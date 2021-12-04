На будівництві у Києві внаслідок падіння в ліфтову шахту загинув монтажник

На будівельному майданчику ЖК "Оберіг-2" у Дарницькому районі Києва внаслідок нещасного випадку загинув робітник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у повідомленні Державної служби України з питань праці.

Трагедія сталася 2 грудня.

"За попередньою інформацією, під час монтажних робіт робітник упав із машинного відділення в шахту ліфта на дах ліфта, що стояв на першому поверсі. Потерпілий, 1963 р. н., працював на підприємстві за договором ЦПХ, отримав травми, не сумісні з життям", - зазначається в повідомленні.

Наразі ГУ Держпраці в Київській області вживає заходів щодо створення спеціальної комісії та проведення розслідування нещасного випадку зі смертельними наслідками.

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