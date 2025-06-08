Кандидат на должность директора БЭБ Скомаров о наличии паспорта РФ у его отца: заставили получить, когда был в оккупации

На днях в СМИ распространилась информация о том, что отец ключевого кандидата на должность директора БЭБ Александра Скомарова в 2024 году получил российское гражданство. Сегодня, 8 июня Скомаров объяснил, при каких обстоятельствах его отец вынужден был получить гражданство РФ.

Об этом Александр Скомаров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях мой 75-летний отец Скомаров Виктор Дмитриевич стал настоящей звездой анонимных ТГ-каналов и сайтов "без формы обратной связи". Вы также могли наблюдать соответствующие рекламные сообщения в социальных сетях. "Звездой" стал и я вместе с отцом", - написал он.

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Скомаров предоставил комментарий по ситуации

"В связи с этим, считаю необходимым предоставить личный публичный комментарий по поводу распространенной информации.

1. Мой отец, который сейчас живет в Киеве, еще во время пребывания в оккупации на территории Луганской области был принудительно паспортизирован "документами" страны - агрессора. К сожалению, такая же участь постигла и сотни тысяч других граждан Украины. Общеизвестна информация, что в оккупации без этого "документа" лицу не предоставляются даже коммунальные и медицинские услуги, отбирается жилье, ограничиваются другие права, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Основным мотивом получения паспорта отцом был беспрепятственный выезд с временно оккупированной территории.

2. Как это влияет на меня и мою работу? Никак. Я нахожусь на службе Украине с 2010 года, а с 2015 - имею честь служить в НАБУ - в рядах эффективного правоохранительного органа.

3. Ни бизнеса, ни каких-либо других связей с оккупантами папа конечно же не имеет, просто написать только о паспорте было пресно и не интересно. За такое никто денег не даст.

4. Скрывал ли я что-то от Конкурсной комиссии? Нет. Я предоставил больше информации, чем меня даже спрашивали, потому что скрывать мне нечего.

Вот и вся кампания против меня", - написал он.

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Почему разгоняют эту информацию именно сейчас?

Скомаров отметил, что сегодня (8.06. - Ред.) должны были начаться финальные собеседования на должность директора БЭБ, на которые ваш непокорный слуга Саша Скомаров, по старой привычке хронического отличника - перфекциониста, "заехал" на уверенное первое место по комплексному рейтингу на профессионализм и лидерские качества. Мог быть скромнее и пропустить пару вопросов, чтобы не брать удар на себя, но я так не умею. Этот путь надо пройти как привык.

Безусловно, рейтинг - это еще не результат конкурса и Комиссия имеет право выбрать любого из 16 кандидатов. Но в ближайшее время удар буду держать именно я, и это даже немного радует.

"Впрочем, реформа Бюро экономической безопасности Украины уже под угрозой, собеседования отложены. Время покажет к чему все это приведет. Но такая ценная кампания против меня свидетельствует о том, что ресурсы сейчас на стороне тех, кто против реформирования Бюро", - подчеркнул Скомаров.

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Теперь о временно оккупированных территориях.

Эта ситуация - это хороший повод всем, а особенно государству, подумать, а что же с гражданами Украины в оккупации?

С теми, кто не пошел на сотрудничество с оккупантами, но не смог выехать и получил паспорт ради выживания? Это люди второго сорта или с ограниченными правами? Или на их родных на свободных территориях Украины можно ставить ярмо "ненадежного контингента"?

Если это новая украинская реальность, то я не хочу ее принимать. А тем, кто раздувает этот огонь, настоятельно советовал бы подумать о последствиях и остановиться.

"Верю, что конкурс таки состоится. Верю, что Комиссия выберет достойного кандидата. Желаю коллегам успеха и мудрости пройти этот путь, не теряя достоинства, которое является важным элементом формирования нашего восприятия как представителей правоохранительной среды в глазах общества", - резюмировал Скомаров.