После НАБУ и САП нужно спасать судебную реформу, ее начали возвращать во времена Януковича, - Жернаков

Высший совет правосудия объявил состав Конкурсной комиссии для отбора Высшей квалификационной комиссии судей Украины, но там нет международных экспертов.

Об этом в Фейсбуке заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"А что дальше? А дальше надо также спасать судебную реформу. Потому что, напомню, ее в тот же день, что и уничтожение НАБУ/САП, начали возвращать во времена Януковича крепкие хозяйственники из Высшего совета правосудия. 22 июля ВСП объявил о создании "нового" состава Конкурсной комиссии для отбора Высшей квалификационной комиссии судей Украины - центрального судейского органа, ответственного за отбор и оценку ВСЕХ судей в Украине", - отметил он.

По словам Жернакова, новый состав - это лишь номинально.

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"Фактически - вместо международных экспертов, которые работали в комиссии 4 года и обеспечили качественное обновление ВККС, все возвращается в домайданные времена.



Потому что теперь в Конкурсную комиссию должны входить просто отборочные "реформаторы":



- три человека от Совета судей, который возглавляет ставленник Вовка и Портнова Богдан Монич,

- по одному человеку от:



* адвокатов, возглавляемых сортаницей Медведчука Изовитовой,

*прокуроров, возглавляемых Корменко, участвовавшим в схеме разрушения НАБУ/САП,

*нереформированной Академии правовых наук", - пояснил он.

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Также, отметил Жернаков, ВСП уже несколько недель как отказывается назначить на вакантную позицию кого-то из кандидатов в ВККС, отобранных ранее комиссией с международными экспертами.

"А еще нужно назначить судей Конституционного Суда. Там ситуация очень похожа - ЧЕТЫРЕ судьи, отобранных с международниками, которых уже полгода не назначает Зеленский и его Верховная Рада. В результате Суд остается дисфункциональным, и Конституцию можно нарушать налево и направо.

Это все надо срочно исправлять. Тем более, что к этому прямо призвал вчера представитель Евросоюза", - подытожил он.

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