МВФ призвал Украину к решительной борьбе с коррупцией

МВФ требует от Украины усилить антикоррупционные реформы

Украина должна усилить борьбу с коррупцией, поскольку это является ключевым элементом реформ и условием сохранения государственных ресурсов и привлечения инвестиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора Департамента коммуникаций МВФ Джулии Козак во время пресс-брифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ. 

МВФ: антикоррупционные изменения должны оставаться приоритетом

Представитель Фонда подчеркнула, что последние события в Украине только подтверждают необходимость ускорения антикоррупционных шагов, усиления системы управления и реформирования государственного сектора.

По ее словам, страна нуждается в прочной и независимой антикоррупционной инфраструктуре, которая обеспечит честные правила для всех участников экономики.

"Это будет способствовать сохранению государственных ресурсов, улучшению бизнес-климата и привлечению частных инвестиций. Антикоррупционные реформы являются центральным элементом реформ", - подчеркнула Козак.

Обязательства продолжать реформы

Она отметила, что в рамках новой программы расширенного финансирования EFF Украина подтвердила приверженность сохранению независимости антикоррупционных институтов.

Также Киев взял на себя обязательство продолжить реформирование налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и модернизацию IТ-систем.

Кроме того, Украина согласилась усовершенствовать финансовое планирование, аудит и процедуры отбора руководителей госпредприятий и банков, что должно повысить эффективность управления и доверие общества.

коррупция (8825) МВФ (3348) Украина (45234)
Єєєє, ну тіпа того, Зелю на нари. Але він же не в курсе.
04.12.2025 19:27 Ответить
Рішуче - це як потужно, але надпотужно! Головне - не всратися при цьому...
04.12.2025 19:34 Ответить
Випускайте Верещук. Вона все поясне.
04.12.2025 19:38 Ответить
🤣 дуже потужний перд!
04.12.2025 19:40 Ответить
МВФ закликав зеленського до непримиримої боротьби з самим собою ...
04.12.2025 19:45 Ответить
мвф взагалі ********?
кого? україну?
після 30+ років державного мародерства та національної риси, кумівства?
давай досвіданья.....
у 2019 захплення влади жидівською мафією, з подальшим продажем кацапії дуже показово!!!!
скажіть, що пінчук тут не до чого!
а, ахметов?
04.12.2025 19:46 Ответить
 
 