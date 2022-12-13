Рада планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд, - Жернаков
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Рада завтра буде розглядати законопрооєкт щодо відбору суддів Конституційного Суду, в якому пропонується, щоб троє з шести членів конкурсної комісії призначалися політиками і з’їздом суддів, а рішення приймалося простою більшістю. Разом з тим, країни G7 наполягають, що вирішальний голос у комісії, яка відбирає суддів КС, має бути у незалежних експертів.
Про це у своєму блозі повідомляє голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра парламент планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд. Не допомогли ні довгі вмовляння, ні навіть публічна комунікація G7, які прямо кажуть: вирішальний голос у комісії, яка відбирає суддів КСУ, має бути в НЕЗАЛЕЖНИХ експертів, а не в політиків", - заявив він.
З його слів, до голосування завтра підготували редакцію, в якій троє з шести членів комісії - "призначенці політиків і судової мафії (з'їзду суддів)", а рішення приймається простою більшістю.
"Це означає, що суддями КСУ зможуть стати ТІЛЬКИ ті, хто політиків і судову мафію влаштовує", - наголосив Жернаков.
Він зазначив, що на сьогодні політична влада контролює вже 5 суддів КСУ, ще п'ять місць на сьогодні вакантні (троє суддів за квотою ВР та ще дві квоти у з'їзду суддів).
"Якщо цей треш завтра пройде, то вже за пару місяців влада контролюватиме 10 суддів, а це більше, ніж половина з 18. Це означає повний контроль за будь-яким рішенням КСУ. Можна буде все: і провести дочасні вибори, і вбити закон про Антикорупційний суд, і пропхати будь-які зміни до Конституції. Це все, нагадаю, нам подають під соусами "євроінтеграція" і "краще такий конкурс, ніж ніякого". Але ситуація точна до навпаки. Бо найгірше, що може статися - це антиреформа під виглядом реформи. Тоді можливість для будь-яких змін буде заблокована на роки, а то й десятиліття. Бо зараз за цим "дуже європейським" законом п'ятьох суддів КСУ призначать на 9 років. А далі - хоч трава не рости. Механізму їх зняти з посади нема і не буде", - констатував Жернаков.
Він наголосив, що ЄС на всіх рівнях непублічно комунікував, що "це не ок": "ЄС також входить в G7, які вп'ятницю ПУБЛІЧНО висловилися дуже однозначно: переважний голос має бути в міжнародних експертів. Про це, до речі, говорить навіть Венеційська комісія в своєму останньому висновку".
"Під час війни, міжнародні партнери не роблять з цього великого скандалу. Але саме цим і особистою популярністю Зеленського влада і користується, щоб пропхати зручне для себе рішення. Це все, втім, аукнеться за рік-пару років, коли реально вирішуватиметься питання відкриття перемовин про вступ чи навіть самого вступу. І наші партнери з ЄС порахують кількість підконтрольних суддів і почитають рішення такого КСУ. І офігіють. І знайдуть 1000 і 1 формальну причину нас до ЄС не брати. Тому що нікому в Євросоюзі не потрібна друга Угорщина, де Конституційний Суду давно перетворився на юрвідділ Орбана. А ми будемо всі сидіти і думати що ж і коли пішло не так", - резюмував Жернаков.
Будь ласка, зачекайте...
Самі в душу іп уться і інших хочуть ви іпать. Смерть десятків тисяч на вас,скоти зелені
Расея ждала и готовила именно "этого". Так начиналась спецоперация.
Ждала, и при Порохе не нападала.
Они понимали, что при Порохе они такого натворить не смогут.
Они ждали и готовились, а в Украине кое-кто уже готовились в губернаторы и гауляйтеры....
Ну і я взагалі за скасування посади Президента, бо не можу пригадати після Рейгана, жодного нормального в жодній країні світу.
Х-ло тоже постепенно начинал
Блокировать неконституционные указы и решения
Везде так
"Самый щирий украинец"
Хоть бы с именем так щиро не палился. Смешно даже и тупо.
Так Янык тоже был президентом.
"человек с которого АКУЕЛА вся планета"?
Вот именно "акуела" и попридеживает его всеми силамив том числе и хвалит, чтобы это чудо-юдо не сорвалось и не побежало в глаз Пу смотреть
"человек год"
На обложке этого журнала и Пу тин трижды побывал и Гитлер был.
Главнокомандуюющим он не может быть по сути и не есть им.
Воюет Залужный и ВСУ.
И человечек оно обидчивое, мстительное и мелкопакостное
То з якого переляку, однозначно Буба президент? Дати йому ще один термін, щоб повчився. Цієї науки, що зараз, вам же не вистачає?
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Реєстрація:10.12.2022
То щиріший за Вову?! А чого тягнув так довго з реєстрацією?
Бубині пропагандони підтягли пригоженсько-подляковських.
kalinichenko 1871
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Реєстрація:11.12.2022
Цель объедения вокруг власти понятна. Это делает их всех сообщниками. Но вот параллельно с этим окружающие становятся врагами и общество разделяется. И договорится нельзя. Такую систему построили в Беларуси и России и в других республиках СССР, которые не реформировались. Там власть враг народа.
Но та же история и в Беларуси и в России или даже в Китае. Власть которая ненавидит свой народ и народ который ненавидит свою власть.
И да. Протестовать будут украинцы. Они как бы любят протестовать.
Всё то, что не доделал Мамай
Октябрь доделал, довёл до конца
Октябрь довёл до последней черты
И всем нам нечего делать здесь
сЛенин образца 10 ноября 1917 года...
Типа Диктатура Пролетайрята сраного...🤣🤣🤣🦍🦍🦍
Все, як за часів бандюковича.
Наобирали, ляді, кацапську кротівню та мАладих ригів у владу.
Тому, не намагайтесь прикрити диктатуру пропагандонськими байками про запит народу.