Кандидат на должность директора БЭБ Скомаров о наличии паспорта РФ у его отца: заставили получить, когда был в оккупации
На днях в СМИ распространилась информация о том, что отец ключевого кандидата на должность директора БЭБ Александра Скомарова в 2024 году получил российское гражданство. Сегодня, 8 июня Скомаров объяснил, при каких обстоятельствах его отец вынужден был получить гражданство РФ.
Об этом Александр Скомаров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"На днях мой 75-летний отец Скомаров Виктор Дмитриевич стал настоящей звездой анонимных ТГ-каналов и сайтов "без формы обратной связи". Вы также могли наблюдать соответствующие рекламные сообщения в социальных сетях. "Звездой" стал и я вместе с отцом", - написал он.
Скомаров предоставил комментарий по ситуации
"В связи с этим, считаю необходимым предоставить личный публичный комментарий по поводу распространенной информации.
1. Мой отец, который сейчас живет в Киеве, еще во время пребывания в оккупации на территории Луганской области был принудительно паспортизирован "документами" страны - агрессора. К сожалению, такая же участь постигла и сотни тысяч других граждан Украины. Общеизвестна информация, что в оккупации без этого "документа" лицу не предоставляются даже коммунальные и медицинские услуги, отбирается жилье, ограничиваются другие права, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Основным мотивом получения паспорта отцом был беспрепятственный выезд с временно оккупированной территории.
2. Как это влияет на меня и мою работу? Никак. Я нахожусь на службе Украине с 2010 года, а с 2015 - имею честь служить в НАБУ - в рядах эффективного правоохранительного органа.
3. Ни бизнеса, ни каких-либо других связей с оккупантами папа конечно же не имеет, просто написать только о паспорте было пресно и не интересно. За такое никто денег не даст.
4. Скрывал ли я что-то от Конкурсной комиссии? Нет. Я предоставил больше информации, чем меня даже спрашивали, потому что скрывать мне нечего.
Вот и вся кампания против меня", - написал он.
Почему разгоняют эту информацию именно сейчас?
Скомаров отметил, что сегодня (8.06. - Ред.) должны были начаться финальные собеседования на должность директора БЭБ, на которые ваш непокорный слуга Саша Скомаров, по старой привычке хронического отличника - перфекциониста, "заехал" на уверенное первое место по комплексному рейтингу на профессионализм и лидерские качества. Мог быть скромнее и пропустить пару вопросов, чтобы не брать удар на себя, но я так не умею. Этот путь надо пройти как привык.
Безусловно, рейтинг - это еще не результат конкурса и Комиссия имеет право выбрать любого из 16 кандидатов. Но в ближайшее время удар буду держать именно я, и это даже немного радует.
"Впрочем, реформа Бюро экономической безопасности Украины уже под угрозой, собеседования отложены. Время покажет к чему все это приведет. Но такая ценная кампания против меня свидетельствует о том, что ресурсы сейчас на стороне тех, кто против реформирования Бюро", - подчеркнул Скомаров.
Теперь о временно оккупированных территориях.
Эта ситуация - это хороший повод всем, а особенно государству, подумать, а что же с гражданами Украины в оккупации?
С теми, кто не пошел на сотрудничество с оккупантами, но не смог выехать и получил паспорт ради выживания? Это люди второго сорта или с ограниченными правами? Или на их родных на свободных территориях Украины можно ставить ярмо "ненадежного контингента"?
Если это новая украинская реальность, то я не хочу ее принимать. А тем, кто раздувает этот огонь, настоятельно советовал бы подумать о последствиях и остановиться.
"Верю, что конкурс таки состоится. Верю, что Комиссия выберет достойного кандидата. Желаю коллегам успеха и мудрости пройти этот путь, не теряя достоинства, которое является важным элементом формирования нашего восприятия как представителей правоохранительной среды в глазах общества", - резюмировал Скомаров.
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В зв'язку з цією інформацією виникають ряд питань.
Так, вимоги влади пітьми до громадян України на ТОТ щодо обовязковості оформлення громадянства рф в повній мірі постали після проведення так званих "референдумів" у вересні 2022-го року про приєднання чотирьох українських областей до пітьми. Та й після цього таких жорстких заходів до відмовників, як це описує шановний пошукач посади начальника БЕБ, не задіювали.
А згідно указу ***** від 20.03.2025р. приписано всім громадянам України на окупованих територіях, які (цитата "не уврегулировали свой правовой статус на территории рф", покинути ТОТ до 10 вересня 2025 року. Що прямо суперечить твердженню, що начебто батька пошукача не випускали з Луганськької області.
Питання 1: на що розраховували шановний пошукач та його батько до цього? Що "стерпится - слюбится" (с)?
Чому за 10 з лишнім років війни пітьми проти України батько не спромігся виїхати на неокуповану територію України?
Питання 2: чи можна вважати "примусовою паспортизацією" людини, яка перед отриманням паспорту з дволголовим мутантом окрім заяви про бажання отримаьт громадянство рф підписує документ під назвою "Присяга" на вірність пітьмі?
Питання 3: яка доля нерухомого майна на ТОТ пошукача і його батька?
Питання 4: хто з близькиих родичів продовжує перебувати на ТОТ?
і т.д.