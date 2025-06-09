Експомічник Портнова подав до суду на журналістів через розслідування, яке завдало йому "психологічних страждань"

Колишній начальник ГУ юстиції Мін’юсту України в Криму та експомічник Андрія Портнова Сергій Коровченко подав позов до суду на видання Hromadske. Він вимагає спростувати інформацію з розслідування "Плівки Портнова: як віджимали Крим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалах справи, з якими ознайомилися журналісти.

Так, Коровченко заявив, що недостовірною та неправдивою є інформація про "буцімто його причетність до вчинення дій, спрямованих на сприяння окупації російською федерацією суверенної території України - півострова Крим".

Також він вимагає "виготовити та оприлюднити" відео, в якому керівниця відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач зачитає спростування.

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Коровченко також отримав результати психолінгвістичної експертизи у Національному науковому центрі "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса", які свідчать, що розслідування завдало йому "психологічних страждань":

Для особистості Коровченко Сергія, стресогенним є аморфність, невизначеність актуальних проблем, конфлікти, які важко розв’язати конструктивним шляхом, саме в період часу, що стосуються подій поширення негативної, образливої інформації публічного характеру щодо його особи у підекспертного встановлюються обставини, які є фруструючими та стресовими для нього і змусили його діяти на межовому рівні адаптаційних можливостей. Він пережив суттєві психічні страждання, які виразилися у переживанні образи, гострої несправедливості, гіпертрофованого сорому через поширення спотвореної інформації у публічному просторі, пережив почуття безвихідності, правової незахищеності з точки зору полярності емоції - безумовно вищевказані емоції є емоціями негативними

Представниця Ярослави Вольвач, Анастасія Бурковська, заявила, що ця справа є черговим прикладом спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності.

Сергій Коровченко звернувся із позовом до Печерського районного суду Києва. Справу розглядає суддя Ірина Григоренко.

Наступне засідання у справі призначене на 18 серпня.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов ініціював створення списку соратників Андрія Портнова.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

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