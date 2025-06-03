Деятельность Портнова в Украине должна расследовать парламентская ВСК, - Сюмар

"Европейская Солидарность" инициирует создание Временной следственной комиссии по деятельности Андрея Портнова в Украине.

Об этом заявила нардеп Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда в 2019 году в Украину въехал Портнов, это был классический реванш. Я, кстати, была тогда со студентами Киевского национального университета, которые пришли туда, чтобы заблокировать его назначение - вдумайтесь! - почетным профессором кафедры конституционного права. Но несмотря на все протесты и его заявления о том, что он вернулся именно отомстить Майдану, его рука, которая писала газовые контракты с Россией, харьковские соглашения и законы 16 января, почему-то понадобилась новой власти", - отметила она.

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По словам Сюмар, был убит не просто заместитель главы администрации Януковича, а один из "5-6 менеджеров".

"Преступным спрутом в судах и правоохранительных органах Портнов руководил не от своего имени. После Революции достоинства он был никто, а мандат ему выдали на улице Банковой. Сейчас Портнов мертв, но дело его живое. У нас сегодня на повестке дня закон о защите зашкварных судей, которым власть фактически пробует после смерти Портнова подгрести под себя его людей. Чтобы потом так же беспредельно и вне закона гарантировать для себя судебные решения", - считает парламентарий.

Единственным выходом, говорит Сюмар, является уничтожение созданной Портновым системы.

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"Но она не будет расследовать сама себя. Это может сделать только украинский парламент. Вот почему мы зарегистрировали и настаиваем на создании соответствующей временной следственной комиссии.

Вопросов множество. Почему Портнов вернулся в 2019 году? Почему человек с таким бэкграундом получил сразу государственную охрану? О каких договоренностях это свидетельствует? Как случилось, что Портнов не просто вернулся, его соратники оказались на ключевых постах в судебной системе страны. Кто позволил Портнову развернуть в Украине снова маховик репрессий против майдановцев, против журналистов, против оппозиции? По информации расследователей Портнов имел связи со спецслужбами российской федерации. Это практически доказанные вещи. Есть ли против него дело СБУ о государственной измене? И наконец, с кем из представителей Офиса президента Портнов встречался за несколько дней до своей ликвидации в Испании? Кто и о чем говорил с этим лицом?", - подытожила она.

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