Зеленський підписав закон про КСУ, який суперечить висновку Венеційської комісії
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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 7662 про процедуру добору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський щойно підписав законопроєкт №7662 про рейдерське захоплення КСУ.
Через кілька годин після того як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить", - йдеться в повідомленні.
Раніше Жернаков заявив, що Рада планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд.
Венеційська комісія радила Україні збільшити кількість міжнародних експертів при відборі суддів до КС
Будь ласка, зачекайте...
В України два вороги Росія і так звана влада яка ніяк не може нажертися повноважень і грошей
Судья, кстати, не обязан великолепно знать и разбираться в законе. Это обязаны делать те, кто подает заявление или просит рассмотреть такой-то вопрос, прикладывая ссылку на закон. А вот что судья обязан делать, так это быть честным, беспристрастным, заслуживающим доверия у народа. Юридическое образование можно за полгода получить в рамках своих обязательств, тогда как человеческие качества исключительны и достигаются десятилетиями труда. На данный момент в КС можно и нужно набрать 2/3 молодых людей, кто не застал воровские 90-ые и не был у власти или в судейских делах в принципе. Студентов юрфака. Остальную треть уже опытную, но с большой вероятностью продажную и имеющую свои бизнес-интересы.
і вони по черзі беруть верх над розумом Зе
ось така мова у слов'ян
Подібні маневри не дуже то й відрізняються від відмови від підписання асоціації з ЄС. Іф ю андестенд, вот ай мін...
Захльобуються, розказуючи про залізні яйця Найвеличнішого.
Хтось знає чому рятівник України Боневтік ходить "на передовій" в районі Бахмуту без каски?
Виконуйте!
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА
Очікувано!
Венеціанська комісія рекомендує змінити так званий євроінтеграційний законопроєкт про Конституційний суд України.
Під час обговорення законопроєкту Європейська Солідарність попереджала, що саме такий висновок зробить Венеціанка. І наполягали на наших правках, які б привели проєкт у відповідність до європейських норм. Й зробили б конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим.
Й ми чи не єдині не голосували за цей законопроєкт у нинішньому вигляді. Як завжди , його протягли руками СН , ОПЗЖ і інших . Зараз маємо великі ризики узурпації КС владою і повної залежності цієї інституції, яка буде призначатися з одного центу. Це небезпечно для всієї судової системи і демократіі вцілому.
Недостатньо поставити європейський прапорець навпроти законопроєкту в порядку денному. Важливо наповнити закони змістом, що відповідає нормам і практиці ЄС. З цим- часто біда.
У висновку Венеційскоі комісії йдеться, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів.
Ми в поправках наполягали на 8 експертах Дорадчої групи, й обов'язковому включенні туди представників громадськості і міжнародних експертів.
ВР голосами СН і ОПЗЖ , Довіри і Майбтнього прийняла закон, який передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З'їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Це і є узурпація влади.
Не знаю, як за це можна було голосувати….
куй вони клали на нас, на закон, на конституцію
як що будуть наступні вибори президента, то це буле точна копія виборів в білорусі
або з якихось штучних підстав, їх не буде зовсім
і це не пусті слова
на кону сотні мільярдів баксів на відбудову
одина з перших постанов слуг, це підняття ціни на будівництво дороги на 92%
те ж саме буде з відбудовою
і не дарма та ********** протягує закон про містобудування
Конституційний суд "створений" і забетонований медведчукамипортоновимипідрахуями і ним для них керував Тупицький, який...
Рада планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд.
А до того КС був абсолютно незалежний? А суд пана Вовка ?
Тільки у головах радянських людей президент може наказувати суду що йому судити, а парламенту які закони йому приймати. Обізнаність нащіх у людей в елементарних речах державоутворення сміховина.
Все що робе Зе і Зе влада це гарантії того що їх не будуть судити за їх злочини в майбутньому і роблять вони це протизаконно. Як що зараз їм попустити, то Україну вони будуть перетворювати на рашку.
ПОЛІТИКУ, ПРОБЛЕМА В ТОМУ ЩО ВІН І ДОСІ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ.