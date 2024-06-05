Суд поновив на посаді секретаря міськради Білої Церкви, військового Киришуна. Його звільнили незаконно. ДОКУМЕНТ

Суд визнав протиправними дії міського голови Білоцерківської громади Геннадія Дикого і поновив на посаді секретаря міської ради військового Дмитра Киришуна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Київський окружний адміністративний суд рішенням від 20 травня 2024 року визнав протиправним та скасував рішення Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2023 року про дострокове припинення повноважень та звільнення секретаря міської ради Дмитра Киришуна. Його поновлено на посаді.

Дмитро Киришун від початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ та проходив службу в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Під час бою у районі траси Бахмут - Дебальцеве солдат Киришун, попри шквальний вогонь противника, організував евакуацію з поля бою 35 поранених побратимів. Зазнав поранення. Після лікування та реабілітації повернувся на фронт. За проявлений героїзм Киришун нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нині він старший лейтенант, офіцер групи по роботі з добровольчими формуваннями 114-ї бригади ТрО Київської області.

Як повідомлялось раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України восени 2022 року повідомляли мери Білої Церкви Геннадію Дикому про підозру у справі щодо махінації з нерухомістю, унаслідок яких територіальній громаді було завдано збитків на понад 8 мільйонів гривень.Чиновник відкинув усі звинувачення та заявив про рішення мобілізуватись у ЗСУ.

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