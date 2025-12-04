МВФ призвал Украину к решительной борьбе с коррупцией
Украина должна усилить борьбу с коррупцией, поскольку это является ключевым элементом реформ и условием сохранения государственных ресурсов и привлечения инвестиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора Департамента коммуникаций МВФ Джулии Козак во время пресс-брифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.
МВФ: антикоррупционные изменения должны оставаться приоритетом
Представитель Фонда подчеркнула, что последние события в Украине только подтверждают необходимость ускорения антикоррупционных шагов, усиления системы управления и реформирования государственного сектора.
По ее словам, страна нуждается в прочной и независимой антикоррупционной инфраструктуре, которая обеспечит честные правила для всех участников экономики.
"Это будет способствовать сохранению государственных ресурсов, улучшению бизнес-климата и привлечению частных инвестиций. Антикоррупционные реформы являются центральным элементом реформ", - подчеркнула Козак.
Обязательства продолжать реформы
Она отметила, что в рамках новой программы расширенного финансирования EFF Украина подтвердила приверженность сохранению независимости антикоррупционных институтов.
Также Киев взял на себя обязательство продолжить реформирование налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и модернизацию IТ-систем.
Кроме того, Украина согласилась усовершенствовать финансовое планирование, аудит и процедуры отбора руководителей госпредприятий и банков, что должно повысить эффективность управления и доверие общества.
- Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил, что есть хороший шанс на заключение соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако добавил, что "коррупционная ситуация в Украине не является полезной".
- В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макронотметил, что высоко оценивает работу Украины в сфере борьбы с коррупцией, однако "лекций Киеву читать не будет".
кого? україну?
після 30+ років державного мародерства та національної риси, кумівства?
давай досвіданья.....
у 2019 захплення влади жидівською мафією, з подальшим продажем кацапії дуже показово!!!!
скажіть, що пінчук тут не до чого!
а, ахметов?