Рада планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд, - Жернаков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет завтра будет рассматривать законопроект по отбору судей Конституционного Суда, в котором предлагается, чтобы трое из шести членов конкурсной комиссии назначались политиками и съездом судей, а решение принималось простым большинством. Вместе с тем страны G7 настаивают, что решающий голос у комиссии, отбирающей судей КС, должен быть у независимых экспертов.
Об этом в своем блоге сообщает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра парламент планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд. Не помогли ни долгие уговоры, ни даже публичная коммуникация G7, прямо говорящая: решающий голос у комиссии, отбирающей судей КСУ, должен быть у НЕЗАВИСИМЫХ экспертов, а не у политиков", - заявил он.
По его словам, к голосованию завтра подготовили редакцию, в которой трое из шести членов комиссии – "назначенцы политиков и судебной мафии (съезда судей)", а решение принимается простым большинством.
"Это значит, что судьями КСУ смогут стать ТОЛЬКО те, кто политиков и судебную мафию устраивает", - подчеркнул Жернаков.
Он отметил, что на сегодняшний день политическая власть контролирует уже 5 судей КСУ, еще пять мест на сегодняшний день вакантны (трое судей по квоте ВР и еще две квоты у съезда судей).
"Если этот трэш завтра пройдет, то уже через пару месяцев власти будут контролировать 10 судей, а это больше половины из 18. Это означает полный контроль за любым решением КСУ. Можно будет все: и провести досрочные выборы, и убить закон об Антикоррупционном суде, и пропихнуть любые изменения в Конституцию. Это все, напомню, нам подают под соусами "евроинтеграция" и "лучше такой конкурс, чем никакого". Но ситуация верна наоборот. Ибо самое плохое, что может произойти – это антиреформа под видом реформы. Тогда возможность любых изменений будет заблокирована на годы, а то и десятилетия. Потому что сейчас по этому "очень европейскому" закону пятерых судей КСУ назначат на 9 лет. А дальше – хоть трава не расти. Механизма их снять с должности нет и не будет", – констатировал Жернаков.
Он подчеркнул, что ЕС на всех уровнях непублично коммуникировал, что "это не ок": "ЕС также входит в G7, которые в пятницу ПУБЛИЧНО высказались очень однозначно: преобладающий голос должен быть у международных экспертов. Об этом, кстати, говорит даже Венецианская комиссия в своем последнем выводе".
"Во время войны международные партнеры не делают из этого большого скандала. Но именно этим и личной популярностью Зеленские власти и пользуются, чтобы пропихнуть удобное для себя решение. Это все, впрочем, отразится через год-пару лет, когда реально будет решаться вопрос открытия переговоров о вступлении или даже самого вступления. И наши партнеры из ЕС сочтут количество подконтрольных судей и почитают решение такого КСУ. И офигиют. И найдут 1000 и 1 формальную причину нас в ЕС не брать. Потому что никому в Евросоюзе не нужна вторая Венгрия, где Конституционный Суд давно превратился в юротдел Орбана. А мы будем все сидеть и думать что ж и когда пошло не так", - резюмировал Жернаков.
Пожалуйста, подождите...
Самі в душу іп уться і інших хочуть ви іпать. Смерть десятків тисяч на вас,скоти зелені
Расея ждала и готовила именно "этого". Так начиналась спецоперация.
Ждала, и при Порохе не нападала.
Они понимали, что при Порохе они такого натворить не смогут.
Они ждали и готовились, а в Украине кое-кто уже готовились в губернаторы и гауляйтеры....
Ну і я взагалі за скасування посади Президента, бо не можу пригадати після Рейгана, жодного нормального в жодній країні світу.
Х-ло тоже постепенно начинал
Блокировать неконституционные указы и решения
Везде так
"Самый щирий украинец"
Хоть бы с именем так щиро не палился. Смешно даже и тупо.
Так Янык тоже был президентом.
"человек с которого АКУЕЛА вся планета"?
Вот именно "акуела" и попридеживает его всеми силамив том числе и хвалит, чтобы это чудо-юдо не сорвалось и не побежало в глаз Пу смотреть
"человек год"
На обложке этого журнала и Пу тин трижды побывал и Гитлер был.
Главнокомандуюющим он не может быть по сути и не есть им.
Воюет Залужный и ВСУ.
И человечек оно обидчивое, мстительное и мелкопакостное
То з якого переляку, однозначно Буба президент? Дати йому ще один термін, щоб повчився. Цієї науки, що зараз, вам же не вистачає?
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Реєстрація:10.12.2022
То щиріший за Вову?! А чого тягнув так довго з реєстрацією?
Бубині пропагандони підтягли пригоженсько-подляковських.
kalinichenko 1871
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Реєстрація:11.12.2022
Цель объедения вокруг власти понятна. Это делает их всех сообщниками. Но вот параллельно с этим окружающие становятся врагами и общество разделяется. И договорится нельзя. Такую систему построили в Беларуси и России и в других республиках СССР, которые не реформировались. Там власть враг народа.
Но та же история и в Беларуси и в России или даже в Китае. Власть которая ненавидит свой народ и народ который ненавидит свою власть.
И да. Протестовать будут украинцы. Они как бы любят протестовать.
Всё то, что не доделал Мамай
Октябрь доделал, довёл до конца
Октябрь довёл до последней черты
И всем нам нечего делать здесь
сЛенин образца 10 ноября 1917 года...
Типа Диктатура Пролетайрята сраного...🤣🤣🤣🦍🦍🦍
Все, як за часів бандюковича.
Наобирали, ляді, кацапську кротівню та мАладих ригів у владу.
Тому, не намагайтесь прикрити диктатуру пропагандонськими байками про запит народу.