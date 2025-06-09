Україна також проводить розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Українські правоохоронці відкрили провадження за фактом вбивства у Мадриді ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу Генпрокурор на запит УП.

"Повідомляємо, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України… внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова за п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво – групою прокурорів Офісу генерального прокурора", - зазначили там.

Станом на початок червня досудове розслідування триває.

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Водночас в ОГП не відповіли на питання, що стосувалися комунікації з іспанським слідством, пріоритетних версій вчинення злочину тощо, зазначивши, що така інформація є таємницею досудового розслідування.

"Розголошення інформації про особу, фактичні обставини можливих кримінальних правопорушень, які перевіряються в ході досудового розслідування…, процесуальних дій у них, може завдати істотної шкоди подальшому досудовому розслідуванню шляхом розголошення таємниці досудового розслідування, що загрожує інтересам держави у виді забезпечення правосуддя та підтримання правопорядку, спричинити істотну шкоду репутації та правам осіб, які не давали згоду на розголошення даних стосовно себе та права яких обмежуються у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а відтак шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні", - додали там.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

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