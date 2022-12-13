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Новости Политика Украины Судебная реформа
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G7 (714) ВР (28721) КС (2130) судебная реформа (1535) Евросоюз (15860) Жернаков (50)

Рада планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кс

Совет завтра будет рассматривать законопроект по отбору судей Конституционного Суда, в котором предлагается, чтобы трое из шести членов конкурсной комиссии назначались политиками и съездом судей, а решение принималось простым большинством. Вместе с тем страны G7 настаивают, что решающий голос у комиссии, отбирающей судей КС, должен быть у независимых экспертов.

Об этом в своем блоге сообщает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра парламент планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд. Не помогли ни долгие уговоры, ни даже публичная коммуникация G7, прямо говорящая: решающий голос у комиссии, отбирающей судей КСУ, должен быть у НЕЗАВИСИМЫХ экспертов, а не у политиков", - заявил он.

По его словам, к голосованию завтра подготовили редакцию, в которой трое из шести членов комиссии – "назначенцы политиков и судебной мафии (съезда судей)", а решение принимается простым большинством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 призывают возобновить работу Высшего Совета Правосудия

"Это значит, что судьями КСУ смогут стать ТОЛЬКО те, кто политиков и судебную мафию устраивает", - подчеркнул Жернаков.

Он отметил, что на сегодняшний день политическая власть контролирует уже 5 судей КСУ, еще пять мест на сегодняшний день вакантны (трое судей по квоте ВР и еще две квоты у съезда судей).

"Если этот трэш завтра пройдет, то уже через пару месяцев власти будут контролировать 10 судей, а это больше половины из 18. Это означает полный контроль за любым решением КСУ. Можно будет все: и провести досрочные выборы, и убить закон об Антикоррупционном суде, и пропихнуть любые изменения в Конституцию. Это все, напомню, нам подают под соусами "евроинтеграция" и "лучше такой конкурс, чем никакого". Но ситуация верна наоборот. Ибо самое плохое, что может произойти – это антиреформа под видом реформы. Тогда возможность любых изменений будет заблокирована на годы, а то и десятилетия. Потому что сейчас по этому "очень европейскому" закону пятерых судей КСУ назначат на 9 лет. А дальше – хоть трава не расти. Механизма их снять с должности нет и не будет", – констатировал Жернаков.

Он подчеркнул, что ЕС на всех уровнях непублично коммуникировал, что "это не ок": "ЕС также входит в G7, которые в пятницу ПУБЛИЧНО высказались очень однозначно: преобладающий голос должен быть у международных экспертов. Об этом, кстати, говорит даже Венецианская комиссия в своем последнем выводе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебная мафия планирует заблокировать формирование нового Высшего совета правосудия, - Шабунин

"Во время войны международные партнеры не делают из этого большого скандала. Но именно этим и личной популярностью Зеленские власти и пользуются, чтобы пропихнуть удобное для себя решение. Это все, впрочем, отразится через год-пару лет, когда реально будет решаться вопрос открытия переговоров о вступлении или даже самого вступления. И наши партнеры из ЕС сочтут количество подконтрольных судей и почитают решение такого КСУ. И офигиют. И найдут 1000 и 1 формальную причину нас в ЕС не брать. Потому что никому в Евросоюзе не нужна вторая Венгрия, где Конституционный Суд давно превратился в юротдел Орбана. А мы будем все сидеть и думать что ж и когда пошло не так", - резюмировал Жернаков.
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Топ комментарии
+23
Як це не дико звучить, але "людині року" (простигосподи) дуже пощастило, що у нас зараз біда, ця сволота, прикриваючись війною, може і далі крутити правом як захочеться її ляльководу.
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12.12.2022 22:22
+22
Ніхто не знає, чому нас в ЄС не беруть?
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12.12.2022 22:20
+21
Як це не дико, але, здається, тільки нашій владі і вигідна ця війна. Згадайте, як почувалася влада перед війною: рейтинги , справи з Коломойським, "Вагнергейт", офшори, Оман, збитий літак, "мілліарди дерев", рознесення міністерств по областях, гроші на рахунки дітей з 2019 року народження, президентський університет, відсутність на все це коштів, галопуюча інфляція, "помилки" в декларації президента, неодноразове порушення ним Законів, в тому числі і Конституції, аудіт ковідного фонду, який не відбувся, беззаконня суддів, Татаров,Труханов, Тищенко, Арахамія, Шевченко, зелені депутати під кайфом, західні розвідки застерігають від "кротів" у вищій владі. Крісла не те, що хиталися, вже нахилялися. І тут війна - мать рідна, позакривали рота опозиції, "сховали" Верховну раду, створили свої ТV канали, дали їм мільярди з бюджету - путінські методи будування диктатури. Єрмак з Козаком навішали локшини на вуха путіну, а Медведчук підтвердив, що все буде швидко.
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13.12.2022 03:09
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Правила форума Совет форумчан
та абы токо телекамера фиксувала....и фейс рабиновича також...
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12.12.2022 22:20 Ответить
Ніхто не знає, чому нас в ЄС не беруть?
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12.12.2022 22:20 Ответить
Може тому що такі як ти, у нас водяться??
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13.12.2022 01:29 Ответить
Для того, щоб зрозуміти, через кого нас не беруть в ЄС, гляньте в дзеркало і згадайте, що ви наробили разом в 2019-му.
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13.12.2022 09:30 Ответить
Як це не дико звучить, але "людині року" (простигосподи) дуже пощастило, що у нас зараз біда, ця сволота, прикриваючись війною, може і далі крутити правом як захочеться її ляльководу.
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12.12.2022 22:22 Ответить
Як це не дико, але, здається, тільки нашій владі і вигідна ця війна. Згадайте, як почувалася влада перед війною: рейтинги , справи з Коломойським, "Вагнергейт", офшори, Оман, збитий літак, "мілліарди дерев", рознесення міністерств по областях, гроші на рахунки дітей з 2019 року народження, президентський університет, відсутність на все це коштів, галопуюча інфляція, "помилки" в декларації президента, неодноразове порушення ним Законів, в тому числі і Конституції, аудіт ковідного фонду, який не відбувся, беззаконня суддів, Татаров,Труханов, Тищенко, Арахамія, Шевченко, зелені депутати під кайфом, західні розвідки застерігають від "кротів" у вищій владі. Крісла не те, що хиталися, вже нахилялися. І тут війна - мать рідна, позакривали рота опозиції, "сховали" Верховну раду, створили свої ТV канали, дали їм мільярди з бюджету - путінські методи будування диктатури. Єрмак з Козаком навішали локшини на вуха путіну, а Медведчук підтвердив, що все буде швидко.
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13.12.2022 03:09 Ответить
шо знач "дуже пощастило"? він цю біду і створив! для цього його крємляді і просували!
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13.12.2022 03:10 Ответить
Дурість. До нього в них був чудовий карманич.
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13.12.2022 18:26 Ответить
Ну що,їпуни зелені, до ви йо пу вались? Вас пі тарасів зелених, як що не візьмуть нас в ЄС, воїни виіпуть по"сухому" Ну ви і мразі. Просто натуральні душевні пітараси.
Самі в душу іп уться і інших хочуть ви іпать. Смерть десятків тисяч на вас,скоти зелені
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12.12.2022 22:26 Ответить
Господи,когда уже эти зеленые сорняки пожелтеют и уйдут в небытие.
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12.12.2022 22:28 Ответить
Ребята гибнут,за страну,за её будущее. А эта свобода за их спинами ,как наперсточники,крутят-вертят...
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12.12.2022 22:28 Ответить
Зелені ідіоти ще не второпали, що їм нема куди тікати.
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12.12.2022 22:32 Ответить
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12.12.2022 22:35 Ответить
Зеленський будує диктатуру!
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12.12.2022 22:49 Ответить
Дело не в Зеленском. У нас такая система со времен СССР. Всемогущая партия. Весь бюрократический аппарат на это заточен. Личность генсека неважна. Оттого надо выбирать тех, кто демонтирует эту систему как Порошенко или Ющенко, а не тех, кто воспринимает её нормально.
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12.12.2022 23:10 Ответить
Короче, поставь любого, кто будет воспринимать это как норму и не будет с этим бороться, то будет то же самое.
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12.12.2022 23:11 Ответить
Да нет. Не любого. Не надо уводить в сторону

Расея ждала и готовила именно "этого". Так начиналась спецоперация.

Ждала, и при Порохе не нападала.

Они понимали, что при Порохе они такого натворить не смогут.

Они ждали и готовились, а в Украине кое-кто уже готовились в губернаторы и гауляйтеры....
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13.12.2022 11:26 Ответить
кто монтирует эту систему как Порошенко или Ющенко
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13.12.2022 15:16 Ответить
Её не надо монтировать. Она самовоспроизводится, если ей не мешать. Именно в таком виде.
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13.12.2022 18:36 Ответить
Система в нас нормальна, більш-менш. Це виборці повелися на технологію олігархів та обрали до ВР у 2019-му "нові обличчя"!!! Пам'ятаєте ті лозунги? Котів у мішках. А насправді тих же регіоналів, соціалістів, БПП, комуністів... тільки з другого ряду, з помічників депутатів-зрадників.

Ну і я взагалі за скасування посади Президента, бо не можу пригадати після Рейгана, жодного нормального в жодній країні світу.
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13.12.2022 18:31 Ответить
Хтось пам'ятає як формувався цей суд, коли там опинився тупицький? А пам'ятаєте такого собі сліденка? Він же ж взагалі придурок...
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12.12.2022 22:51 Ответить
Чим тупоголовий і брехливий корумпований дєрмаками, татаровими, смирновими, тимошонками.... "вєчно малєнькій" відрізняється від )(уйла? Лише віком! Воно миршаве прагне такої ж диктатури як на )(уйлостані і себе безстроково на троні з булавою!
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12.12.2022 23:26 Ответить
В этом и смысл

Х-ло тоже постепенно начинал
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12.12.2022 23:36 Ответить
Маємо державний переворот та узурпацію влади зеленою потворою.
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12.12.2022 23:33 Ответить
Ви проснулися? Це вони зробили у час ночі, коли всупереч Конституції України проголосували закон Про ринок с/х землі!!!
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13.12.2022 18:33 Ответить
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12.12.2022 23:36 Ответить

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12.12.2022 23:38 Ответить
Під час правового режиму воєнного стану зкацаплені агенти ***** у ВРУ продовЖУЮТЬ мордувати та зневажати Україну, Стефанчук-Зеленський пильнують інтереси та рейтингДержави!!
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12.12.2022 23:39 Ответить
держави ЖОР, але аж ніяк не України!
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13.12.2022 08:59 Ответить
КС должен быть выше Президента по линии судебной власти

Блокировать неконституционные указы и решения

Везде так
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12.12.2022 23:46 Ответить
Президент - выбраный на прямых всенародных выборах представитель НАРОДА должен быть выше чиновников судебной мафии!
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13.12.2022 15:19 Ответить
Тихенько.. ніхто нічого не крякає.. війна на дворі.. Вова однозначно президент на наступний термін.. далі дивимось.. Конституція однозначно під час війни не змінюється..ніхто твоїх прав не порушує.. це скажімо так - оптимізація у військовий час, та й післявоєнний дійсності.. і це правильно..
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13.12.2022 00:32 Ответить
Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно.
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13.12.2022 00:52 Ответить
Напишу про Зеленского. Вот все кто агитирует что Зеленский будет президентом. Вот в нормальной стране есть дебаты. Будут ли у нас дебаты, где Зеленского обвинят во всем что он сделал? Если нет, то рассуждать о том что он там будет президентом нельзя. Потому что он такой же президент как Лукашенко или Путин. Неподотчетный.
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13.12.2022 01:08 Ответить
И да. Я считаю что Зеленский уже диктатор, так что для меня все эти рассуждения о выборах не играют никакой роли, если цель выборов это просто легализировать режим. Это не выбор для выбора, а просто легализация. Это то чего многие хотят. Но только это не демократия. Это тирания.
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13.12.2022 01:11 Ответить
А про асфальт не будет??
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13.12.2022 01:20 Ответить
И про асфальт тоже. Но ведь этого ведь все боятся. Что нашего царя могут спустить на землю. Так что о какой ты демократии говоришь. В твоем случае выборы это просто легализация диктатуры.
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13.12.2022 01:22 Ответить
Пох мне на Зеленского.. я за него не голосовал.. и в первом туре точно голосовать не буду.. есть Президент, Главнокомандующий... а человек с которого акуела вся планета, человек года везде и во всём.. человек, который с войной справляется на отлично - то просто человек.. и судя по всему очень даже неплохой человек..
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13.12.2022 01:25 Ответить
Я писал про всю планету на цензоре. Все эти западные народы, которые там восхищаются Зеленским будь он у них президентом, то они давно бы его выгнали. Просто они бы ему ничего не простили, то что ему прощают украинцы. Но так как он им ничего не сделал, а сделал украинцам, то можно восхищаться,
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13.12.2022 01:29 Ответить
Та понятно что ты умней планеты всей.. только куйню несёшь..
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13.12.2022 01:31 Ответить
Я не умнее всей планеты, просто я знаю как на западе относятся к своей власти. Вот когда украинцы научатся не прощать власть, а требовать с неё, то у нас пойдет развитие.
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13.12.2022 01:33 Ответить
А ты думаешь, что ты хитрее планеты всей, а ушки-то фсб-шные торчат и очень заметны

"Самый щирий украинец"
Хоть бы с именем так щиро не палился. Смешно даже и тупо.
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13.12.2022 11:43 Ответить
"есть Президент"?
Так Янык тоже был президентом.

"человек с которого АКУЕЛА вся планета"?
Вот именно "акуела" и попридеживает его всеми силамив том числе и хвалит, чтобы это чудо-юдо не сорвалось и не побежало в глаз Пу смотреть

"человек год"
На обложке этого журнала и Пу тин трижды побывал и Гитлер был.

Главнокомандуюющим он не может быть по сути и не есть им.
Воюет Залужный и ВСУ.

И человечек оно обидчивое, мстительное и мелкопакостное
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13.12.2022 11:38 Ответить
жаль что не дикетатор..а то сидел бы уже РАШЕН на киче!!
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13.12.2022 15:20 Ответить
Війна на дворі з 2014-го, та ідіотам не завадило обрати Оце пАпріколу.
То з якого переляку, однозначно Буба президент? Дати йому ще один термін, щоб повчився. Цієї науки, що зараз, вам же не вистачає?
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13.12.2022 09:46 Ответить
Самий щирий Українець

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Реєстрація:10.12.2022
То щиріший за Вову?! А чого тягнув так довго з реєстрацією?
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13.12.2022 15:32 Ответить
Він не один.
Бубині пропагандони підтягли пригоженсько-подляковських.
kalinichenko 1871

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Реєстрація:11.12.2022
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13.12.2022 17:47 Ответить
Власть была когда-то.. когда-то может ещё и будет.. сейчас война, а не по савикам все бегают и втирают мне по телеку якусь куйню про власть.. мы тогда выходим на Майдан и рассказываем им, как надо делать Нам. И надо выйдем ещё не раз.. или ты уже не пойдёшь??
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13.12.2022 00:59 Ответить
Проблема в том что власть не оставляет возможности провести законного влияния на власть. В следующий раз Майдан будет не по договору, а реально с кровью и кишками чиновников. Или же его задавят в крови.
Цель объедения вокруг власти понятна. Это делает их всех сообщниками. Но вот параллельно с этим окружающие становятся врагами и общество разделяется. И договорится нельзя. Такую систему построили в Беларуси и России и в других республиках СССР, которые не реформировались. Там власть враг народа.
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13.12.2022 01:03 Ответить
Короче, то самое усиление власти о которой тут говорят как о чем-то хорошем приводит к тому что не остается места для компромиссов. Как в современном Иране, где или протестанты будут все убиты и посажены, или они сбросят режим. Сам режим изнутри нереформируемый, так как он сплотился в защите от народа.
Но та же история и в Беларуси и в России или даже в Китае. Власть которая ненавидит свой народ и народ который ненавидит свою власть.
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13.12.2022 01:05 Ответить
Можна сказать намного проще - сейчас нету такого термина "власть".. сейчас есть понятие "війна" і "Держава".. и пох на меня, пох на тебя... обидно..??? да .. Но ненужны шатуны.. нигде нах не нужны.. контроль сейчас со стороны "планеты" буде даже страшний. Никто особо не разгонится..
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13.12.2022 01:16 Ответить
Как бы иранцы говорят то же самое. Надо всех убить, так как они угрожают государству. Все закончится кровью, если мирный протест невозможен.
И да. Протестовать будут украинцы. Они как бы любят протестовать.
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13.12.2022 01:23 Ответить
И да. Я не понимаю как бы за что война, если в итоге то что не доделал Путин доделает Зеленский.
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13.12.2022 01:25 Ответить
Прямо вспоминается Гражданская Оборона.

Всё то, что не доделал Мамай
Октябрь доделал, довёл до конца
Октябрь довёл до последней черты
И всем нам нечего делать здесь
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13.12.2022 01:26 Ответить
Я вообще это все написал не про Зеленского. Об этом как бы выше. Это законы развития общества. Украина не особенная страна. Россия не особенная. Иран не особенный. Китай не особенный. Тоже самое может произойти где угодно - в США, в Англии, в Бразилии или Японии. Но вот этот процесс и эту логику легко наблюдать. Она работает, если её допустить. Все кто выше пишет "а че такого". Жернова истории мелят неумолимо, если в них засунуть свою жопку.
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13.12.2022 01:31 Ответить
если на тебя пох, то что ты здесь делаешь?
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13.12.2022 15:34 Ответить
Виходити треба було до війни, коли ВСІ байдени попереджали про її початок. Чому не вийшли? Вірно, маринували м'ясо на майскіє. Тепер терпіть поки війна не скінчиться, а вони її тягтимуть до другого терміну.
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13.12.2022 11:40 Ответить
А що ви хотіли? Все це закономірно. Куди поділися 73 % "зеДебілів", куди вони поховалися і не хваляться, що їхній ідол-комік обдурив стадо і дякує їм, і буде ще довго дякувати дароване кров'ю тупого стада за можливість не лише грабувати, а й забрати нормальне правове майбутнє? Виберіть його Дурні (73) знову і все у вас буде саме таке, який фундамент самі ж заклали...
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13.12.2022 08:05 Ответить
73% не куди не поділися , частина з яких воює інші теж щось роблять , а те що Зеленський жорстко обдурює людей це так і не перший раз і він в цьому не один, всі презиленти обдурювали кто більш кто меньш так він один із "кращих",проблема в тому що закони в державі не діють тому що нема покарання напевно тому що нема розділу влади які окремо вибиралися народом і конкурували між собою,кожен диктатор та його підручні хоче замкнути на себі ще більш влади, а потім все красти включно зі свободою, тому і кожні вибори перетворюються в революції і війни. А так звані експерти які будуть назначати комісії -де гараниія що вони нетакаж мафія як і політико-судівська, навідь у відрі вода становиться тухлою, тому їх потрібно як частіше міняти через вибори в тому числі суддів хай районних але кожен рік.
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13.12.2022 17:55 Ответить
Телефон Телеграф Почта и телемарафон по имени Лохотрон...
сЛенин образца 10 ноября 1917 года...
Типа Диктатура Пролетайрята сраного...🤣🤣🤣🦍🦍🦍
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13.12.2022 09:21 Ответить
Пліснява наволоч, під керівництвом дерьмака, прикриваючись чтеЦом текстів Боневтіком, планує "конституційний переворот ВАЗеленського".
Все, як за часів бандюковича.
Наобирали, ляді, кацапську кротівню та мАладих ригів у владу.
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13.12.2022 09:38 Ответить
Война требует концентрации власти, чтобы бороться с ватой и коллабарантами. Думаю 90% народа с этим согласно.
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13.12.2022 09:46 Ответить
Концентрація ВЛАДИ В РУКАХ ПЛІСНЯВОЇ ВАТИ ТА КОЛАБОРАНТІВ призвела до скорочення армії, державної зради, розвалу економіки та енергетики та повномаштабного вторгнення кацапів.
Тому, не намагайтесь прикрити диктатуру пропагандонськими байками про запит народу.
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13.12.2022 09:55 Ответить
Це думка УКРАЇНЦІВ, які згуртувались довкола ЗСУ, які захищають Україну від кацапів, які повномаштабно вдерлись завдяки тим, хто вирішив поржати, на шостому році війни, і обрати дерьмака-коломойського-вазеленського.
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13.12.2022 10:17 Ответить
..не болтай ерундой
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13.12.2022 10:43 Ответить
..походу продуманая зебильная рада своей смертью не умрёт..
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13.12.2022 10:42 Ответить
Оман не резиновый.
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13.12.2022 10:42 Ответить
Там намедні тільки одна посада судді вивільнюється. В КС необхідно зробити тільки одне і залізобетонно, назавжди - рішення приймаються всіма суддями і ліквідувати так звані палати, департаменти. А періодичне виття псевдореформаторів буде лунати завжди- тільки призвіща будуть мінятись.
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13.12.2022 11:28 Ответить
А хіба повноваження таких "суддів" не приприняються у зв'язку із смертю?
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13.12.2022 11:41 Ответить
 
 