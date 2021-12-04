На строительстве в Киеве вследствие падения в лифтовую шахту погиб монтажник

На строительной площадке ЖК "Обериг-2" в Дарницком районе Киева вследствие несчастного случая погиб рабочий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда.

Трагедия произошла 2 декабря.

"По предварительной информации, во время монтажных работ рабочий упал из машинного отделения в лифтовую шахту на крышу лифта, стоявшего на первом этаже. Потерпевший, 1963 г.р., работал на предприятии по договору ГПХ, получил не совместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

В настоящее время ГУ Гоструда в Киевской области принимает меры по созданию специальной комиссии и проведению расследования несчастного случая со смертельным исходом.

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