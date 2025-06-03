Діяльність Портнова в Україні має розслідувати парламентська ТСК, - Сюмар

"Європейська Солідарність" ініціює створення Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності Андрія Портнова в Україні.

Про це заявила нардепка Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли у 2019 році в Україну в’їхав Портнов, то був класичний реванш. Я, до речі, була тоді зі студентами Київського національного університету, які прийшли туди, аби заблокувати його призначення – вдумайтесь! – почесним професором кафедри конституційного права. Але поза всіма протестами і його заявами про те, що він повернувся саме помститися Майдану, його рука, яка писала газові контракти з росією, харківські угоди та закони 16 січня, чомусь знадобилась новій владі", - зазначила вона.

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За словами Сюмар, було вбито не просто заступника голови адміністрації Януковича, а одного із "5-6 менеджерів".

"Злочинним спрутом у судах і правоохоронних органах Портнов керував не від свого імені. Після Революції гідності він був ніхто, а мандат йому видали на вулиці Банковій. Нині Портнов мертвий, але справа його жива. В нас сьогодні в порядку денному закон про захист зашкварених суддів, яким влада фактично пробує після смерті Портнова підгребти під себе його людей. Аби потім так само беспрєдєльно і поза законом гарантувати для себе судові рішення", - вважає парламентарка.

Єдиним виходом, каже Сюмар, є знищення створеної Портновим системи.

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"Але вона не буде розслідувати сама себе. Це може зробити лише український парламент. Ось чому ми зареєстрували і наполягаємо на створенні відповідної тимчасової слідчої комісії.

Питань безліч. Чому Портнов повернувся в 2019 році? Чому людина з таким бекграундом отримала відразу державну охорону? Про які домовленості це свідчить? Як сталося, що Портнов не просто повернувся, його соратники опинилися на ключових постах у судовій системі країни. Хто дозволив Портнову розвернути в Україні знову маховик репресій проти майданівців, проти журналістів, проти опозиції? За інформацією розслідувачів Портнов мав зв’язки із спецслужбами російської федерації. Це практично доведені речі. Чи є проти нього справа СБУ про державну зраду? І нарешті, з ким з представників Офісу президента Портнов зустрічався за кілька днів до своєї ліквідації в Іспанії? Хто і про що говорив з цією особою?", - підсумувала вона.

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