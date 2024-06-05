Суд восстановил в должности секретаря горсовета Белой Церкви, военного Киришуна. Его уволили незаконно. ДОКУМЕНТ

Суд признал противоправными действия городского головы Белоцерковской громады Геннадия Дикого и восстановил в должности секретаря городского совета военного Дмитрия Киришуна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Киевский окружной административный суд решением от 20 мая 2024 года признал противоправным и отменил решение Белоцерковского городского совета от 30 ноября 2023 года о досрочном прекращении полномочий и увольнении секретаря городского совета Дмитрия Киришуна. Он восстановлен в должности.

Дмитрий Киришун с начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Во время боя в районе трассы Бахмут - Дебальцево солдат Киришун, несмотря на шквальный огонь противника, организовал эвакуацию с поля боя 35 раненых побратимов. Получил ранения. После лечения и реабилитации вернулся на фронт. За проявленный героизм Киришун награжден орденом "За мужество" III степени.

Сейчас он старший лейтенант, офицер группы по работе с добровольческими формированиями 114-й бригады ТрО Киевской области.

Как сообщалось ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины осенью 2022 года сообщали мэру Белой Церкви Геннадию Дикому о подозрении по делу о махинациях с недвижимостью, в результате которых территориальной громаде был нанесен ущерб на более 8 миллионов гривен. чиновник отверг все обвинения и заявил о решении мобилизоваться в ВСУ.

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