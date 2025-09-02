Україні ще треба провести значну роботу над реформою НАБУ і САП, - єврокомісарка Кос
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що хоча Україна усунула шкоду, завдану законом щодо НАБУ і САП, країні ще належить здійснити значну роботу у цій сфері.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, який підпорядковував НАБУ і САП генеральному прокурору. Після критики з боку Заходу парламент ухвалив новий закон, що виправляє ситуацію.
"Що стосується боротьби з корупцією і подій липня, то в основному все було виправлено, але деякі кроки ще належить зробити", - зазначила Кос.
Віцепрем’єр України з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка додав, що важливо звертати увагу на реакцію Києва на сигнали партнерів. Він назвав епізод "дуже хорошим уроком" для уряду та суспільства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інша річ, що готовий не тільки він. Готові боротися за своє і Татаров, і Гагач зі своїм бек-офісом, і бізнес, якому простіше заплатити хабар, ніж обстоювати свої права. І судді, яким простіше взяти гроші, ніж відновлювати справедливість. І податкова з фінмоном готові до роботи «загонщиків»... Усі вони битимуться за старе БЕБ як дуже ефективний інструмент всесезонного медозбору.
Дзеркало тижня Інна Вєдєрніква