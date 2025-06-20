РУС
Новости Судебная реформа
780 12

Политическая власть все больше размывает инструмент привлечения международников в конкурсные комиссии, - Жернаков

Влияние власти на конкурсные комиссии. Подробности от Жернакова

Привлечение международных экспертов в конкурсные комиссии является эффективным, однако политическая власть пытается размыть их роль.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

"В целом, к сожалению, такой инструмент, как привлечение международников в конкурсные комиссии, политическая власть все больше размывает. Например, в Общественном совете международных экспертов, который участвует в конкурсных процедурах отбора судей Высшего антикоррупционного суда, их шесть из шести членов. В комиссиях по отбору членов Высшей квалифкомиссии судей и Высшего совета правосудия соотношение - три на три. При этом решающий голос международников", - отметил он.

По словам Жернакова, когда речь шла о Конституционном Суде, то пытались еще уменьшить количество международников и размыть их роль.

"Слава Богу, не дали - сохранили три на три. И решающий голос остался у международников. Но теперь тех, кого отобрала Совещательная группа экспертов, более трех месяцев не назначают ни президент, ни Верховная Рада.

Следующий - конкурс в новый административный суд. Его будет проводить ВККС при участии Экспертного совета. В составе совета будет три представителя от Совета судей и еще трое - от международных партнеров", - продолжил он.

В то же время Жернаков отметил, что в работе ОСМЭ (Общественный совет международных экспертов), где больше всего международников, вообще проблем нет.

"Почему-то проблемы возникают только с делегированными правительством экспертами или членами комиссий. Тогда проблема в международниках или желании правительства провести независимый конкурс?" - сказал глава фонда.

Полный текст с Михаилом Жернаковым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

конкурс (1157) судебная реформа (1808) Жернаков Михаил (54)
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
20.06.2025 12:12 Ответить
+3
Не забудьте додати, що в нас були вже конкурсні комісії з іноземців, які благополучно поборов Зеля. Він допустить створення нових ? А для чого йому ?
показать весь комментарий
20.06.2025 12:21 Ответить
+1
бєлий русскій путь...
показать весь комментарий
20.06.2025 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
бєлий русскій путь...
показать весь комментарий
20.06.2025 12:06 Ответить
Звичайно! Їй треба фінальний хапок, а міжнародники вставляють палки у добре змащений і чудово налагоджений механізм дерибану на межі мародерства. І чхати на державу, на країну, на громадян.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:08 Ответить
Політична влада дедалі розмиває інструмент залучення міжнародників до конкурсних комісій, - Жернаков
показать весь комментарий
20.06.2025 12:09 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 12:12 Ответить
Якщо стосується грошей, то Зеленський із товаришами готовий тижнями бути у виснажливих відрядженнях від Канн до Швейарських Альп. Якщо аудиту, то ... як ви посміли?!
показать весь комментарий
20.06.2025 12:12 Ответить
Не забудьте додати, що в нас були вже конкурсні комісії з іноземців, які благополучно поборов Зеля. Він допустить створення нових ? А для чого йому ?
показать весь комментарий
20.06.2025 12:21 Ответить
Просто, зеленський не в курсі, а то він би...і міжнародників повигоняв!
показать весь комментарий
20.06.2025 12:31 Ответить
Це для них головне зараз. Міжнародну допомогу - так, але межнародніков до конкурсних комісій- НІ.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:24 Ответить
ЗЕлені підари хочуть розставити,розставляють щоб на десятиліття зробити себе недоторканими,під прикриттям,як Портнов міг впливати на корупційну судову систему так і ці.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:44 Ответить
Фріпалестинець Жернаков. Іди на...й!!!
Спочатку нехай ці «міжнародні» пінчуківськи протеже нехай доб'ються європейцями данні обіцянки щодо зброї.
Пінчук вже неприкрито пішов на в бій за владу своїми соросячими щурами, якіі так вже підточили управління і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ держави!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 13:45 Ответить
хосподіііі!!!! яке гламурне, в того шарфа замотався що й очей не видно
показать весь комментарий
20.06.2025 13:52 Ответить
 
 