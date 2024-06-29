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Верховный суд признал незаконным увольнение Пацкана с должности председателя Счетной палаты. ДОКУМЕНТ

Валерій Пацкан

Верховный суд Украины принял решение об отмене постановления Верховной Рады о недоверии Валерию Пацкану и увольнении его с должности председателя Счетной палаты.

Об этом Валерий Пацкан сообщил в Facebook и опубликовал копию решения суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховный суд подтвердил незаконность выражения Верховной Радой Украины недоверия и увольнения меня с должности председателя Счетной палаты. В частности, Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 10 апреля 2023 года "О выражении недоверия Пацкану В.В." Это очередное решение суда на пути восстановления справедливости в заказном деле против меня", - написал Пацкан.

Он отметил, что ранее Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против него.

"Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала меня невиновным и закрыла политическое дело против меня: в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного преступления", - подчеркнул Пацкан.

Читайте также: ВАКС закрыл дело против Валерия Пацкана, признав его невиновным

Валерий Пацкан считает, что дела против него заказали те, кого Счетная палата должна была проверять на предмет злоупотреблений.

"То есть нардепы, которые давили на кнопку за мою отставку, выполняли этот заказ. Заказчики - действующие лица, которых мы должны были проверить на предмет злоупотребления и неэффективного использования бюджетных средств", - заявил Валерий Пацкан.

Пацкан документ
Пацкан документ

Автор: 

Верховный Суд (1099) Счетная палата (170) Пацкан Валерий (55)


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Топ комментарии
+5
Звісно , що радіти ! Зе звільнив ойго НЕЗАКОННО, коли рахункова палата підтвердила мільенні розкрадання в МО !Поставив на Цє місто Піщанську , сестра , якої доглядає ВІЛЛУ ЗЕ в Італії і має нагороду від ФСБ ‼️Зеублюдок , ніякого кумовства?
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29.06.2024 14:21
+2
З суддів вийшло б декілька штурмових бригад. Всі мотивовані і фізичні кондиції як в космонавтів.
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29.06.2024 12:37
+2
Незрозуміла історія цього Пацкана, але складається враження що їх через двері а вони назад через форточку
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29.06.2024 13:23
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З суддів вийшло б декілька штурмових бригад. Всі мотивовані і фізичні кондиції як в космонавтів.
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29.06.2024 12:37 Ответить
Звісно , що радіти ! Зе звільнив ойго НЕЗАКОННО, коли рахункова палата підтвердила мільенні розкрадання в МО !Поставив на Цє місто Піщанську , сестра , якої доглядає ВІЛЛУ ЗЕ в Італії і має нагороду від ФСБ ‼️Зеублюдок , ніякого кумовства?
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29.06.2024 14:21 Ответить
Інформацію надають так,що не зрозуміло,чи радіти,чи плакати.
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29.06.2024 12:44 Ответить
Все ясно, як божий день: ...готуйте дурнуваті українці гроші, щоб виплатити цьому покидькові мільйонні компенсації...
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29.06.2024 13:27 Ответить
Хто такий цей пацкан,нагадайте? Ворюга чергова? Тобто так званий верховний суд України нівелює своїми ухвалами так звану верховну раду України? Але ж так звана верховна рада може відповісти дзеркально. В країні фактично беззаконня. Тільки ТЦК в буси пакує "на підставі закону".
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29.06.2024 12:46 Ответить
Пацан відкрив 200+ справ проти Зе-слуги,
за що його й звільняли.
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29.06.2024 13:35 Ответить
Слухай Пояркова , він детально розповідає , хто є хто !
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29.06.2024 14:22 Ответить
Ермак на это решение плюнет слюной. Кладу руку на пилораму!
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29.06.2024 12:46 Ответить
І правильно зробить. І не тільки Єрмак.
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29.06.2024 13:04 Ответить
Цікава ситуація. І що, вони тепер мають виправитись і довіряти йому. Як на мене, хоч у верховній раді сила силенна покидьків, не суду, навіть і верховному, визначати кому їм довіряти, а кому ні.
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29.06.2024 13:03 Ответить
Традиційна реакція Риго-ОПи - "Ну, і шо?".
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29.06.2024 13:07 Ответить
Незрозуміла історія цього Пацкана, але складається враження що їх через двері а вони назад через форточку
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29.06.2024 13:23 Ответить
Типова поведінка пацюка .
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29.06.2024 13:34 Ответить
Нагадаю, колись перед виступом у раді цей пацкан тихенько зняв коштовний годинник і передав його заступниці, щоб журналісти не сфотографували. Паскуда ще та...
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29.06.2024 13:48 Ответить
Это чуть ли не первая оплеуха от нормальных судей, клоуну с завхозом. Так как судьи за их беспредел отвечать не хотят. Лёд тронулся.
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29.06.2024 15:16 Ответить
Какая оплеуха, какой лед, ты уверен, что пацаны между собой все не порешали.
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29.06.2024 16:06 Ответить
Ты просто посмотри много ли видео за 5 "зеленых лет" на том же ютубе с Валерием Пацканом. Когда зеленые ублюдки только тем и занимаются что толбко пиарятся с утра до ночи на нем. Может тогда ненужные вопросы отпадут сами собой.
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29.06.2024 19:40 Ответить
Пацкан, звичайно не з лику святих і безгрішних. Таких в принципі не буває, але... Але його звільнення викликане розкриттям багатомільйонних оборудок в МО, а це, очевидно, дуже не сподобалось ні дЄрмаку, ні його підлеглому Зеленському, а тому... На його місце його поставили? Якусь сикуху з оточення Зесрані? О тож! А це, до речі ну дуже не сподобалось ні в ЄС ні в США. Після того зЄсрані не раз плювали в його криву мордяку, а тому ВС, очевидно, й прийняв таке рішення.
А тут ще слуга народу" Дубінський звернувся до суду для оголошення виборів президента:
"Звернувся до Верховного Суду з вимогою, згідно з Конституцією та виборчим законодавством, зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента. ВС розгляне мій позов 22 липня 2024 року о 15:00".
Зрозуміло що тут вже не ЄС з американцями, тут ***** дало вказівку, хоч, сучища зелені, а хіба не можна було вчасноподати в Конституційний суд і отримати ЗАКОННЕ підтвердження продовження повноваже Зесрані? Можна ж було, але Зесрань на то й Зесрань, щоб плювати на все, а тепер така ось херня...
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29.06.2024 17:33 Ответить
 
 