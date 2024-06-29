Верховний суд визнав незаконним звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати. ДОКУМЕНТ

Верховний суд України ухвалив рішення про скасування постанови Верховної Ради про недовіру Валерію Пацкану та звільнення його з посади голови Рахункової палати.

Про це Валерій Пацкан повідомив у Facebook і опублікував копію рішення суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховний суд підтвердив незаконність висловлення Верховною Радою України недовіри та звільнення мене з посади голови Рахункової палати. Зокрема, Верховний Суд визнав протиправною та скасував постанову Верховної Ради України від 10 квітня 2023 "Про висловлення недовіри Пацкану В.В." Це чергове рішення суду на шляху поновлення справедливості у замовній справі проти мене", - написав Пацкан.

Він зазначив, що раніше Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти нього.

"Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала мене невинуватим та закрила політичну справу проти мене: у зв’язку із відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення", - підкреслив Пацкан.

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Валерій Пацкан вважає, що справи проти нього замовили ті, кого Рахункова палата мала перевіряти на предмет зловживань.

"Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку, виконували це замовлення. Замовники - дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", - заявив Валерій Пацкан.



