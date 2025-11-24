Хабарі за дозволи й "навчання": викрито масштабну корупційну схему в управлінні Держпраці, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили схему поборів у сфері охорони праці, яку організував очільник Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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До оборудки він залучив начальника управління інспекційної діяльності, його заступника та керівника приватної структури, який відповідав за навчання підприємців.

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Як працювала схема?

Посадовці управління Держпраці, що здійснює свою діяльність в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, вимагали гроші за безоплатні послуги з навчання з охорони праці та видавали посвідчення працівникам без фактичного проходження курсів. Окремо вони брали плату за безперешкодну реєстрацію декларацій-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, який видається безплатно протягом 5 днів.

Для цього вони використовували спеціально визначені експертні організації. І якщо підприємець звертався до "неправильної" організації, чиновники штучно затягували розгляд на місяці. Натомість співпраця з "потрібною" фірмою гарантувала отримання дозволу за тиждень.

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Що встановило слідство?

Слідство також встановило, що фігуранти вигадували проведення перевірок, яких під час воєнного стану взагалі не мало здійснюватися. Підприємцям повідомляли, що їх "включено до плану", а потім вимагали гроші за не проведення надуманих інспекцій. Таким чином вони створювали ще один напрямок систематичного вимагання коштів.

"Крім цього, посадовці регулярно отримували гроші за приховування нещасних випадків, неоформлених працівників та інших порушень. Підприємцям пропонували вибір: офіційний штраф, що міг сягати мільйони гривень, або "розв’язати питання" за 10–100 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

За наявними даними слідства, упродовж 2025 року чиновники отримали сотні тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємців.

Досудове розслідування триває, тож суми хабарів можуть сягати кількох мільйонів гривень.

Очільнику управління, його двом підлеглим та керівнику приватного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням, та за ч. 3 ст. 369 ККУ - пропозиція чи надання неправомірної вигоди.

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Що загрожує?

Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення, конфіскацію майна та заборону обіймати посади.











У межах кримінального провадження правоохоронці провели 40 обшуків у трьох областях - в помешканнях і транспортних засобах фігурантів, на підприємствах, а також у приміщеннях Держпраці. Вилучено документи, кошти та інші матеріали, що можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Всім фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.