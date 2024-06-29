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Новини
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Верховний суд визнав незаконним звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати. ДОКУМЕНТ

Валерій Пацкан

Верховний суд України ухвалив рішення про скасування постанови Верховної Ради про недовіру Валерію Пацкану та звільнення його з посади голови Рахункової палати.

Про це Валерій Пацкан повідомив у Facebook і опублікував копію рішення суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховний суд підтвердив незаконність висловлення Верховною Радою України недовіри та звільнення мене з посади голови Рахункової палати. Зокрема, Верховний Суд визнав протиправною та скасував постанову Верховної Ради України від 10 квітня 2023 "Про висловлення недовіри Пацкану В.В." Це чергове рішення суду на шляху поновлення справедливості у замовній справі проти мене", - написав Пацкан.

Він зазначив, що раніше Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти нього.

"Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала мене невинуватим та закрила політичну справу проти мене: у зв’язку із відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення", - підкреслив Пацкан.

Також читайте: Справу закрито: Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим колишнього нардепа Пацкана

Валерій Пацкан вважає, що справи проти нього замовили ті, кого Рахункова палата мала перевіряти на предмет зловживань.

"Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку, виконували це замовлення. Замовники - дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", - заявив Валерій Пацкан.

Пацкан документ
Пацкан документ

Автор: 

Верховний Суд (1192) Рахункова палата (283) Пацкан Валерій (99)


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Топ коментарі
+5
Звісно , що радіти ! Зе звільнив ойго НЕЗАКОННО, коли рахункова палата підтвердила мільенні розкрадання в МО !Поставив на Цє місто Піщанську , сестра , якої доглядає ВІЛЛУ ЗЕ в Італії і має нагороду від ФСБ ‼️Зеублюдок , ніякого кумовства?
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29.06.2024 14:21
+2
З суддів вийшло б декілька штурмових бригад. Всі мотивовані і фізичні кондиції як в космонавтів.
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29.06.2024 12:37
+2
Незрозуміла історія цього Пацкана, але складається враження що їх через двері а вони назад через форточку
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29.06.2024 13:23
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З суддів вийшло б декілька штурмових бригад. Всі мотивовані і фізичні кондиції як в космонавтів.
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29.06.2024 12:37 Відповісти
Звісно , що радіти ! Зе звільнив ойго НЕЗАКОННО, коли рахункова палата підтвердила мільенні розкрадання в МО !Поставив на Цє місто Піщанську , сестра , якої доглядає ВІЛЛУ ЗЕ в Італії і має нагороду від ФСБ ‼️Зеублюдок , ніякого кумовства?
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29.06.2024 14:21 Відповісти
Інформацію надають так,що не зрозуміло,чи радіти,чи плакати.
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29.06.2024 12:44 Відповісти
Все ясно, як божий день: ...готуйте дурнуваті українці гроші, щоб виплатити цьому покидькові мільйонні компенсації...
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29.06.2024 13:27 Відповісти
Хто такий цей пацкан,нагадайте? Ворюга чергова? Тобто так званий верховний суд України нівелює своїми ухвалами так звану верховну раду України? Але ж так звана верховна рада може відповісти дзеркально. В країні фактично беззаконня. Тільки ТЦК в буси пакує "на підставі закону".
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29.06.2024 12:46 Відповісти
Пацан відкрив 200+ справ проти Зе-слуги,
за що його й звільняли.
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29.06.2024 13:35 Відповісти
Слухай Пояркова , він детально розповідає , хто є хто !
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29.06.2024 14:22 Відповісти
Ермак на это решение плюнет слюной. Кладу руку на пилораму!
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29.06.2024 12:46 Відповісти
І правильно зробить. І не тільки Єрмак.
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29.06.2024 13:04 Відповісти
Цікава ситуація. І що, вони тепер мають виправитись і довіряти йому. Як на мене, хоч у верховній раді сила силенна покидьків, не суду, навіть і верховному, визначати кому їм довіряти, а кому ні.
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29.06.2024 13:03 Відповісти
Традиційна реакція Риго-ОПи - "Ну, і шо?".
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29.06.2024 13:07 Відповісти
Незрозуміла історія цього Пацкана, але складається враження що їх через двері а вони назад через форточку
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29.06.2024 13:23 Відповісти
Типова поведінка пацюка .
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29.06.2024 13:34 Відповісти
Нагадаю, колись перед виступом у раді цей пацкан тихенько зняв коштовний годинник і передав його заступниці, щоб журналісти не сфотографували. Паскуда ще та...
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29.06.2024 13:48 Відповісти
Это чуть ли не первая оплеуха от нормальных судей, клоуну с завхозом. Так как судьи за их беспредел отвечать не хотят. Лёд тронулся.
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29.06.2024 15:16 Відповісти
Какая оплеуха, какой лед, ты уверен, что пацаны между собой все не порешали.
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29.06.2024 16:06 Відповісти
Ты просто посмотри много ли видео за 5 "зеленых лет" на том же ютубе с Валерием Пацканом. Когда зеленые ублюдки только тем и занимаются что толбко пиарятся с утра до ночи на нем. Может тогда ненужные вопросы отпадут сами собой.
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29.06.2024 19:40 Відповісти
Пацкан, звичайно не з лику святих і безгрішних. Таких в принципі не буває, але... Але його звільнення викликане розкриттям багатомільйонних оборудок в МО, а це, очевидно, дуже не сподобалось ні дЄрмаку, ні його підлеглому Зеленському, а тому... На його місце його поставили? Якусь сикуху з оточення Зесрані? О тож! А це, до речі ну дуже не сподобалось ні в ЄС ні в США. Після того зЄсрані не раз плювали в його криву мордяку, а тому ВС, очевидно, й прийняв таке рішення.
А тут ще слуга народу" Дубінський звернувся до суду для оголошення виборів президента:
"Звернувся до Верховного Суду з вимогою, згідно з Конституцією та виборчим законодавством, зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента. ВС розгляне мій позов 22 липня 2024 року о 15:00".
Зрозуміло що тут вже не ЄС з американцями, тут ***** дало вказівку, хоч, сучища зелені, а хіба не можна було вчасноподати в Конституційний суд і отримати ЗАКОННЕ підтвердження продовження повноваже Зесрані? Можна ж було, але Зесрань на то й Зесрань, щоб плювати на все, а тепер така ось херня...
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29.06.2024 17:33 Відповісти
 
 