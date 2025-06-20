Политическая власть все больше размывает инструмент привлечения международников в конкурсные комиссии, - Жернаков
Привлечение международных экспертов в конкурсные комиссии является эффективным, однако политическая власть пытается размыть их роль.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.
"В целом, к сожалению, такой инструмент, как привлечение международников в конкурсные комиссии, политическая власть все больше размывает. Например, в Общественном совете международных экспертов, который участвует в конкурсных процедурах отбора судей Высшего антикоррупционного суда, их шесть из шести членов. В комиссиях по отбору членов Высшей квалифкомиссии судей и Высшего совета правосудия соотношение - три на три. При этом решающий голос международников", - отметил он.
По словам Жернакова, когда речь шла о Конституционном Суде, то пытались еще уменьшить количество международников и размыть их роль.
"Слава Богу, не дали - сохранили три на три. И решающий голос остался у международников. Но теперь тех, кого отобрала Совещательная группа экспертов, более трех месяцев не назначают ни президент, ни Верховная Рада.
Следующий - конкурс в новый административный суд. Его будет проводить ВККС при участии Экспертного совета. В составе совета будет три представителя от Совета судей и еще трое - от международных партнеров", - продолжил он.
В то же время Жернаков отметил, что в работе ОСМЭ (Общественный совет международных экспертов), где больше всего международников, вообще проблем нет.
"Почему-то проблемы возникают только с делегированными правительством экспертами или членами комиссий. Тогда проблема в международниках или желании правительства провести независимый конкурс?" - сказал глава фонда.
Полный текст с Михаилом Жернаковым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Спочатку нехай ці «міжнародні» пінчуківськи протеже нехай доб'ються європейцями данні обіцянки щодо зброї.
Пінчук вже неприкрито пішов на в бій за владу своїми соросячими щурами, якіі так вже підточили управління і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ держави!!!