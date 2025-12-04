МВФ закликав Україну до рішучої боротьби з корупцією
Україна має посилити боротьбу з корупцією, оскільки це є ключовим елементом реформ та умовою збереження державних ресурсів і залучення інвестицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директорки Департаменту комунікацій МВФ Джулії Козак під час пресбрифінгу у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.
МВФ: антикорупційні зміни мають залишатися пріоритетом
Представниця Фонду підкреслила, що останні події в Україні лише підтверджують необхідність пришвидшення антикорупційних кроків, посилення системи управління та реформування державного сектору.
За її словами, країна потребує міцної та незалежної антикорупційної інфраструктури, що забезпечить чесні правила для всіх учасників економіки.
"Це сприятиме збереженню державних ресурсів, поліпшенню бізнес-клімату та залученню приватних інвестицій. Антикорупційні реформи є центральним елементом реформ", — наголосила Козак.
Зобов'язання продовжувати реформи
Вона зазначила, що у межах нової програми розширеного фінансування EFF Україна підтвердила відданість збереженню незалежності антикорупційних інституцій.
Також Київ узяв зобов’язання продовжити реформування податкової та митної служб, включно з призначенням нового керівника митниці та модернізацією ІТ-систем.
Крім того, Україна погодилася вдосконалити фінансове планування, аудит та процедури відбору керівників держпідприємств і банків, що має підвищити ефективність управління та довіру суспільства.
- Раніше президент Америки Дональд Трамп заявив, що є гарний шанс на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною".
- Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що високо оцінює роботу України у сфері боротьби з корупцією, проте "лекцій Києву читати не буде".
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кого? україну?
після 30+ років державного мародерства та національної риси, кумівства?
давай досвіданья.....
у 2019 захплення влади жидівською мафією, з подальшим продажем кацапії дуже показово!!!!
скажіть, що пінчук тут не до чого!
а, ахметов?