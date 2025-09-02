УКР
Україні ще треба провести значну роботу над реформою НАБУ і САП, - єврокомісарка Кос

єврокомісарка з питань розширення Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що хоча Україна усунула шкоду, завдану законом щодо НАБУ і САП, країні ще належить здійснити значну роботу у цій сфері.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, який підпорядковував НАБУ і САП генеральному прокурору. Після критики з боку Заходу парламент ухвалив новий закон, що виправляє ситуацію.

"Що стосується боротьби з корупцією і подій липня, то в основному все було виправлено, але деякі кроки ще належить зробити", - зазначила Кос.

Віцепрем’єр України з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка додав, що важливо звертати увагу на реакцію Києва на сигнали партнерів. Він назвав епізод "дуже хорошим уроком" для уряду та суспільства.

+2
Маячня! Без реформи та "прання" ОП все інше нічого не даст. У першу чергу треба звільнити Дермака, людини без обов'язків але із широкими повноваженнями
02.09.2025 14:53 Відповісти
+1
Ще не всі топ-корупціонери відкупились "угодою" про виплату невеликої частини вкраденого з відкатами потрібним людям в обмін на уникнення покарання - треба це виправити.
02.09.2025 14:54 Відповісти
Янелох і сам без дєрмака добре "рулить".
02.09.2025 16:03 Відповісти
Друзі "міндічі" більш актуальне питання, ніж євроінтеграція. Роки йдуть, а любі друзі - це константа
02.09.2025 15:04 Відповісти
Любі друзі Ющенка це просто суперпатріоти і чесні люди проти того, що творить мафія Зермачні, Міндічів , Шефірів, Кіперів , Баканова, Чернишова, Кірюхи Тимошенко, Каломойського. Якісь все прізвиша типово українські, чи ні?
02.09.2025 16:09 Відповісти
Знову переробляти те чесне, що було створено?
02.09.2025 15:08 Відповісти
реформа длчя сап и набу- каждого десятого расстрелять, реформу можно провернуть за 24 часа и хватит этой реформы надолго
02.09.2025 15:13 Відповісти
показати весь коментар
Із https://zn.ua/ukr/anticorruption/konkurs-na-posadu-direktora-beb-holovoju-obrano-oleksandra-tsivinskoho.html новопризначеним керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) ми розмовляли дві години. І були здивовані. Ми очікували, що зіткнемося з досвідченим слідчим, але з людиною, якій ще потрібно буде напрацювати стратегічне бачення змін і безпосередньої роботи дуже непростого органу, який він очолив. Але ні. Цивінський готовий.

Інша річ, що готовий не тільки він. Готові боротися за своє і Татаров, і Гагач зі своїм бек-офісом, і бізнес, якому простіше заплатити хабар, ніж обстоювати свої права. І судді, яким простіше взяти гроші, ніж відновлювати справедливість. І податкова з фінмоном готові до роботи «загонщиків»... Усі вони битимуться за старе БЕБ як дуже ефективний інструмент всесезонного медозбору.
02.09.2025 15:33 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/kerivnik-beb-oleksandr-tsivinskij-koruptsijnij-bek-ofis-u-beb-okej-jakshcho-khtos-sprobuje-viprobuvati-dolju-u-mene-chudovi-vidnosini-z-nabu.html https://zn.ua/ukr/anticorruption/kerivnik-beb-oleksandr-tsivinskij-koruptsijnij-bek-ofis-u-beb-okej-jakshcho-khtos-sprobuje-viprobuvati-dolju-u-mene-chudovi-vidnosini-z-КЕРІВНИК БЕБ ОЛЕКСАНДР ЦИВІНСЬКИЙ: «КОРУПЦІЙНИЙ БЕК-ОФІС У БЕБ? ОКЕЙ. ЯКЩО ХТОСЬ СПРОБУЄ ВИПРОБУВАТИ ДОЛЮ - У МЕНЕ ЧУДОВІ ВІДНОСИНИ З НАБУ»

Дзеркало тижня Інна Вєдєрніква
02.09.2025 15:37 Відповісти
