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Новости Судебная реформа
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После НАБУ и САП нужно спасать судебную реформу, ее начали возвращать во времена Януковича, - Жернаков

Жернаков призвал спасать судебную реформу Что известно

Высший совет правосудия объявил состав Конкурсной комиссии для отбора Высшей квалификационной комиссии судей Украины, но там нет международных экспертов.

Об этом в Фейсбуке заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"А что дальше? А дальше надо также спасать судебную реформу. Потому что, напомню, ее в тот же день, что и уничтожение НАБУ/САП, начали возвращать во времена Януковича крепкие хозяйственники из Высшего совета правосудия. 22 июля ВСП объявил о создании "нового" состава Конкурсной комиссии для отбора Высшей квалификационной комиссии судей Украины - центрального судейского органа, ответственного за отбор и оценку ВСЕХ судей в Украине", - отметил он.

По словам Жернакова, новый состав - это лишь номинально.

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"Фактически - вместо международных экспертов, которые работали в комиссии 4 года и обеспечили качественное обновление ВККС, все возвращается в домайданные времена.

Потому что теперь в Конкурсную комиссию должны входить просто отборочные "реформаторы":

- три человека от Совета судей, который возглавляет ставленник Вовка и Портнова Богдан Монич,
- по одному человеку от:

* адвокатов, возглавляемых сортаницей Медведчука Изовитовой,
*прокуроров, возглавляемых Корменко, участвовавшим в схеме разрушения НАБУ/САП,
*нереформированной Академии правовых наук", - пояснил он.

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Также, отметил Жернаков, ВСП уже несколько недель как отказывается назначить на вакантную позицию кого-то из кандидатов в ВККС, отобранных ранее комиссией с международными экспертами.

"А еще нужно назначить судей Конституционного Суда. Там ситуация очень похожа - ЧЕТЫРЕ судьи, отобранных с международниками, которых уже полгода не назначает Зеленский и его Верховная Рада. В результате Суд остается дисфункциональным, и Конституцию можно нарушать налево и направо.

Это все надо срочно исправлять. Тем более, что к этому прямо призвал вчера представитель Евросоюза", - подытожил он.

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Жернаков призвал спасать судебную реформу Что известно

Автор: 

судебная реформа (1806) Высший совет правосудия (571) ВККСУ (502) Жернаков Михаил (53)


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Топ комментарии
+14
Бубочка Гундосо-Бородатий прикриваючись війною, нищить все, що раніше працювало хоч якось під себе. Суди потрібні, щоб рішення були на його користь під час фальшування виборів. Так важко керувати, що воно приросло до булави. Сьогодні слугориги всіх заганяють в "Дію", навіть квитки на потяги, під приводом боротьби зі спекулянтами, потрібно брати в "Дії", щоб потім всі проголосували через "Дію", а в нього сервер і його рекси зробили нормальний відсоток. Один вже такий був, тікав до ростова і разом зі своїм кумом пшонкою нагадили чимось смердячим.
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01.08.2025 10:23 Ответить
+9
Кажеш, судову систему зелені слуги урода наркомана почали повертати до овощних часів?
Але ж тобі 73/43%зебіли не повірять! Бо вони вважають, що ще Порох мав зробити ідеальну судову систему! А те, що не зробів - то це він її будував під себе!
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01.08.2025 10:33 Ответить
+3
Треба просто ЗЕрмаків на вили поставити, що б до влади прийшли не по пріколу, а вивержені та грамотні люди.
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01.08.2025 10:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бубочка Гундосо-Бородатий прикриваючись війною, нищить все, що раніше працювало хоч якось під себе. Суди потрібні, щоб рішення були на його користь під час фальшування виборів. Так важко керувати, що воно приросло до булави. Сьогодні слугориги всіх заганяють в "Дію", навіть квитки на потяги, під приводом боротьби зі спекулянтами, потрібно брати в "Дії", щоб потім всі проголосували через "Дію", а в нього сервер і його рекси зробили нормальний відсоток. Один вже такий був, тікав до ростова і разом зі своїм кумом пшонкою нагадили чимось смердячим.
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01.08.2025 10:23 Ответить
Треба просто ЗЕрмаків на вили поставити, що б до влади прийшли не по пріколу, а вивержені та грамотні люди.
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01.08.2025 10:25 Ответить
Поправки Лозового тєж бубочка протянув ?
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01.08.2025 10:31 Ответить
і зміни Портнова в процесуально-кримінальний кодекс (які дають можливість затягувати розгляд справ) - так само він.
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01.08.2025 10:35 Ответить
Кажеш, судову систему зелені слуги урода наркомана почали повертати до овощних часів?
Але ж тобі 73/43%зебіли не повірять! Бо вони вважають, що ще Порох мав зробити ідеальну судову систему! А те, що не зробів - то це він її будував під себе!
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01.08.2025 10:33 Ответить
Наладити суди це ше той квест - тільки починаєш їх торкатися - вони здіймають крик і грозяться Венеційкою
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01.08.2025 11:07 Ответить
А що, молодці, до одного місця буде те НАБУ, якщо всі судді - свої.
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01.08.2025 11:13 Ответить
Хаха, а я казав, що наступні - судді.
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01.08.2025 11:15 Ответить
І що робити Зелений Клєптоман навіть під загрозою втрати фінансування бюджету все рівно робить чорну справу проти незалежності судових органів.
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01.08.2025 11:39 Ответить
Після цього треба щоб набу надало підозри усій шоблі яку притягнув лох
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01.08.2025 13:07 Ответить
"... її почали повертати в часи Януковича..." а хіба вона з них колись виходила?!
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01.08.2025 13:08 Ответить
Щоб почати реформу,спочатку треба вигнати Єрмака і Татарова.Воно б і ЗЕленського тільки треба чекати закінчення війни.
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01.08.2025 13:29 Ответить
 
 