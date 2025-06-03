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Новости Убийство Андрея Портнова
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Деятельность Портнова в Украине должна расследовать парламентская ВСК, - Сюмар

В Раде создадут ВСК по расследованию деятельности Портнова

"Европейская Солидарность" инициирует создание Временной следственной комиссии по деятельности Андрея Портнова в Украине.

Об этом заявила нардеп Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда в 2019 году в Украину въехал Портнов, это был классический реванш. Я, кстати, была тогда со студентами Киевского национального университета, которые пришли туда, чтобы заблокировать его назначение - вдумайтесь! - почетным профессором кафедры конституционного права. Но несмотря на все протесты и его заявления о том, что он вернулся именно отомстить Майдану, его рука, которая писала газовые контракты с Россией, харьковские соглашения и законы 16 января, почему-то понадобилась новой власти", - отметила она.

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По словам Сюмар, был убит не просто заместитель главы администрации Януковича, а один из "5-6 менеджеров".

"Преступным спрутом в судах и правоохранительных органах Портнов руководил не от своего имени. После Революции достоинства он был никто, а мандат ему выдали на улице Банковой. Сейчас Портнов мертв, но дело его живое. У нас сегодня на повестке дня закон о защите зашкварных судей, которым власть фактически пробует после смерти Портнова подгрести под себя его людей. Чтобы потом так же беспредельно и вне закона гарантировать для себя судебные решения", - считает парламентарий.

Единственным выходом, говорит Сюмар, является уничтожение созданной Портновым системы.

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"Но она не будет расследовать сама себя. Это может сделать только украинский парламент. Вот почему мы зарегистрировали и настаиваем на создании соответствующей временной следственной комиссии.

Вопросов множество. Почему Портнов вернулся в 2019 году? Почему человек с таким бэкграундом получил сразу государственную охрану? О каких договоренностях это свидетельствует? Как случилось, что Портнов не просто вернулся, его соратники оказались на ключевых постах в судебной системе страны. Кто позволил Портнову развернуть в Украине снова маховик репрессий против майдановцев, против журналистов, против оппозиции? По информации расследователей Портнов имел связи со спецслужбами российской федерации. Это практически доказанные вещи. Есть ли против него дело СБУ о государственной измене? И наконец, с кем из представителей Офиса президента Портнов встречался за несколько дней до своей ликвидации в Испании? Кто и о чем говорил с этим лицом?", - подытожила она.

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Автор: 

ВР (29275) ВСК (459) Портнов Андрей (656) Сюмар Виктория (422)


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Топ комментарии
+15
Ну разве что это будет Парламент Великобритании.
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03.06.2025 12:36 Ответить
+8
А ДБР піде!? Це ж контора, яку очолив ставленик...портняхи!
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03.06.2025 12:38 Ответить
+4
Краще подавайте позови в ДБР, проти Гундосого. Влада не піде на створення ТСК.
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03.06.2025 12:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Краще подавайте позови в ДБР, проти Гундосого. Влада не піде на створення ТСК.
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03.06.2025 12:34 Ответить
А ДБР піде!? Це ж контора, яку очолив ставленик...портняхи!
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03.06.2025 12:38 Ответить
Ну разве что это будет Парламент Великобритании.
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03.06.2025 12:36 Ответить
наведіть приклад результативного розслідування будь якої тск???по укриттях та фортифікаціях точно була,де вироки судів??а ніде бо все що не робиться одна профанація з медійним викидом....
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03.06.2025 12:39 Ответить
Чи не під твоїм керівництвом, красуне?
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03.06.2025 12:39 Ответить
Не переживайте. Очолийть її ваша васілєвская- смаглюк.
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03.06.2025 12:44 Ответить
Балуваний ви. "73%" саме такі підстилки каломойши і портнова подобаються.
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03.06.2025 13:04 Ответить
Система системою, але поцікавитись біографією, конкретними справами кандидатів зараз дуже легко завдяки інтернету. З піною біля рота заявляти про свій патріотизм і одночасно голосувати за партію, в лавах якої шеренгами ідуть українофоби бужанські, це збочення конкретних осіб, а не системи.
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03.06.2025 13:45 Ответить
В "слугах" Зеленського купа лайна обраного по мажоритарці. Тобто безмозглий виборець голосував за конкретного кандидата, біографією якого мав би поцікавитись. Тобто, або такий виборець є розумово обмеженою особою, або він такий самий, як бужанські, гетманцеви, василевські-смаглюк, дубинські та інша гидота.
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03.06.2025 14:12 Ответить
Катюзі по заслузі - в Україні зараз злочинний спрут - при теперішньому розкладі ніхто нічого не доб"ється
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03.06.2025 12:40 Ответить
Не просто діяльність, а відверто ЗЛОЧИННУ діяльність, у складі групи осіб з урядового кварталу, яка нанесла, очевидну шкоду, Національній безпеці України!!! Потікавші ГенПрокурори, можуть це засвідчити, поки, як свідки….!!
Західні Партнери, знають і мають, НАБАГАТО більше матеріалів щодо діяльності портнова і групи осіб, для надання, посильної допомоги, «слабким» численним структурам України, які тільки років боряться з портновськими, як у мантіях, так і в органах державного управління України!!
Слава Україні!!
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03.06.2025 12:40 Ответить
Ніт!!! Ніт!!! І ще раз ніт.

Хибащо розслідувати буде та ж ТСК, що відмазувала ЗЄ від справи "вагнерівців".
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03.06.2025 12:44 Ответить
головне потім адреси суддів викласти
бо в мене є питання до слідчого судді вовк
він мені хату вскрив у 2014 безпідставно
він мені нові діері за 1000 доларів винен

якщо не дасть - я йому ніс зламаю
ринопластика зара скіко?
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03.06.2025 12:48 Ответить
Діяльність Портнова в Україні має розслідувати парламентська ТСК,...

 Щоб повністю завалити справу і завести в остаточний блуд слід передати її в Комісію...

І та Сюмар про це знає, але лаври Орбана все більше стають привабливими.
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03.06.2025 12:53 Ответить
Коли здох.тоді розслідування..а до того по ногах сцяли
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03.06.2025 12:54 Ответить
"слуги" найвеличнішого Лідора з нібито сталевими яйцями і дохлого його бояться.
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03.06.2025 13:05 Ответить
Нардепка Вікторія Сюмар? Чи це якись сюр?
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03.06.2025 13:06 Ответить
Діяльність Портнова в Україні мають розслідувати портновські суди! 😂
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03.06.2025 13:10 Ответить
Дивись, як замахнулися....Портнову ще Героя України посмертно дадуть!
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03.06.2025 13:20 Ответить
При таких розслідувачах велика ймовірність що вийдуть самі на себе....
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03.06.2025 13:24 Ответить
Скільки таких ТСК створювали! Результат- зеро,тільки щоб замилити справу. А тепер всіх собак повісити на покійного. А хто ініціював та гордився судовою "реформою"? Чи не Порошенко? І хто в кого був на підтанцьовці?
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03.06.2025 15:18 Ответить
 
 