Кандидаты на главу БЭБ: работа с Арбузовым, подозрение в легализации средств, научные работы с цитатами Татарова и РФ, - СМИ. ФОТО

Среди 16 финалистов конкурса на нового руководителя Бюро экономической безопасности - по меньшей мере шестеро с интересным прошлым.

Об этом говорится в материале "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кандидат на должность главы БЭБ Виктор Дубовик сейчас возглавляет директорат вопросов правовой политики ОП.

Бывший руководитель Дубовика - ныне разыскиваемый экс-вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Дубовик работал у него советником во время Революции достоинства. Когда Виктор Дубовик работал советником у Арбузова, его отец был первым заместителем министра внутренних дел Виталия Захарченко. По данным журналистов, отец кандидата получил российский паспорт. Дубовик утверждает, что не общается с отцом 15 лет.

Руслана Пахомова часть СМИ начала называть главным кандидатом на должность директора БЭБ еще в январе 2025 года.

Он много лет работал на различных руководящих должностях в компании "Медиа Группа Украина", конечным бенефициаром которой является самый богатый украинец Ринат Ахметов. Пахомов также работал в МВД во время президентства Януковича на должности заместителя руководителя управления по борьбе с киберпреступностью. Любую связь с Ахметовым Пахомов отрицает.

Также журналисты выяснили, что в июле 2022 года "ПриватБанк" закрыл счета Руслана Пахомова. Это произошло после того, как он в течение двух дней перевел 13,5 миллионов гривен на фирму жены. Пахомов оспаривал это решение в суде. Согласно судебному реестру, банк заподозрил возможную легализацию, отмывание средств с неизвестным происхождением. Компания, на которую были направлены средства, имела в штате только одного человека и на тот момент - налоговую задолженность, говорилось в судебном решении.

Омаров Амил Азад оглы - руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова.

В своей научной работе он восемь раз упомянул фамилию ученого Олега Татарова. Шесть из них - это было цитирование в тексте диссертации и еще два упоминания - в списке использованной литературы. Кроме того, опираясь на опыт зарубежных государств, отдельный блок посвятил Российской Федерации. Работа защищена в 2017 году. Омаров говорит, что использовал опыт РФ для научного сравнения.

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Михаил Буртовой - детектив НАБУ с 2019 года. До этого работал в полиции Шевченковского района Киева, а еще раньше - управлении МВД того же района столицы.

Его научную работу в 2022 году утвердил Максим Цуцкиридзе - руководитель следствия Нацполиции и земляк Олега Татарова, с которым имеет товарищеские отношения. Буртовой отрицает любые личные связи с Цуцкиридзе.

Кандидат Руслан Рачинский сейчас работает в налоговой в Киевской области.

Научная работа, которую Рачинский защитил в 2019, называлась "Правовые основы администрирования налогов и сборов в Украине". В ней Рачинский ссылался в т.ч. на налоговое право РФ.

О кандидате Игоре Шепетине пространно пишут в СМИ: боевой офицер, полковник СБУ, бывший командир батальона ТРО. Согласно официальной биографии, сейчас в Службе безопасности, проходит военную службу.

Еще до полномасштабного вторжения Шепетин судился с СБУ за служебную квартиру. Согласно сайту "Судебная власть", его адвокатом, в том числе, был Андрей Портнов - экс-заместитель главы администрации Януковича. Шепетин утверждает, что лично с Портновым не знаком.