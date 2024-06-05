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Новости
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Суд восстановил в должности секретаря горсовета Белой Церкви, военного Киришуна. Его уволили незаконно. ДОКУМЕНТ

Киришуна поновили на посаді секретаря міськради Білої Церкви

Суд признал противоправными действия городского головы Белоцерковской громады Геннадия Дикого и восстановил в должности секретаря городского совета военного Дмитрия Киришуна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Киевский окружной административный суд решением от 20 мая 2024 года признал противоправным и отменил решение Белоцерковского городского совета от 30 ноября 2023 года о досрочном прекращении полномочий и увольнении секретаря городского совета Дмитрия Киришуна. Он восстановлен в должности.

Дмитрий Киришун с начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Во время боя в районе трассы Бахмут - Дебальцево солдат Киришун, несмотря на шквальный огонь противника, организовал эвакуацию с поля боя 35 раненых побратимов. Получил ранения. После лечения и реабилитации вернулся на фронт. За проявленный героизм Киришун награжден орденом "За мужество" III степени.

Сейчас он старший лейтенант, офицер группы по работе с добровольческими формированиями 114-й бригады ТрО Киевской области.

Как сообщалось ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины осенью 2022 года сообщали мэру Белой Церкви Геннадию Дикому о подозрении по делу о махинациях с недвижимостью, в результате которых территориальной громаде был нанесен ущерб на более 8 миллионов гривен. чиновник отверг все обвинения и заявил о решении мобилизоваться в ВСУ.

Также читайте: Мэр Белой Церкви Дикий заявил, что вступает в ряды ВСУ

Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради
Суд поновив Киришуна на посаді секретар Білоцерківської міськради

Автор: 

Белая Церковь (178) военнослужащие (6137) Окружной админсуд Киева (399)


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ц. це пєсець?
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05.06.2024 14:13 Ответить
Ні, просто родич того песця Сам песець чекає нас попереду
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05.06.2024 16:30 Ответить
 
 