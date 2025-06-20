Політична влада дедалі більше розмиває інструмент залучення міжнародників до конкурсних комісій, - Жернаков
Залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій є ефективним, проте політична влада намагається розмити їхню роль.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.
"Загалом, на жаль, такий інструмент, як залучення міжнародників до конкурсних комісій, політична влада дедалі розмиває. Наприклад, в Громадській раді міжнародних експертів, яка бере участь в конкурсних процедурах добору суддів Вищого антикорупційного суду, їх шість з шести членів. В комісіях по добору членів Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя співвідношення - три на три. При цьому вирішальний голос міжнародників", - зазначив він.
За словами Жернакова, коли йшлося про Конституційний Суд, то намагалися ще зменшити кількість міжнародників і розмити їхню роль.
"Слава Богу, не дали – зберегли три на три. І вирішальний голос залишився у міжнародників. Але тепер тих, кого відібрала Дорадча група експертів, понад три місяці не призначають ні Президент, ні Верховна Рада.
Наступний – конкурс у новий адміністративний суд. Його проводитиме ВККС за участі Експертної ради. У складі ради буде три представники від Ради суддів і ще троє – від міжнародних партнерів", - продовжив він.
Водночас Жернаков зауважив, що в роботі ГРМЕ (Громадська рада міжнародних експертів), де найбільше міжнародників, взагалі проблем немає.
"Чомусь проблеми виникають тільки з делегованими урядом експертами чи членами комісій. Тоді проблема в міжнародниках чи бажанні уряду провести незалежний конкурс?" - сказав голова фундації.
Повний текст із Михайлом Жернаковим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Спочатку нехай ці «міжнародні» пінчуківськи протеже нехай доб'ються європейцями данні обіцянки щодо зброї.
Пінчук вже неприкрито пішов на в бій за владу своїми соросячими щурами, якіі так вже підточили управління і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ держави!!!