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Новини Андрій Портнов
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Експомічник Портнова подав до суду на журналістів через розслідування, яке завдало йому "психологічних страждань"

Експомічник Портнова Коровченко судиться із журналістами

Колишній начальник ГУ юстиції Мін’юсту України в Криму та експомічник Андрія Портнова Сергій Коровченко подав позов до суду на видання Hromadske. Він вимагає спростувати інформацію з розслідування "Плівки Портнова: як віджимали Крим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалах справи, з якими ознайомилися журналісти.

Так, Коровченко заявив, що недостовірною та неправдивою є інформація про "буцімто його причетність до вчинення дій, спрямованих на сприяння окупації російською федерацією суверенної території України - півострова Крим".

Також він вимагає "виготовити та оприлюднити" відео, в якому керівниця відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач зачитає спростування.

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Коровченко також отримав результати психолінгвістичної експертизи у Національному науковому центрі "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса", які свідчать, що розслідування завдало йому "психологічних страждань":

Для особистості Коровченко Сергія, стресогенним є аморфність, невизначеність актуальних проблем, конфлікти, які важко розв’язати конструктивним шляхом, саме в період часу, що стосуються подій поширення негативної, образливої інформації публічного характеру щодо його особи у підекспертного встановлюються обставини, які є фруструючими та стресовими для нього і змусили його діяти на межовому рівні адаптаційних можливостей. Він пережив суттєві психічні страждання, які виразилися у переживанні образи, гострої несправедливості, гіпертрофованого сорому через поширення спотвореної інформації у публічному просторі, пережив почуття безвихідності, правової незахищеності з точки зору полярності емоції - безумовно вищевказані емоції є емоціями негативними

Представниця Ярослави Вольвач, Анастасія Бурковська, заявила, що ця справа є черговим прикладом спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності.

Сергій Коровченко звернувся із позовом до Печерського районного суду Києва. Справу розглядає суддя Ірина Григоренко.

Наступне засідання у справі призначене на 18 серпня.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов ініціював створення списку соратників Андрія Портнова.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Читайте: Портнов напряму передавав головам судів вказівки та завдання, - джерело

Автор: 

журналістика (1784) Портнов (354) суд (11740)


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Топ коментарі
+23
А фізичної травми не зазнав- КНУР ЗЕЛЕНИЙ
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09.06.2025 11:55 Відповісти
+21
Коровченко, лучше застрелись сам. Сэкономишь следующему киллеру время и патроны, а заодно избавишься от душевных страданий и мук.
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09.06.2025 11:55 Відповісти
+17
Попіл Клааса Портнова стукає йому у груди.
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09.06.2025 12:01 Відповісти
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Шо його там - ломає?
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09.06.2025 11:53 Відповісти
Попіл Клааса Портнова стукає йому у груди.
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09.06.2025 12:01 Відповісти
Так ломает, что аж кушать не может.
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09.06.2025 12:52 Відповісти
А фізичної травми не зазнав- КНУР ЗЕЛЕНИЙ
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09.06.2025 11:55 Відповісти
Коровченко, лучше застрелись сам. Сэкономишь следующему киллеру время и патроны, а заодно избавишься от душевных страданий и мук.
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09.06.2025 11:55 Відповісти
Експомічник Портнова подав до "портновського" суду?
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09.06.2025 11:58 Відповісти
А перед цим заручився ксівою від "Інституту судових експертиз"який є один з найкорумпованіших інституцій в укр-му судочинстві,там десятки років "малюють"експертизи"які замовлять,при тому оплата за них є в кожному приговорі,як законна,а в основному "харчуються"з тої.
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09.06.2025 12:41 Відповісти
Саме так...а як вам оце "через поширення спотвореної інформації у публічному просторі"-це що вже експерт на себе перетягнув повноваження суду?
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09.06.2025 12:55 Відповісти
Молодець мужик, тільки забув додати, що якщо не спростують то він від психологічних страждань піде на фронт, хоча у него велика надія на самий гуманний пещерний суд
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09.06.2025 11:58 Відповісти
О, гниди, вороги України принижують українців їхніми же судами? Та вимагайте вже присвоєння порнтнову героя України і московії одночасно. Викладіть петицію на президенстський портал і він що6 навіть допоможе.
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09.06.2025 11:59 Відповісти
розслідування, що завдало йому "психологічних страждань"

Чомусь у жирдяїв завше дуже тонка душевна організація!
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09.06.2025 11:59 Відповісти
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09.06.2025 12:10 Відповісти
Це не душевна, це тонкий анус. И в роти хворий зуб.
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09.06.2025 12:16 Відповісти
Як же йому дали посаду начальника з такою вразливою психікою? Цей портновський гандон не хоче дізнатися скільки він завдав страждань українцям разом з Казбеком? Може його відправити на фронт? Там буде йому менше психологічних страждань і атмосфера там сприяє медитаціям.
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09.06.2025 12:00 Відповісти
"стресогенним є аморфність, невизначеність актуальних проблем"

"саме в період часу, що стосуються подій поширення"

"у підекспертного встановлюються обставини, які є фруструючими та стресовими для нього"

"пережив почуття безвихідності, правової незахищеності з точки зору полярності емоції"

Психолінґвістичних експертів - у студію. Потоптання ними всіх правил української мови завдало мені суттєвих психологічних страждань.
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09.06.2025 12:00 Відповісти
ТЦК вже мобілізувало Коровченка, чи він, дозвольте вгадати, непридатний?
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09.06.2025 12:00 Відповісти
ви попали в ціль, джекпот з першого разу! цей бородатий вгодований боров стовідсотково непридатний
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09.06.2025 12:03 Відповісти
Журналісти зазначають, що у 2023 році він передав українським військовим автівки. Тепер він збирається захищати інтереси українського бізнесу, який постраждав від російської агресії.

Два місяці тому митрополит Епіфаній нагородив Коровченка орденом Святого Архистратига Михаїла І - за відновлення храму в Прилуках. (с)
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09.06.2025 12:01 Відповісти
Ну, треба ж собі якийсь "плюсик" у кармі мати! Тим паче, шеф далеко, хто зна, які обставини будуть далі...
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09.06.2025 12:08 Відповісти
Він як і Ренат Ахметов пробує відбілити своє минуле. Але колись Ахметов був розбійником, а цей був зрадником. А кожний баран має бути підвішеним за своє яйцо.
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09.06.2025 12:26 Відповісти
за своє "яйце" - коли відмінювати, то цим баранам так більш боляче)))
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09.06.2025 12:50 Відповісти
Цікаво: і чому всі ці бл@ді такі психічно слабкі? Як країну ворогу здавати, так воно здорове й не хворіє, а як за свою роботу відповідати -- воно ковдрою накривається і "психологічно страждає".
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09.06.2025 12:02 Відповісти
Скільки ж навколо ватного дерма.
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09.06.2025 12:07 Відповісти
гімна
"Дерма (или корiум, кутис) - это соединительнотканный слой кожи, расположенный между *********** и гиподермой..."
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09.06.2025 12:10 Відповісти
Спростовую, він не коровченко, а бичара
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09.06.2025 12:12 Відповісти
Психологічні страждання! Аж анус нестерпно болить!
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09.06.2025 12:13 Відповісти
Так на свою посаду воно повинно було медкомісію проходити..як з такими діагнозами пройшов??? Лікарів з ним до однієї камери.
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09.06.2025 12:14 Відповісти
Везіть його до Іспанії
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09.06.2025 12:14 Відповісти
и у него от страданий отвалилось правое яцо
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09.06.2025 12:18 Відповісти
Крим-Потрнов-*******.
наголосували остолопи у 19 році
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09.06.2025 12:20 Відповісти
Ось і побачимо, як відреагуть судді на позов морально страждальця, після того, як пристрелили їх господаря.
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09.06.2025 12:23 Відповісти
Підеш вслід за портновим , падло брехливе
Воно страждає не через свій психоголочний стан ,
а страждає через те , що його патрона вбили , як скажену собаку !!
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09.06.2025 12:26 Відповісти
І ,без сумніву, виграє суд...Бо суд у відповідача зажадає ДОКАЗІВ, а не емоцій та домислів....На жаль,як вбачається з судової практиКИ БЕЗЗАПЕРЕЧНИХ ДОКАЗІВ у відповідача по справам таких категорій - як правило немає. Портнови на цьому фахівці....на жаль
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09.06.2025 12:26 Відповісти
Ще не здохла гнида?
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09.06.2025 12:31 Відповісти
Все , в тіпа є експертиза, і ви, хлоп'ята, попали. Хто розумний? Так, тіпок розумний. А оці намагання викликати до себе співчуття широкої громадськості виглядають жалюгідно і нікчемно, панове журналісти. Особливо нікчемний вигляд має заява представниці.
Якісь непрофесійні невдахи.
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09.06.2025 12:32 Відповісти
Коровченко також отримав результати психолінгвістичної експертизи у Національному науковому центрі "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса", які свідчать, що розслідування завдало йому "психологічних страждань": Джерело: https://censor.net/ua/n3556858 А як судова експертиза визначила, що саме це розслідування завдало йому "психологічних страждань":? Може ця людина вже давно ,,психологічно страждає" і причина страждань зовсім інша.
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09.06.2025 12:34 Відповісти
От так завжди: у нашого посадовця чим ширше рило та товстіше брюхо, тим слабкіша нервова система.
Бідняжечка!
Українці! Не жеріть стільки, аби не захворіти дзеркальною хворобою!
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09.06.2025 12:37 Відповісти
Стісняюсь спитать: а до якого суду подано позов? До Басманнаво чи Хамовнічєскаво?
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09.06.2025 12:40 Відповісти
Це що, якийсь паросток портновщини з труни Портнова? Демонстрація невмиручості портновської суддівської мафії? Чи спроба довести що вищий суд - суд Лінча?
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09.06.2025 12:41 Відповісти
Пусть ТЦК выдаст ему путевку и все покажется мелочью.
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09.06.2025 12:50 Відповісти
Отримало гівно стрес
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09.06.2025 13:09 Відповісти
Ласковое слово и бутылка в жпоу могут значительно облегчить психологические страдания пациента.
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09.06.2025 13:12 Відповісти
В правовій державі його б депортували до Іспанії, але у нас усюди керує русня, тому суд виграє, компенсацію отримає.
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09.06.2025 13:15 Відповісти
а https://www.chesno.org/politician/18413/ адвокату Портнова нардепу слуг уродів Демченко (заступнику голови Комітету ВР з питань правової політики) це розслідування, а також телепрограма "Радіо Свобода" (була в п'ятницю) не завдала моральної шкоди?
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09.06.2025 13:20 Відповісти
"Експомічник Портнова подав до суду на журналістів через розслідування, що завдало йому "психологічних страждань"- з однієї сторони

З іншої сторони "Представниця керівника відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач заявила, що ця справа є черговим прикладом спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності".

Тобто, представниця керівника відділу розслідувань hromadske зразу стала ходити з тузів "черговий приклад спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності".

І на чиїй стороні ПРАВДА має СПРАВЕДЛИВО розібратися Ірина Григоренко, суддя Печерського районного суду Києва.

І тоді стане зрозуміло чи це не є черговим прикладом ЗМІ, в нашому випадку видання hromadske, - користуючись нагодою Портнов, - творити "паралельну реальність", чи справді тойкспомічник Портнова ... причетний до вчинення дій, спрямованих на сприяння окупації російською федерацією суверенної території України - півострова Крим".
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09.06.2025 13:27 Відповісти
Давте йому повістку...
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09.06.2025 13:28 Відповісти
 
 