить
Це має якесь відношення до того, що справа портнова продовжується?
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07.06.2025 14:08 Ответить
Прикриває рейтинг Зе. Який понад УСЕ.
Він не підготував його Суми до вторгнення. 20 км кацапам пройти щоб оточити місто. Але ж це все фігня. От Порошенко і Сюмар для нього проблема. Ви ж розумієте.
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07.06.2025 14:15 Ответить
Люди не повинні забувати ХТО у всьому винен -
Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил, что инициировал ее для противостояния Юлии Тимошенко.
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, http://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина".
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
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07.06.2025 14:19 Ответить
І це все що ти накопав? В чому вина саме Порошенка, коли при януковичу кацапи зайшли в Україну ? Пограбовану державу з відсутнім ЗСУ і толпою радників ?
Ех ти... ще вважаєш себе розумним. А відповісти про зв'язок портнова і твого зе боїшся.
мабуть весь світлий образ перзедента помутнішає.
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07.06.2025 14:28 Ответить
Справді, одним клацанням пальців не можна було.
А щоб зрозуміло було, чому не можна було - почитай пояснення самої Сюмар і законодавство України з цього приводу. А не ***** аби лиш висратися.
Те, на що повівся Зеля, вимкнувши мараєвсько-медведчуківські - так тоді в нього, завдячуючи тій же Сюмар, вже були мізерні, але підстави у вигляді доказів агітації проти України. І все-одно - Зелі ще доведеться вкусити пайки за перевищення влади, навіть стосовно тих же телеканалів.
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07.06.2025 14:29 Ответить
"Портнова немає, а люди досі бояться згадувати це прізвище. Просто бояться про це говорити. "

Бо є Татаров.
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07.06.2025 13:43 Ответить
Ні. Є Зеленський і Єрмак.
Татаров не сам по собі. Смішно коли не вперто не помічають найголовніших дійових осіб ******* в країні. Все когось шукаєте. А ось воно. Осісьо. Осісьочички.
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07.06.2025 13:49 Ответить
Вы правы, Ксения. Вся эта власть зеленая это проект путлера. Не знаю, может и в сотый раз говорю, но, ищите кому выгодно. Cui bono?
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07.06.2025 14:01 Ответить
100%.Портнов здох,але справа його живе!!!
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07.06.2025 13:51 Ответить
Ну что, Казбек, доскакался? Следующий Петушарий.
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07.06.2025 13:45 Ответить
Мертві не кусаються. Ще парочку сподвижників замочити - і перестануть боятись.
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07.06.2025 13:48 Ответить
Так а з суддями шо? Теж вмочити?
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07.06.2025 14:09 Ответить
Навіщо рабсилу переводити? на уранові копальні
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07.06.2025 14:24 Ответить
НЕ ЗУПИНЯЮЧИСЬ.
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07.06.2025 14:25 Ответить
Добре ж той виродок всіх залякав. ДОбре що його грохнули а то б точно ще кошмарив Україну десятиліттями. Робимо висновки, що виродків просто обнуляти інакше проти них управи знайти неможливо
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07.06.2025 13:52 Ответить
Що ж доброго, коли на цьому все скінчилося? Чи Ви одразу відчули якесь покращення?
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07.06.2025 14:10 Ответить
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07.06.2025 14:00 Ответить
Не взнав Вікторію в окулярчиках, тепер почне стрімко багатішати)
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07.06.2025 14:01 Ответить
👍думаю з баблом там все нормально...їхній 'патріотизм"добре фінансується
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07.06.2025 14:31 Ответить
то хай складуть мандати - і нах з ВР
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07.06.2025 14:22 Ответить
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07.06.2025 14:35 Ответить
Цікаво було подивитись весь вчорашній ефір "Радіо Свобода". Як там зелін прихвостень зелений урод, вилупок гнізда портновського нардеп слуги урода Демченко захищав Портнова.

Але ж нашофорумські зеленоуродні боти NNN та Tierre отримали завдання дискредитувати ініціативу опозиції по Портнову, зокрема, по створенню ТСК.
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07.06.2025 14:38 Ответить
🤣🤣🤣Грантожерику... Любиш ти на людей ярлики вішати....та та писати доноси адміну🤣🤣🤣це в тебе спадкове??
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07.06.2025 14:42 Ответить
 
 