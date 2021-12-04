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На строительстве в Киеве вследствие падения в лифтовую шахту погиб монтажник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

На строительстве в Киеве вследствие падения в лифтовую шахту погиб монтажник

На строительной площадке ЖК "Обериг-2" в Дарницком районе Киева вследствие несчастного случая погиб рабочий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда.

Трагедия произошла 2 декабря.

"По предварительной информации, во время монтажных работ рабочий упал из машинного отделения в лифтовую шахту на крышу лифта, стоявшего на первом этаже. Потерпевший, 1963 г.р., работал на предприятии по договору ГПХ, получил не совместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

В настоящее время ГУ Гоструда в Киевской области принимает меры по созданию специальной комиссии и проведению расследования несчастного случая со смертельным исходом.

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«Работал по договору», в переводе на нормальный язык: работал без оформления или «на минималку». Украина, реалии; декабрь 2021 года.
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04.12.2021 13:09 Ответить
Как проголосовал так и работал! Кстати при Порохк всех брали на постоянку потому что можно было влететь на хороший штраф. При клоуне-наркомане штраф отменили!
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04.12.2021 13:25 Ответить
это правда, СЕЙЧАС рекомендации Международной организации труда по безопасности на рабочих местах ни во что не ставят... позавчера на выходе в метро, без защиты, дятлы заваривали что-то с внешней стороны, горячие искры летели на лестницу на головы прохожих.
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04.12.2021 15:12 Ответить
Цивільно-правовий договір

Угода між фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою (підприємством, установою тощо) і громадянином на виконання останнім конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці - є цивільно-правовим договором. Він вважається виконаним і дія його припиняється в разі досягнення мети співробітництва.
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04.12.2021 13:30 Ответить
 
 