МВФ призвал Украину к решительной борьбе с коррупцией

Украина должна усилить борьбу с коррупцией, поскольку это является ключевым элементом реформ и условием сохранения государственных ресурсов и привлечения инвестиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора Департамента коммуникаций МВФ Джулии Козак во время пресс-брифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

МВФ: антикоррупционные изменения должны оставаться приоритетом

Представитель Фонда подчеркнула, что последние события в Украине только подтверждают необходимость ускорения антикоррупционных шагов, усиления системы управления и реформирования государственного сектора.

По ее словам, страна нуждается в прочной и независимой антикоррупционной инфраструктуре, которая обеспечит честные правила для всех участников экономики.

"Это будет способствовать сохранению государственных ресурсов, улучшению бизнес-климата и привлечению частных инвестиций. Антикоррупционные реформы являются центральным элементом реформ", - подчеркнула Козак.

Обязательства продолжать реформы

Она отметила, что в рамках новой программы расширенного финансирования EFF Украина подтвердила приверженность сохранению независимости антикоррупционных институтов.

Также Киев взял на себя обязательство продолжить реформирование налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и модернизацию IТ-систем.

Кроме того, Украина согласилась усовершенствовать финансовое планирование, аудит и процедуры отбора руководителей госпредприятий и банков, что должно повысить эффективность управления и доверие общества.

