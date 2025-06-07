Депутати з інших фракцій бояться ставити підписи за ТСК по Портнову, - Сюмар
Народні депутати з інших фракцій поки що бояться ставити підписи за створення парламентської ТСК щодо впливу Портнова на судову та правоохоронну систему України.
Про це в ефірі Радіо Свобода сказала представниця "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Як відомо, у вівторок 3 червня з трибуни парламенту від імені фракції "ЄС" вона закликала Верховну Раду створити таку ТСК.
"Потрібна певна кількість підписів для того, щоб ініціатива про створення ТСК зібрала 150 голосів. Вона буде. Портнова немає, а люди досі бояться згадувати це прізвище. Просто бояться про це говорити. І бояться підписувати. Коли ми попросили наших колег з інших фракцій, то жоден депутат не поставив свого підпису. І ми зараз працюємо над тим, щоб ці підписи зібрати", – сказала Сюмар.
"В нас була історія комісії з фортифікацій, яка точно мала би постати в українському парламенті. Ми півроку збирали цю ініціативу для того, щоб вона стала реальністю. Є проблема з тим, що в парламенті немає політичної волі особливо щодо такої гарячої теми. Але мені здається, що вона настільки суспільно важлива, настільки зачіпає цей нерв суспільства, який називається "справедливість", настільки зараз важливо для людей все те, що відбувається в судах, настільки гостро сприймається, що парламент просто не може стояти осторонь", – переконана депутатка.
"Портнов ніколи не діяв сам. Портнову завжди сприяла влада. Очевидно, що він брав "підряди" від влади для забезпечення "правильних рішень" від своїх людей у судах. Частина з них була призначена, ще коли він був заступником глави Адміністрації Януковича і особисто приймав кожного суддю. Особисто приймав оці "клятви на вірність". Десь його родичі. Десь його колишні працівники юридичних компаній. Цей "спрут" журналістами був багато разів продемонстрований. Але коли Портнов повернувся в 2019 році, він чітко сказав "я приїхав покарати Порошенка, я приїхав покарати Майдан, активістів Майдану" і зробити з ними все те, що з його точки зору зробили з Януковичем. Він був "мозковим центром", координатором цих речей", – сказала Сюмар.
Раніше Сюмар заявляла, що діяльність Портнова в Україні має розслідувати парламентська ТСК.
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Навіть у депутатів повідсихали яйці навести там лад.
У 2014 вони були або на тарілці, або в кабельних пакетах. Хоча мій кабельний оператор саме з 2014 почав прибирати їх...
Правда ж ?
При ваших улюблених "папередніках" канали Медведчука цілодобово розповсюджували кацапську пропаганду - Мураєв з Рабіновичем з телевізора не вилазили . Зеленський це все припинив - мурвєв ледве втік , а медведчука було заарештовано !
Рівно 11 років тому (вже був Крим і Донбас) в Україні ще дивилися , по ТБ , кацапську пропаганду !
Хоча існує сувора заборона на росіскомовний продукт.
Не чули мабуть.
На кімнатну антену в Києві, Черкасах чи Львові кацапські канали на початку 2000-х вже НЕ ЛОВИЛИСЯ!
У кабельних мережах - так, дійсно були, але та ж Воля у 2014 і почала їх поступово відмикати.
Що до кабельного - після скарг , що наші кабельні мережі тоді ще транслювали кацапТБ , пані Сюмар , заявила що вона боїться давати наказ на примусове їх блокування , бо їй , начебто , цииата - "бракує юридичних підстав на це" (с)
Хто забув - нагадую
Чи може тобі нагадати за кого проголосували хохлосовки у 2010 році ?
Якщо я правильно пам'ятаю, ти за велінням цього зрадника також списки патріотів збирав, щоб їх першими кацапи вбили. І таки вони це зробили там де побували.
А сейчас остался везде всего 1 кацапский говномарафет.
Він не підготував його Суми до вторгнення. 20 км кацапам пройти щоб оточити місто. Але ж це все фігня. От Порошенко і Сюмар для нього проблема. Ви ж розумієте.
Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил, что инициировал ее для противостояния Юлии Тимошенко.
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, http://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина".
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
Ех ти... ще вважаєш себе розумним. А відповісти про зв'язок портнова і твого зе боїшся.
мабуть весь світлий образ перзедента помутнішає.
Бо є Татаров.
Татаров не сам по собі. Смішно коли не вперто не помічають найголовніших дійових осіб ******* в країні. Все когось шукаєте. А ось воно. Осісьо. Осісьочички.