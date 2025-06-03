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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Діяльність Портнова в Україні має розслідувати парламентська ТСК, - Сюмар

ТСК щодо розслідування діяльності Портнова створять у Раді

"Європейська Солідарність" ініціює створення Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності Андрія Портнова в Україні.

Про це заявила нардепка Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли у 2019 році в Україну в’їхав Портнов, то був класичний реванш. Я, до речі, була тоді зі студентами Київського національного університету, які прийшли туди, аби заблокувати його призначення – вдумайтесь! – почесним професором кафедри конституційного права. Але поза всіма протестами і його заявами про те, що він повернувся саме помститися Майдану, його рука, яка писала газові контракти з росією, харківські угоди та закони 16 січня, чомусь знадобилась новій владі", - зазначила вона.

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За словами Сюмар, було вбито не просто заступника голови адміністрації Януковича, а одного із "5-6 менеджерів".

"Злочинним спрутом у судах і правоохоронних органах Портнов керував не від свого імені. Після Революції гідності він був ніхто, а мандат йому видали на вулиці Банковій. Нині Портнов мертвий, але справа його жива. В нас сьогодні в порядку денному закон про захист зашкварених суддів, яким влада фактично пробує після смерті Портнова підгребти під себе його людей. Аби потім так само беспрєдєльно і поза законом гарантувати для себе судові рішення", - вважає парламентарка.

Єдиним виходом, каже Сюмар, є знищення створеної Портновим системи.

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"Але вона не буде розслідувати сама себе. Це може зробити лише український парламент. Ось чому ми зареєстрували і наполягаємо на створенні відповідної тимчасової слідчої комісії.

Питань безліч. Чому Портнов повернувся в 2019 році? Чому людина з таким бекграундом отримала відразу державну охорону? Про які домовленості це свідчить? Як сталося, що Портнов не просто повернувся, його соратники опинилися на ключових постах у судовій системі країни. Хто дозволив Портнову розвернути в Україні знову маховик репресій проти майданівців, проти журналістів, проти опозиції? За інформацією розслідувачів Портнов мав зв’язки із спецслужбами російської федерації. Це практично доведені речі. Чи є проти нього справа СБУ про державну зраду? І нарешті, з ким з представників Офісу президента Портнов зустрічався за кілька днів до своєї ліквідації в Іспанії? Хто і про що говорив з цією особою?", - підсумувала вона.

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Автор: 

ВР (15029) ТСК (375) Портнов (353) Сюмар Вікторія (272)


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Топ коментарі
+12
Ну разве что это будет Парламент Великобритании.
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03.06.2025 12:36 Відповісти
+7
А ДБР піде!? Це ж контора, яку очолив ставленик...портняхи!
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03.06.2025 12:38 Відповісти
+4
Краще подавайте позови в ДБР, проти Гундосого. Влада не піде на створення ТСК.
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03.06.2025 12:34 Відповісти
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Краще подавайте позови в ДБР, проти Гундосого. Влада не піде на створення ТСК.
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03.06.2025 12:34 Відповісти
А ДБР піде!? Це ж контора, яку очолив ставленик...портняхи!
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03.06.2025 12:38 Відповісти
Ну разве что это будет Парламент Великобритании.
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03.06.2025 12:36 Відповісти
наведіть приклад результативного розслідування будь якої тск???по укриттях та фортифікаціях точно була,де вироки судів??а ніде бо все що не робиться одна профанація з медійним викидом....
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03.06.2025 12:39 Відповісти
Чи не під твоїм керівництвом, красуне?
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03.06.2025 12:39 Відповісти
Не переживайте. Очолийть її ваша васілєвская- смаглюк.
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03.06.2025 12:44 Відповісти
Ні, мене заводять лише Сюмар та Безкутна. З-поміж депутаток. Сосну ж звільнили. А на Вашій світлині, ну таке.
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03.06.2025 12:50 Відповісти
Балуваний ви. "73%" саме такі підстилки каломойши і портнова подобаються.
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03.06.2025 13:04 Відповісти
В цьому випадку - недолік виборчої системи, коли голосують за кота в мішку - за партію з назвою прикольного серіалу. А виявилося - за отакенні блювотні ліца. Зрозуміло, що обираючи між цією та Сюмар, я б зупинився на Сюмар.
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03.06.2025 13:33 Відповісти
Система системою, але поцікавитись біографією, конкретними справами кандидатів зараз дуже легко завдяки інтернету. З піною біля рота заявляти про свій патріотизм і одночасно голосувати за партію, в лавах якої шеренгами ідуть українофоби бужанські, це збочення конкретних осіб, а не системи.
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03.06.2025 13:45 Відповісти
Катюзі по заслузі - в Україні зараз злочинний спрут - при теперішньому розкладі ніхто нічого не доб"ється
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03.06.2025 12:40 Відповісти
Не просто діяльність, а відверто ЗЛОЧИННУ діяльність, у складі групи осіб з урядового кварталу, яка нанесла, очевидну шкоду, Національній безпеці України!!! Потікавші ГенПрокурори, можуть це засвідчити, поки, як свідки….!!
Західні Партнери, знають і мають, НАБАГАТО більше матеріалів щодо діяльності портнова і групи осіб, для надання, посильної допомоги, «слабким» численним структурам України, які тільки років боряться з портновськими, як у мантіях, так і в органах державного управління України!!
Слава Україні!!
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03.06.2025 12:40 Відповісти
Ніт!!! Ніт!!! І ще раз ніт.

Хибащо розслідувати буде та ж ТСК, що відмазувала ЗЄ від справи "вагнерівців".
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03.06.2025 12:44 Відповісти
головне потім адреси суддів викласти
бо в мене є питання до слідчого судді вовк
він мені хату вскрив у 2014 безпідставно
він мені нові діері за 1000 доларів винен

якщо не дасть - я йому ніс зламаю
ринопластика зара скіко?
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03.06.2025 12:48 Відповісти
Діяльність Портнова в Україні має розслідувати парламентська ТСК,...

 Щоб повністю завалити справу і завести в остаточний блуд слід передати її в Комісію...

І та Сюмар про це знає, але лаври Орбана все більше стають привабливими.
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03.06.2025 12:53 Відповісти
Коли здох.тоді розслідування..а до того по ногах сцяли
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03.06.2025 12:54 Відповісти
"слуги" найвеличнішого Лідора з нібито сталевими яйцями і дохлого його бояться.
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03.06.2025 13:05 Відповісти
Нардепка Вікторія Сюмар? Чи це якись сюр?
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03.06.2025 13:06 Відповісти
Діяльність Портнова в Україні мають розслідувати портновські суди! 😂
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03.06.2025 13:10 Відповісти
Дивись, як замахнулися....Портнову ще Героя України посмертно дадуть!
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03.06.2025 13:20 Відповісти
При таких розслідувачах велика ймовірність що вийдуть самі на себе....
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03.06.2025 13:24 Відповісти
 
 