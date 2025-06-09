Експомічник Портнова подав до суду на журналістів через розслідування, яке завдало йому "психологічних страждань"
Колишній начальник ГУ юстиції Мін’юсту України в Криму та експомічник Андрія Портнова Сергій Коровченко подав позов до суду на видання Hromadske. Він вимагає спростувати інформацію з розслідування "Плівки Портнова: як віджимали Крим".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалах справи, з якими ознайомилися журналісти.
Так, Коровченко заявив, що недостовірною та неправдивою є інформація про "буцімто його причетність до вчинення дій, спрямованих на сприяння окупації російською федерацією суверенної території України - півострова Крим".
Також він вимагає "виготовити та оприлюднити" відео, в якому керівниця відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач зачитає спростування.
Коровченко також отримав результати психолінгвістичної експертизи у Національному науковому центрі "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса", які свідчать, що розслідування завдало йому "психологічних страждань":
Для особистості Коровченко Сергія, стресогенним є аморфність, невизначеність актуальних проблем, конфлікти, які важко розв’язати конструктивним шляхом, саме в період часу, що стосуються подій поширення негативної, образливої інформації публічного характеру щодо його особи у підекспертного встановлюються обставини, які є фруструючими та стресовими для нього і змусили його діяти на межовому рівні адаптаційних можливостей. Він пережив суттєві психічні страждання, які виразилися у переживанні образи, гострої несправедливості, гіпертрофованого сорому через поширення спотвореної інформації у публічному просторі, пережив почуття безвихідності, правової незахищеності з точки зору полярності емоції - безумовно вищевказані емоції є емоціями негативними
Представниця Ярослави Вольвач, Анастасія Бурковська, заявила, що ця справа є черговим прикладом спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності.
Сергій Коровченко звернувся із позовом до Печерського районного суду Києва. Справу розглядає суддя Ірина Григоренко.
Наступне засідання у справі призначене на 18 серпня.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов ініціював створення списку соратників Андрія Портнова.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
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КлаасаПортнова стукає йому у груди.
Чомусь у жирдяїв завше дуже тонка душевна організація!
"саме в період часу, що стосуються подій поширення"
"у підекспертного встановлюються обставини, які є фруструючими та стресовими для нього"
"пережив почуття безвихідності, правової незахищеності з точки зору полярності емоції"
Психолінґвістичних експертів - у студію. Потоптання ними всіх правил української мови завдало мені суттєвих психологічних страждань.
Два місяці тому митрополит Епіфаній нагородив Коровченка орденом Святого Архистратига Михаїла І - за відновлення храму в Прилуках. (с)
"Дерма (или корiум, кутис) - это соединительнотканный слой кожи, расположенный между *********** и гиподермой..."
наголосували остолопи у 19 році
Воно страждає не через свій психоголочний стан ,
а страждає через те , що його патрона вбили , як скажену собаку !!
Якісь непрофесійні невдахи.
Бідняжечка!
Українці! Не жеріть стільки, аби не захворіти дзеркальною хворобою!
З іншої сторони "Представниця керівника відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач заявила, що ця справа є черговим прикладом спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності".
Тобто, представниця керівника відділу розслідувань hromadske зразу стала ходити з тузів "черговий приклад спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі та гідності".
І на чиїй стороні ПРАВДА має СПРАВЕДЛИВО розібратися Ірина Григоренко, суддя Печерського районного суду Києва.
І тоді стане зрозуміло чи це не є черговим прикладом ЗМІ, в нашому випадку видання hromadske, - користуючись нагодою Портнов, - творити "паралельну реальність", чи справді той "експомічник Портнова ... причетний до вчинення дій, спрямованих на сприяння окупації російською федерацією суверенної території України - півострова Крим".