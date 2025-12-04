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Новини Корупція в Україні Антикорупційні реформи
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МВФ закликав Україну до рішучої боротьби з корупцією

МВФ вимагає від України посилити антикорупційні реформи

Україна має посилити боротьбу з корупцією, оскільки це є ключовим елементом реформ та умовою збереження державних ресурсів і залучення інвестицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директорки Департаменту комунікацій МВФ Джулії Козак під час пресбрифінгу у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ. 

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МВФ: антикорупційні зміни мають залишатися пріоритетом

Представниця Фонду підкреслила, що останні події в Україні лише підтверджують необхідність пришвидшення антикорупційних кроків, посилення системи управління та реформування державного сектору.

За її словами, країна потребує міцної та незалежної антикорупційної інфраструктури, що забезпечить чесні правила для всіх учасників економіки.

"Це сприятиме збереженню державних ресурсів, поліпшенню бізнес-клімату та залученню приватних інвестицій. Антикорупційні реформи є центральним елементом реформ", — наголосила Козак.

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Зобов'язання продовжувати реформи

Вона зазначила, що у межах нової програми розширеного фінансування EFF Україна підтвердила відданість збереженню незалежності антикорупційних інституцій.

Також Київ узяв зобов’язання продовжити реформування податкової та митної служб, включно з призначенням нового керівника митниці та модернізацією ІТ-систем.

Крім того, Україна погодилася вдосконалити фінансове планування, аудит та процедури відбору керівників держпідприємств і банків, що має підвищити ефективність управління та довіру суспільства.

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Єєєє, ну тіпа того, Зелю на нари. Але він же не в курсе.
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04.12.2025 19:27 Відповісти
Рішуче - це як потужно, але надпотужно! Головне - не всратися при цьому...
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04.12.2025 19:34 Відповісти
Випускайте Верещук. Вона все поясне.
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04.12.2025 19:38 Відповісти
🤣 дуже потужний перд!
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04.12.2025 19:40 Відповісти
МВФ закликав зеленського до непримиримої боротьби з самим собою ...
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04.12.2025 19:45 Відповісти
мвф взагалі ********?
кого? україну?
після 30+ років державного мародерства та національної риси, кумівства?
давай досвіданья.....
у 2019 захплення влади жидівською мафією, з подальшим продажем кацапії дуже показово!!!!
скажіть, що пінчук тут не до чого!
а, ахметов?
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04.12.2025 19:46 Відповісти
Що обирав-те й отримав
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05.12.2025 04:31 Відповісти
Свириденко така-"підняти податки?" Мвф-"Ні,боротися з корупцією!"Свириденко-"Аааа...підняти подтки...ой не чує баба..."
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05.12.2025 04:30 Відповісти
А для початку, треба оголосити повну STOP KORRUPTION в освіті, медицині, судах, натаріаті, фстиції, поліції, армії, комунальному господарстві, ЦНАПАх! Хоча на це підуть не роки, століття! Це ж Україна!
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05.12.2025 07:29 Відповісти
 
 