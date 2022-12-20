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Новини Політика України
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Венеціанська комісія (213) закон (1327) Зеленський (17470) КС (1154) Жернаков (52)

Зеленський підписав закон про КСУ, який суперечить висновку Венеційської комісії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

комиссия,венецианская

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 7662 про процедуру добору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський щойно підписав законопроєкт №7662 про рейдерське захоплення КСУ.

Через кілька годин після того як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить", - йдеться в повідомленні.

Раніше Жернаков заявив, що Рада планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд.

Венеційська комісія радила Україні збільшити кількість міжнародних експертів при відборі суддів до КС

Читайте: Західні партнери мають надати владі України свою позицію щодо скандальних законів про містобудування та конкурс до КС, - Ніколов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
А що очікувати від цього брехливого зеленого смердючого лайна?. Не дивує. Коли закінчиться війна, то ми жахнемося від того що ця паскуда із своїми подільниками натворило
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20.12.2022 13:59
+46
зільона бвнда...
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20.12.2022 13:56
+43
Позор засцятий

В України два вороги Росія і так звана влада яка ніяк не може нажертися повноважень і грошей
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20.12.2022 14:00
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зільона бвнда...
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20.12.2022 13:56 Відповісти
Ніколи зелений не буде діяти на користь України.
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20.12.2022 17:12 Відповісти
Фото прапор Молдови??? Шо ??? Шта?
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20.12.2022 13:59 Відповісти
А може Венеціанська комісія засідає у Молдові
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20.12.2022 14:09 Відповісти
Ага, можливо-можливо
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20.12.2022 14:10 Відповісти
і нахіба ти брешеш кацапоизьічньій хранцузький бовдур? Герб Конституційного суду Молдови:
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20.12.2022 16:28 Відповісти
А що очікувати від цього брехливого зеленого смердючого лайна?. Не дивує. Коли закінчиться війна, то ми жахнемося від того що ця паскуда із своїми подільниками натворило
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20.12.2022 13:59 Відповісти
не жахнемося. на той час уже паровоз укркомнадзору розкочегарять вже на повну. цензор один з перших на черзі.
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20.12.2022 15:25 Відповісти
Позор засцятий

В України два вороги Росія і так звана влада яка ніяк не може нажертися повноважень і грошей
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20.12.2022 14:00 Відповісти
До сраки як там будуть відбирати суддів, головне що д'Єрмак закликав боротися з корупцією.
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20.12.2022 14:00 Відповісти
Одно говно собираются поменять на другое, только уже свое, запах которого им не будет так резок.

Судья, кстати, не обязан великолепно знать и разбираться в законе. Это обязаны делать те, кто подает заявление или просит рассмотреть такой-то вопрос, прикладывая ссылку на закон. А вот что судья обязан делать, так это быть честным, беспристрастным, заслуживающим доверия у народа. Юридическое образование можно за полгода получить в рамках своих обязательств, тогда как человеческие качества исключительны и достигаются десятилетиями труда. На данный момент в КС можно и нужно набрать 2/3 молодых людей, кто не застал воровские 90-ые и не был у власти или в судейских делах в принципе. Студентов юрфака. Остальную треть уже опытную, но с большой вероятностью продажную и имеющую свои бизнес-интересы.
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20.12.2022 14:01 Відповісти
Схоже , що у Зеленського в команді половина розумних і половина дураков ( або ворогов) .

і вони по черзі беруть верх над розумом Зе
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20.12.2022 14:07 Відповісти
І вони по черзі Зєлю ... з усіх сторін як актрису німецьких фільмів для дорослих.
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20.12.2022 14:18 Відповісти
ось навищо Вимені настрій записували ? ( про покідьків я теж знаю - Гетьманцев Ткаченко БУЖАНСЬКИЙ і прочая . Доречі - ткаченко завербован фсб . Як Ви важаете ?)

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20.12.2022 14:43 Відповісти
а хозяин этого шапито-95, вот не может избавиться от дураков и врагов, поскольку сам с ними в одной лодке.
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20.12.2022 14:40 Відповісти
На словенчіне ( славянська мова) - ВРАГ означае ВБИВЦЯ , а ВРАЖДА - ВБИВСТВО .
ось така мова у слов'ян
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20.12.2022 14:45 Відповісти
..так от і питання! Зеленський лідер зеених баранів, чи пастух!? Все ж таки здається що лідер!
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20.12.2022 15:10 Відповісти
Еой, а хто ж пасе ціх баранів тоді?
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20.12.2022 15:18 Відповісти
Не лідер і не пастух. Він--маріонетка олігархів. Він був лідером своєї невеличкої команди у розважальному бізнесі (для людей середнього та нижче середнього рівня розвитку). У політиці він--ніхто, повний нуль, котрий на сьогодення займає дуже високий пост у Країні, на жаль.
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22.12.2022 14:53 Відповісти
Чому ми досі не в ЄС? Га, чмо зелене?
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20.12.2022 14:08 Відповісти
Одною рукою бере, а другою гадить! Так залишимось один на один з руснею! А може до цього і ведуть?
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20.12.2022 14:08 Відповісти
Це Зеленський як би каже що непотрібна західна допомога - вони вже мутят щось
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20.12.2022 14:08 Відповісти
Чому ми ще не в ЄС?! (с) зеля

Подібні маневри не дуже то й відрізняються від відмови від підписання асоціації з ЄС. Іф ю андестенд, вот ай мін...
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20.12.2022 14:10 Відповісти
Але є нюанс: то ми відмовились, а то "нас нікто в Європє нє ждєт! Нужна дружіть с расєєй!"
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20.12.2022 16:03 Відповісти
Його не цікавить Україна й українці-його цікавить влада! Звідси алгоритм його дій!
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20.12.2022 14:14 Відповісти
Придворні журналізди та ЗМІ про це не розкажуть.
Захльобуються, розказуючи про залізні яйця Найвеличнішого.

Хтось знає чому рятівник України Боневтік ходить "на передовій" в районі Бахмуту без каски?

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20.12.2022 14:34 Відповісти
***** обещал не обстреливать, узнав что его слуга приедет в Бахмут.
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20.12.2022 14:38 Відповісти
О,конкретна дія президента і його "команди".Це вже не язиком тіліпати.Українці,робіть висновки по конкретним справам,а не по обіцянкам і "лапші по вухах", бо до війни було саме так.
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20.12.2022 14:34 Відповісти
Єрмак з говорящим клоуном з Банковою, відкрив другий фронт на підтримку пуйла.
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20.12.2022 14:35 Відповісти
Все, що треба знати про прагнення цього балагану до Европи
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20.12.2022 14:36 Відповісти
Так у чому проблема?! Це що, перший раз коли "слуги" разом з Зеленським приймають та затверджують закони або постанови, накази які протирічать інтересам України, її економіці, соціальній політиці, призводять до узурпації влади та протирічать вимогам ЄС та НАТО по вступу у ці альянси?! Такого за три з половиною роки при владі Вовочка наробив вже сотні разів, а все одно залишається з прихильниками які "нічого не помічають", точнісінько як рашисти підтримуючі Путіна - )(уйло у порушенні ним законів власних та міжнародних!
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20.12.2022 14:49 Відповісти
кількість членів ДГЕ має бути збільшена до 7. Причому сьомий член має бути за міжнародною квотою - це основна вимога Венеційської комісії.
Виконуйте!

ГЕРАЩЕНКО ІРИНА
Очікувано!
Венеціанська комісія рекомендує змінити так званий євроінтеграційний законопроєкт про Конституційний суд України.
Під час обговорення законопроєкту Європейська Солідарність попереджала, що саме такий висновок зробить Венеціанка. І наполягали на наших правках, які б привели проєкт у відповідність до європейських норм. Й зробили б конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим.
Й ми чи не єдині не голосували за цей законопроєкт у нинішньому вигляді. Як завжди , його протягли руками СН , ОПЗЖ і інших . Зараз маємо великі ризики узурпації КС владою і повної залежності цієї інституції, яка буде призначатися з одного центу. Це небезпечно для всієї судової системи і демократіі вцілому.
Недостатньо поставити європейський прапорець навпроти законопроєкту в порядку денному. Важливо наповнити закони змістом, що відповідає нормам і практиці ЄС. З цим- часто біда.
У висновку Венеційскоі комісії йдеться, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів.
Ми в поправках наполягали на 8 експертах Дорадчої групи, й обов'язковому включенні туди представників громадськості і міжнародних експертів.
ВР голосами СН і ОПЗЖ , Довіри і Майбтнього прийняла закон, який передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З'їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Це і є узурпація влади.

Не знаю, як за це можна було голосувати….
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20.12.2022 14:50 Відповісти
Війна війною, а розпил за розкладом 😔
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20.12.2022 14:53 Відповісти
ну і?Цар хороший,то боярє погані?
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20.12.2022 15:21 Відповісти
На що ми спроможні, так це коменти і бла бла бла,може вже пора щось робить. Чі ще неначасі? Нас ***..ь, а ми міцнішаемо!!!🤣🤣🤣
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20.12.2022 15:24 Відповісти
Интересно электорат опять это схавает?
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20.12.2022 15:27 Відповісти
ви про зебілів? Так у них волеизвержение ще не минуло й у домовинах.
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20.12.2022 16:33 Відповісти
Не вірте телеящику , дивіться на факти . Факти зовсім інші.
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20.12.2022 15:52 Відповісти
І скільки нам буде ще коштувати перемога ? З такими державниками ? По ящику лають Німеччину , Сполучені Штати , що дають мало зброї . А як вони після цього ? Повині засипати нас зброєю ? Це тяжка війна , як видно у нас ворог не один путін
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20.12.2022 15:59 Відповісти
..а шо? - йому наказали, воно й підписало.. дурілка картонная..
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20.12.2022 16:08 Відповісти
Трамп теж бився як лев за суддю Верховного суду Штатів, вважав, що більшість від республканців, то і всі його "хотєлки" проскочать. Але Верховний суд таки не допоміг Трампуші. А зелені просто хочуть чим пошвидше працевлаштувати своїх друзяк, а там і трава не рости.
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20.12.2022 16:12 Відповісти
зелений янукович закінчить так же, як і шапкокрад!
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20.12.2022 16:22 Відповісти
невже хтось в цьому сумнівався...
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20.12.2022 16:59 Відповісти
Боневтик охренел в край.
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20.12.2022 17:10 Відповісти
Плювати ВОНО хотіло на Євроінтеграцію України!! Зелені бариги будуть робти все можливе щоб зривати будь якими методами цей процес!!
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20.12.2022 17:15 Відповісти
Йому, як діктатору насpatь.
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20.12.2022 17:32 Відповісти
Во отмороженый....ну и что делать-то? Кстати, кто тут топит за Пороха - та же х-ня была, и не раз....неужели у нас нет настоящих патриотов-националистов для президенства?
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20.12.2022 18:25 Відповісти
Ми посадили собі на шию своє *****. Тепер Zеля не ,,Боневтік". Тепер він найвеличніше українське *****
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20.12.2022 18:29 Відповісти
щоб взяти під сеье, чи під єрмака КС зеленорилі зроьлять все!!!!!
куй вони клали на нас, на закон, на конституцію
як що будуть наступні вибори президента, то це буле точна копія виборів в білорусі
або з якихось штучних підстав, їх не буде зовсім
і це не пусті слова
на кону сотні мільярдів баксів на відбудову
одина з перших постанов слуг, це підняття ціни на будівництво дороги на 92%
те ж саме буде з відбудовою
і не дарма та ********** протягує закон про містобудування
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20.12.2022 18:30 Відповісти
Єтот бездарній клоун зеленский не долго будет у руля Украині после победі над пуйлом!!
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20.12.2022 20:03 Відповісти
Зелень "дуже хоче" в НАТО і ЄС.
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20.12.2022 20:13 Відповісти
Треба готуватись до наступного Майдану після війни.
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20.12.2022 20:18 Відповісти
А Зеля буде звати (а ля Януковіч): "Путін- введи !" Інтервенція Московіі буде в будь-якому випадку! Такщо це однаково зараз чи потім.
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21.12.2022 08:07 Відповісти
Іншого від цих зелених ********* і не очікував.
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20.12.2022 21:08 Відповісти
зелюгеть
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20.12.2022 22:38 Відповісти
Коли щось в Україні справді намагаються поправити, то згадують всікі комісії у Венеції...

Конституційний суд "створений" і забетонований медведчукамипортоновимипідрахуями і ним для них керував Тупицький, який...



Рада планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд.

А до того КС був абсолютно незалежний? А суд пана Вовка ?
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21.12.2022 03:11 Відповісти
Судова гілка влади, Законотворча гілка влади (Рада), Виконавча гілка влади (президент)цілком незалежні одна від одної.
Тільки у головах радянських людей президент може наказувати суду що йому судити, а парламенту які закони йому приймати. Обізнаність нащіх у людей в елементарних речах державоутворення сміховина.
Все що робе Зе і Зе влада це гарантії того що їх не будуть судити за їх злочини в майбутньому і роблять вони це протизаконно. Як що зараз їм попустити, то Україну вони будуть перетворювати на рашку.
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21.12.2022 03:50 Відповісти
Керівники Резидента крадуть європейське майбутнє у мудрого наріду.
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21.12.2022 03:23 Відповісти
вiн про це не знав? А його команда що дала йому документ?🤯
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21.12.2022 03:41 Відповісти
ПРОБЛЕМА НЕ В ТОМУ ЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕДЕ ПО СУТІ ПРОКРЕМЛІВСЬКУ
ПОЛІТИКУ, ПРОБЛЕМА В ТОМУ ЩО ВІН І ДОСІ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ.
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21.12.2022 03:44 Відповісти
зелена гнида! А ви 73% ****** підараси!
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21.12.2022 05:11 Відповісти
... все буде добре: у нього жостка рука. Це восточноевропейський Мордихай!
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21.12.2022 05:42 Відповісти
главное, чтобы в Штаты с ним полетел носитель жизнедающей капельницы дерьмак...
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21.12.2022 07:58 Відповісти
Шуляк, Залужний, Бахмут - то білий шум для узурпації влади, що йде повним ходом.
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21.12.2022 08:15 Відповісти
 
 