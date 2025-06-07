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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Депутати з інших фракцій бояться ставити підписи за ТСК по Портнову, - Сюмар

Вікторія Сюмар

Народні депутати з інших фракцій поки що бояться ставити підписи за створення парламентської ТСК щодо впливу Портнова на судову та правоохоронну систему України.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказала представниця "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Як відомо, у вівторок 3 червня з трибуни парламенту від імені фракції "ЄС" вона закликала Верховну Раду створити таку ТСК.

"Потрібна певна кількість підписів для того, щоб ініціатива про створення ТСК зібрала 150 голосів. Вона буде. Портнова немає, а люди досі бояться згадувати це прізвище. Просто бояться про це говорити. І бояться підписувати. Коли ми попросили наших колег з інших фракцій, то жоден депутат не поставив свого підпису. І ми зараз працюємо над тим, щоб ці підписи зібрати", – сказала Сюмар.

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"В нас була історія комісії з фортифікацій, яка точно мала би постати в українському парламенті. Ми півроку збирали цю ініціативу для того, щоб вона стала реальністю. Є проблема з тим, що в парламенті немає політичної волі особливо щодо такої гарячої теми. Але мені здається, що вона настільки суспільно важлива, настільки зачіпає цей нерв суспільства, який називається "справедливість", настільки зараз важливо для людей все те, що відбувається в судах, настільки гостро сприймається, що парламент просто не може стояти осторонь", – переконана депутатка.

"Портнов ніколи не діяв сам. Портнову завжди сприяла влада. Очевидно, що він брав "підряди" від влади для забезпечення "правильних рішень" від своїх людей у судах. Частина з них була призначена, ще коли він був заступником глави Адміністрації Януковича і особисто приймав кожного суддю. Особисто приймав оці "клятви на вірність". Десь його родичі. Десь його колишні працівники юридичних компаній. Цей "спрут" журналістами був багато разів продемонстрований. Але коли Портнов повернувся в 2019 році, він чітко сказав "я приїхав покарати Порошенка, я приїхав покарати Майдан, активістів Майдану" і зробити з ними все те, що з його точки зору зробили з Януковичем. Він був "мозковим центром", координатором цих речей", – сказала Сюмар.

Раніше Сюмар заявляла, що діяльність Портнова в Україні має розслідувати парламентська ТСК.

Автор: 

Портнов (353) Сюмар Вікторія (273)


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Топ коментарі
+10
збирати потрібно ТСК не тільки по Портнову але й по тим хто продовжує його справу і це саме та причина чому депутати сцять.
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07.06.2025 13:36 Відповісти
+7
ТСК ТСК - колись хоч один раз був толк від цих ТСК
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07.06.2025 13:36 Відповісти
+6
Можна нагадати самі пані Сюмар , як навесні 2014 , будучи заступницею секретаря РНБО , вона на всю Україну зізналася , що не може вимкнути кацапські телеканали на території України ...?
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07.06.2025 13:36 Відповісти
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ТСК ТСК - колись хоч один раз був толк від цих ТСК
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07.06.2025 13:36 Відповісти
То питання не до Вікторії Сюмар, а до Мар'яни Безкутної.
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07.06.2025 13:44 Відповісти
Я не до Сюмар я про КПД Верховної Ради
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07.06.2025 13:52 Відповісти
Ніколи не було. Жодного разу. Це така форма депутатського піару.
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07.06.2025 13:51 Відповісти
збирати потрібно ТСК не тільки по Портнову але й по тим хто продовжує його справу і це саме та причина чому депутати сцять.
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07.06.2025 13:36 Відповісти
Це чудовий приклад того, що з себе представляє так звана "правоохоронна система".
Навіть у депутатів повідсихали яйці навести там лад.
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07.06.2025 13:39 Відповісти
Можна нагадати самі пані Сюмар , як навесні 2014 , будучи заступницею секретаря РНБО , вона на всю Україну зізналася , що не може вимкнути кацапські телеканали на території України ...?
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07.06.2025 13:36 Відповісти
Емм, так повністю вимкнути і зараз не можна - вони на тарілку за бажання ловляться...
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07.06.2025 13:39 Відповісти
Справа не йшла про супутникове телебачення, а про трансляцію кацапських телеканалів по загальному телебаченню.
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07.06.2025 13:44 Відповісти
і що це за телеканали ? в мене такого не було і я не бачила щоб якийсь пакет пропонував рос телеканали.
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07.06.2025 13:47 Відповісти
Загальне телебачення - це ефірне (те що на кімнатну антену ловиться). В ефірному ТБ кацапських каналів не було з початку 2000-х. Ну, принаймні, в Києві, у прикордонних регіонах мабуть на кімнатну антену можна було ловити. Хоча, приміром, в Конотопі (у мене там бабуся) вже не ловило на кімнатну антену, а це не так далеко від кордону.
У 2014 вони були або на тарілці, або в кабельних пакетах. Хоча мій кабельний оператор саме з 2014 почав прибирати їх...
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07.06.2025 13:49 Відповісти
Так про те ж й йдеться: Ваш оператор почав сам, а решті вона мала наказати на законодавчому рівні, але не захотіла псувати собі рейтинги. Зараз ось теж про них переймається, а не zдохлого портнова. Таким чином (створивши тск) проблему не буде вирішено.
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07.06.2025 14:07 Відповісти
Про що ми сперечаємось. Зеля одразу заборонив всі рос. телеканали.
Правда ж ?
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07.06.2025 14:10 Відповісти
А я хіба Вам відповів? Знов глюки на цензорі ((
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07.06.2025 14:12 Відповісти
Правда - одразу і заборонив !
При ваших улюблених "папередніках" канали Медведчука цілодобово розповсюджували кацапську пропаганду - Мураєв з Рабіновичем з телевізора не вилазили . Зеленський це все припинив - мурвєв ледве втік , а медведчука було заарештовано !
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07.06.2025 14:22 Відповісти
Ага. І бурштин не викопують і ліс не рубають
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07.06.2025 14:23 Відповісти
Просто он купил их всех под себя. Та же русня одела вышиванки.
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07.06.2025 14:24 Відповісти
Про попереднику телеканали просували проукраїнський наратив, а при ЗЕ відверту русняву пропаганду. Зате зелю не ругали. Хвалили. Ну так а чого нє
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07.06.2025 14:25 Відповісти
Не про тарілки мова - мова , тоді , йшла про ефірну та кабельну мережу !
Рівно 11 років тому (вже був Крим і Донбас) в Україні ще дивилися , по ТБ , кацапську пропаганду !
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07.06.2025 13:44 Відповісти
От ти чудний. Включи кабельне і зараз там канали рос мовою.
Хоча існує сувора заборона на росіскомовний продукт.
Не чули мабуть.
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07.06.2025 13:46 Відповісти
Пане, ви мабуть взагалі не розбираєтесь. Ефірне ТБ - це те, яке ловиться НА КІМНАТНУ АНТЕНУ.
На кімнатну антену в Києві, Черкасах чи Львові кацапські канали на початку 2000-х вже НЕ ЛОВИЛИСЯ!
У кабельних мережах - так, дійсно були, але та ж Воля у 2014 і почала їх поступово відмикати.
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07.06.2025 13:50 Відповісти
Я вам відкрию таємницю - на звичайну антену , в прикордонних районах України , кацапТБ , ловили ще років 5 тому ... кацапи , схоже , навмисно ставили потужніші ретранслятори ! Наше ТБ , в цих районах , майже не ловилось ...
Що до кабельного - після скарг , що наші кабельні мережі тоді ще транслювали кацапТБ , пані Сюмар , заявила що вона боїться давати наказ на примусове їх блокування , бо їй , начебто , цииата - "бракує юридичних підстав на це" (с)
Хто забув - нагадую
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07.06.2025 13:57 Відповісти
СовкокугУти тоді б підняли повстання.
Чи може тобі нагадати за кого проголосували хохлосовки у 2010 році ?
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07.06.2025 13:42 Відповісти
Чого ти про канали пишеш, якщо тема Портнов і його зв'язки з твоїм улюбленим ЗЕ.
Якщо я правильно пам'ятаю, ти за велінням цього зрадника також списки патріотів збирав, щоб їх першими кацапи вбили. І таки вони це зробили там де побували.
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07.06.2025 13:44 Відповісти
Але при Сюмар у РНБО портнов ховався і не міг так нагло приїхати в Україну, як оце зараз перед смертю...
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07.06.2025 13:45 Відповісти
Тогда было несколько кацапских каналов плюс куча украинских.
А сейчас остался везде всего 1 кацапский говномарафет.
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07.06.2025 13:47 Відповісти
Це має якесь відношення до того, що справа портнова продовжується?
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07.06.2025 14:08 Відповісти
Прикриває рейтинг Зе. Який понад УСЕ.
Він не підготував його Суми до вторгнення. 20 км кацапам пройти щоб оточити місто. Але ж це все фігня. От Порошенко і Сюмар для нього проблема. Ви ж розумієте.
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07.06.2025 14:15 Відповісти
Люди не повинні забувати ХТО у всьому винен -
Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил, что инициировал ее для противостояния Юлии Тимошенко.
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, http://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина".
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
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07.06.2025 14:19 Відповісти
І це все що ти накопав? В чому вина саме Порошенка, коли при януковичу кацапи зайшли в Україну ? Пограбовану державу з відсутнім ЗСУ і толпою радників ?
Ех ти... ще вважаєш себе розумним. А відповісти про зв'язок портнова і твого зе боїшся.
мабуть весь світлий образ перзедента помутнішає.
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07.06.2025 14:28 Відповісти
"Портнова немає, а люди досі бояться згадувати це прізвище. Просто бояться про це говорити. "

Бо є Татаров.
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07.06.2025 13:43 Відповісти
Ні. Є Зеленський і Єрмак.
Татаров не сам по собі. Смішно коли не вперто не помічають найголовніших дійових осіб ******* в країні. Все когось шукаєте. А ось воно. Осісьо. Осісьочички.
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07.06.2025 13:49 Відповісти
Вы правы, Ксения. Вся эта власть зеленая это проект путлера. Не знаю, может и в сотый раз говорю, но, ищите кому выгодно. Cui bono?
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07.06.2025 14:01 Відповісти
100%.Портнов здох,але справа його живе!!!
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07.06.2025 13:51 Відповісти
Ну что, Казбек, доскакался? Следующий Петушарий.
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07.06.2025 13:45 Відповісти
Мертві не кусаються. Ще парочку сподвижників замочити - і перестануть боятись.
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07.06.2025 13:48 Відповісти
Так а з суддями шо? Теж вмочити?
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07.06.2025 14:09 Відповісти
Навіщо рабсилу переводити? на уранові копальні
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07.06.2025 14:24 Відповісти
НЕ ЗУПИНЯЮЧИСЬ.
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07.06.2025 14:25 Відповісти
Добре ж той виродок всіх залякав. ДОбре що його грохнули а то б точно ще кошмарив Україну десятиліттями. Робимо висновки, що виродків просто обнуляти інакше проти них управи знайти неможливо
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07.06.2025 13:52 Відповісти
Що ж доброго, коли на цьому все скінчилося? Чи Ви одразу відчули якесь покращення?
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07.06.2025 14:10 Відповісти
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07.06.2025 14:00 Відповісти
Не взнав Вікторію в окулярчиках, тепер почне стрімко багатішати)
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07.06.2025 14:01 Відповісти
то хай складуть мандати - і нах з ВР
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07.06.2025 14:22 Відповісти
 
 