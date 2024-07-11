Верховный Суд принял решение, которое фактически разрешает почти 180 недобропорядочным судьям остаться на своих должностях, - ЦПК

13 июня Большая Палата Верховного Суда приняла решение, которое может значительно повлиять на внедрение судебной реформы и очищение судов. В этом деле судья оспаривал процедуру квалификационного оценивания судей.

Об этом говорится в материале Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным оценкам, это решение может помочь выйти "сухими из воды" около 180 судьям, которые уже получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности

"Нет никаких сомнений, что это решение Большая Палата ВС приняла именно в интересах недобросовестных судей, подыграв судебной мафии", - отмечают в ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ежемесячно поступает около 700 жалоб на судей, - глава Высшего совета правосудия Усик

ЦПК уверен, что сомнительные персонажи в Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) попытаются трактовать его так, чтобы не только помочь нечестным 180 судьям, но и подорвать будущие процедуры квалифоценивания.

Каких судей касается это решение ВС?

Как отмечается, ВККС не может проводить собеседования в пленарном составе и уволить 180 недобропорядочных судей с выводами ОСД о несоответствии должности, в порядке, который определяет закон.

Как пишет глава ЦПК Виталий Шабунин, среди осчастливленных Верховным Судом прежде всего "черти из самых мажорных судов", включая ликвидированный ОАСК:

Виктория Джарты - судья Хозяйственного суда Киева. Любит люксовые вещи и владеет элитной недвижимостью.

Сергей Чванкин - председатель Киевского районного суда Одессы, семья которого владеет элитными апартаментами в Майами.

Павел Горбасенко - председатель Хозяйственного суда Киевской области, который владеет элитной недвижимостью и заоблачным состоянием.

Дмитрий Костенко и Андрей Федорчук из ОАСК. Последний в 2017 году подыграл Суркисам и Коломойскому в деле по национализации "ПриватБанка", узаконил засекречивание деклараций военных прокуроров Матиоса, а также узаконил исключение Гостиного двора из списка памятников архитектуры.

Мария Демидова - судья Хозяйственного суда Черниговской области (сестра члена ВСП Сергея Бурлакова), семья которой неизвестно из каких источников приобрела 4 квартиры, дом и элитные автомобили.

Читайте также: Суд восстановил в должности секретаря горсовета Белой Церкви, военного Киришуна . Его уволили незаконно. ДОКУМЕНТ

Суть решения Верховной палаты

Сейчас квалифоценивание еще должны пройти около 1800 судей, в частности судьи одиозного Окружного административного суда Киева и Печерского районного суда Киева.

В решении говорится, в частности, о том, сколько членов ВККС должны голосовать за поддержку судьи, если ранее Общественный совет добропорядочности (ОСД) составил заключение о недобропорядочности этого судьи. Это 11 в пленарном составе или 3 в составе коллегии ВККС.

Очевидно, что недобросовестному судье гораздо легче пройти процедуру оценивания, если решение о его оценивании принимает 3 человека, а не 11, отметили в ЦПК.

"При положительном сценарии ВСП рассмотрит и уволит этих судей, но тогда решение Большой Палаты Верховного Суда открывает последним поле и новые аргументы для обжалования уже решения Высшего совета правосудия. Важно также, что подобный подход и изменение судебной практики, кроме вполне очевидного негативного влияния на оценку конкретных судей, создает поле для дальнейших манипуляций с процессом квалификационного оценивания и принятием решений ВККС", - добавили в ЦПК.

Также читайте: Верховный суд признал незаконным увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты. ДОКУМЕНТ