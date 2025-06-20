Політична влада дедалі більше розмиває інструмент залучення міжнародників до конкурсних комісій, - Жернаков

Залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій є ефективним, проте політична влада намагається розмити їхню роль.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

"Загалом, на жаль, такий інструмент, як залучення міжнародників до конкурсних комісій, політична влада дедалі розмиває. Наприклад, в Громадській раді міжнародних експертів, яка бере участь в конкурсних процедурах добору суддів Вищого антикорупційного суду, їх шість з шести членів. В комісіях по добору членів Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя співвідношення - три на три. При цьому вирішальний голос міжнародників", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кандидат на посаду директора БЕБ Скомаров про наявність паспорта РФ у його батька: змусили отримати, коли перебував в окупації

За словами Жернакова, коли йшлося про Конституційний Суд, то намагалися ще зменшити кількість міжнародників і розмити їхню роль.

"Слава Богу, не дали – зберегли три на три. І вирішальний голос залишився у міжнародників. Але тепер тих, кого відібрала Дорадча група експертів, понад три місяці не призначають ні Президент, ні Верховна Рада.

Наступний – конкурс у новий адміністративний суд. Його проводитиме ВККС за участі Експертної ради. У складі ради буде три представники від Ради суддів і ще троє – від міжнародних партнерів", - продовжив він.

Також читайте: Верховний Суд ухвалив рішення, яке фактично дозволяє майже 180 недоброчесним суддям залишитися на своїх посадах, - ЦПК

Водночас Жернаков зауважив, що в роботі ГРМЕ (Громадська рада міжнародних експертів), де найбільше міжнародників, взагалі проблем немає.

"Чомусь проблеми виникають тільки з делегованими урядом експертами чи членами комісій. Тоді проблема в міжнародниках чи бажанні уряду провести незалежний конкурс?" - сказав голова фундації.

Повний текст із Михайлом Жернаковим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Зеленський підписав закон про КСУ, який суперечить висновку Венеційської комісії