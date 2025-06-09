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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Україна також проводить розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Україна також розслідує вбивство Андрія Портнова

Українські правоохоронці відкрили провадження за фактом вбивства у Мадриді ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу Генпрокурор на запит УП.

"Повідомляємо, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України… внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова за п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво – групою прокурорів Офісу генерального прокурора", - зазначили там.

Станом на початок червня досудове розслідування триває.

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Водночас в ОГП не відповіли на питання, що стосувалися комунікації з іспанським слідством, пріоритетних версій вчинення злочину тощо, зазначивши, що така інформація є таємницею досудового розслідування.

"Розголошення інформації про особу, фактичні обставини можливих кримінальних правопорушень, які перевіряються в ході досудового розслідування…, процесуальних дій у них, може завдати істотної шкоди подальшому досудовому розслідуванню шляхом розголошення таємниці досудового розслідування, що загрожує інтересам держави у виді забезпечення правосуддя та підтримання правопорядку, спричинити істотну шкоду репутації та правам осіб, які не давали згоду на розголошення даних стосовно себе та права яких обмежуються у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а відтак шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні", - додали там.

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Україна також розслідує вбивство Андрія Портнова

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

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Автор: 

Портнов (354) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+14
прикольно..
або як кажуть 95 квартал в життя
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09.06.2025 12:23 Відповісти
+12
Обережніше!
Бо самі знаєте, на кого раптом можна вийти...
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09.06.2025 12:25 Відповісти
+7
Можна не проводити. Ми довіряємо іспанської юстиції.
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09.06.2025 12:29 Відповісти
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прикольно..
або як кажуть 95 квартал в життя
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09.06.2025 12:23 Відповісти
Обережніше!
Бо самі знаєте, на кого раптом можна вийти...
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09.06.2025 12:25 Відповісти
є слухи в неті, що Портнова вбили за те, що один олігарх потрапив у санкційний список від 12 лютого (разом з Порошенком); а Портнов - нічого не порішав, хоч взяв чималий аванс. Є слухи, що за це він виклав свої останні гроші, настільки останні, що йому їх не вистачило, щоб втриматись в Прем'р-лізі...
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09.06.2025 13:06 Відповісти
та шо там розслідувать? упала с лєсніци - собака скажена! да і пёс с нім! ))
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09.06.2025 12:27 Відповісти
Можна не проводити. Ми довіряємо іспанської юстиції.
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09.06.2025 12:29 Відповісти
а скільки відряджень можна зробити..провести 100500 слідчих експериментів..
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09.06.2025 12:33 Відповісти
Потім дізнаємось, що оте розслідування нам 5-10 лямів встрягло
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09.06.2025 12:45 Відповісти
А зачем? Всем уже пофиг, главное что издох.
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09.06.2025 12:29 Відповісти
Наградний комітет шукає...
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09.06.2025 12:37 Відповісти
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09.06.2025 12:56 Відповісти
Павільйони збудували? - щоб відтворити Іспанію - нарозслідують!
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09.06.2025 12:31 Відповісти
Шапітолій нізабудіт, ніпрастіт вбивство вірного товарища Казбека.
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09.06.2025 12:32 Відповісти
Не Україна, а Татаров.
І не розслідує, а ховає зв'язки ОП з Портновим, намагаючись отримати від Ісранії телефон та контакти Портнова.
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09.06.2025 12:37 Відповісти
"Розголошення ... може завдати шкоди державі ..."
ОПа не держава. Хоча там вважають інакше. Особливо амператор Боневтік, якій навіть про міністрів каже "мій міністр оборони!". Ну чисто Трампон.
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09.06.2025 12:38 Відповісти
А розслідувати діяльність портновської злочинної організації - судова корупція нє? Там все надійно працює?
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09.06.2025 12:41 Відповісти
Он стольким дорогу перешел и сколько народу шантажировал что на роль заказчика очередь выстроится.
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09.06.2025 12:49 Відповісти
ага
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09.06.2025 12:50 Відповісти
да? а зачем?!! может лучше расследованием его махинаций с назначением и контролем судей?! хотя, какой там....
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09.06.2025 12:57 Відповісти
Стоп, а по Ківі, наприклад, проводили? Чи по Спєрмоусову?
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09.06.2025 13:01 Відповісти
Нахрена? Марна трата часу й ресурсів!
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09.06.2025 13:03 Відповісти
Дійсно,навіщо ресурси і час витрачати?Собаці собача смерть.Краще зайнялися б "потужними менеджерами"ЗЕбільної монобільшості.
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09.06.2025 13:07 Відповісти
Незрозуміла, для чого Україна проводить розслідування, є зайві люди в поліції ? На фронт.
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09.06.2025 13:10 Відповісти
Генпрокурора немає, зате його "офіс" створює видимість бурхливої роботи. Краще б своїх "інвалідів" вивели на чисту воду, трутні.
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09.06.2025 13:12 Відповісти
 
 