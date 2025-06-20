УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9726 відвідувачів онлайн
Новини Судова реформа
780 12

Політична влада дедалі більше розмиває інструмент залучення міжнародників до конкурсних комісій, - Жернаков

Вплив влади на конкурсні комісії. Подробиці від Жернакова

Залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій є ефективним, проте політична влада намагається розмити їхню роль.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

"Загалом, на жаль, такий інструмент, як залучення міжнародників до конкурсних комісій, політична влада дедалі розмиває. Наприклад, в Громадській раді міжнародних експертів, яка бере участь в конкурсних процедурах добору суддів Вищого антикорупційного суду, їх шість з шести членів. В комісіях по добору членів Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя співвідношення - три на три. При цьому вирішальний голос міжнародників", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кандидат на посаду директора БЕБ Скомаров про наявність паспорта РФ у його батька: змусили отримати, коли перебував в окупації

За словами Жернакова, коли йшлося про Конституційний Суд, то намагалися ще зменшити кількість міжнародників і розмити їхню роль.

"Слава Богу, не дали – зберегли три на три. І вирішальний голос залишився у міжнародників. Але тепер тих, кого відібрала Дорадча група експертів, понад три місяці не призначають ні Президент, ні Верховна Рада.

Наступний – конкурс у новий адміністративний суд. Його проводитиме ВККС за участі Експертної ради. У складі ради буде три представники від Ради суддів і ще троє – від міжнародних партнерів", - продовжив він.

Також читайте: Верховний Суд ухвалив рішення, яке фактично дозволяє майже 180 недоброчесним суддям залишитися на своїх посадах, - ЦПК

Водночас Жернаков зауважив, що в роботі ГРМЕ (Громадська рада міжнародних експертів), де найбільше міжнародників, взагалі проблем немає.

"Чомусь проблеми виникають тільки з делегованими урядом експертами чи членами комісій. Тоді проблема в міжнародниках чи бажанні уряду провести незалежний конкурс?" - сказав голова фундації.

Повний текст із Михайлом Жернаковим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Зеленський підписав закон про КСУ, який суперечить висновку Венеційської комісії

Автор: 

конкурс (1315) судова реформа (1465) Жернаков Михайло (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
20.06.2025 12:12 Відповісти
+3
Не забудьте додати, що в нас були вже конкурсні комісії з іноземців, які благополучно поборов Зеля. Він допустить створення нових ? А для чого йому ?
показати весь коментар
20.06.2025 12:21 Відповісти
+1
бєлий русскій путь...
показати весь коментар
20.06.2025 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бєлий русскій путь...
показати весь коментар
20.06.2025 12:06 Відповісти
Звичайно! Їй треба фінальний хапок, а міжнародники вставляють палки у добре змащений і чудово налагоджений механізм дерибану на межі мародерства. І чхати на державу, на країну, на громадян.
показати весь коментар
20.06.2025 12:08 Відповісти
Політична влада дедалі розмиває інструмент залучення міжнародників до конкурсних комісій, - Жернаков
показати весь коментар
20.06.2025 12:09 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 12:12 Відповісти
Якщо стосується грошей, то Зеленський із товаришами готовий тижнями бути у виснажливих відрядженнях від Канн до Швейарських Альп. Якщо аудиту, то ... як ви посміли?!
показати весь коментар
20.06.2025 12:12 Відповісти
Не забудьте додати, що в нас були вже конкурсні комісії з іноземців, які благополучно поборов Зеля. Він допустить створення нових ? А для чого йому ?
показати весь коментар
20.06.2025 12:21 Відповісти
Просто, зеленський не в курсі, а то він би...і міжнародників повигоняв!
показати весь коментар
20.06.2025 12:31 Відповісти
Це для них головне зараз. Міжнародну допомогу - так, але межнародніков до конкурсних комісій- НІ.
показати весь коментар
20.06.2025 13:24 Відповісти
ЗЕлені підари хочуть розставити,розставляють щоб на десятиліття зробити себе недоторканими,під прикриттям,як Портнов міг впливати на корупційну судову систему так і ці.
показати весь коментар
20.06.2025 13:44 Відповісти
Фріпалестинець Жернаков. Іди на...й!!!
Спочатку нехай ці «міжнародні» пінчуківськи протеже нехай доб'ються європейцями данні обіцянки щодо зброї.
Пінчук вже неприкрито пішов на в бій за владу своїми соросячими щурами, якіі так вже підточили управління і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ держави!!!
показати весь коментар
20.06.2025 13:45 Відповісти
хосподіііі!!!! яке гламурне, в того шарфа замотався що й очей не видно
показати весь коментар
20.06.2025 13:52 Відповісти
 
 