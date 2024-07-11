РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7668 посетителей онлайн
Новости
4 422 31

Верховный Суд принял решение, которое фактически разрешает почти 180 недобропорядочным судьям остаться на своих должностях, - ЦПК

ЦПК про рішення ВС щодо недоброчесності суддів

13 июня Большая Палата Верховного Суда приняла решение, которое может значительно повлиять на внедрение судебной реформы и очищение судов. В этом деле судья оспаривал процедуру квалификационного оценивания судей.

Об этом говорится в материале Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным оценкам, это решение может помочь выйти "сухими из воды" около 180 судьям, которые уже получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности

"Нет никаких сомнений, что это решение Большая Палата ВС приняла именно в интересах недобросовестных судей, подыграв судебной мафии", - отмечают в ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ежемесячно поступает около 700 жалоб на судей, - глава Высшего совета правосудия Усик

ЦПК уверен, что сомнительные персонажи в Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) попытаются трактовать его так, чтобы не только помочь нечестным 180 судьям, но и подорвать будущие процедуры квалифоценивания.

Каких судей касается это решение ВС?

Как отмечается, ВККС не может проводить собеседования в пленарном составе и уволить 180 недобропорядочных судей с выводами ОСД о несоответствии должности, в порядке, который определяет закон.

Как пишет глава ЦПК Виталий Шабунин, среди осчастливленных Верховным Судом прежде всего "черти из самых мажорных судов", включая ликвидированный ОАСК:

  • Виктория Джарты - судья Хозяйственного суда Киева. Любит люксовые вещи и владеет элитной недвижимостью.
  • Сергей Чванкин - председатель Киевского районного суда Одессы, семья которого владеет элитными апартаментами в Майами.
  • Павел Горбасенко - председатель Хозяйственного суда Киевской области, который владеет элитной недвижимостью и заоблачным состоянием.
  • Дмитрий Костенко и Андрей Федорчук из ОАСК. Последний в 2017 году подыграл Суркисам и Коломойскому в деле по национализации "ПриватБанка", узаконил засекречивание деклараций военных прокуроров Матиоса, а также узаконил исключение Гостиного двора из списка памятников архитектуры.
  • Мария Демидова - судья Хозяйственного суда Черниговской области (сестра члена ВСП Сергея Бурлакова), семья которой неизвестно из каких источников приобрела 4 квартиры, дом и элитные автомобили.

Читайте также: Суд восстановил в должности секретаря горсовета Белой Церкви, военного Киришуна . Его уволили незаконно. ДОКУМЕНТ

Суть решения Верховной палаты

Сейчас квалифоценивание еще должны пройти около 1800 судей, в частности судьи одиозного Окружного административного суда Киева и Печерского районного суда Киева.

В решении говорится, в частности, о том, сколько членов ВККС должны голосовать за поддержку судьи, если ранее Общественный совет добропорядочности (ОСД) составил заключение о недобропорядочности этого судьи. Это 11 в пленарном составе или 3 в составе коллегии ВККС.

Очевидно, что недобросовестному судье гораздо легче пройти процедуру оценивания, если решение о его оценивании принимает 3 человека, а не 11, отметили в ЦПК.

"При положительном сценарии ВСП рассмотрит и уволит этих судей, но тогда решение Большой Палаты Верховного Суда открывает последним поле и новые аргументы для обжалования уже решения Высшего совета правосудия. Важно также, что подобный подход и изменение судебной практики, кроме вполне очевидного негативного влияния на оценку конкретных судей, создает поле для дальнейших манипуляций с процессом квалификационного оценивания и принятием решений ВККС", - добавили в ЦПК.

Также читайте: Верховный суд признал незаконным увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Верховный Суд (1105) судебная реформа (1808) Центр противодействия коррупции (279) Окружной админсуд Киева (400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Суд-95 ...
показать весь комментарий
11.07.2024 15:00 Ответить
+7
І по колу, і по колу. 10 років з революції, а ми там де й були. Так так, вступ в ЄС. Так.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:01 Ответить
+7
не треба було в 2019 голосувати за це зелене н*ркоманське, криворагульне лайно !!!

показать весь комментарий
11.07.2024 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суд-95 ...
показать весь комментарий
11.07.2024 15:00 Ответить
Верховному ... не вірю і верховному суду не вірю.....
Верховному суду і раніше не довіряв, особливо після справи "генерала назарова і збиття літака Іл - 76"
показать весь комментарий
11.07.2024 15:04 Ответить
Як до суддів суде суд, це не конфлікт інтересів? Що за дурня. В таких випадках ці питання повинен приймати народ, у вигляді референдуму чи суду присяжних. А так як в баснв вовки судять вовка, за те що він загриз ягня. Майже в усіх іграх є фігура(шахи), карта (туз) яка найголовніша, але щоб усе було справедливо шістка бьє туза. Народ шістка, сама знедолена фігура, але вона повинна бити туза- хапуги
показать весь комментарий
11.07.2024 15:10 Ответить
Рука руку миє....
показать весь комментарий
11.07.2024 15:01 Ответить
Цих скотів стріляти потрібно, точно що
показать весь комментарий
11.07.2024 15:47 Ответить
І по колу, і по колу. 10 років з революції, а ми там де й були. Так так, вступ в ЄС. Так.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:01 Ответить
не треба було в 2019 голосувати за це зелене н*ркоманське, криворагульне лайно !!!

показать весь комментарий
11.07.2024 15:14 Ответить
Як казав знайомий поліцай"революція це для л..Ів,а в нас як було так і залишилось"
показать весь комментарий
11.07.2024 18:29 Ответить
Уволить всех к чертовой матери!
показать весь комментарий
11.07.2024 15:02 Ответить
... без пансіона?
показать весь комментарий
11.07.2024 15:05 Ответить
З конфіскацією! У всієї родини!
показать весь комментарий
11.07.2024 15:18 Ответить
Перестаньте дразнить Народ Украины!!! Вы доиграетесь до того, что майдан 2014 года Вам покажется детской шалостью. Теперь все взяточники, про-российские гниды в судебных мантиях будут просто торговать решениями. Это ещё раз говорить о том, что кто успел свалить с Украины в 2022 году - БРАВО!!! А кто ещё остался, думайте как это сделать!!!
показать весь комментарий
11.07.2024 15:03 Ответить
Коли є бабло - можна шляхи "змиття" знайти... І не через унітаз!
показать весь комментарий
11.07.2024 15:06 Ответить
якщо хтось дійсно буде боротись з корупцією в Україні, його зразу назвуть бандерівцем, почнуть заводити справи та цькувати кріміналом..

пам'ятаєте на Сашка Білого..?
аваковські мєнти його вбили... і що народ?
нічого..
голосував за шарія, медведчука, бойка, за рабіновіча..
потім ці всі вороги, що за них голосували, голосували за зеленського..
це їх судді, чим гірше для України, тим краще для руϟϟкава міра..
показать весь комментарий
11.07.2024 15:37 Ответить
Судді , прокурори ,може й не усі , але майже - корумповані , та завдають Україні шкоди порівняно із війною.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:08 Ответить
іншого результату і не очікував)) молодці, буду далі хабарі брати...оновлюйте данні, лошари)
показать весь комментарий
11.07.2024 15:09 Ответить
Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
11.07.2024 15:09 Ответить
тут надо не реформировать, это гангрена. ее надо резать . иначе эта сволочь в мантиях и дальше будет именем Украины решать свои гнусные дела.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:11 Ответить
ну а шо? куди ж їх дінеш....
показать весь комментарий
11.07.2024 15:34 Ответить
Тільки суд Лінча виправить ситуацію
показать весь комментарий
11.07.2024 15:45 Ответить
головне - не поззбавляйте цих 180 суддів пожиттевого утримання, бо це буде протизаконно. Двісті тисяч на місяць - не такі вже і великі гроші.
Думаю, що онуки Івана Гончарука з цікавістю здаля спостерігають за жалюгідним існуванням пенсіонера борі плахтія. Навіть не знаю, чи зможе він на ці двісті тисяч щомісячно якось дотягнути до дев'яноста п'яти років. Якби не допомога його родинної суддівської династії, то його життя було би зараз дуже сутужним.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:48 Ответить
Байден, чому ми не в НАТО?
показать весь комментарий
11.07.2024 15:52 Ответить
Все згідно недолугої конституції. Тобто суддівська гілка живе взагалі відокремленим життям не те що від платників податків, а навіть від законодавчої і виконавчої влад. Взагалі нічим не контрольована. Зарплати на свій розсуд. Комісії на свій розсуд. Колі каклєти, бубочки, буратіни, завхози верховних рад, депутатики, якісь там офіси чогось, сбу, дбр просто задріпанці в порівнянні. Судді несуться у космос до дарта вейдера. Дони карліони виявляється ще й непоганими хлопцями були. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:54 Ответить
Шобла мафиозная
показать весь комментарий
11.07.2024 15:55 Ответить
І шо?
Теж мені новина.
Це когось ще дивує?
показать весь комментарий
11.07.2024 16:08 Ответить
Кодло покидьків х
показать весь комментарий
11.07.2024 16:08 Ответить
Зачароване коло ,де суддівська мафія формувалась українофобами : медвечуком ,ківаловим і портновим своїх не здає їм байдуже що війна ,вони за кошти платників податків отримують зарплати і пенсії сотні тисяч гривень під час війни і нічого не хочуть міняти.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:17 Ответить
Про який справедливий суд може йти мова в Україні????
показать весь комментарий
11.07.2024 16:39 Ответить
А що там з доброчесністю Верховного Суду?
Такі ж покидьки, як і ті, кого вони покривають!
показать весь комментарий
11.07.2024 18:03 Ответить
І чому українці так не довіряють судам....???
показать весь комментарий
11.07.2024 18:27 Ответить
Грузии уже отказали в членстве НАТО И НАМ ТАКОЕ СВЕТИТ , НИ ЕС И НАТО
показать весь комментарий
11.07.2024 18:50 Ответить
 
 