Депутаты из других фракций боятся ставить подписи за ВСК по Портнову, - Сюмар

Народные депутаты из других фракций пока боятся ставить подписи за создание парламентской ВСК по влиянию Портнова на судебную и правоохранительную систему Украины.

Об этом в эфире Радио Свобода сказала представитель "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Как известно, во вторник 3 июня с трибуны парламента от имени фракции "ЕС" она призвала Верховную Раду создать такую ВСК.

"Нужно определенное количество подписей для того, чтобы инициатива о создании ВСК собрала 150 голосов. Она будет. Портнова нет, а люди до сих пор боятся вспоминать эту фамилию. Просто боятся об этом говорить. И боятся подписывать. Когда мы попросили наших коллег из других фракций, то ни один депутат не поставил свою подпись. И мы сейчас работаем над тем, чтобы эти подписи собрать", - сказала Сюмар.

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"У нас была история комиссии по фортификациям, которая точно должна была бы появиться в украинском парламенте. Мы полгода собирали эту инициативу для того, чтобы она стала реальностью. Есть проблема с тем, что в парламенте нет политической воли, особенно по такой горячей теме. Но мне кажется, что она настолько общественно важна, настолько затрагивает этот нерв общества, который называется "справедливость", настолько сейчас важно для людей все то, что происходит в судах, настолько остро воспринимается, что парламент просто не может стоять в стороне", - убеждена депутат.

"Портнов никогда не действовал сам. Портнову всегда способствовала власть. Очевидно, что он брал "подряды" от власти для обеспечения "правильных решений" от своих людей в судах. Часть из них была назначена, еще когда он был заместителем главы Администрации Януковича и лично принимал каждого судью. Лично принимал эти "клятвы на верность". Где-то - его родственники. Где-то - его бывшие работники юридических компаний. Этот "спрут" журналистами был много раз продемонстрирован. Но когда Портнов вернулся в 2019 году, он четко сказал: "Я приехал наказать Порошенко, я приехал наказать Майдан, активистов Майдана". И сделать с ними все то, что, с его точки зрения, сделали с Януковичем. Он был "мозговым центром", координатором этих вещей", - сказала Сюмар.

Ранее Сюмар заявляла, что деятельность Портнова в Украине должна расследовать парламентская ВСК.