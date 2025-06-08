Кандидат на посаду директора БЕБ Скомаров про наявність паспорта РФ у його батька: змусили отримати, коли перебував в окупації

Днями в ЗМІ поширилася інформація про те, що батько ключового кандидата на посаду директора БЕБ Олександра Скомарова у 2024 році отримав російське громадянство. Сьогодні, 8 червня Скомаров пояснив, за яких обставин його батько змушений був отримати громадянство РФ.

Про це Олександр Скомаров повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями мій 75-річний батько Скомаров Віктор Дмитрович став справжньою зіркою анонімних ТГ-каналів та сайтів "без форми зворотнього звʼязку". Ви також могли спостерігати відповідні рекламні дописи у соціальних мережах. "Зіркою" став і я разом з батьком", - написав він.

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Скомаров надав коментар щодо ситуації

"У звʼязку з цим, вважаю за необхідне надати особистий публічний коментар з приводу розповсюдженої інформації.

1. Мій батько, який зараз мешкає в Києві, ще під час перебування в окупації на території Луганської області був примусово паспортизований "документами" країни - агресора. На жаль, така сама доля спіткала і сотні тисяч інших громадян України. Загальновідома інформація, що в окупації без цього "документа" особі не надаються навіть комунальні та медичні послуги, відбирається житло, обмежуються інші права, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Основним мотивом отримання паспорту батьком був безперешкодний виїзд з тимчасово окупованої території.

2. Як це впливає на мене та мою роботу? Ніяк. Я перебуваю на службі Україні з 2010 року, а з 2015 - маю честь служити в НАБУ - у лавах найефективнішого правоохоронного органу.

3. Ані бізнесу, ані будь-яких інших звʼязків з окупантами тато авжеж не має, просто написати лише про паспорт було прісно і не цікаво. За таке ніхто грошей не дасть.

4. Чи приховував я щось від Конкурсної комісії? Ні. Я надав більше інформації, ніж мене навіть запитували, бо приховувати мені нічого.

От і вся кампанія проти мене", - написав він.

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Чому розганяють цю інформацію саме зараз?

Скомаров зазначив, що сьогодні (8.06. - Ред.) мали розпочатися фінальні співбесіди на посаду Директора БЕБ, на які ваш НЕпокірний слуга Саша Скомаров, за старою звичкою хронічного відмінника - перфекціоніста, "заїхав" на впевнене перше місце за комплексним рейтингом на професіоналізм та лідерські якості. Міг бути скромнішим та пропустити пару запитань, щоб не брати удар на себе, але я так не вмію. Цей шлях треба пройти як звик.

Безумовно, рейтинг - це ще не результат конкурсу і Комісія має право обрати будь-кого з 16 кандидатів. Але найближчим часом удар триматиму саме я, і це навіть трохи тішить.

"Втім, реформа Бюро економічної безпеки України вже під загрозою, співбесіди відкладені. Час покаже до чого все це призведе. Але така коштовна кампанія проти мене свідчить про те, що ресурси наразі на боці тих, хто проти реформування Бюро", - наголосив Скомаров.

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Тепер про тимчасово окуповані території.

Ця ситуація - це гарна нагода всім, а особливо Державі, подумати, а що ж з громадянами України в окупації?

З тими хто не пішов на співпрацю з окупантами, але не зміг виїхати та отримав паспорт заради виживання? Це люди другого сорту чи з обмеженими правами? Чи на їх рідних на вільних територіях України можна ставити ярмо "ненадійного контингенту"?

Якщо це нова українська реальність, то я не хочу її приймати. А тим, хто роздмухує цей вогонь, наполегливо радив би подумати про наслідки і зупинитися.

"Вірю, що конкурс таки відбудеться. Вірю, що Комісія обере достойного кандидата. Бажаю колегам успіху та мудрості пройти цей шлях, не втрачаючи гідності, яка є важливим елементом формування нашого сприйняття як представників правоохоронного середовища в очах суспільства", - резюмував Скомаров.