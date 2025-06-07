Депутаты из других фракций боятся ставить подписи за ВСК по Портнову, - Сюмар
Народные депутаты из других фракций пока боятся ставить подписи за создание парламентской ВСК по влиянию Портнова на судебную и правоохранительную систему Украины.
Об этом в эфире Радио Свобода сказала представитель "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
Как известно, во вторник 3 июня с трибуны парламента от имени фракции "ЕС" она призвала Верховную Раду создать такую ВСК.
"Нужно определенное количество подписей для того, чтобы инициатива о создании ВСК собрала 150 голосов. Она будет. Портнова нет, а люди до сих пор боятся вспоминать эту фамилию. Просто боятся об этом говорить. И боятся подписывать. Когда мы попросили наших коллег из других фракций, то ни один депутат не поставил свою подпись. И мы сейчас работаем над тем, чтобы эти подписи собрать", - сказала Сюмар.
"У нас была история комиссии по фортификациям, которая точно должна была бы появиться в украинском парламенте. Мы полгода собирали эту инициативу для того, чтобы она стала реальностью. Есть проблема с тем, что в парламенте нет политической воли, особенно по такой горячей теме. Но мне кажется, что она настолько общественно важна, настолько затрагивает этот нерв общества, который называется "справедливость", настолько сейчас важно для людей все то, что происходит в судах, настолько остро воспринимается, что парламент просто не может стоять в стороне", - убеждена депутат.
"Портнов никогда не действовал сам. Портнову всегда способствовала власть. Очевидно, что он брал "подряды" от власти для обеспечения "правильных решений" от своих людей в судах. Часть из них была назначена, еще когда он был заместителем главы Администрации Януковича и лично принимал каждого судью. Лично принимал эти "клятвы на верность". Где-то - его родственники. Где-то - его бывшие работники юридических компаний. Этот "спрут" журналистами был много раз продемонстрирован. Но когда Портнов вернулся в 2019 году, он четко сказал: "Я приехал наказать Порошенко, я приехал наказать Майдан, активистов Майдана". И сделать с ними все то, что, с его точки зрения, сделали с Януковичем. Он был "мозговым центром", координатором этих вещей", - сказала Сюмар.
Ранее Сюмар заявляла, что деятельность Портнова в Украине должна расследовать парламентская ВСК.
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Навіть у депутатів повідсихали яйці навести там лад.
У 2014 вони були або на тарілці, або в кабельних пакетах. Хоча мій кабельний оператор саме з 2014 почав прибирати їх...
Правда ж ?
При ваших улюблених "папередніках" канали Медведчука цілодобово розповсюджували кацапську пропаганду - Мураєв з Рабіновичем з телевізора не вилазили . Зеленський це все припинив - мурвєв ледве втік , а медведчука було заарештовано !
Рівно 11 років тому (вже був Крим і Донбас) в Україні ще дивилися , по ТБ , кацапську пропаганду !
Хоча існує сувора заборона на росіскомовний продукт.
Не чули мабуть.
На кімнатну антену в Києві, Черкасах чи Львові кацапські канали на початку 2000-х вже НЕ ЛОВИЛИСЯ!
У кабельних мережах - так, дійсно були, але та ж Воля у 2014 і почала їх поступово відмикати.
Що до кабельного - після скарг , що наші кабельні мережі тоді ще транслювали кацапТБ , пані Сюмар , заявила що вона боїться давати наказ на примусове їх блокування , бо їй , начебто , цииата - "бракує юридичних підстав на це" (с)
Хто забув - нагадую
Чи може тобі нагадати за кого проголосували хохлосовки у 2010 році ?
Якщо я правильно пам'ятаю, ти за велінням цього зрадника також списки патріотів збирав, щоб їх першими кацапи вбили. І таки вони це зробили там де побували.
А сейчас остался везде всего 1 кацапский говномарафет.
Він не підготував його Суми до вторгнення. 20 км кацапам пройти щоб оточити місто. Але ж це все фігня. От Порошенко і Сюмар для нього проблема. Ви ж розумієте.
Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил, что инициировал ее для противостояния Юлии Тимошенко.
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, http://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина".
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
Ех ти... ще вважаєш себе розумним. А відповісти про зв'язок портнова і твого зе боїшся.
мабуть весь світлий образ перзедента помутнішає.
А щоб зрозуміло було, чому не можна було - почитай пояснення самої Сюмар і законодавство України з цього приводу. А не ***** аби лиш висратися.
Те, на що повівся Зеля, вимкнувши мараєвсько-медведчуківські - так тоді в нього, завдячуючи тій же Сюмар, вже були мізерні, але підстави у вигляді доказів агітації проти України. І все-одно - Зелі ще доведеться вкусити пайки за перевищення влади, навіть стосовно тих же телеканалів.
Бо є Татаров.
Татаров не сам по собі. Смішно коли не вперто не помічають найголовніших дійових осіб ******* в країні. Все когось шукаєте. А ось воно. Осісьо. Осісьочички.
Але ж нашофорумські зеленоуродні боти NNN та Tierre отримали завдання дискредитувати ініціативу опозиції по Портнову, зокрема, по створенню ТСК.