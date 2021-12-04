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На будівництві у Києві внаслідок падіння в ліфтову шахту загинув монтажник

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

На будівництві у Києві внаслідок падіння в ліфтову шахту загинув монтажник

На будівельному майданчику ЖК "Оберіг-2" у Дарницькому районі Києва внаслідок нещасного випадку загинув робітник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у повідомленні Державної служби України з питань праці.

Трагедія сталася 2 грудня.

"За попередньою інформацією, під час монтажних робіт робітник упав із машинного відділення в шахту ліфта на дах ліфта, що стояв на першому поверсі. Потерпілий, 1963 р. н., працював на підприємстві за договором ЦПХ, отримав травми, не сумісні з життям", - зазначається в повідомленні.

Наразі ГУ Держпраці в Київській області вживає заходів щодо створення спеціальної комісії та проведення розслідування нещасного випадку зі смертельними наслідками.

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Автор: Вадим Куц
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«Работал по договору», в переводе на нормальный язык: работал без оформления или «на минималку». Украина, реалии; декабрь 2021 года.
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04.12.2021 13:09 Відповісти
Как проголосовал так и работал! Кстати при Порохк всех брали на постоянку потому что можно было влететь на хороший штраф. При клоуне-наркомане штраф отменили!
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04.12.2021 13:25 Відповісти
это правда, СЕЙЧАС рекомендации Международной организации труда по безопасности на рабочих местах ни во что не ставят... позавчера на выходе в метро, без защиты, дятлы заваривали что-то с внешней стороны, горячие искры летели на лестницу на головы прохожих.
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04.12.2021 15:12 Відповісти
Цивільно-правовий договір

Угода між фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою (підприємством, установою тощо) і громадянином на виконання останнім конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці - є цивільно-правовим договором. Він вважається виконаним і дія його припиняється в разі досягнення мети співробітництва.
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04.12.2021 13:30 Відповісти
 
 