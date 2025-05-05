Кандидати на очільника БЕБ: робота з Арбузовим, наукові роботи з цитатами Татарова і РФ, - ЗМІ. ФОТО

Серед 16 фіналістів конкурсу на нового керівника Бюро економічної безпеки - щонайменше шестеро із цікавим минулим.

Про це йдеться у матеріалі "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кандидат на посаду очільника БЕБ Віктор Дубовик нині очолює директорат питань правової політики ОП.

Колишній керівник Дубовика – нині розшукуваний ексвіцепрем’єр-міністр України Сергій Арбузов. Дубовик працював у нього радником під час Революції гідності. Коли Віктор Дубовик працював радником у Арбузова, його батько був першим заступником міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. а даними журналістів, батько кандидата отримав російський паспорт. Дубовик стверджує, що не спілкується з батьком 15 років.

Руслана Пахомова частина ЗМІ почала називати головним кандидатом на посаду директора БЕБ ще в січні 2025 року.

Він багато років працював на різних керівних посадах у компанії "Медіа Група Україна", кінцевим бенефіціаром якої є найбагатший українець Рінат Ахметов. Пахомов також працював у МВС під час президентства Януковича на посаді заступника керівника управління боротьби з кіберзлочинністю. Будь-який з'вязок з Ахметовим Пахомов заперечує.

Також журналісти з’ясували, що у липні 2022 року "ПриватБанк" закрив рахунки Руслана Пахомова. Це сталося після того, як він протягом двох днів переказав 13,5 мільйонів гривень на фірму дружини. Пахомов оскаржував це рішення в суді. Відповідно до судового реєстру, банк запідозрив можливу легалізацію, відмивання коштів із невідомим походженням. Компанія, на яку були спрямовані кошти, мала в штаті лише одну особу і на той момент – податкову заборгованість, йшлося в судовому рішенні.

Омаров Аміл Азад огли – керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова.

У своїй науковій роботі він вісім разів згадав прізвище науковця Олега Татарова. Шість із них – це було цитування в тексті дисертації і ще дві згадки – у списку використаної літератури. Крім того, спираючись на досвід чужоземних держав, окремий блок присвятив Російській Федерації. Робота захищена у 2017 році. Омаров каже, що виростав досвід РФ для наукового порівняння.

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Михайло Буртовий – детектив НАБУ з 2019 року. До того працював в поліції Шевченківського району Києва, а ще раніше – управлінні МВС того ж району столиці.

Його наукову роботу у 2022 році затвердив Максим Цуцкірідзе – керівник слідства Нацполіціі і земляк Олега Татарова, з яким має товариські стосунки. Буртовий заперечує будь-які особисті зв’язки з Цуцкірідзе.

Кандидат Руслан Рачинський зараз працює у податковій у Київській області.

Наукова робота, яку Рачинський захистив у 2019, називалася "Правові засади адміністрування податків та зборів в Україні". У ній Рачинський посилався у т.ч. на податкове право РФ.

Про кандидата Ігоря Шепетіна розлого пишуть у ЗМІ: бойовий офіцер, полковник СБУ, колишній командир батальйону ТРО. Відповідно до офіційної біографії, зараз в Службі безпеки, проходить військову службу.

Ще до повномасштабного вторгнення Шепетін судився з СБУ за службову квартиру. Відповідно до сайту "Судова влада", його адвокатом, в тому числі, був Андрій Портнов – ексзаступник голови адміністрації Януковича. Шепетін стверджує, що особисто з Портновим не знайомий.