Рада планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд, - Жернаков

Совет завтра будет рассматривать законопроект по отбору судей Конституционного Суда, в котором предлагается, чтобы трое из шести членов конкурсной комиссии назначались политиками и съездом судей, а решение принималось простым большинством. Вместе с тем страны G7 настаивают, что решающий голос у комиссии, отбирающей судей КС, должен быть у независимых экспертов.

Об этом в своем блоге сообщает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра парламент планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд. Не помогли ни долгие уговоры, ни даже публичная коммуникация G7, прямо говорящая: решающий голос у комиссии, отбирающей судей КСУ, должен быть у НЕЗАВИСИМЫХ экспертов, а не у политиков", - заявил он.

По его словам, к голосованию завтра подготовили редакцию, в которой трое из шести членов комиссии – "назначенцы политиков и судебной мафии (съезда судей)", а решение принимается простым большинством.

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"Это значит, что судьями КСУ смогут стать ТОЛЬКО те, кто политиков и судебную мафию устраивает", - подчеркнул Жернаков.

Он отметил, что на сегодняшний день политическая власть контролирует уже 5 судей КСУ, еще пять мест на сегодняшний день вакантны (трое судей по квоте ВР и еще две квоты у съезда судей).

"Если этот трэш завтра пройдет, то уже через пару месяцев власти будут контролировать 10 судей, а это больше половины из 18. Это означает полный контроль за любым решением КСУ. Можно будет все: и провести досрочные выборы, и убить закон об Антикоррупционном суде, и пропихнуть любые изменения в Конституцию. Это все, напомню, нам подают под соусами "евроинтеграция" и "лучше такой конкурс, чем никакого". Но ситуация верна наоборот. Ибо самое плохое, что может произойти – это антиреформа под видом реформы. Тогда возможность любых изменений будет заблокирована на годы, а то и десятилетия. Потому что сейчас по этому "очень европейскому" закону пятерых судей КСУ назначат на 9 лет. А дальше – хоть трава не расти. Механизма их снять с должности нет и не будет", – констатировал Жернаков.

Он подчеркнул, что ЕС на всех уровнях непублично коммуникировал, что "это не ок": "ЕС также входит в G7, которые в пятницу ПУБЛИЧНО высказались очень однозначно: преобладающий голос должен быть у международных экспертов. Об этом, кстати, говорит даже Венецианская комиссия в своем последнем выводе".

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"Во время войны международные партнеры не делают из этого большого скандала. Но именно этим и личной популярностью Зеленские власти и пользуются, чтобы пропихнуть удобное для себя решение. Это все, впрочем, отразится через год-пару лет, когда реально будет решаться вопрос открытия переговоров о вступлении или даже самого вступления. И наши партнеры из ЕС сочтут количество подконтрольных судей и почитают решение такого КСУ. И офигиют. И найдут 1000 и 1 формальную причину нас в ЕС не брать. Потому что никому в Евросоюзе не нужна вторая Венгрия, где Конституционный Суд давно превратился в юротдел Орбана. А мы будем все сидеть и думать что ж и когда пошло не так", - резюмировал Жернаков.