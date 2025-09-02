Україні ще треба провести значну роботу над реформою НАБУ і САП, - єврокомісарка Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що хоча Україна усунула шкоду, завдану законом щодо НАБУ і САП, країні ще належить здійснити значну роботу у цій сфері.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, який підпорядковував НАБУ і САП генеральному прокурору. Після критики з боку Заходу парламент ухвалив новий закон, що виправляє ситуацію.

"Що стосується боротьби з корупцією і подій липня, то в основному все було виправлено, але деякі кроки ще належить зробити", - зазначила Кос.

Віцепрем’єр України з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка додав, що важливо звертати увагу на реакцію Києва на сигнали партнерів. Він назвав епізод "дуже хорошим уроком" для уряду та суспільства.

